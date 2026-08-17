BẢO TÍN MẠNH HẢI “ĐỔI VAI” CỦA VÀNG 24K TỪ TÍCH LUỸ SANG QUÀ TẶNG CÁ NHÂN HÓA CẢM XÚC "Mừng hạnh phúc" "Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi" Cuộn để mở

Với việc công bố thương hiệu sản phẩm mới Kim Gia Bảo Gift, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ ra mắt một sản phẩm có cách chế tác mới và trải nghiệm cá nhân hoá qua công nghệ. Phía sau đó là tham vọng lớn hơn: Đưa vàng 24K từ một tài sản đầu tư thường được mua theo sóng giá, trở thành món quà hiện diện trong mọi khoảnh khắc và dấu ấn ý nghĩa của đời người. Sau khi bà ngoại qua đời, chị Linh Chi tìm thấy một số món trang sức bà để lại. Những sợi dây chuyền, những đôi khuyên tai vẫn còn nguyên, nhưng không ai còn biết món nào là quà của ông ngoại, bà từng đeo chúng vào dịp nào hay vì sao bà giữ chúng suốt nhiều năm. Chỉ có một ngoại lệ, đó là chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy mà bà từng cho chị Chi xem từ khi còn nhỏ. Khác với những món còn lại, nó nằm cùng một mảnh giấy viết tay, trên đó bà kể rằng mình từng đeo khi bôn ba buôn bán kiếm tiền nuôi 7 người con, cho đến khi gây dựng được sự nghiệp như ngày nay. Bà muốn để lại cho cháu.

Những người trong gia đình nhận ra thứ khiến món trang sức ấy đặc biệt không chỉ là bản thân món đồ, mà chính là câu chuyện vẫn còn đi cùng nó. Sau lần ấy, chị Linh Chi bắt đầu ghi lại nguồn gốc những món trang sức của chính mình, để các con sau này không phải đứng trước một hộp đồ cũ và đoán xem chúng từng có ý nghĩa gì. Trang sức và vàng có thể sống lâu hơn người sở hữu. Nhưng ký ức đi cùng nó thì không. Đó cũng là một trong những bài toán Bảo Tín Mạnh Hải đặt ra khi phát triển Kim Gia Bảo Gift, dòng vàng quà tặng 24K mới của doanh nghiệp.

HỘP TRANG SỨC Ai tặng? Dịp nào? Câu chuyện gì? VẬT CÒN LẠI. CÂU CHUYỆN CÓ THỂ BIẾN MẤT. Trang sức và vàng có thể sống lâu hơn người sở hữu. Nhưng ký ức đi cùng nó thì không. Đó cũng là một trong những bài toán Bảo Tín Mạnh Hải đặt ra.

01 KÝ ỨC Món quà trao đi, câu chuyện tình cảm còn mãi “Tại sao không tạo ra một trải nghiệm số hóa ngay trên một sản phẩm vật lý?”, đây là câu hỏi xuất hiện trong quá trình Bảo Tín Mạnh Hải phát triển sản phẩm. Từ đó, mỗi miếng vàng Kim Gia Bảo Gift được gắn một mã QR riêng. Người tặng có thể đưa vào đó hình ảnh, video, lời nhắn hoặc bản ghi âm giọng nói. Người nhận quét mã để mở nội dung, sau đó có thể lưu những kỷ niệm này trong không gian số mà Bảo Tín Mạnh Hải gọi là “Hộp ký ức Trân Bảo”.

