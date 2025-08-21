Từ kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt BioGaia AB, bà Isabelle Ducellier nhận ra ở LiveSpo một hướng đi khác biệt, đột phá và đầy tiềm năng, đó là khai phá ứng dụng men vi sinh bào tử lợi khuẩn vào những lĩnh vực còn bỏ ngỏ, ví dụ như men vi sinh bào tử lợi khuẩn cho đường hô hấp. Với góc nhìn của người từng đưa thương hiệu vươn ra thị trường toàn cầu, bà tin LiveSpo đang sở hữu "chìa khóa" để bước vào nhiều thị trường tỷ đô, nếu kiên định đúng lộ trình.

Cơ duyên gì đã đưa bà đến với LiveSpo?

Tôi biết đến LiveSpo khi vừa thành lập công ty tư vấn riêng, khi họ liên hệ mời tôi hỗ trợ xây dựng chiến lược quốc tế. Trước đó thành thật mà nói, tôi chưa từng biết tới LiveSpo, mọi thứ bắt đầu bởi sự tò mò với sứ mệnh "Vì tương lai không kháng sinh". Nhưng sau chuyến công tác đến Hà Nội để trực tiếp tham quan nhà máy, văn phòng và tiếp xúc với đội ngũ, LiveSpo đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ và diễn biến sau đó thật tuyệt vời.

Lý do quan trọng nhất để tôi lựa chọn LiveSpo là giá trị khoa học và đội ngũ ở đây. Tôi đánh giá cao đội ngũ nhà khoa học, đặc biệt là Giám đốc R&D của LiveSpo. Tôi thực sự ngưỡng mộ nữ nhà khoa học này, cô ấy có khả năng diễn giải những vấn đề khoa học rất phức tạp một cách dễ hiểu, được chứng thực qua các công trình nghiên cứu được thực hiện bởi các cộng sự không chỉ ở LiveSpo và công bố thành công trên những tạp chí uy tín như Nature Scientific Reports…

Vì sao bà lại chọn đồng hành với một thương hiệu men vi sinh tại Việt Nam, trong khi bà có thể có nhiều cơ hội tiềm năng hơn ở châu Âu hoặc Mỹ?

Quyết định này không phải là "chọn Việt Nam thay vì châu Âu hay Mỹ", mà xuất phát từ niềm đam mê tìm kiếm những con đường đột phá hơn để mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho cộng đồng. Chúng ta đang sống trong một xã hội vốn chú trọng có bệnh mới chữa, nhưng nhận thức này đang dần thay đổi: phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi tin probiotics sẽ trở thành một xu thế toàn cầu, và tầm nhìn này cũng chính là điều khiến tôi bị thu hút bởi LiveSpo.

Hiện tôi vẫn tham gia hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết tại Thụy Điển, nghiên cứu cơ hội hợp tác ở Mỹ, đồng thời muốn hiện diện tại châu Á – nơi đang chứng kiến nhiều đổi mới trong y học sử dụng nguyên liệu tự nhiên, trong đó có cả men vi sinh (probiotic natural medicine).

Ở Trung Quốc, Việt Nam và nhiều thị trường châu Á khác, y học tự nhiên đã phổ biến từ lâu, và probiotics là phần mang tính khoa học nhất của hệ tri thức này. Tôi tin LiveSpo đang đi đúng hướng, đặc biệt với sản phẩm xịt mũi chứa lợi khuẩn dành cho đường hô hấp LiveSpo NAVAX. Điều tôi mong muốn là mang góc nhìn toàn cầu để kết nối kinh nghiệm từ châu Âu, áp dụng tại Việt Nam – và từ Việt Nam lan tỏa sang các thị trường khó tính hơn như Mỹ.

Được biết, một trong những chiến lược của LiveSpo là phát triển men vi sinh đường hô hấp – một lĩnh vực còn rất mới mẻ không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới. Vì sao bà tin LiveSpo NAVAX vừa có thể thành công về thương mại, vừa tạo tác động lớn cho chăm sóc sức khỏe bằng men vi sinh?

Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại xảy ra thường xuyên, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc xịt mũi, nhưng hiếm có sản phẩm chứa men vi sinh. Khi tìm hiểu các tài liệu khoa học do đội ngũ R&D của LiveSpo phát triển, tôi thật sự ấn tượng với những bằng chứng khoa học chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm, được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc và các kết quả đã chỉ ra tiềm năng giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, được các tạp chí khoa học uy tín lựa chọn công bố.

Điều tôi đánh giá cao là LiveSpo không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà đủ quyết tâm đưa sản phẩm vào thử nghiệm lâm sàng – tiêu chuẩn mà nhiều công ty mong muốn nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

Trước đây, tôi từng tham gia một số dự án thử nghiệm phát triển sản phẩm xịt mũi chứa lợi khuẩn nhưng không thành công, bởi hầu hết men vi sinh truyền thống là lợi khuẩn sống, dễ chết khi tiếp xúc với oxy hoặc độ ẩm. LiveSpo thì khác: họ sử dụng lợi khuẩn dạng bào tử – "họ hàng" với lợi khuẩn thông thường nhưng có khả năng tồn tại ngay cả khi tiếp xúc với độ ẩm hay oxy. Đây là một đột phá trong nghiên cứu lĩnh vực này trên thế giới, và LiveSpo NAVAX chính là minh chứng thuyết phục nhất để tôi tin rằng LiveSpo tại Việt Nam thực sự đang làm điều khác biệt.

Tôi tin LiveSpo đang sở hữu những sản phẩm rất mạnh trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý hô hấp và tiêu hóa; việc mang đến cho trẻ em giải pháp phòng và chữa bệnh không phụ thuộc vào kháng sinh là vô cùng cần thiết, và đây cũng là hướng đi tiềm năng mà LiveSpo hoàn toàn có thể mở rộng trong tương lai.

LiveSpo xuất phát từ Việt Nam, một thị trường mới nổi, tăng trưởng nhanh, tương đối khác với các tên tuổi ở châu Âu bà đã từng làm. Theo bà, đâu là cơ hội và thách thức trong bối cảnh này?

Thực tế, khi tôi nhắc tới một sản phẩm đến từ Thụy Điển, hầu như mọi người lập tức tin vào chất lượng. Nhưng nếu nói tới sản phẩm "Made by Vietnam", không ít người vẫn còn nghi ngờ. Điều này rõ ràng là không công bằng đối với một thương hiệu Việt như LiveSpo.

Khi trực tiếp tới thăm nhà máy và trung tâm nghiên cứu của LiveSpo tại Hà Nội, tôi được tận mắt chứng kiến phòng thí nghiệm và dây chuyền đạt chuẩn cao bậc nhất. Không có lý do gì để người Việt phải e ngại khi khẳng định sản phẩm của mình mà cần chủ động chứng minh sự nghiêm túc đầu tư và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Trong lĩnh vực y tế, đặc biệt liên quan đến sức khỏe trẻ em và phụ nữ, chất lượng là yếu tố tuyệt đối, không thể thỏa hiệp. Thách thức của LiveSpo là vừa duy trì được những tiêu chuẩn xuất sắc ấy, vừa kiên trì xây dựng niềm tin toàn cầu cho một thương hiệu Việt trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe.

Với kinh nghiệm từng dẫn dắt những thương hiệu toàn cầu như BioGaia AB, bà nghĩ LiveSpo hiện đang ở đâu trên hành trình phát triển?

Câu chuyện của LiveSpo gợi tôi nhớ đến hành trình khởi đầu của thương hiệu men vi sinh lớn trên thế giới mà tôi có cơ hội đồng hành từ giai đoạn ban đầu. Khi đó, thị trường hầu như chưa biết đến khái niệm "probiotics" hay "men vi sinh", và ý tưởng "cho trẻ sơ sinh uống vi khuẩn" còn gây hoài nghi cho cả phụ huynh lẫn giới chuyên môn. Nhưng nhà sáng lập đã kiên định, tiến hành thử nghiệm lâm sàng theo chuẩn ngành dược để chứng minh hiệu quả sản phẩm – và cuối cùng đã thành công, mở ra một phân khúc hoàn toàn mới.

