BẢO TÍN MẠNH HẢI “ĐỔI VAI”CỦA VÀNG 24K TỪ TÍCH LUỸ SANGQUÀ TẶNGCÁ NHÂN HÓACẢM XÚC
"Mừng hạnh phúc"
"Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi"
Cuộn để mở
Với việc công bố thương hiệu sản phẩm mới Kim Gia Bảo Gift, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ ra mắt một sản phẩm có cách chế tác mới và trải nghiệm cá nhân hoá qua công nghệ. Phía sau đó là tham vọng lớn hơn: Đưa vàng 24K từ một tài sản đầu tư thường được mua theo sóng giá, trở thành món quà hiện diện trong mọi khoảnh khắc và dấu ấn ý nghĩa của đời người.
Sau khi bà ngoại qua đời, chị Linh Chi tìm thấy một số món trang sức bà để lại. Những sợi dây chuyền, những đôi khuyên tai vẫn còn nguyên, nhưng không ai còn biết món nào là quà của ông ngoại, bà từng đeo chúng vào dịp nào hay vì sao bà giữ chúng suốt nhiều năm.
Chỉ có một ngoại lệ, đó là chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy mà bà từng cho chị Chi xem từ khi còn nhỏ. Khác với những món còn lại, nó nằm cùng một mảnh giấy viết tay, trên đó bà kể rằng mình từng đeo khi bôn ba buôn bán kiếm tiền nuôi 7 người con, cho đến khi gây dựng được sự nghiệp như ngày nay. Bà muốn để lại cho cháu. Những người trong gia đình nhận ra thứ khiến món trang sức ấy đặc biệt không chỉ là bản thân món đồ, mà chính là câu chuyện vẫn còn đi cùng nó.
Sau lần ấy, chị Linh Chi bắt đầu ghi lại nguồn gốc những món trang sức của chính mình, để các con sau này không phải đứng trước một hộp đồ cũ và đoán xem chúng từng có ý nghĩa gì.
Trang sức và vàng có thể sống lâu hơn người sở hữu. Nhưng ký ức đi cùng nó thì không. Đó cũng là một trong những bài toán Bảo Tín Mạnh Hải đặt ra khi phát triển Kim Gia Bảo Gift, dòng vàng quà tặng 24K mới của doanh nghiệp.
HỘP TRANG SỨC
Ai tặng?
Dịp nào?
Câu chuyện gì?
VẬT CÒN LẠI.
CÂU CHUYỆN CÓ THỂ BIẾN MẤT.
Trang sức và vàng có thể sống lâu hơn người sở hữu. Nhưng ký ức đi cùng nó thì không. Đó cũng là một trong những bài toán Bảo Tín Mạnh Hải đặt ra.
01KÝ ỨC
Món quà trao đi,câu chuyện tình cảmcòn mãi
“Tại sao không tạo ra một trải nghiệm số hóa ngay trên một sản phẩm vật lý?”, đây là câu hỏi xuất hiện trong quá trình Bảo Tín Mạnh Hải phát triển sản phẩm.
Từ đó, mỗi miếng vàng Kim Gia Bảo Gift được gắn một mã QR riêng. Người tặng có thể đưa vào đó hình ảnh, video, lời nhắn hoặc bản ghi âm giọng nói. Người nhận quét mã để mở nội dung, sau đó có thể lưu những kỷ niệm này trong không gian số mà Bảo Tín Mạnh Hải gọi là “Hộp ký ức Trân Bảo”.
MIẾNG VÀNG
MÃ QR
ẢNH
GIỌNG NÓI
LỜI NHẮN
Một người mẹ tặng vàng cho con trong ngày nhận công việc đầu tiên có thể để lại cả những lời dặn dò của mình. Ông bà mừng cháu đầy tháng có thể lưu lại hình ảnh và lời chúc của ngày hôm đó. Nhiều năm sau, người nhận không chỉ biết “đây là miếng vàng bà cho”, mà còn biết chính xác món quà được trao trong hoàn cảnh nào và người tặng từng muốn trao gửi tâm tình gì.
Mã QR để hay công nghệ vì thế trở thành phương tiện để một món vàng có thêm “lịch sử tình cảm” - thứ mà những miếng vàng thông thường không có.
KIM GIA BẢO GIFT
Kim Gia Bảo Gift là sản phẩm duy nhất trên thị trường có thể cá nhân hoá sâu sắc trên mỗi miếng vàng. Mỗi thẻ vàng quà tặng có 1 mã QR riêng, để dẫn dắt khách hàng từ mua sản phẩm lên nền tảng AI kể chuyện cảm xúc và Lưu trữ kỷ vật tinh thần https://kyuc.tranbao.vn/, qua 2 hành trình của NGƯỜI MUA và NGƯỜI NHẬN VÀNG.
