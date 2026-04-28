Gần 3.000 cổ đông trực tiếp đến dự họp - một con số cao kỷ lục, đủ để chứng minh sức nóng, sự quan tâm của nhà đầu tư tới mùa Đại hội cổ đông Ngân hàng SHB năm nay. Ngay từ cửa khách sạn, không ít cổ đông bất ngờ khi nhìn vào bảng chào đón. Vẫn là cái tên ấy, nhưng biểu tượng chữ S trông thực sự ấn tượng như báo hiệu về một sự thay đổi mang tính bước ngoặt của SHB.

Năm nay, nhà đầu tư được chứng kiến một kỳ Đại hội khác với thường lệ. Sau khi lãnh đạo Ngân hàng hoàn tất trình bày các báo cáo trước cổ đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh xuất hiện giữa khán phòng và dành trọn 20 phút để chia sẻ về điều mà hàng nghìn cổ đông quan tâm: Vai trò của SHB trong giai đoạn mới.

“Kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam vừa tròn bốn thập kỷ Đổi Mới.

Sau 40 năm, Việt Nam giờ đây đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. Trước cơ hội đan xen thách thức của năm 2025, tăng trưởng kinh tế nước ta ước đạt 8,02% - thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao”.

Đứng trước những những thách thức và vận hội mới của Đất nước, ngành ngân hàng không đứng ngoài cuộc. Vượt ra khỏi chức năng là kênh dẫn vốn truyền thống, hệ thống tài chính lúc này đóng vai trò kiến tạo và định hình động lực tăng trưởng, là bệ đỡ cho các thành phần kinh tế cùng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Với những yêu cầu lớn của thời đại, SHB quyết định chuyển đổi toàn diện, không chỉ nằm ở bộ nhận diện thương hiệu, mà còn nằm ở chính nội tại bên trong. Trước gần 3.000 cổ đông, ông Đỗ Quang Vinh chia sẻ về một hành trình dài hạn, một thời khắc mang tính chuyển đổi của SHB sau gần 33 năm với định hướng: “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Định hướng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” của SHB được xây dựng dựa trên hai trụ cột “hệ sinh thái” và “công nghệ”. Với hệ sinh thái (ecosystem), SHB sẽ phát triển khách hàng xoay quanh khách hàng lớn trung tâm. Nếu hệ sinh thái là không gian, công nghệ (technology) là hạ tầng tăng trưởng, giúp SHB đưa các giải pháp tài chính phù hợp, được may đo cho từng đối tượng khách hàng.

“Đây chắc chắn không phải là lời khẩu hiệu, mà thể hiện sự cam kết của Ngân hàng đối với nền kinh tế, đối với từng cá nhân trong xã hội và với quốc gia”, ông Đỗ Quang Vinh đại diện SHB khẳng định.

Trước những yêu cầu của Đổi Mới 2.0, bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, ngành ngân hàng đang tập trung giải bài toán làm thế nào để vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn hệ thống, đồng thời phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

Theo Phó Vụ trưởng, Ngân hàng Nhà nước luôn yêu cầu các tổ chức tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số để mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các khu vực khác như kinh tế tập thể, hộ gia đình và hộ kinh doanh.

Trong dòng chảy này, suốt 33 năm, dòng vốn của SHB đã hiện diện trên nhiều lĩnh vực, dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đó là những công trình như cầu vượt ngã ba Huế, cảng hàng không Quảng Trị, nhà máy thủy điện Nậm Lúc, nhà máy thủy điện Bái Thượng, nhà máy điện gió Yang Trung…

Trong suốt gần 33 năm, SHB đã hợp tác với nhiều Tập đoàn lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)… Năm 2025, Ngân hàng tiếp tục ký kết và triển khai hợp tác với nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), tập trung vào các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, năng lượng và hóa chất.

Với định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, SHB đã có bước chuyển quan trọng trong tiếp cận tệp khách hàng. Vẫn kiên định với chiến lược đồng hành cùng các “sếu đầu đàn” tại các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế, SHB trong giai đoạn mới chọn mở rộng quy mô tiếp cận, tiến tới phục vụ toàn bộ hệ sinh thái trong chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch SHB nhấn mạnh: “SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong việc cung ứng nguồn vốn, giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng, bao gồm các đối tác chiến lược, doanh nghiệp lớn có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân”.

