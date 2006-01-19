Trong một cuộc phỏng vấn, bà Mai Kiều Liên kể rằng năm 2003, khi nhận thấy cổ phần hóa là xu hướng tất yếu và có thể tạo động lực phát triển, ban lãnh đạo Vinamilk đã chủ động thuyết phục cơ quan nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển đổi mô hình.

Điều đáng nói là Vinamilk khi ấy không phải doanh nghiệp yếu kém cần tái cơ cấu để tồn tại. Ngược lại, công ty có vị thế lớn trong ngành sữa và đang hoạt động hiệu quả. Đây cũng là lý do Nhà nước quyết định giữ tới 80% vốn điều lệ theo phương án cổ phần hóa.

Vậy tại sao bà Liên lại muốn thay đổi? Trong một cuộc phỏng vấn khác, khi được hỏi về khác biệt lớn nhất sau cổ phần hóa, bà không nói đến khả năng huy động vốn hay giá cổ phiếu, mà nhắc ngay đến việc rút ngắn các thủ tục kinh doanh.

Trước đây, muốn thực hiện một dự án đầu tư, doanh nghiệp phải trải qua quy trình xin phép kéo dài. Sau cổ phần hóa, đại hội đồng cổ đông thống nhất chiến lược, hội đồng quản trị phân cấp thẩm quyền và ban điều hành được chủ động triển khai công việc theo quy chế.

"Thời gian là vàng là bạc mà", bà nói.