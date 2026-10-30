Vượt qua biên giới

Doanh nghiệp Việt

đang có gì

ở nước ngoài?

Từ nhà máy, trang trại đến mạng viễn thông, khách sạn, văn phòng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn nhiều cách để mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Họ đến những thị trường nào, đầu tư vào đâu và đã xây dựng được những gì? Mỗi điểm đến trên bản đồ là một câu chuyện về cách doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh bên ngoài Việt Nam.