Trên thực tế, một hệ sinh thái kinh tế có sự tham gia của nhiều thực thể. Xoay quanh mỗi “sếu đầu đàn” luôn là mạng lưới đa tầng, từ các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, hệ thống đại lý phân phối cấp 1, cấp 2, cho đến hàng vạn người lao động và mắt xích cuối cùng là người tiêu dùng.

Chiến lược mới của SHB thực chất là một cuộc dịch chuyển từ tư duy cấp vốn sang tư duy “cắm rễ” sâu vào các chuỗi giá trị.

SHB không nhìn nhận một Tập đoàn hay một doanh nghiệp mẹ là một khách hàng riêng lẻ, mà coi đó là “hạt nhân” kết nối toàn bộ các doanh nghiệp, cá nhân trong toàn bộ hệ sinh thái - những tệp khách hàng mà Ngân hàng sẽ mở rộng, giúp tối ưu hiệu quả bán lẻ trong bán buôn. “Và chắc chắn rằng, đây sẽ là sự tăng trưởng đa tầng, bền vững và có sức lan tỏa đối với ngân hàng SHB”, lãnh đạo SHB khẳng định.

“Với định hướng đó, chúng tôi xác định công nghệ là động lực để tăng tốc và bứt phá”, Phó Chủ tịch HĐQT SHB giới thiệu về trụ cột thứ 2: công nghệ trước gần 3.000 cổ đông.

Để khai thác được hệ sinh thái rộng lớn, SHB bắt buộc phải chứng minh được năng lực công nghệ để xử lý hàng triệu giao dịch, dữ liệu của khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Điều này lý giải vì sao ngân hàng đặt Technology ở vị trí quan trọng. Nếu hạ tầng không đủ mạnh để “may đo” các giải pháp tài chính cho từng mắt xích nhỏ nhất trong chuỗi, chiến lược hệ sinh thái sẽ dễ rơi vào tình trạng ngân hàng có tệp khách hàng nhưng không thể khai thác giá trị từ dữ liệu.

Theo ông Đỗ Quang Vinh, khi công nghệ kết hợp với hệ sinh thái trên cùng một nền tảng, đây chính là một sức mạnh. “Khi hệ sinh thái là không gian và công nghệ là hạ tầng, chắc chắn sức mạnh của SHB sẽ rất lớn”, Phó Chủ tịch SHB khẳng định.

Với trụ cột công nghệ, SHB thực hiện dựa trên 5FIRST, gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, được giới thiệu là “cách SHB thiết kế lại mô hình ngân hàng trong giai đoạn mới”.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong năm 2025, Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào phát triển công nghệ, trong đó có triển khai các nền tảng và các giải pháp số SHB SAHA, SHB Corporate Mobile để nâng cao hiệu quả vận hành, trải nghiệm khách hàng. Về kết quả, hơn 95% nghiệp vụ đã được thực hiện trên kênh số và 98% các giao dịch nghiệp vụ của khách hàng diễn ra trên nền tảng ngân hàng điện tử. Dự kiến, SHB dành từ 2.500 đến 3.000 tỷ đồng cho đầu tư công nghệ trong năm 2026, hướng tới số hóa 100% dịch vụ khách hàng.

Vừa qua, SHB đã tạo dấu ấn khi trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn công nghệ hàng đầu Huawei. Đây bước tiến mới của SHB để tăng tốc chuyển đổi số, với mục tiêu công nghệ trở thành động lực phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái. Với sự hợp tác này, Huawei sẽ tham gia đánh giá toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin hiện nay của SHB và đưa ra các tư vấn mang tính chiến lược.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc hợp tác với Huawei, ông Vinh khẳng định“: Quá trình hợp tác được thực hiện trên cơ sở lựa chọn kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn và bảo mật trong toàn bộ quá trình triển khai. Ngoài yếu tố công nghệ, sự hợp tác này còn mở ra khả năng kết nối đối tác giữa hai bên, qua đó giúp SHB tiếp cận thêm các cơ hội hợp tác quốc tế.

