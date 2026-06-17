Cuộc đua đầu tư, sở hữu đại học của các “đế chế” bất động sản, công nghệ, y tế… hàng đầu Việt Nam

Mạng lưới 25 Đại Học & Cơ sở

Không còn là sân chơi riêng của các tổ chức giáo dục, đại học tư thục tại Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ từ các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ, công nghiệp, y tế... Thông qua việc thành lập mới hoặc thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), nhiều doanh nghiệp đang từng bước xây dựng những “đế chế giáo dục” của riêng mình, mở rộng hệ sinh thái và đón đầu tiềm năng tăng trưởng của thị trường giáo dục đại học.