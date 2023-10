Hơn 2 năm trước, cái tên "Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên" vượt qua 69 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, chính thức trở thành thành chủ nhân của vương miện Miss Grand International 2021. Cũng chính trong đêm chung kết, cô gái Việt Nam từng chia sẻ rằng: Khi bắt đầu đến Thái Lan, cô không có nhiều sự ủng hộ từ quê nhà.

Nhưng, sự chăm chỉ, tập trung vào mục tiêu, Thuỳ Tiên đã biến mơ ước trở thành hiện thực. Thuỳ Tiên cũng cho biết, để chạm tới chiếc vương miện Hoa Hậu Hoà Bình Thế giới, con đường trước đó là chông gai, chưa bao giờ trải thảm hoa hồng.



Con đường hào quang sẽ xuất hiện rực rỡ sau chiếc vương miện? Không. Đối với Thuỷ Tiên, đó chỉ là bắt đầu một hành trình mới của trải nghiệm đầy thử thách. Đó là con đường hoàn toàn khác biệt mà Thuỳ Tiên lựa chọn, trần mình dưới nắng gió của vùng đất Nam Phi để hỗ trợ trẻ em nghèo, là bước chân trên cung đường miền núi phía Bắc leo lắt, mang cơm có thịt cho những đứa trẻ. Đó còn là tháng ngày đến từng bản nhỏ, cùng đặt lên viên gạch xây trường cho em.



Mỗi ngày là lựa chọn mới. Mỗi ngày sẽ là hành trình trải nghiệm đủ sắc màu dù chắc chắn rằng, chẳng có chút bằng phẳng. Song với Thuỳ Tiên, cô lựa chọn sự đam mê. Phía sau hào quang của vương miện, Thùy Tiên với sự tự tin, quyết tâm và dám thách thức bản thân đã giúp cô trải nghiệm thêm nhiều điều khác biệt trong cuộc sống. Đặc biệt, Thùy Tiên tâm niệm: "Khi ta nói "Why not", ta được sống là chính mình".

Khi 22 tuổi, Hoàng Hoa Trung, chàng trai trẻ sinh năm 1990 đến từ Hà Nội sáng lập dự án "Nuôi em". Không phải lựa chọn sự nghiệp "bắt đầu gia nhập vào các công ty như hàng triệu bạn trẻ khác"? Cũng không phải là mục tiêu khao khát về dấu mốc tài chính hay công danh?

Trung đã chọn thiện nguyện, chấp nhận hành trình 4 năm đầu chật vật trong bài toán tài chính, minh bạch. Thách thức đó đã không mài mòn lựa chọn và nỗ lực của Trung khi dự án Nuôi em vẫn tiếp tục lan tỏa giá trị cho cộng đồng.



400 công trình giáo dục, hơn 80.000 học sinh dân tộc thiểu số lên lớp là những con số được thống kê từ dự án "Nuôi em". Con số đó là kết quả của chặng đường gần 1 thập kỷ mà Hoàng Hoa Trung và những cộng sự lựa chọn, miệt mài, kiên trì mang cơm đến cho trẻ em ở bản. Từ Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Kon Tum… "Nuôi em" đã lan rộng đến nhiều tỉnh thành và vượt biên giới của dải đất hình chữ S đến đất nước Campuchia, Ấn Độ…



Hoàng Hoa Trung, một người trẻ sẵn sàng dấn thân hết mình, bước ra khỏi vùng an toàn để sống cuộc sống "rực màu", giúp đỡ trẻ em vùng cao khó khăn có cơm ăn áo mặc và được học tập mỗi ngày.

"Chọn ổn định vì gia đình hay chọn hết mình với nghiệp diễn, tôi đã từng nghĩ phải từ bỏ một thứ", đã bao lần những nghĩ suy đó hiện hữu lặp đi lặp lại trong tâm trí của Lâm Nguyễn.

Cuối cùng, Lâm Nguyễn lựa chọn biến văn phòng thành sân khấu của chính mình. Trong tà áo mới, dáng người uyển chuyển theo câu kịch, chuyển động nhẹ nhàng, đôi mắt của Lâm Nguyễn ánh lên sự say mê. Để cháy hết mình trên sân khấu, Lâm đã làm nhiều việc để sinh nhai, từ bán trà sữa, múa đám cưới, làm vũ công. Áp lực "kiếm tiền tồn tại" chưa bao giờ khiến Lâm Nguyễn chọn bỏ cuộc. Ý chí ấy đã trui rèn một Lâm Nguyễn của hiện tại tự tin, cháy hết mình trong đam mê với nghề diễn viên.



Cũng như Lâm, Quỳnh Ngô sinh năm 1998 bắt đầu bằng xuất phát điểm nhút nhát, tự ti và mặc cảm về bản thân. Ám ảnh gắn liền với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, lo sợ trong định kiến xã hội về ngoại hình, Quỳnh Ngô thừa nhận, từng đi qua tuổi thơ đậm màu trầm.



Quyết định bước ra khỏi định kiến, vùng an toàn, Quỳnh Ngô chọn sống khác với sự quyết tâm. Nỗ lực đó được đền đáp khi Quỳnh Ngô của hiện tại đã trở thành "công chúa tuyết" được các tạp chí hàng đầu săn đón. "Ánh sáng từng làm mình sợ, ánh nhìn đám đông từng khiến mình thu mình. Nhưng tại sao không bước ra ánh sáng để thấy chính mình?", nữ người mẫu Quỳnh Ngô chia sẻ.



