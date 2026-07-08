Quốc gia đông dân nhất

Quy mô: > 100 triệu dân (Top 14 thế giới)

Phân bổ: 95% sống dọc lưu vực sông Nin

Thành phần: 99,7% là người Ai Cập

Là quốc gia đông dân nhất Bắc Phi và thế giới Ả Rập. Dự kiến dân số sẽ đạt khoảng 109,45 triệu người vào năm 2025, với phần lớn sống chen chúc trong khu vực chỉ 40.000 km².