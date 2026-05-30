Khi nông nghiệp Việt Nam vẫn đang đi tìm lời giải cho bài toán sản lượng và giá thành đúng với giá trị, bà Đặng Huỳnh Ức My đã đặt ra trăn trở khác: Làm thế nào để nông sản quốc gia hội nhập bằng tín nhiệm. Đâu là "cửa thắng" của nông nghiệp Việt trong một thế giới mà tiêu chuẩn tiêu dùng, công nghệ, ESG và tính minh bạch đang tái định nghĩa toàn bộ chuỗi giá trị toàn cầu.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với tài chính và nông nghiệp, nữ lãnh đạo theo đuổi hành trình tái cấu trúc cách ngành nông nghiệp Việt Nam tạo ra giá trị. Từ vùng nguyên liệu, công nghệ canh tác, tiêu chuẩn sản xuất đến phương thức kết nối với thị trường và dòng vốn quốc tế, mọi mắt xích đều được định hình lại theo hướng hiện đại, quy mô và bền vững.

Tại AGM Awards 2026, giải thưởng tôn vinh những thực hành quản trị công ty niêm yết xuất sắc, bà Đặng Huỳnh Ức My được vinh danh là "Nữ lãnh đạo tiêu biểu ngành nông nghiệp công nghệ cao". Giải thưởng ghi nhận một hành trình lãnh đạo bền bỉ và nhất quán, phản ánh sự chuyển dịch của nông nghiệp Việt Nam sang một giai đoạn phát triển mới: minh bạch hơn, công nghệ hơn và bền vững hơn.

Điều tạo nên dấu ấn tiên phong chính là cách bà Ức My đưa tư duy tài chính, công nghệ và ESG vào tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp - lĩnh vực vốn được xem là truyền thống, phân mảnh và khó chuyển đổi.

Học quản trị kinh doanh và tài chính tại New Zealand, bà bước vào các cuộc họp của Hiệp hội Mía đường Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ và nhận ra một nghịch lý lớn: Việt Nam có lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn lực lao động am hiểu sâu truyền thống canh tác, nhưng nông sản Việt vẫn thường được nhắc đến ở lớp giá trị thấp nhất của chuỗi cung ứng quốc tế.

Câu hỏi về "cửa thắng" của nông nghiệp Việt bắt đầu từ nghịch lý đó, và chưa bao giờ ngưng thôi thúc bà cho đến hiện tại.

"Một gói đường trong ly cà phê buổi sáng, một lon nước dừa trong bữa trưa hay những sản phẩm từ nông nghiệp hiện diện mỗi ngày trên bàn ăn của hàng triệu gia đình. Khi thực phẩm trở thành một phần của đời sống hàng ngày, trách nhiệm của doanh nghiệp nông nghiệp nằm ở việc tạo ra những giá trị dinh dưỡng lành mạnh, minh bạch và bền vững cho cộng đồng."

Quan hệ nhân - quả trong ngành nông nghiệp vì thế là điều không thể né tránh: đất đai bị khai thác cạn kiệt thì chất lượng nông sản sẽ suy giảm; người nông dân không được chia sẻ lợi ích công bằng thì chuỗi cung ứng mất tính bền vững; doanh nghiệp không minh bạch về tiêu chuẩn và nguồn gốc, thị trường sẽ mất niềm tin.

Bài toán bà đặt ra không đơn thuần là tăng sản lượng hay mở rộng thị phần, đó là phải xây dựng một chuỗi giá trị nông nghiệp nơi người nông dân, doanh nghiệp, thị trường và người tiêu dùng cùng được hưởng lợi lâu dài. Mô hình "5 Nhà" ra đời từ tư duy đó và được AgriS xây dựng như một kiến trúc phát triển dài hạn cho nông nghiệp Việt Nam. Nhà nước – Nhà nông – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Định chế tài chính cùng tham gia vào chuỗi giá trị với quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng hơn.

Với bà Ức My, đây là cách tái phân bổ cơ hội trong nông nghiệp để mỗi chủ thể đều nhìn thấy lợi ích cụ thể và có động lực đồng hành lâu dài. Khi lợi ích được chia sẻ minh bạch hơn, chuỗi giá trị có thêm khả năng tuân thủ, cải tiến và chống chịu trước biến động thị trường. Đó chính là "cửa thắng" mà nữ lãnh đạo đã theo đuổi từ những năm đầu sự nghiệp.

Năm 2006, ở tuổi 25, bà Đặng Huỳnh Ức My giữ chức Phó Giám đốc điều hành tại Thành Thành Công. Năm 2009, bà trở thành nữ Tổng Giám đốc trẻ nhất trong Tập đoàn.

