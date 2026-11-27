Cuộc đua của những siêu dự án đặc biệt nhất năm 2026: Khi những giới hạn mới liên tục bị phá vỡ Năm 2026 không chỉ chứng kiến sự xuất hiện của những dự án có quy mô khổng lồ, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch trong tư duy phát triển: từ xây dựng những công trình đơn lẻ sang kiến tạo các hệ sinh thái đô thị, hạ tầng, công nghiệp, du lịch và dịch vụ có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới. Hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư, những quỹ đất rộng hàng nghìn hecta, các tổ hợp đô thị – nghỉ dưỡng – hạ tầng mang tầm vóc quốc tế và những công trường hoạt động ngày đêm. Năm 2026 đang chứng kiến một cuộc đua đặc biệt của các siêu dự án trên khắp Việt Nam. Đằng sau những con số đầu tư khổng lồ không chỉ là tham vọng của các tập đoàn lớn, mà còn là cuộc cạnh tranh về tầm nhìn, năng lực triển khai và khát vọng kiến tạo những biểu tượng phát triển mới.

01 Cuộc đua phá vỡ những giới hạn về quy mô Nếu phải tìm một từ khóa để mô tả thị trường dự án năm 2026, đó có lẽ là hai chữ: Khổng lồ. Quy mô hàng nghìn hecta, tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, những khu đô thị có diện tích tương đương một thành phố thu nhỏ đang dần trở thành một phần của bức tranh phát triển mới. Theo thống kê của S&I Ratings được công bố trong nửa đầu năm 2026, thị trường đã ghi nhận hơn 51 dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên, với tổng diện tích hơn 69.200 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 6,48 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, cuộc chơi không còn dừng ở việc phát triển một khu đô thị hay một tổ hợp nhà ở đơn thuần. Các nhà đầu tư đang hướng tới những hệ sinh thái đa chức năng, nơi nhà ở, thương mại, du lịch, vui chơi giải trí, thể thao và hạ tầng được quy hoạch trong một tổng thể. Đây cũng là lúc những con số tưởng như khó hình dung bắt đầu trở thành hiện thực trên bản đồ đầu tư Việt Nam. Cuộn xuống để xem từng dự án Cuộc đua xây dựng siêu dự án

02 Những biểu tượng phát triển mới liên tục được xác lập Nếu những con số hàng trăm nghìn tỷ đồng và hàng nghìn hecta cho thấy quy mô của cuộc đua đầu tư, những đại công trường cho thấy tốc độ hiện thực hóa tham vọng, thì có một thước đo khác khiến năm 2026 trở nên đặc biệt: Khát vọng tạo ra những công trình mang tính biểu tượng. Trên bản đồ Việt Nam, một cuộc đua mới đang được định hình, nơi các nhà đầu tư không chỉ muốn xây dựng những khu đô thị lớn hơn, những tổ hợp hiện đại hơn, mà còn hướng tới việc chinh phục những giới hạn từng được xem là không tưởng. Đó có thể là sân vận động 135.000 chỗ ngồi được định vị ở quy mô lớn nhất thế giới; những tòa tháp cao hàng trăm mét, mang tham vọng xác lập kỷ lục toàn cầu; một nhà hát 5.000 chỗ ngồi, thủy cung khổng lồ hay những công trình văn hóa, tâm linh có chiều cao chưa từng có. Điểm đáng chú ý là các công trình này không đứng độc lập. Chúng được đặt trong những đại đô thị, tổ hợp du lịch, trung tâm tài chính và các không gian phát triển mới, nơi kiến trúc, công nghệ, thương mại, văn hóa và giải trí được kết nối thành một hệ sinh thái. Đằng sau mỗi công trình là một tham vọng vượt khỏi giới hạn địa lý: Đưa Hà Nội trở thành điểm đến của những công trình kiến trúc mang tầm vóc quốc tế, đưa Cần Giờ trở thành cực phát triển mới bên biển, đưa Hạ Long tiến gần hơn tới mô hình đô thị du lịch – giải trí quy mô toàn cầu và đưa Phú Quốc trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế lớn. 5 công trình dưới đây là 5 lát cắt tiêu biểu cho cuộc đua ấy. Có những công trình hướng tới xác lập kỷ lục thế giới, có những công trình muốn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Việt Nam, và cũng có những công trình mang tham vọng thay đổi cách một vùng đất được nhìn nhận trên bản đồ phát triển. Cuộc đua không chỉ nằm ở việc ai xây cao hơn, lớn hơn hay có sức chứa ấn tượng hơn. Đó còn là cuộc cạnh tranh về tầm nhìn, khả năng hiện thực hóa ý tưởng và khát vọng đưa Việt Nam xuất hiện với một diện mạo mới trên bản đồ những công trình mang tính biểu tượng của thế giới. Cuộn xuống để chuyển sang công trình khác So sánh chiều cao (m) Cuộc đua xây dựng các tòa tháp “chạm trời” Dự kiến, theo thiết kế Đã xây dựng

