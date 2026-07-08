Là quốc gia liên lục địa, giáp Địa Trung Hải và biển Đỏ. Ai Cập sở hữu eo đất và kênh đào Suez - tuyến đường thủy huyết mạch nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.
Là quốc gia đông dân nhất Bắc Phi và thế giới Ả Rập. Dự kiến dân số sẽ đạt khoảng 109,45 triệu người vào năm 2025, với phần lớn sống chen chúc trong khu vực chỉ 40.000 km².
Sở hữu ngành sản xuất lớn nhất châu Phi (chiếm 22% giá trị toàn châu lục), nền kinh tế "sừng sỏ" này chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch, viễn thông và công nghiệp dệt may, hóa chất.
Kênh đào Suez kiểm soát 12% thương mại toàn cầu. Quốc gia này cũng ghi nhận thương vụ FDI lịch sử trị giá 35 tỉ USD với UAE để phát triển khu vực Ras El Hekma.
CẬP NHẬT TRỰC TIẾP: Trận đấu giành vé vào nhóm 8 đội mạnh nhất thót tim đến phút cuối. Ai Cập đã trình diễn sức mạnh đáng gờm, suýt chút nữa tiễn nhà đương kim vô địch về nước sớm.
Cường quốc khu vực này thu hút du khách nhờ Kim tự tháp Giza và thành phố ven biển Sharm el Sheikh. Cairo cũng là cái nôi của ngành công nghiệp truyền thông Ả Rập.
Hình thành và phát triển qua một thời gian rất dài, Ai Cập trải qua nhiều triều đại cai trị từ người Ba Tư, La Mã đến Ottoman trước khi trở thành một quốc gia độc lập hiện đại.