Sẽ là cuộc đời an yên, nhẹ nhàng theo công thức quen thuộc: Sáng đi làm, chiều trở về căn nhà giữa phố thị ồn ào… nhưng điều đó dường như không đủ gói lại đam mê được là chính mình của đôi vợ chồng trẻ 9x Doãn Nguyễn Duy Tân và Hà My. Tuổi trẻ chỉ có một, họ muốn sống hết mình với đam mê. Họ không muốn đóng khuôn trong nếp sống đơn điệu hay bó mình trong căn nhà giữa thành phố.

Cùng nắm tay nhau, dắt đứa trẻ 2 tuổi tên Kin trên chiếc xe ô tô di động được dồn từ khoản tiền kiệm cũ, đi khám phá mọi miền Tổ quốc – đó là lựa chọn của đôi vợ chồng trẻ 9X. "Vô định, hoài nghi, dị nghị, đó là những gì vợ chồng gia đình chúng tôi đã phải đối mặt khi quyết định mang cả tổ ấm lên một chuyến xe", vợ chồng trẻ 9x Doãn Nguyễn Duy Tân và Hà My chia sẻ. Nhưng rồi tất cả trở ngại đó dần lùi xa. Bởi với họ, chiếc bánh của cuộc sống chính là sự trải nghiệm và khám phá.



"Khó khăn vậy nhưng nếu mỗi ngày đều được háo hức với thế giới như thể lần đầu thì sao không cho con một tuổi thơ giàu tự do", chính suy nghĩ đó lại thắp lửa cho nhiệt huyết của Duy Tân và Hà My.

Cũng như đôi vợ chồng trẻ Mobile Home, chàng trai sinh ra từ vùng miền núi của huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lựa chọn sống theo đam mê. Khi đang học sư phạm, Nguyễn Văn Mão rẽ ngang sang học Đại học Kiến trúc. Khi các bạn đồng trang lứa nộp hồ sơ xin việc, Mão lại muốn trở về quê, khởi nghiệp từ ống tre với mơ ước: mang sản phẩm đậm "hồn Việt" ra thế giới.



Có muôn thách thức và lời bàn tán, nhưng như quá trình để tạo ra cây sáo trúc, tất cả đều cần sự gọt dũa mới sinh ra giá trị. Bởi suy nghĩ đó mà nhiều năm sau, cái tên Nguyễn Văn Mão trở thành tấm gương của thế hệ trẻ: Dám nghĩ, dám làm.



Tháng 5/2022, thông tin về Nguyễn Thị Thanh Nhã, (Céline Nha Nguyen), người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest bắt đầu được cộng đồng chia sẻ. Ngỡ tưởng đó là dấu mốc phấn đấu hoàn hảo của nữ luật sư trẻ. Nhưng không! Nhã cho biết, cô còn rất nhiều mục tiêu chinh phục ở phía trước. "Là phụ nữ, Céline được dạy là biết đủ nhưng đủ với mình là mặt trăng thì tại sao mình phải dừng trên đỉnh Everest".

Một Hoa hậu luôn sẵn sàng với những thử thách, dấn thân để trải nghiệm những điều khác biệt của cuộc sống. Một chàng trai trẻ tuổi "tham làm" hết mình để cả ngàn em nuôi được học được chơi. Một cô gái đối mặt với ngoại hình khác biệt, nhưng chẳng bao giờ từ bỏ khát khao, đã trở thành "công chúa tuyết". Một chàng trai đam mê hết mình để văn phòng cũng là chất liệu sân khấu. Một đôi vợ chồng trẻ chọn sống khác biệt, rong ruổi trên cung đường khám phá vẻ đẹp của Việt Nam. Một chàng trai đau đáu giấc mơ hết mình để tre nứa khiêm nhường mà vươn khắp năm châu. Một nữ luật sư tò mò hết mình để chẳng dừng lại dù đã chinh phục đỉnh Everest.

Họ chính là những đại diện điển hình của thế hệ trẻ "Why not". Một thế hệ nghĩ khác, thích vượt khỏi khuôn khổ và giới hạn. Trên bất kỳ ngã rẽ, họ luôn trăn trở "tại sao không" để sẵn sàng dấn thân, vượt qua những lằn ranh giới hạn của bản thân và khẳng định mình theo cách mà họ mong muốn.



Ông Darren Buckley người kiến tạo ra Techcombank Inspire từng chia sẻ: Tôi thích tinh thần của những người trẻ Việt Nam - thế hệ "Why not". Họ luôn tràn đầy nhiệt huyết, năng động và mang trong mình khát vọng to lớn. Đây là thế hệ đang trỗi dậy mạnh mẽ để tiếp nối di sản của những người đi trước và khẳng định bản ngã riêng của mình.

Nhưng, sau tất cả, bất kỳ người trẻ nào cũng cần công cụ tài chính vững chắc để chạm tới vạch đích. Khi đó, chạm đến nấc thang thành tựu cuộc sống chỉ còn đong đếm bằng khoảng thời gian xác định. Mỗi hành trình là sự khác biệt. Mỗi lựa chọn ở nút rẽ sẽ mang đến kết quả khác nhau.



Để con đường đến với hoài bão, biến khát vọng, giấc mơ thành hiện thực được rút ngắn, Techcombank Inspire đã chính thức hiện diện như người bạn đồng hành của thế hệ "Why not".



Techcombank Inspire sẽ là bệ đỡ vững chắc giúp người trẻ xây dựng nền móng tài chính vững chắc, an tâm tự do thể hiện cá tính của chính mình, sẵn sàng trải nghiệm, hết mình cùng đam mê.



