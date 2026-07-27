Đúng 9 giờ sáng ngày 5/5/2025, hàng triệu nhà đầu tư mở ứng dụng chứng khoán, theo dõi bảng điện và đặt những lệnh đầu tiên của tuần mới. Với họ, đó vẫn là một phiên giao dịch quen thuộc.
Nhưng phía sau màn hình, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chuyển sang một hệ thống công nghệ hoàn toàn mới. Sau nhiều năm chuẩn bị, KRX chính thức vận hành, kết nối các sở giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng các thành viên thị trường. Phiên giao dịch đầu tiên kết thúc an toàn, hệ thống hoạt động ổn định, VN-Index tăng 1,12%, với thanh khoản hơn 639 triệu cổ phiếu.
Sự thông suốt của phiên giao dịch ấy mang một ý nghĩa đặc biệt. Giai đoạn trước đó, thị trường nhiều lần rơi vào tình trạng nghẽn lệnh khi thanh khoản tăng đột biến. Bởi vậy, KRX được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán giới hạn năng lực xử lý của hệ thống cũ, mà còn tạo nền tảng để thị trường triển khai những sản phẩm, cơ chế giao dịch và phương thức thanh toán mới. Đằng sau một thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại vì thế là cuộc nâng cấp hạ tầng công nghệ có ý nghĩa đối với toàn bộ thị trường.
Trong quá trình chuyển đổi ấy, các công ty chứng khoán đã phải nâng cấp nền tảng, kết nối dữ liệu, điều chỉnh quy trình và bảo đảm mỗi lệnh giao dịch được chuyển đi chính xác. Vai trò của họ không chỉ nằm ở môi giới, mà còn ở việc giúp hạ tầng mới thực sự đi vào đời sống của hàng triệu nhà đầu tư.
Năm KRX đi vào hoạt động cũng là năm quy mô thị trường bước lên một mặt bằng mới. Và sự lớn lên ấy để lại một dấu vết ít xuất hiện trên bảng điện: 15 công ty chứng khoán dẫn đầu đã nộp tổng cộng xấp xỉ 14.300 tỷ đồng vào ngân sách, tăng 2.946 tỷ đồng, tương đương gần 26%, so với năm 2024.
Trong số 15 công ty góp mặt danh sách, có 10 doanh nghiệp là các công ty đến từ khối doanh nghiệp tư nhân, 3 công ty là công ty con của các ngân hàng có vốn nhà nước chiếm đa số (MBS, VCBS và BSC) cùng 2 công ty thuộc sở hữu của các tập đoàn tài chính Hàn Quốc là KIS và Mirae Asset.
Cuộc đua top 15
VPS giữ ngôi đầu 3 năm liên tiếp, nhưng cuộc đua phía sau đã đổi trật tự
Có hai chuyển động diễn ra đồng thời trong bảng xếp hạng năm 2025.
VPS tiếp tục duy trì vị trí số một kể từ năm 2023 đến nay. Với 2.848 tỷ đồng, một mình VPS chiếm gần 20% tổng số nộp của cả top 15 và tạo ra khoảng 18,5% phần tăng thêm của toàn bảng. Vị trí này cũng tương đồng với quy mô hoạt động môi giới khi công ty tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HOSE năm 2025 với 15,95%.
Nhưng không chỉ VPS, gần như toàn bộ phần còn lại của thị trường cùng tiến lên. Trong 15 công ty xuất hiện trong bảng, có tới 14 doanh nghiệp tăng số nộp ngân sách so với năm 2024. Khoảng cách giữa VPS và nhóm bám đuổi đang được thu hẹp.
TCBS tăng số nộp ngân sách từ 1.609 tỷ lên 2.369 tỷ đồng, tương đương hơn 47%. Mức tăng tuyệt đối 760 tỷ đồng là cao nhất trong 15 doanh nghiệp, đồng thời đóng góp hơn 25% phần tăng thêm của toàn bảng.
Nhờ đó, TCBS vượt SSI để vươn từ vị trí thứ ba lên thứ hai.
Top 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất năm 2025
VPS, TCBS và SSI trở thành ba công ty duy nhất nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Tổng số nộp của nhóm này đạt 7.024 tỷ đồng, chiếm hơn 49% top 15. Nói cách khác, ba doanh nghiệp đứng đầu nộp một khoản gần tương đương 12 công ty còn lại cộng lại.
Ngay phía sau nhóm nghìn tỷ là VNDirect với 966 tỷ đồng, chỉ còn cách cột mốc này 34 tỷ đồng. HSC giữ vị trí thứ 5 với 872 tỷ đồng.
Một trong những bước tiến nổi bật nhất thuộc về MBS. Công ty tăng số nộp từ 553 tỷ lên 834 tỷ đồng, tương đương gần 51%, qua đó tiến từ vị trí thứ tám lên thứ sáu. MBS vượt Mirae Asset và Vietcap, trở thành doanh nghiệp có tốc độ tăng cao thứ hai bảng xếp hạng.
