Khởi nguồn từ thế kỷ 19 tại Anh và Mỹ, Country Club từng là đặc quyền của giới quý tộc, địa chủ và tài phiệt - nơi họ gặp gỡ, kết giao và thư giãn thông qua những thú chơi xa xỉ như golf, cưỡi ngựa, những bữa tiệc sang trọng, các cuộc triển lãm và biểu diễn nghệ thuật không dành cho số đông.

Kể từ sau thế kỷ 20, mô hình này dần trở thành chuẩn mực sống của tầng lớp ưu tú toàn cầu, vượt xa khuôn khổ ban đầu của một không gian dành riêng cho giới quý tộc. Là mảnh ghép không thể thiếu của những Gated Community cao cấp, Country Club trở thành đặc quyền chỉ dành cho những ai sở hữu bất động sản nội khu với giá trị lên tới hàng triệu USD. Thậm chí, các câu lạc bộ như The Vintage Club (California) hay The Yellowstone Club (Montana) yêu cầu mức phí thành viên hàng năm lên tới 100.000 USD, đi kèm danh sách chờ lên tới vài năm.

Tại Việt Nam, các khu đô thị cao cấp đang từng bước tiếp cận mô hình Country Club trên thế giới. Từ chỗ chỉ dừng lại ở các tiện ích cơ bản như bể bơi hay sân thể thao, các Country Club giờ đây tích hợp toàn diện những điểm chạm tiện ích cao cấp từ trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà hàng fine-dining, thư viện nghệ thuật, không gian làm việc và tổ hợp giải trí… Tất cả đều được thiết kế và vận hành như một "resort" thu nhỏ - nơi mỗi trải nghiệm đều đáp ứng chuẩn mực sang trọng, chỉ trong tầm bước chân.

Khi chuẩn mực ngày càng được nâng tầm để đáp ứng nhu cầu của thế hệ chủ sở hữu mới, Country Club dần trở thành một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi an cư, thể hiện tầm vóc và chiều sâu trải nghiệm. Với họ, chất lượng không gian sống không chỉ đến từ kiến trúc hay cảnh quan, mà còn nằm ở khả năng gắn kết những cái tôi khác biệt trong một hệ tiện ích tinh tế, đẳng cấp và giàu tính cá nhân hóa.

Với tầm nhìn kiến tạo chuẩn sống mới dành cho cộng đồng ưu tú hiện đại, Thanh Xuan Valley – dấu ấn của BIM Land tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội đang gây ấn tượng bằng việc phát triển một Country Club quy mô bậc nhất cả nước, như một tuyên ngôn sống độc bản giữa thiên nhiên.

Tổ hợp này được kiến tạo bởi những tên tuổi đã làm nên chuẩn mực cho không gian sống thượng lưu toàn cầu: WATG (Mỹ - Quy hoạch & Kiến trúc), Coopers Hill (Anh – Thiết kế cảnh quan) và AvalonCollective (Singapore – Thiết kế nội thất). Điểm chung ở họ, là đều được "chọn mặt gửi vàng" bởi các thương hiệu nghỉ dưỡng lừng danh như The Ritz-Carlton, Four Seasons, Six Senses, Hyatt, InterContinental… trong hàng loạt dự án xa xỉ trên thế giới.

Tại Thanh Xuan Valley, tác phẩm của họ sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng trong thung lũng đầu tiên của InterContinental tại Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc kiến tạo không gian sống và trải nghiệm cho giới siêu giàu thế giới, từ Four Seasons Private Residences Las Vegas (Mỹ), Nobu Residences Los Cabos (Mexico), hay chuyến tàu thượng lưu Venice Simplon-Orient-Express… WATG coi mỗi câu lạc bộ như biểu tượng kết tinh những giá trị mà cộng đồng cư dân ưu tú hướng tới: thẩm mỹ vượt thời gian và bản sắc riêng biệt.

Từ ý tưởng ấy, WATG chọn kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thiết kế chủ đạo cho Country Club tại Thanh Xuan Valley. Qua đó, tạo nên sự liền mạch với các phân khu kế cận, đồng thời mở ra một không gian lãng mạn, thanh lịch và đậm chất thượng lưu.

Giữa phông nền xanh thẳm của rừng thông và hồ nước, công trình hiện lên như một dinh thự cổ điển thu hút mọi ánh nhìn nhưng không tạo cảm giác phô trương. Dấu ấn kiến trúc Phục Hưng Tây Ban Nha thể hiện rõ qua từng lớp mái ngói đỏ cam, tường trát màu be, chuỗi khối vòm nối tiếp nhau và những dãy ban công rộng mở hướng trọn mặt hồ. Từng lớp vật liệu, màu sắc và chi tiết nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự phong phú và chuẩn mực trong thẩm mỹ.

Tinh thần ấy được cộng hưởng bởi Coopers Hill – đội ngũ thiết kế cảnh quan đến từ Anh Quốc, với hơn 40 năm kinh nghiệm kiến tạo không gian sống tại các thành phố du lịch danh tiếng và những vùng thiên nhiên nguyên sơ lâu đời, trải dài từ Đông Nam Á, châu Âu đến châu Phi.

Với triết lý "kết nối con người với thiên nhiên", họ đã mang đến một bức tranh toàn cảnh đậm chất châu Âu, nơi từng lối dạo bộ, khoảng sân vườn, đài phun nước hay mái vòm đầy hoa giấy… đều gợi mở cuộc sống thư thái và thanh lịch tại trung tâm khu rừng thông 50 năm tuổi.

