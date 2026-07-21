🎮 CÁCH CHƠI 🎮
💻 Máy tính: Phím MŨI TÊN (⬅️ ➡️) để di chuyển, phím SPACE hoặc ⬆️ để nhảy.
📱 Điện thoại: Sử dụng nút bấm tròn bên dưới màn hình.
❤️ Mạng: 10 mạng và thời gian 400 giây để hoàn thành nhiệm vụ.
🌟 Nhiệm vụ: Leo lên núi dốc, đập vỡ khối gạch "TOP" để thu thập thông tin.
🍄 Mẹo: Nhảy ĐẠP TRÚNG ĐẦU rùa (Goomba) để ăn điểm. Đụng ngang người sẽ mất mạng! Ăn ô có dấu hỏi chấm để mở sức mạnh: Ngôi sao (đụng vào Goomba không mất mạng và cộng thêm điểm), Nấm (biến hình cao hơn).
Chúc mừng! Bạn đã chinh phục đỉnh núi.
Dưới đây là bảng xếp hạng Top 5 hãng xe bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2026: