Cộng hòa Ả Rập Ai Cập
Hậu duệ Pharaoh & Sức mạnh kinh tế Bắc Phi

TỌA ĐỘ: 30°02'N 31°14'E
Vị trí & Địa lý[SYS.01]

Cộng hòa Ả Rập Ai Cập

Vị trí:Bắc Phi & Bán đảo Sinai (Tây Á)
Địa hình:Sa mạc Sahara & Đồng bằng sông Nin
Vai trò:Cầu nối lục địa Á - Phi

Là quốc gia liên lục địa, giáp Địa Trung Hải và biển Đỏ. Ai Cập sở hữu eo đất và kênh đào Suez - tuyến đường thủy huyết mạch nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.

Nhân khẩu & Xã hội[SYS.02]

Quốc gia đông dân nhất

Quy mô:> 100 triệu dân (Top 14 thế giới)
Phân bổ:95% sống dọc lưu vực sông Nin
Thành phần:99,7% là người Ai Cập

Là quốc gia đông dân nhất Bắc Phi và thế giới Ả Rập. Dự kiến dân số sẽ đạt khoảng 109,45 triệu người vào năm 2025, với phần lớn sống chen chúc trong khu vực chỉ 40.000 km².

Tổng quan Kinh tế[SYS.03]

Sức mạnh châu lục

Quy mô:Lớn thứ 2 châu Phi (Dự báo 429 tỷ USD năm 2026)
Tăng trưởng:Dự kiến đạt 4,2%
Mũi nhọn:Dịch vụ (51,6%) & Công nghiệp (32,7%)

Sở hữu ngành sản xuất lớn nhất châu Phi (chiếm 22% giá trị toàn châu lục), nền kinh tế "sừng sỏ" này chủ yếu dựa vào dịch vụ du lịch, viễn thông và công nghiệp dệt may, hóa chất.

Phân tích Đầu tư[SYS.04]

Huyết mạch Hàng hải

Kênh Suez:Doanh thu kỷ lục 9,4 tỉ USD (2023)
Dòng vốn FDI:46,1 tỉ USD (Hàng đầu châu Phi 2024)
Kiều hối:29,5 tỉ USD (Lớn thứ 7 thế giới 2024)

Kênh đào Suez kiểm soát 12% thương mại toàn cầu. Quốc gia này cũng ghi nhận thương vụ FDI lịch sử trị giá 35 tỉ USD với UAE để phát triển khu vực Ras El Hekma.

TIN NÓNG THỂ THAO - WORLD Cup 2026[SYS.ALERT]

90 Phút Tàu Lượn

Kết quả vòng 1/8:Argentina 3 - 2 Ai Cập
Cục diện:Dẫn trước 2-0 đến phút 79
Cảm xúc:Khiến Messi khóc như mưa

CẬP NHẬT TRỰC TIẾP: Trận đấu giành vé vào nhóm 8 đội mạnh nhất thót tim đến phút cuối. Ai Cập đã trình diễn sức mạnh đáng gờm, suýt chút nữa tiễn nhà đương kim vô địch về nước sớm.

Văn hóa & Xã hội[SYS.06]

Hollywood phương Đông

Ngành Du lịch:Kỷ lục 15,7 triệu khách (14,1 tỉ USD năm 2024)
Vị thế:Trụ sở Liên đoàn Ả Rập & Thành viên BRICS
Nghệ thuật:Quốc gia Ả Rập duy nhất có nhà hát opera

Cường quốc khu vực này thu hút du khách nhờ Kim tự tháp Giza và thành phố ven biển Sharm el Sheikh. Cairo cũng là cái nôi của ngành công nghiệp truyền thông Ả Rập.

Hồ sơ Lịch sử[SYS.07]

Nền văn minh cổ đại

Khởi nguyên:Thiên niên kỷ 10 TCN
Quốc gia hiện đại:Thành lập bởi Muhammad Ali Pasha
Thể chế:Tuyên bố nền cộng hòa năm 1953

Hình thành và phát triển qua một thời gian rất dài, Ai Cập trải qua nhiều triều đại cai trị từ người Ba Tư, La Mã đến Ottoman trước khi trở thành một quốc gia độc lập hiện đại.