Đối với LiveSpo, công ty vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu của hành trình. Nhưng Tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, nhà sáng lập LiveSpo có những phẩm chất giống với nhà sáng lập trong câu chuyện của tôi trước đó: tầm nhìn rõ ràng, nền tảng khoa học vững chắc, và tinh thần kiên định.

Một ý tưởng tốt là chưa đủ, yếu tố quan trọng khác cần thiết chính là nguồn lực tài chính. LiveSpo có sự đồng hành của Mekong Capital – một đối tác chuyên nghiệp, tầm nhìn dài hạn và tin tưởng vào tiềm năng của công ty.

Với một nhà sáng lập có tầm nhìn, sản phẩm tốt và sự đồng hành của nhà đầu tư chiến lược, tôi tin LiveSpo hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu quốc tế, dù chặng đường này đòi hỏi nhiều nỗ lực và bền bỉ.





Trong vai trò thành viên HĐQT LiveSpo, bà kỳ vọng sẽ cùng công ty tạo ra những giá trị nổi bật nhất ở những lĩnh vực nào: R&D, phát triển thị trường hay quản trị chiến lược?

Trong ngành này, phần lớn các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong phạm vi một khu vực, như thuần châu Á hoặc thuần Mỹ. Từ trải nghiệm thực tế ở nhiều thị trường, tôi hiểu rằng để thật sự nắm bắt nhu cầu, phải hiện diện trực tiếp tại nơi sản phẩm được tiêu thụ. Nhờ cách tiếp cận đó, tôi từng phát hiện tại Nhật Bản, probiotics đã được ứng dụng vào chăm sóc răng miệng – một hướng đi mà trước đó ít ai nghĩ tới.

Với LiveSpo, tôi tin giá trị lớn nhất mình có thể mang lại là kinh nghiệm và góc nhìn toàn cầu. Trong vai trò thành viên HĐQT, tôi sẽ tập trung vào định hướng chiến lược quốc tế và vạch ra lộ trình đưa sản phẩm ra thế giới một cách hiệu quả nhất – từ việc xác định thị trường mục tiêu dựa trên yếu tố pháp lý, quy mô, mức chi trả của người tiêu dùng, đến lựa chọn kênh phân phối phù hợp như nhà thuốc OTC hay kênh online.

Bên cạnh đó, tôi sẽ tư vấn về thứ tự ưu tiên mở rộng. Chẳng hạn, ở thời điểm hiện tại, LiveSpo chưa nên vào thị trường Mỹ nhưng hoàn toàn có thể phát triển trước ở các nước châu Á gần Việt Nam, nơi có điều kiện thuận lợi hơn để triển khai.

Vậy rào cản lớn nhất mà một công ty như LiveSpo phải vượt qua để vươn ra toàn cầu là gì?

Theo tôi, thách thức lớn nhất không chỉ với LiveSpo mà với toàn bộ ngành men vi sinh chính là rào cản pháp lý, đặc biệt với thực phẩm bổ sung. Đối với men vi sinh, quy định pháp lý ở nhiều quốc gia vẫn chưa thống nhất, dẫn đến việc không ít quốc gia từ chối cấp phép để tránh rủi ro.

Tôi từng trải qua điều này trong quá trình phát triển sản phẩm cho nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm. Sự thận trọng của cơ quan quản lý dễ hiểu là xuất phát từ mong muốn bảo vệ người tiêu dùng, nhưng đôi khi lại vô tình trở thành rào cản cho những giải pháp mới.

Với LiveSpo NAVAX, đây là một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới, đòi hỏi phải đăng ký lưu hành riêng tại từng quốc gia, trong khi mỗi nơi lại có quy định khác nhau. Khi tiếp cận sản phẩm mới, cơ quan quản lý thường đặt hàng loạt câu hỏi: Đây là vi khuẩn gì? Là thực phẩm bổ sung hay thuốc?

