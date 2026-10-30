TỪ VIỆT NAMRA THẾ GIỚI
Hành trình mở rộng kinh doanh
qua những thị trường và biên giới.
Doanh nghiệp Việt
đang có gì
ở nước ngoài?
Từ nhà máy, trang trại đến mạng viễn thông, khách sạn, văn phòng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn nhiều cách để mở rộng hoạt động ra nước ngoài.
Họ đến những thị trường nào, đầu tư vào đâu và đã xây dựng được những gì? Mỗi điểm đến trên bản đồ là một câu chuyện về cách doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài Việt Nam.
Go Global không phải xu hướng mới xuất hiện. Viettel đã đầu tư viễn thông ra nước ngoài từ gần hai thập kỷ trước. FPT, Vinamilk, TH Group và nhiều doanh nghiệp khác cũng sớm tìm kiếm cơ hội kinh doanh quốc tế. Tuy nhiên, trong hai năm 2025–2026, các hoạt động này đang tăng tốc và mở rộng sang những lĩnh vực mới.
Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 9/2026.
Lào và Campuchia
là trọng điểm
Các DN Việt đã đầu tư tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, trọng điểm là Lào (26,6%), Campuchia (12,7%) và Venezuela (6,9%). Lào và Campuchia vốn có vị trí liền kề và điều kiện khí hậu thuận lợi mở đường cho các vùng nguyên liệu, trang trại, cơ sở chế biến và dự án năng lượng.
Một thay đổi quan trọng trong chiến lược Go Global của DN Việt trong những năm qua là chuyển từ bán hàng cho thị trường quốc tế sang trực tiếp tổ chức sản xuất tại nước ngoài. Điều này đòi hỏi khả năng huy động vốn và tổ chức hoạt động kinh doanh trên phạm vi nhiều quốc gia.Khám phá bản đồ doanh nghiệp