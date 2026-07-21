Thu thập 5 hãng xe lớn nhất & Giải cứu Công Chúa!

🎮 CÁCH CHƠI 🎮

💻 Máy tính: Phím MŨI TÊN (⬅️ ➡️) để di chuyển, phím SPACE hoặc ⬆️ để nhảy.

📱 Điện thoại: Sử dụng nút bấm tròn bên dưới màn hình.

❤️ Mạng: 10 mạng và thời gian 400 giây để hoàn thành nhiệm vụ.

🌟 Nhiệm vụ: Leo lên núi dốc, đập vỡ khối gạch "TOP" để thu thập thông tin.

🍄 Mẹo: Nhảy ĐẠP TRÚNG ĐẦU rùa (Goomba) để ăn điểm. Đụng ngang người sẽ mất mạng! Ăn ô có dấu hỏi chấm để mở sức mạnh: Ngôi sao (đụng vào Goomba không mất mạng và cộng thêm điểm), Nấm (biến hình cao hơn).