Hệ thực vật được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa những loài cây, bụi hoa, dây leo đặc trưng vùng Nam Âu như lavender, olive, cọ quạt hay nguyệt quế và các loài thực vật bản địa lâu đời tại Thanh Xuan Valley. Sự giao thoa độc đáo ấy, góp phần tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha giữa thung lũng nguyên bản phía Bắc Việt Nam.

Ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch và khung cảnh thơ mộng ấy là một hệ sinh thái tiện ích được đầu tư quy mô và quy hoạch tinh tế. Trên diện tích 1,7ha, trải dài ba tầng không gian, BIM Land tích hợp tại đây hơn 60 tiện ích 5 sao, từ ẩm thực, thể thao, đến giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi trải nghiệm ấy được kết nối thành một câu chuyện cảm xúc bởi AvalonCollective – studio nội thất từ Singapore, đề cao tính cá nhân hóa và nghệ thuật thủ công đương đại, phản chiếu qua những không gian được giới chuyên môn đánh giá cao như Hilton Singapore Orchard, InterContinental Maamunagau Maldives, Kempinski Hangzhou…

Với triết lý "định hình trải nghiệm điểm đến bằng không gian", AvalonCollective phác họa không gian bên trong Country Club từ cảm hứng về một "La Hacienda Tranquila" – điền trang thanh bình vùng Địa Trung Hải.

Các không gian chức năng được bài trí theo từng cụm, kết nối bởi những hành lang rộng, cửa kính lớn, đan xen là những giếng trời và không gian mở, tạo nên sự chuyển tiếp mượt mà, mở ra đa tầng cảm xúc qua mỗi bước chân khám phá. Từng gam màu, vật liệu, mùi hương và chi tiết nội thất đều có cho mình câu chuyện riêng, đại diện cho văn hóa và lịch sử vùng Nam Âu: vườn hoa rực rỡ mùa hè, vườn nho trĩu quả, vườn olive bát ngát, xưởng gỗ, nhà máy giấy, nghệ thuật thủ công và ảo thuật diệu kỳ.

Từ bể bơi bốn mùa, phòng gym hiện đại, đến chuỗi tiện ích giải trí cao cấp như phòng chiếu phim, KTV, hay tổ hợp Golf 3D hơn 600 m²… – tất cả đều được thiết kế riêng tư, giàu cá tính, đáp ứng trọn vẹn sở thích thượng lưu. Khu Kids Club rộng gần 300 m² là thế giới sáng tạo dành riêng cho những cư dân nhí.

Trái tim của Country Club chính là khối nhà bát giác độc đáo, nơi quy tụ nhà hàng All-day Dining và Wine Bar & Cigar Lounge – những tiện ích tâm điểm mang đến trải nghiệm ẩm thực, thư giãn và gắn kết cộng đồng cư dân.

"Những khung cửa sổ rộng mở như xóa nhòa ranh giới giữa con người và đa tầng thiên nhiên thanh khiết. Mỗi khoảnh khắc tại Country Club đều khơi gợi sự xa xỉ từ những điều nguyên bản nhất" – Đại diện BIM Land bật mí.

Không gian ngoài trời lại được ví như một "sân khấu mở" kết nối trực tiếp với hồ nước lớn nhất thung lũng. Vị trí đắc địa này mở ra nhiều trải nghiệm bất tận từ những buổi tiệc cư dân trong ánh hoàng hôn, các sự kiện nghệ thuật hay những hoạt động giải trí thời thượng tại tổ hợp bể bơi vô cực rộng 1.000 m2.

Hơn cả, toàn bộ điểm chạm tiện ích tại Country Club đều được vận hành theo tiêu chuẩn của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, thấm đẫm triết lý dịch vụ "Live the InterContinental Life". Sự kết hợp giữa BIM Land và Tập đoàn IHG Hotels & Resorts hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không chỉ đạt chuẩn quốc tế, mà còn được cá nhân hóa tinh tế theo lối sống và gu thẩm mỹ của từng thượng khách.

Mới đây, BIM Land đã ký kết thỏa thuận hợp tác với trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp Prime Medical Care (PMC), thiết lập một trung tâm y tế ngay trong khuôn viên Country Club tại Thanh Xuan Valley.

Với mô hình y tế chủ động, giàu tính cá nhân hóa và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, PMC sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ theo dõi sức khỏe định kỳ, tư vấn chuyên sâu đến sơ cấp cứu tại chỗ. Đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ của PMC cũng đóng vai trò đồng hành trong việc nuôi dưỡng lối sống lành mạnh của cộng đồng cư dân.

Sự hiện diện của trung tâm chăm sóc sức khỏe cao cấp PMC, không chỉ làm phong phú thêm chuỗi tiện ích tại Country Club mà còn được ví như mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái sống khỏe – sống xanh – sống tinh tế tại Thanh Xuan Valley.

Theo kế hoạch, BIM Land sẽ đưa Country Club vào vận hành ngay trong năm 2025, trở thành điểm đến của những sự kiện và chương trình nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng "Người Thanh Xuân".

Cùng với các tiện ích đã đi vào hoạt động như Sports Club hay Valley Center, BIM Land đang hiện thực hóa và mang phong cách sống "Valley Home" đến gần hơn với cộng đồng ưu tú. Đây sẽ là những điểm chạm cảm xúc chân thực, giúp những cư dân tương lai cảm nhận sâu sắc giá trị sống tại miền an trú giữa thung lũng thông reo.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt