Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố mới đây, đến cuối tháng 11/2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,55 triệu tỷ đồng, tăng hơn 126.600 tỷ đồng so với cuối tháng 10.

Đáng chú ý, cả tiền gửi dân cư lẫn doanh nghiệp đều có tăng trưởng trong tháng 11. Trong đó, tiền gửi dân cư tăng 84.597 tỷ đồng lên 5,74 triệu tỷ; tiền gửi doanh nghiệp tăng 42.041 tỷ đồng lên 5,8 triệu tỷ đồng. Đây đều là mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 3/2022.

2022 là năm vô cùng sóng gió với các nhà đầu tư, từ trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản, cho tới tiền ảo hoặc một số đồng ngoại tệ.



Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại một năm đầy sóng gió với VN-Index mất gần 33% và lọt top các chỉ số giảm mạnh nhất thế giới. Nhiều cổ phiếu mất nửa thị giá, thậm chí "bốc hơi" 70-80% sau một năm.

Trên thị trường bất động sản, thông tin cũng không mấy tích cực khi thanh khoản không được cải thiện, nhiều người muốn bán cũng không được, dù đã giảm giá đến 20%. Đối với những nhà đầu tư đã vay tiền mua đất nhằm "lướt sóng" thì càng như đang ngồi trên đống lửa khi lãi suất huy động tăng, báo hiệu đợt điều chỉnh lãi suất cho vay của kỳ trả nợ sắp tới, bởi bất động sản vốn không phải là lĩnh vực được khuyến khích bơm vốn.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các chuyên gia đã nhận định sau khi Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra đời, thị trường cần một thời gian nhất định để điều chỉnh nhằm đáp ứng nhiều quy định mới theo hướng chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý.

Kênh đầu tư vàng hay ngoại tệ hiện cũng không còn được coi là kênh đầu tư chiến lược như trước. Nếu trước đây, nhiều người để dành được tiền là nghĩ đến chuyện mua vàng hoặc USD tích trữ vì nhiều nỗi lo như lạm phát có nguy cơ tăng cao, tiền VND mất giá... thì nay đã khác. Sự can thiệp kịp thời của ngành chức năng nhằm bình ổn thị trường ngoại hối, như xử lý mạnh tay với thị trường "chợ đen", đã giúp thị trường hoạt động lành mạnh hơn.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống khác đều diễn biến thiếu tích cực, lãi suất huy động lại bật tăng mạnh trong năm 2022. Sau nhịp tăng mạnh vào quý III và quý IV, lãi suất huy động tại các ngân hàng đều đã tăng từ 2 – 3 điểm % so với cuối năm 2021 và cao hơn 1 – 1,5 điểm % so với giai đoạn trước dịch Covid-19.



Hiện, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các Ngân hàng Quốc doanh (nhóm chiếm một nửa thị phần tiền gửi thị trường) đã chạm mức 7,4%/năm theo hình thức gửi tiền tại quầy và lên trên 8% đối với hình thức gửi tiền trực tuyến.

Như vậy, không phải ngẫu nhiên mà lượng tiền gửi vào các ngân hàng lại tăng nhanh trong những tháng cuối năm, bởi kênh gửi tiền vừa có tính an toàn, người gửi không phải "lao tâm, khổ tứ" mà vẫn có được lợi nhuận từ dòng tiền nhàn rỗi.



Theo đánh giá của giới chuyên gia, nguy cơ bong bóng từ thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hiện nay đang gia tăng rủi ro cho nhà đầu tư. Nền kinh tế dù đang trong giai đoạn hồi phục, tuy nhiên ảnh hưởng từ dịch vẫn còn, thị trường bất động sản chưa có sự ổn định; vàng tăng giảm bất thường… khiến cho mọi người có tâm lý thận trọng hơn trước khi đầu tư. Bởi thế, việc người dân quay trở lại nhiều hơn với tiền gửi ngân hàng là dễ hiểu, khi lâu nay gửi tiết kiệm vốn dĩ vẫn là kênh đầu tư an toàn, rủi ro thấp.

Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn, nhất là việc số hoá đã tạo thêm những tiện ích, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, ngân hàng hiện đã dần hình thành nên những hệ sinh thái kết nối dịch vụ ngân hàng với các cơ quan, công ty, thành phần kinh tế khác giúp khách hàng thuận tiện hơn trong thanh toán, đầu tư và kiểm soát tài chính… Nhiều chương trình ưu đãi được các ngân hàng đẩy mạnh nhằm tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng giúp người gửi tiền nhận được nhiều ưu đãi hơn khi gửi tiền tiết kiệm.

"Hiện nay, nếu đang sở hữu nguồn tiền nhàn rỗi thì trước hết trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể đưa tiền vào ngân hàng vì lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng tăng cao lên và cách tương đối xa với mức lạm phát và có lãi suất thực dương cho các nhà đầu tư. Với những nhà đầu tư đã mệt mỏi muốn chờ thời ở các kênh khác thì đây có thể là phương án hợp lý lúc này"- Chuyên gia tài chính Đinh Trọng Thịnh nhận định.



Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác còn trầm lắng, gửi tiền tại Ngân hàng hàng tháng là giải pháp tài chính an toàn, mang lại khả năng sinh lời và giúp bạn xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng cho tương lai. Tuy nhiên, làm sao để tối ưu hóa khoản tiền gửi của mình không phải ai cũng biết. Sau đây là một số điểm mà người gửi tiền cần lưu ý.

Hình thức gửi tiền hàng tháng online rất tiện lợi và nhanh chóng, giúp bạn không phải mất thời gian đến hay chờ đợi ở quầy giao dịch. Đồng thời, một số ngân hàng còn áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn lãi suất tại quầy để thu hút khách hàng sử dụng hình thức gửi tiện ích này.



Để giúp khách hàng chủ động quản lý tài chính một cách linh hoạt và tối ưu lợi nhuận cho khoản tiền gửi, hiện nay các ngân hàng đều triển khai sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" cho phép khách hàng được rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc trước hạn, số tiền gốc còn lại vẫn được bảo toàn lãi suất theo mức lãi suất ban đầu.

Như tại sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" của VietinBank, khách hàng sẽ không bị giới hạn số lần rút trong kỳ gửi tiền, và vẫn được hưởng toàn bộ mức lãi suất ban đầu cho số tiền gốc còn lại.

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn có thể tự do lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính đã đặt ra bởi hình thức gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt vô cùng đa dạng về kỳ hạn và số tiền gửi tiền. Ngoài ra, một ưu đãi không kém phần quan trọng khác đó là bạn có thể sử dụng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn khi bạn có nhu cầu vay vốn hoặc để xác minh năng lực tài chính cá nhân cho mục đích cần thiết của bạn.



Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, gửi kỳ hạn dài là hình thức tiết kiệm tài chính tối ưu đối với khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, chưa có mục đích sử dụng. Bởi, thông thường, các ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất dành cho các kỳ hạn dài cao hơn nhiều so với các kỳ hạn ngắn.

Ngoài ra, để có thể gửi tiết kiệm sinh lãi nhiều nhất mà vẫn đảm bảo được sự linh hoạt tài chính thì bạn nên chia tiền gửi tiết kiệm thành nhiều tài khoản khác nhau hoặc chọn hình thức gửi tiền rút gốc linh hoạt. Đây được cho là phương án an toàn giúp giảm ảnh hưởng tới số tiền lãi đã tích lũy khi bạn có nhu cầu sử dụng tới một phần số tiền gửi ngân hàng.

Đây cũng là điều bạn cần quan tâm để được hưởng lợi ích tối đa khi gửi tiền tiết kiệm. Hiện nay để thu hút tiền gửi và để cạnh tranh, các ngân hàng triển khai các chương trình khuyến mại (rút thăm trúng thưởng, nhận quà tặng,…) hay thêm những tiện ích khi khách hàng gửi tiền. Vì vậy, khi gửi thì bạn nên hỏi kỹ để được hưởng các dịch vụ và tiện ích này.