Bà sâu sát với nông nghiệp từ vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, đến các cuộc làm việc với đối tác quốc tế. Bà hiểu rằng nông nghiệp hiện đại không còn là bài toán của riêng cây trồng. Đó là bài toán của dữ liệu, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng và thị trường vốn để đưa nông nghiệp trở thành lợi thế trên bàn đàm phán thương mại.

Giai đoạn 2021–2024 đánh dấu bước chuyển quan trọng nhất trong hành trình của AgriS.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2021–2022, bà Ức My là người dẫn dắt quá trình chuyển đổi thương hiệu từ TTC Sugar sang AgriS, tái định nghĩa doanh nghiệp từ một công ty mía đường truyền thống thành nền tảng cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh tích hợp.

Đó không đơn thuần là một chiến dịch đổi tên thương hiệu. Đó là cuộc tái thiết toàn diện mô hình tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đây là thời điểm mà bà khởi xướng cho tầm nhìn kiến tạo sự thay đổi từ bên trong hệ thống trong suốt nhiều năm, công khai tuyên bố và chịu trách nhiệm trước toàn thể cổ đông,

"Thế hệ lãnh đạo kế tiếp cần sẵn sàng về tư duy, về năng lực quản trị hạ tầng dữ liệu và ESG để đưa nông nghiệp Việt vào bàn đàm phán quốc tế bằng sự tín nhiệm. Đó mới là di sản đáng xây."

Mô hình 3 Trung tâm – Agriculture Center (AgriC - Trung tâm Nông nghiệp), Production Center (ProC - Trung tâm Sản xuất), Commercial Center (ComC - Trung tâm Thương mại) - thể hiện cụ thể cách AgriS tổ chức lại chuỗi giá trị. AgriC tập trung vào nông học chính xác và dữ liệu vùng trồng. ProC nâng cấp năng lực chế biến, tối ưu phụ phẩm và kinh tế tuần hoàn. ComC mở rộng thương mại quốc tế bền vững, đưa sản phẩm Việt vào các thị trường có tiêu chuẩn cao.

Đây cũng là giai đoạn AgriS đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp với hệ thống ERP toàn diện và nền tảng dữ liệu quản trị vùng trồng, kiểm soát từ canh tác đến phân phối, đồng thời nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 7/2024, bà chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT AgriS. Đây là bước tiếp nối tất yếu của hành trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tái định hình chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

Người nông dân giờ đây được xác định rõ ràng vị thế đối tác chiến lược của doanh nghiệp, những người trực tiếp kiến tạo chất lượng của từng trái dừa, cây mía và giá trị của cả hệ sinh thái.

AgriS bảo đảm hợp đồng bao tiêu, hỗ trợ vốn – thiết bị – kỹ thuật, minh bạch giá thu mua và trao quyền tiếp cận tiêu chuẩn canh tác quốc tế cho nhà nông. Trong hệ sinh thái Betrimex (đơn vị thành viên của AgriS), công ty kết nối quỹ phúc lợi từ chứng chỉ Fairtrade giúp hơn 7.000 hộ nông dân dừa được đảm bảo thu nhập công bằng và tiếp cận vốn cải thiện canh tác. Cơ chế đồng hành để trao quyền cho nông dân tự định đoạt việc tái đầu tư vào sản xuất, cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội.

Đó không phải là hỗ trợ tài chính đơn thuần. Đó là cơ chế trao quyền để người nông dân tự nâng sinh kế, làm chủ năng lực cạnh và bước vào chuỗi giá trị với vị thế cao hơn.

Với bà Ức My, nông nghiệp công nghệ cao không bắt đầu từ máy móc. Nó bắt đầu từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng toàn cầu khi con người ngày càng quan tâm đến thứ họ ăn và uống mỗi ngày.

"Người tiêu dùng muốn biết sản phẩm đến từ đâu, có lành mạnh không, có minh bạch không, người nông dân có được đối xử công bằng không và quá trình sản xuất có tạo thêm gánh nặng cho môi trường hay không."

Đó là lý do công nghệ trở thành hạ tầng của niềm tin. Drone, cảm biến, hệ thống tưới, ERP hay nền tảng dữ liệu như AgriBrain không đứng riêng như các dự án kỹ thuật. Chúng giúp AgriS quản lý vùng trồng, kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa từng lô hàng và trả lời được những câu hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Cùng với công nghệ, ESG trở thành một phần trong "hệ điều hành" của doanh nghiệp.

Trong mô hình tuần hoàn, AgriS và Betrimex kéo dài vòng đời giá trị của từng loại nông sản. Cây mía không dừng ở hạt đường; bã mía trở thành nguyên liệu cho điện sinh khối, mật rỉ đi vào các chuỗi sản phẩm sau đường. Cây dừa không dừng ở nước dừa đóng hộp; phụ phẩm có thể trở thành than hoạt tính, biochar, phân bón hữu cơ hoặc sản phẩm giá trị gia tăng.