Sự chuyển mình của SHB với công nghệ hòa vào dòng chảy số hóa mạnh mẽ của đất nước vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tạo nên những giải pháp dịch vụ tiện lợi, an toàn và hiện đại hơn phục vụ người dân, cộng đồng và xã hội.

Chia sẻ rõ hơn về nhận diện mới, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh, vẫn là màu sắc cam quen thuộc, nhưng với hình ảnh chữ S được thay đổi lấy cảm hứng từ dáng hình Đất nước và triết lý “trời tròn, đất vuông”, SHB thể hiện tinh thần kết nối với bản sắc dân tộc và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia. Hình chữ S không hề khép kín mà được mở ra, thể hiện đây là dòng chảy tài chính mở, không bị bó hẹp theo những khuôn khổ của một ngân hàng truyền thống.

“Đây là bộ nhận diện của một thế hệ mới với sự trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp. Logo mới của SHB mang một tầm vóc mới cùng rất nhiều hoài bão, rằng SHB sẽ mang tới một câu chuyện lớn hơn về tầm nhìn, về bản sắc và về khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, Phó Chủ tịch SHB nói.

Trước gần 3.000 cổ đông, SHB tuyên bố tái định vị với thông điệp: Sự lớn mạnh của Ngân hàng luôn đi cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sự thịnh vượng của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong dòng chảy lớn của Đất nước, SHB tiếp tục khẳng định nỗ lực hiện thực hóa các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, mang trong mình khát vọng của một “doanh nghiệp dân tộc”. Bám sát tinh thần Nghị quyết 68, SHB xác định vai trò của một định chế tư nhân trong thời đại mới, mang trong mình trách nhiệm kiến tạo sự bứt phá không chỉ của một doanh nghiệp trung tâm, mà cả một hệ sinh thái.

Trên tinh thần của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, SHB đẩy mạnh tài chính số, tiêu dùng số và các giải pháp ngân hàng hiện đại. Trong giai đoạn mới bằng chiến lược 5FIRST, SHB tiếp tục khẳng định công nghệ là chìa khóa tạo sự bứt phá, góp phần thiết thực vào tiến trình hiện đại hóa Đất nước. Cùng với chủ trương tại Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, SHB là minh chứng cho một thực thể sẵn sàng hội nhập, đưa thương hiệu tài chính Việt vươn tầm ra biển lớn.

Phát triển cùng đất nước, SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân, chuỗi giá trị, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB sẽ tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số; và bám sát 6 giá trị cốt lõi Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm.

Sự cống hiến và phát triển của SHB được bà Hoàng Huyền Châm, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 khẳng định tại đại hội. Bằng nền tảng xây dựng trong 33 năm qua cùng với sự đồng thuận của cổ đông và quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, SHB sẽ tiếp tục phát triển an toàn, bền vững; đóng góp tích cực vào sự ổn định của ngành ngân hàng cũng như sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, đúng với hình ảnh logo mang dáng hình chữ S của Đất nước.

Sự kiện của SHB không chỉ là dấu ấn của ngân hàng mà còn đặt ra một câu hỏi đến toàn thể doanh nghiệp, người dân “Chúng ta sẽ đóng vai trò gì cho đất nước trong kỷ nguyên mới, để đồng hành cùng với những mục tiêu của Đảng và Chính phủ”. Với vị thế là Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam, SHB đã chuyển mình để hòa nhịp với những thay đổi của thời đại, để nắm bắt xu hướng và tiếp tục đồng hành cùng đất nước với những định hướng mới trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh thịnh vượng của dân tộc.

Bắt đầu từ một sự kiện nội bộ dành tới cổ đông, SHB công bố bước chuyển mình mạnh mẽ về hình ảnh và định hướng với những “người chủ” của Ngân hàng, cùng nhau thống nhất niềm tin, ý chí, tập trung toàn lực hướng đến các mục tiêu xa hơn.

Những tiếng vỗ tay vang khắp 3 khán phòng với sức chứa hơn 3.000 người thể hiện rõ nét cho sự thống nhất, đồng lòng của SHB. Và từ đó một giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng TOP 5 TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam được viết tiếp.