MIẾNG VÀNG MÃ QR ẢNH GIỌNG NÓI LỜI NHẮN

Một người mẹ tặng vàng cho con trong ngày nhận công việc đầu tiên có thể để lại cả những lời dặn dò của mình. Ông bà mừng cháu đầy tháng có thể lưu lại hình ảnh và lời chúc của ngày hôm đó. Nhiều năm sau, người nhận không chỉ biết “đây là miếng vàng bà cho”, mà còn biết chính xác món quà được trao trong hoàn cảnh nào và người tặng từng muốn trao gửi tâm tình gì. Mã QR để hay công nghệ vì thế trở thành phương tiện để một món vàng có thêm “lịch sử tình cảm” - thứ mà những miếng vàng thông thường không có. KIM GIA BẢO GIFT Kim Gia Bảo Gift là sản phẩm duy nhất trên thị trường có thể cá nhân hoá sâu sắc trên mỗi miếng vàng. Mỗi thẻ vàng quà tặng có 1 mã QR riêng, để dẫn dắt khách hàng từ mua sản phẩm lên nền tảng AI kể chuyện cảm xúc và Lưu trữ kỷ vật tinh thần https://kyuc.tranbao.vn/, qua 2 hành trình của NGƯỜI MUA và NGƯỜI NHẬN VÀNG. NGƯỜI MUA: Sau khi mua, quét mã QR ở mặt sau vỉ vàng -> Đăng nhập để ghi âm giọng nói, viết thư hoặc nhập hình ảnh từ thư viện cá nhân ở điện thoại để tạo thiệp số dành cho người nhận. NGƯỜI NHẬN: Khi cầm trên tay hộp quà; sẽ quét QR để được dẫn vào nền tảng số Ký ức Trân Bảo -> Tại đó, họ có thể thiết lập những “ngăn kéo” cất đựng những lá thư, bức ảnh, hoặc phim ngắn được gửi từ những lần được nhận vàng KGBG. Nhưng Bảo Tín Mạnh Hải vẫn chủ ý tách hai phần của món quà khỏi nhau. Sau khi hoàn thành việc truyền tải thông điệp, tấm thiệp điện tử đã thực hiện xong sứ mệnh tình cảm của nó, còn món quà vật lý thì tiếp tục một đời sống riêng. Điểm này tạo ra sự khác biệt giữa vàng và nhiều món quà lưu niệm. Một album ảnh có thể giữ kỷ niệm. Một video cũng vậy. Nhưng chúng không đồng thời là tài sản. Trong khi đó, vàng vốn làm rất tốt nhiệm vụ lưu giữ giá trị, lại ít người coi nó là một món đồ lưu niệm, món quà trân quý. Kim Gia Bảo Gift đã ghép hai đời sống ấy vào cùng một món đồ. Nhưng muốn biến một ý tưởng giàu cảm xúc thành sản phẩm cho số đông, Bảo Tín Mạnh Hải còn phải vượt qua một bài toán khó hơn. Người mua có thể sẵn sàng trả tiền cho món quà đẹp, nhưng nếu phần chi phí dành cho thiết kế, bao bì và trải nghiệm quá lớn, món vàng sẽ mất đi giá trị cốt lõi là tài sản đầu tư - lý do quan trọng nhất khiến họ chọn nó ngay từ đầu. 02 BÀI TOÁN GIÁ Muốn vàng trở thành quà tặng đại chúng , trước hết phải vượt qua rào cản về giá Bảo Tín Mạnh Hải không định đặt vàng quà tặng vào cùng phân khúc với những món vàng giá hàng chục triệu đồng chỉ dành cho các dịp lớn. Họ muốn nó bổ sung thêm lựa chọn cho nhu cầu quà tặng bên cạnh với những món quà phổ biến như nước hoa, mỹ phẩm, thời trang, phong bì tiền mặt hay rượu ngoại và giỏ quà. Điều đó buộc sản phẩm phải có những bản vị rất nhỏ, từ 0,1 chỉ, 0,2 chỉ, 0,3 chỉ đến 0,5 chỉ. Nhưng rõ ràng, khi lượng vàng giảm xuống, miếng vàng cũng sẽ rất nhỏ và khó tạo cảm giác đủ trang trọng để người mua tự tin đem đi tặng.

0,1 chỉ 0,2 chỉ 0,3 chỉ 0,5 chỉ CÁN CẮT DẬP ĐÓNG GÓI 2.000 SẢN PHẨM / NGÀY Vàng nhỏ, giá tiền nhỏ nhưng món quà phải đủ vị thế, sang trọng và đem lại sự tự tin cho người tặng. Bảo Tín Mạnh Hải phải thực hiện được

thách thức: Làm sao với bản vị 0,5 chỉ

có thể tạo hình được “bề thế” như một cây vàng”

“Vàng nhỏ, giá tiền nhỏ nhưng món quà phải đủ vị thế, sang trọng và đem lại sự tự tin cho người tặng. Chúng tôi phải thực hiện được thách thức: làm sao với bản vị 0,5 chỉ có thể tạo hình được “bề thế” như một cây vàng”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải nói về yêu cầu đặt ra cho đội ngũ phát triển sản phẩm. Bài toán từ đây chuyển sang bộ phận Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm cùng nhà máy. Một lượng vàng rất nhỏ được cán thành miếng vàng với bề mặt đủ rộng nhưng không được thủng, cháy, nhăn hay biến dạng. Sau đó, máy cắt phải đảm bảo từng sản phẩm đúng bản vị. Công đoạn dập tạo hình tiếp tục đặt ra yêu cầu khó hơn bởi chỉ một sai số nhỏ hoặc lực dập bị “quá” cũng có thể làm rách hoặc hỏng bề mặt vàng đã được cán và dập nét tinh xảo.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã đầu tư dây chuyền chuyên biệt, sử dụng tư vấn từ các thị trường đi trước với dòng sản phẩm này, đồng thời kết hợp kinh nghiệm kỹ thuật hàng thập kỷ của nhà sáng lập thương hiệu - Nghệ nhân ưu tú Vũ Mạnh Hải và đội ngũ nhà máy. Chỉ khi quy trình đạt độ ổn định và năng lực sản xuất hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày, sản phẩm mới được đưa sang giai đoạn thương mại hóa. Tuy nhiên, chế tác được một miếng vàng nhỏ có hình thức đủ đẹp mới chỉ giải quyết bài toán vật lý. Bài toán kinh tế nằm ở mức giá cho công chế tác. Với sản phẩm vàng có thiết kế, giá công càng cao, khoản tiền “nằm lại trong vàng” càng nhỏ, bởi khi bán lại, phần chi phí dành cho thiết kế và chế tác không được thu hồi đầy đủ. Đây là lý do một món vàng nghệ thuật có thể hấp dẫn về thẩm mỹ nhưng lại kém hấp dẫn đối với người vẫn coi vàng là một hình thức tích lũy. Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hiện tại, mức chênh lệch giá của Kim Gia Bảo Gift được giữ ở 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ vàng, dù sản phẩm đã bao gồm thiết kế, hộp quà sang trọng và phần trải nghiệm số. Lợi thế sở hữu chuỗi từ nghiên cứu, sản xuất đến bán hàng giúp họ kiểm soát được chi phí, đồng thời chấp nhận giảm biên lợi nhuận để đưa dòng sản phẩm mới tới số đông. Như thế, với 50.000 đồng trên mỗi 0,1 chỉ vàng, khách hàng chỉ phải trả chi phí tương đương một tấm thiệp cho phần thiết kế nghệ thuật- bao bì quà tặng và câu chuyện cá nhân hoá, gần như trọn vẹn số tiền vẫn nằm trong vàng. Khi khách hàng muốn bán, thương hiệu cam kết mua lại theo chính sách giá áp dụng với dòng sản phẩm vàng tích luỹ. Nghĩa là chi phí chi trả cho cảm xúc và giải pháp quà tặng cũng được thương hiệu "mua lại", giá mua vào của KGBG vì thế cũng cao hơn giá mua vào của vàng Kim Gia Bảo 50.000/0,1 chỉ. “Bảo Tín Mạnh Hải quyết định để chi phí chế tác ở mức thấp nhất, có thể nói là thương hiệu bù chi phí cho người tiêu dùng. Chưa từng có bất cứ thương hiệu vàng nào mua lại cả giá công, nhưng với sản phẩm mới này chúng tôi cam kết mua lại cả giá công chế tác và chi phí bao bì cho khách hàng. Nghĩa là Kim Gia Bảo Gift giữ trọn vẹn 100% giá trị đầu tư cho khách hàng như vàng tích luỹ thông thường, khấu hao của khách hàng bằng 0 cho một hộp quà trọn vẹn sẵn sàng mang tặng, có thể ký thác những tâm tình cá nhân hoá”. Nếu phép tính ấy đủ hấp dẫn, khách hàng sẽ cân nhắc thay quần áo, mỹ phẩm… bằng một món quà “ai cũng dùng được, ai cũng phù hợp”, không sai gu người nhận mà giá trị kinh tế được giữ nguyên.

MỞ THÊM CỬA HÀNG KHÔNG DỪNG Ở VIỆC MỞ THÊM NƠI BÁN HÀNG, TẠO THÊM LÝ DO ĐỂ MUA VÀNG