Triết lý Zero Waste (không rác thải, giảm gánh nặng lên môi trường) vì vậy đi thẳng vào hiệu quả vận hành: giảm lãng phí, tối ưu chi phí, tạo thêm giá trị từ cùng một nguồn tài nguyên.

Các chứng nhận quốc tế như Bonsucro, Fairtrade hay RSPO trở thành ngôn ngữ chung với nhiều nhóm đối tác khác nhau cùng một lúc.

Với nhà bán lẻ quốc tế, đó là điều kiện để vào kệ Walmart hay Tesco. Với định chế tài chính xanh, đó là hồ sơ đủ chuẩn để tiếp cận dòng vốn chất lượng. Với cổ đông, đó là bằng chứng rằng chiến lược bền vững của doanh nghiệp được thị trường bên ngoài kiểm chứng độc lập.

Hiện nay, sản phẩm của AgriS và Betrimex đã hiện diện tại gần 80 thị trường quốc tế. Từ những vùng nguyên liệu tại Bến Tre, Gia Lai, Phan Rang, Tây Ninh, v.v… sản phẩm Việt Nam đang tham gia trực tiếp vào chuỗi tiêu dùng toàn cầu từ nguyên liệu thực phẩm, đồ uống đến các sản phẩm dinh dưỡng và tiêu dùng nhanh.

Khi xu hướng tiêu dùng xanh và thực phẩm lành mạnh lan rộng, chuỗi giá trị FBMC (Food – Beverage – Milk – Confectionery; Thực phẩm – Đồ uống – Sữa – Bánh kẹo) của AgriS mở ra không gian tăng trưởng mới. Doanh nghiệp dịch chuyển từ cung cấp nguyên liệu sang nền tảng phát triển giải pháp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng có giá trị cao phù hợp với thị trường.

Nông nghiệp công nghệ cao vì thế chính là năng lực làm cho nông sản Việt minh bạch hơn, lành mạnh hơn, công bằng hơn và đủ sức bước vào các chuỗi giá trị toàn cầu bằng tín nhiệm.

Trong khuôn khổ AGM Awards 2026, câu chuyện AgriS và Chủ tịch Ức My đặt ra cách nhìn rộng hơn về minh bạch trong quản trị công ty niêm yết. Với nữ chủ tịch, minh bạch không dừng ở báo cáo tài chính. Minh bạch là sự nhất quán giữa điều hành doanh nghiệp, cam kết với điều đang diễn ra ngoài đồng ruộng, trong nhà máy, trên thị trường vốn và trong quan hệ với cổ đông.

AgriS xây dựng minh bạch như một chu trình đối thoại liên tục.

Trước đại hội, doanh nghiệp chủ động làm việc và giới thiệu trực quan với định chế tài chính, nhà đầu tư chuyên nghiệp để trao đổi sâu về mô hình chuỗi giá trị, chiến lược vốn, ESG và tăng trưởng dài hạn.

Trong đại hội, cổ đông được tiếp cận trực tiếp với chiến lược 2025-2030, kế hoạch vốn, cổ tức, định hướng IPO, M&A công ty con và các lợi ích sát sườn trọng yếu.

Sau đại hội, cam kết được chuyển thành hành động thông qua kỷ luật vốn, quản trị rủi ro và chuẩn hóa công bố thông tin.

Với bà Đặng Huỳnh Ức My, niềm tin của thị trường được hình thành khi dữ liệu có thể kiểm chứng, khi người lãnh đạo đặt lợi ích của mình trong cùng cấu trúc lợi ích với cổ đông, khi dòng vốn quốc tế nhìn thấy hệ thống quản trị đủ minh bạch để đồng hành. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại AgriS tăng gấp đôi trong vòng hai năm, đạt gần 20%, là kết quả đo lường được của triết lý đó.

Nhìn lại hành trình từ những cuộc họp đầu tiên với ngành mía đường đến vị trí dẫn dắt một trong những nền tảng nông nghiệp lớn của Việt Nam, những gì bà Đặng Huỳnh Ức My theo đuổi luôn rất nhất quán: tạo ra một hệ sinh thái nơi mọi mắt xích đều có cơ hội cùng phát triển.

Bởi với bà, một doanh nghiệp chỉ có thể lớn bền vững khi hệ sinh thái quanh nó cùng lớn, khi cổ đông, nông dân, thị trường và cộng đồng tiến lên song hành cùng nhau trong một cấu trúc giá trị minh bạch và dài hạn.