03 Những công trường không ngủ biến tham vọng thành hiện thực Nếu quy mô là điều khiến người ta choáng ngợp khi nhìn vào bản đồ các siêu dự án, thì tốc độ triển khai mới là yếu tố tạo nên sức nóng của cuộc đua năm 2026. Từ những đại công trường đô thị ở phía Bắc đến các tổ hợp hạ tầng, du lịch ở phía Nam, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc đang được huy động để chạy đua với những cột mốc tiến độ đầy áp lực. Ở đó, một dự án không chỉ được đo bằng số hecta đất hay tổng mức đầu tư, mà còn bằng khả năng biến những bản quy hoạch khổng lồ thành công trình hiện hữu. Một trong những ví dụ đáng chú ý là Vinhomes Global Gate Hạ Long. Với tổng vốn đầu tư khoảng 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, đại dự án này đang bước vào giai đoạn thi công cao độ. Theo thông tin công bố về tình hình triển khai năm 2026, riêng quý I và quý II, công trường duy trì lực lượng lao động trên 12.000 người. Trong khi đó, tại Phú Quốc, cuộc chạy đua chuẩn bị cho APEC 2027 cũng đang tạo nên một nhịp độ thi công đặc biệt. Từ cảng hàng không, trung tâm hội nghị, triển lãm đến các công trình dịch vụ và giao thông, hàng loạt hạng mục được triển khai đồng thời, với yêu cầu tiến độ rất cao. Điểm chung của những công trường này là quy mô huy động nguồn lực chưa từng nhỏ, áp lực tiến độ lớn và yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa nhiều hạng mục. Cuộc đua vì thế không chỉ nằm ở việc ai sở hữu dự án lớn hơn, mà còn là ai có thể triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn và đưa công trình về đích đúng cam kết. Cuộn xuống để chuyển sang công trường khác Global Gate Hạ Long APEC Phú Quốc Sân bay Long Thành

Từ những quỹ đất hàng nghìn hecta, những tòa tháp hướng tới kỷ lục, đến các đại công trường hàng chục nghìn lao động làm việc xuyên lễ Tết, năm 2026 cho thấy một Việt Nam đang đặt cho mình những mục tiêu lớn hơn bao giờ hết. Tuy vậy, quy mô mới chỉ là điểm khởi đầu. Một sân vận động 135.000 chỗ ngồi hay một tòa tháp 108 tầng chỉ thực sự trở thành biểu tượng khi hoàn thành đúng tiến độ, vận hành hiệu quả và đem lại giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì vậy, cuộc đua của các siêu dự án năm 2026 không chỉ xem ai lớn hơn hay cao hơn. Quan trọng hơn là ai biến được tầm nhìn thành hiện thực, giữ được chất lượng và cam kết tiến độ, đồng thời tạo ra những không gian sống, làm việc và trải nghiệm đáng giá. Khi những giới hạn cũ lần lượt bị phá vỡ, thước đo cuối cùng sẽ nằm ở những công trình đã hiện hữu và giá trị chúng để lại cho nhiều năm sau.