Tôi tin LiveSpo NAVAX xứng đáng có mặt ở nhiều thị trường và sẽ thành công trên quy mô toàn cầu bởi đã có 4 thử nghiệm lâm sàng được lựa chọn công bố trên hệ thống Nature Portfolio - các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới. Đây là minh chứng khoa học thuyết phục về sản phẩm. LiveSpo cần kiên trì và bài bản trong việc hoàn tất đăng ký hợp pháp cho tất cả các chủng vi sinh và sản phẩm tại từng thị trường, đảm bảo đúng chuẩn và đúng luật.

Dựa trên kinh nghiệm mở rộng mạng lưới phân phối của những thương hiệu trước đây theo bà, đâu là thị trường quốc tế tiềm năng nhất với LiveSpo ở giai đoạn này?

Tôi cho rằng LiveSpo nên bắt đầu mở rộng từ các thị trường châu Á, sau đó từng bước tiến sang châu Âu, Trung Đông và cuối cùng là Mỹ. Thị trường Mỹ có tiềm năng lớn nhưng khá phức tạp, đặc biệt về quy định và thuế quan, nên trước mắt nên ưu tiên những thị trường dễ kiểm soát hơn.

Trong khu vực, tôi đánh giá cao Trung Quốc. Đây là thị trường vừa khó vừa lớn, nhưng có lợi thế ở việc có thể triển khai kinh doanh online – mô hình phù hợp với thế mạnh của LiveSpo, vốn đã vận hành rất hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử. Hơn nữa, Trung Quốc đang đối mặt với nhiều vấn đề về nhiễm khuẩn đường hô hấp và ô nhiễm môi trường, nên nhu cầu cho các giải pháp như LiveSpo NAVAX là rất lớn.

Indonesia hay Malaysia cũng là một thị trường đầy tiềm năng nhờ dân số đông, sức mua cao, sự quan tâm ngày càng lớn tới men vi sinh đặc biệt là sản phẩm chuyên biệt cho nhiễm khuẩn hô hấp. Đây chính là những thị trường mà LiveSpo có thể khai thác.

"Vì tương lai không kháng sinh" là tuyên ngôn táo bạo của LiveSpo. Theo bà, cần những bước đi cụ thể nào về khoa học, quản lý và truyền thông để hiện thực hóa tầm nhìn này trên quy mô toàn cầu?

Thông điệp "Vì một tương lai không kháng sinh" của LiveSpo thực sự gây ấn tượng với tôi. Tôi tin men vi sinh có thể giúp cơ thể xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm phụ thuộc vào kháng sinh. Bởi vấn đề lớn hiện nay là tình trạng lạm dụng kháng sinh, dẫn đến nguy cơ kháng thuốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi kháng kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Nhiều quỹ lớn như Bill & Melinda Gates hay các tổ chức quốc tế đã liên tục tài trợ nghiên cứu về probiotics cũng như các giải pháp thay thế kháng sinh khác – đưa vấn đề này thành ưu tiên của y tế toàn cầu. LiveSpo có thể đóng góp vào sứ mệnh này bằng những sản phẩm được chứng minh khoa học, tiêu chuẩn quốc tế và tiềm năng áp dụng rộng rãi.

Mục tiêu là ưu tiên các giải pháp khác an toàn hơn, nhưng có hiệu quả tương đương, qua đó giảm lạm dụng và nguy cơ kháng thuốc. Tôi tin rằng nếu kiên định với con đường này, LiveSpo không chỉ giúp hàng triệu người tiếp cận giải pháp phòng và chữa bệnh an toàn hơn, mà còn góp phần khẳng định vị thế của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu toàn cầu.

Vâng xin cảm ơn bà.

Với nền tảng khoa học vững chắc, chiến lược phát triển bài bản và sự đồng hành của các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm, LiveSpo đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu, giúp Tương lai không kháng sinh đến gần hơn với nhiều người. Việc bà Isabelle Ducellier – cựu CEO BioGaia AB – gia nhập Hội đồng quản trị không chỉ bổ sung kinh nghiệm và góc nhìn toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội kết nối mạng lưới, thị trường và tiêu chuẩn quốc tế cho LiveSpo. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để công ty đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế khoa học Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