Kết quả này cũng diễn ra trong bối cảnh MBS cạnh tranh ngày càng sát với VNDirect về hoạt động môi giới. Trên HOSE, hai công ty cùng đạt khoảng 5,37% thị phần trong năm 2025. Trong khi đó, VPS, SSI và TCBS tiếp tục giữ ba vị trí dẫn đầu.
KIS Việt Nam tăng từ 322 tỷ lên 395 tỷ đồng, tương đương gần 23%, đồng thời tiến thêm một bậc lên vị trí thứ 12. Cùng với Mirae Asset, KIS là một trong hai công ty có nền tảng Hàn Quốc góp mặt trong top 15. Korea Investment & Securities hiện nắm khoảng 99,8% vốn tại KIS Việt Nam.
DNSE đứng thứ 15 với 332 tỷ đồng. Nhưng nếu nhìn vào tốc độ thay vì quy mô tuyệt đối, vị trí của doanh nghiệp lại đáng chú ý hơn: số nộp tăng gần 38%, cao thứ tư toàn bảng.
Phía sau sự khác biệt
Con số nộp ngân sách của các công ty chứng khoán bao gồm những gì?
Trong tổng số khoảng 14.300 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt khoảng 9.313 tỷ đồng, chiếm 65%. Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 4.166 tỷ đồng, tương đương 29%. Phần còn lại gồm thuế khác, thuế giá trị gia tăng và riêng KIS có khoản thuế nhà thầu nước ngoài.
Thuế thu nhập cá nhân trong bảng gồm các khoản phát sinh từ nhà đầu tư qua giao dịch chứng khoán, nhận cổ tức và những khoản thu nhập đầu tư khác, cùng thuế tiền lương, tiền công của người lao động được công ty khấu trừ và nộp thay. Trong đó, nghĩa vụ thuế liên quan đến nhà đầu tư chiếm phần chủ yếu.
Chính vì thế, con số nộp ngân sách này phản ánh phần nào quy mô và cường độ hoạt động đi qua hệ thống: lượng tài khoản được phục vụ, giá trị giao dịch, số lần chuyển nhượng, cổ tức được phân phối và các dòng thu nhập cá nhân được khấu trừ tại doanh nghiệp.
Từ đó, hai mô hình kinh doanh “lộ diện” rõ ràng tại hai vị trí dẫn đầu VPS và TCBS.
Trong cơ cấu của VPS, thuế thu nhập cá nhân đạt 2.187 tỷ đồng, chiếm gần 77%. Thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 648 tỷ đồng. Quy mô thuế cá nhân lớn phù hợp với vị thế số 1 của VPS trong hoạt động môi giới.
Đối với TCBS, thuế thu nhập doanh nghiệp mới là khoản lớn nhất, với 970 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nộp, cao nhất trong 15 công ty và lớn hơn VPS 322 tỷ đồng. “Nghĩa vụ” với ngân sách của TCBS gắn trực tiếp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, khi đây là công ty hoạt động theo mô hình WealthTech.
Quy mô thị trường
Một thị trường lớn hơn, sôi động hơn
Việc 14 trong số 15 công ty cùng tăng số nộp cho thấy đây là kết quả của việc mở rộng “chiếc bánh”. Năm 2025, VN-Index đóng cửa ở 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước. HNX-Index đạt 248,77 điểm, tăng 9,4%. Giá trị giao dịch bình quân lên tới 29.202 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn 39% so với bình quân năm 2024.
Cơ sở nhà đầu tư cũng mở rộng mạnh. Trong năm 2025, thị trường có thêm hơn 2,57 triệu tài khoản, nâng tổng số lên trên 11,87 triệu, tăng 27,7%. Bình quân mỗi tháng có hơn 214.000 tài khoản mới được mở. Quy mô này đã vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 được đặt ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.
Một thị trường lớn hơn
Năm 2025, quy mô hoạt động bước lên một mặt bằng mới.
14 trong 15 công ty cùng tăng số nộp
Đó không chỉ là cuộc đua giữa các doanh nghiệp. Chiếc bánh của toàn thị trường đang lớn lên.
Sự gia tăng đồng thời của tài khoản và thanh khoản cho thấy nền khách hàng cùng mức độ tham gia thị trường đã được mở rộng đáng kể. Nhưng tóm lại, 14.300 tỷ đồng nói lên điều gì?
Con số này cho thấy các công ty chứng khoán không chỉ là nơi để mở tài khoản và đặt lệnh mua bán.
Họ là phần quan trọng của hạ tầng tài chính: kết nối nhà đầu tư với thị trường vốn, vận hành tài khoản và dòng tiền, cung cấp thông tin, tín dụng và sản phẩm đầu tư. Nó cho thấy vai trò kép của các công ty chứng khoán: vừa trực tiếp tạo ra lợi nhuận, việc làm và thuế doanh nghiệp; vừa là mắt xích tập hợp và chuyển những khoản thuế phát sinh từ hoạt động của hàng triệu cá nhân vào ngân sách.
Con số 14.300 tỷ đồng vì thế không chỉ là tổng cộng của 15 dòng dữ liệu. Đó còn là một thước đo về mức độ thị trường chứng khoán đang mở rộng, trưởng thành và gắn sâu hơn với đời sống kinh tế của Việt Nam. Một phần khác của ngành mà bảng điện không thể hiện.