NGƯỜI MUA: Sau khi mua, quét mã QR ở mặt sau vỉ vàng -> Đăng nhập để ghi âm giọng nói, viết thư hoặc nhập hình ảnh từ thư viện cá nhân ở điện thoại để tạo thiệp số dành cho người nhận.
NGƯỜI NHẬN: Khi cầm trên tay hộp quà; sẽ quét QR để được dẫn vào nền tảng số Ký ức Trân Bảo -> Tại đó, họ có thể thiết lập những “ngăn kéo” cất đựng những lá thư, bức ảnh, hoặc phim ngắn được gửi từ những lần được nhận vàng KGBG.
Nhưng Bảo Tín Mạnh Hải vẫn chủ ý tách hai phần của món quà khỏi nhau. Sau khi hoàn thành việc truyền tải thông điệp, tấm thiệp điện tử đã thực hiện xong sứ mệnh tình cảm của nó, còn món quà vật lý thì tiếp tục một đời sống riêng.
Điểm này tạo ra sự khác biệt giữa vàng và nhiều món quà lưu niệm. Một album ảnh có thể giữ kỷ niệm. Một video cũng vậy. Nhưng chúng không đồng thời là tài sản. Trong khi đó, vàng vốn làm rất tốt nhiệm vụ lưu giữ giá trị, lại ít người coi nó là một món đồ lưu niệm, món quà trân quý. Kim Gia Bảo Gift đã ghép hai đời sống ấy vào cùng một món đồ.
Nhưng muốn biến một ý tưởng giàu cảm xúc thành sản phẩm cho số đông, Bảo Tín Mạnh Hải còn phải vượt qua một bài toán khó hơn. Người mua có thể sẵn sàng trả tiền cho món quà đẹp, nhưng nếu phần chi phí dành cho thiết kế, bao bì và trải nghiệm quá lớn, món vàng sẽ mất đi giá trị cốt lõi là tài sản đầu tư - lý do quan trọng nhất khiến họ chọn nó ngay từ đầu.
02BÀI TOÁN GIÁ
Muốn vàng trở thành quà tặngđại chúng, trước hết phảivượt qua rào cản về giá
Bảo Tín Mạnh Hải không định đặt vàng quà tặng vào cùng phân khúc với những món vàng giá hàng chục triệu đồng chỉ dành cho các dịp lớn. Họ muốn nó bổ sung thêm lựa chọn cho nhu cầu quà tặng bên cạnh với những món quà phổ biến như nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, phong bì tiền mặt hay rượu ngoại và giỏ quà.
Điều đó buộc sản phẩm phải có những bản vị rất nhỏ, từ 0,1 chỉ, 0,2 chỉ, 0,3 chỉ đến 0,5 chỉ. Nhưng rõ ràng, khi lượng vàng giảm xuống, miếng vàng cũng sẽ rất nhỏ và khó tạo cảm giác đủ trang trọng để người mua tự tin đem đi tặng.
0,1 chỉ
0,2 chỉ
0,3 chỉ
0,5 chỉ
CÁNCẮTDẬPĐÓNG GÓI
2.000
SẢN PHẨM / NGÀY
Vàng nhỏ, giá tiền nhỏ nhưng món quà phải đủ vị thế, sang trọng và đem lại sự tự tin cho người tặng.
Bảo Tín Mạnh Hải phải thực hiện được thách thức: Làm sao với bản vị 0,5 chỉ có thể tạo hình được “bề thế” như một cây vàng”
“Vàng nhỏ, giá tiền nhỏ nhưng món quà phải đủ vị thế, sang trọng và đem lại sự tự tin cho người tặng. Chúng tôi phải thực hiện được thách thức: làm sao với bản vị 0,5 chỉ có thể tạo hình được “bề thế” như một cây vàng”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải nói về yêu cầu đặt ra cho đội ngũ phát triển sản phẩm.
Bài toán từ đây chuyển sang bộ phận Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm cùng nhà máy. Một lượng vàng rất nhỏ được cán thành miếng vàng với bề mặt đủ rộng nhưng không được thủng, cháy, nhăn hay biến dạng. Sau đó, máy cắt phải đảm bảo từng sản phẩm đúng bản vị. Công đoạn dập tạo hình tiếp tục đặt ra yêu cầu khó hơn bởi chỉ một sai số nhỏ hoặc lực dập bị “quá” cũng có thể làm rách hoặc hỏng bề mặt vàng đã được cán và dập nét tinh xảo.
Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã đầu tư dây chuyền chuyên biệt, sử dụng tư vấn từ các thị trường đi trước với dòng sản phẩm này, đồng thời kết hợp kinh nghiệm kỹ thuật hàng thập kỷ của nhà sáng lập thương hiệu - Nghệ nhân ưu tú Vũ Mạnh Hải và đội ngũ nhà máy. Chỉ khi quy trình đạt độ ổn định và năng lực sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày, sản phẩm mới được đưa sang giai đoạn thương mại hóa.
Tuy nhiên, chế tác được một miếng vàng nhỏ có hình thức đủ đẹp mới chỉ giải quyết bài toán vật lý. Bài toán kinh tế nằm ở mức giá cho công chế tác.
Với sản phẩm vàng có thiết kế, giá công càng cao, khoản tiền “nằm lại trong vàng” càng nhỏ, bởi khi bán lại, phần chi phí dành cho thiết kế và chế tác không được thu hồi đầy đủ. Đây là lý do một món vàng nghệ thuật có thể hấp dẫn về thẩm mỹ nhưng lại kém hấp dẫn đối với người vẫn coi vàng là một hình thức tích lũy.
Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hiện tại, mức chênh lệch giá của Kim Gia Bảo Gift được giữ ở 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ vàng, dù sản phẩm đã bao gồm thiết kế, hộp quà sang trọng và phần trải nghiệm số. Lợi thế sở hữu chuỗi từ nghiên cứu, sản xuất đến bán hàng giúp họ kiểm soát được chi phí, đồng thời chấp nhận giảm biên lợi nhuận để đưa dòng sản phẩm mới tới số đông.
Như thế, với 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ vàng, khách hàng chỉ phải trả chi phí tương đương một tấm thiệp cho phần thiết kế nghệ thuật- bao bì quà tặng và câu chuyện cá nhân hoá, gần như trọn vẹn số tiền vẫn nằm trong vàng. Khi khách hàng muốn bán, thương hiệu cam kết mua lại theo chính sách giá áp dụng với dòng sản phẩm vàng tích luỹ. Nghĩa là chi phí chi trả cho cảm xúc và giải pháp quà tặng cũng được thương hiệu "mua lại", giá mua vào của KGBG vì thế cũng cao hơn giá mua vào của vàng Kim Gia Bảo 50.000/0,1 chỉ.
“Bảo Tín Mạnh Hải quyết định để chi phí chế tác ở mức thấp nhất, có thể nói là thương hiệu bù chi phí cho người tiêu dùng. Chưa từng có bất cứ thương hiệu vàng nào mua lại cả giá công, nhưng với sản phẩm mới này chúng tôi cam kết mua lại cả giá công chế tác và chi phí bao bì cho khách hàng. Nghĩa là Kim Gia Bảo Gift giữ trọn vẹn 100% giá trị đầu tư cho khách hàng như vàng tích luỹ thông thường, khấu hao của khách hàng bằng 0 cho một hộp quà trọn vẹn sẵn sàng mang tặng, có thể ký thác những tâm tình cá nhân hoá”.
Nếu phép tính ấy đủ hấp dẫn, khách hàng sẽ cân nhắc thay quần áo, mỹ phẩm… bằng một món quà “ai cũng dùng được, ai cũng phù hợp”, không sai gu người nhận mà giá trị kinh tế được giữ nguyên.
MỞ THÊM CỬA HÀNG
KHÔNG DỪNG Ở VIỆC MỞ THÊM NƠI BÁN HÀNG,
TẠO THÊM LÝ DO ĐỂ MUA VÀNG
Đối với một doanh nghiệp bán lẻ, ngoài chiến lược liên tục tăng số điểm bán, tăng trưởng sẽ đến từ đâu? Bảo Tín Mạnh Hải đang tìm một phần câu trả lời bằng cách mở rộng nhu cầu.
Kinh doanh vàng 24K có một đặc điểm mà doanh nghiệp khó kiểm soát. Sức mua thường biến động cùng sự FOMO (tâm lý sợ bị bỏ lỡ cơ hội) của thị trường. Khi giá vàng chạy nhanh, khách hàng có thể xếp hàng dài cả km ở các cửa hàng vàng từ sáng sớm. Khi thị trường bình lặng, khách hàng cũng giảm nhu cầu.
Giá vàng thế giới nằm ngoài khả năng kiểm soát của một nhà bán lẻ. Nhưng số hoàn cảnh khiến một người nghĩ tới việc mua vàng thì không nhất thiết như vậy. “Dòng vàng quà tặng ra đời nhằm tạo ra một nhu cầu tiêu dùng thường nhật hơn, dựa trên nhu cầu cuộc sống và văn hóa tặng quà hàng ngày”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết.
Sinh nhật vẫn đến dù vàng tăng hay giảm. Trẻ em vẫn chào đời. Người trẻ vẫn tốt nghiệp, kết hôn, thăng tiến trong công việc, những dịp kỷ niệm và ngày lễ vẫn đến, nhu cầu tự thưởng bản thân hay cảm ơn, tri ân vẫn hiện diện… Người ta vẫn cần những món quà để cảm ơn, chúc mừng hoặc đánh dấu một cột mốc. Nếu vàng xuất hiện trong những thời điểm đó, sức mua không còn chỉ đến từ câu hỏi “giá vàng hôm nay bao nhiêu”.
Đó là một cách tăng trưởng khác với việc mở thêm cửa hàng. Thay vì chỉ tăng số nơi có thể bán vàng, Bảo Tín Mạnh Hải đã và đang tìm cách tăng số thời điểm một khách hàng nghĩ đến việc mua vàng.
Theo chiến lược của thương hiệu, trong 5 năm tới doanh nghiệp muốn các sản phẩm gắn với văn hóa và đời sống đóng góp một phần quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận ròng, qua đó tạo thế cân bằng hơn với nguồn cầu chịu ảnh hưởng mạnh bởi những đợt sốt giá.
Nếu đạt được tỷ trọng đó, một thay đổi quan trọng sẽ xảy ra trong mô hình kinh doanh. Tăng trưởng của Bảo Tín Mạnh Hải sẽ không còn phụ thuộc chủ yếu vào việc có bao nhiêu khách hàng bước vào cửa hàng trong những ngày thị trường nóng, mà còn phụ thuộc vào việc một khách hàng có bao nhiêu lý do để quay lại trong cả năm.
03THAM VỌNG
Tham vọng cho cuộc đổi “vai” của vàng 24K
Khách hàng chủ lực của Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn là nhóm có độ tuổi lớn và đã có nền tảng tài chính tương đối vững. Đây là nhóm quen với vàng như một tài sản tích lũy.
Nhưng với một thương hiệu muốn phát triển trong nhiều thập kỷ, nếu chỉ đợi đến khi một người có đủ tiền để mua vàng tích trữ mới bắt đầu xây dựng quan hệ với họ, doanh nghiệp đã bỏ qua một phần rất dài trong cuộc đời khách hàng.
Bảo Tín Mạnh Hải muốn xuất hiện sớm hơn. Một người trẻ có thể bắt đầu bằng một món vàng 0,1 chỉ tặng bạn trong dịp sinh nhật hoặc tự thưởng cho bản thân. Vài năm sau, họ có thể nhận vàng trong ngày cưới. Khi thu nhập cao hơn, nhu cầu chuyển dần sang trang sức hoặc tích lũy tài sản.
Theo cách đó, doanh nghiệp không còn chỉ bán một loại sản phẩm cho một nhóm khách hàng, mà đang xây dựng một hệ sinh thái vàng 24K đi theo các giai đoạn của đời người, đáp ứng mọi nhu cầu về vàng 24K của người Việt.
Vàng miếng và nhẫn tròn trơn tiếp tục phục vụ nhu cầu tích trữ trực tiếp. Vàng quà tặng trở thành một hình thức tích lũy gián tiếp qua việc trao tặng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang phát triển thêm dòng trang sức thời trang 24K để đưa vàng vào nhu cầu sử dụng thường ngày của người trẻ. Đây là một phần trong chiến lược đưa vàng từ tích lũy sang phong cách sống.
Bảo Tín Mạnh Hải cho rằng thế hệ khách hàng mới vẫn coi trọng giá trị tích lũy của vàng, nhưng đồng thời muốn sản phẩm thể hiện được cá tính, thẩm mỹ và cách sống của mình. Nếu có thể bước vào đời sống của Gen Z từ những món vàng bản vị nhỏ và những dịp gần gũi, mối quan hệ với thương hiệu có thể được xây dựng nhiều năm trước khi họ trở thành nhóm khách hàng có năng lực tích lũy tài sản lớn.
Hàng trăm năm qua, người Việt đã quen nghĩ đến vàng trong những dịp quan trọng khi cần trao tặng tình cảm và sự an toàn. Với bước đi của Bảo Tín Mạnh Hải, thứ kim loại quý này đã trở thành một món quà có thể giữ lại đồng thời giá trị của vật chất, giá trị thẩm mĩ, sự độc đáo và giá trị tinh thần quý giá.
Chiếc vòng mà bà ngoại chị Linh Chi để lại đặc biệt không phải vì nó đắt hơn những món còn lại, mà bởi câu chuyện yêu thương của nó chưa biến mất. Cuộc chơi mới của Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn khiến người Việt nghĩ đến vàng không chỉ khi giá tăng, mà cả khi họ có một điều thiêng liêng muốn trao cho ai đó như một giá trị trân bảo được trao truyền qua thời gian, gói đựng những tâm ý trọn vẹn.