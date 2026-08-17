Có những công trình từng gây tiếng vang khi xuất hiện rồi dần phai nhạt khỏi ký ức đô thị. Nhưng cũng có những công trình càng đồng hành cùng sự chuyển mình của thành phố, càng trở thành một phần trong diện mạo và ký ức của nơi ấy.
Chúng không đứng yên như dấu tích của quá khứ, mà tiếp tục sống trong nhịp vận hành của thành phố, đảm nhận những vai trò thiết thực trong đời sống đương đại.
Trước hết là một vị trí không thể thay thế - nơi những lớp lịch sử, giao thương và văn hóa đã được bồi đắp tại đó. Harrods tại Knightsbridge, London là một minh chứng.
Năm 1849, Charles Henry Harrod mở tại đây một cửa hàng kinh doanh trà, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Từ điểm khởi đầu ấy, Harrods dần phát triển thành một thế giới của thời trang, ẩm thực, trang sức, thiết kế và dịch vụ.
Sức nặng của Harrods nằm ở sự tiếp nối xuyên suốt của một địa chỉ, một phong thái phục vụ và một trải nghiệm đã hiện diện trong đời sống London qua nhiều thế hệ.
Người ta đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để cảm nhận một lát cắt rất riêng của thành phố, nơi truyền thống, nghệ thuật trưng bày và văn hóa phục vụ cùng tạo nên bản sắc.
Nếu vị trí tạo nên nền tảng, kiến trúc trao cho công trình khả năng được nhận diện và đại diện cho khát vọng của một thời đại. Empire State Building là một trường hợp điển hình. Mở cửa tại New York năm 1931, giữa một giai đoạn đầy biến động của nước Mỹ, công trình nhanh chóng trở thành điểm tham quan quốc tế, xuất hiện dày đặc trong điện ảnh và văn hóa đại chúng, đồng thời giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới trong gần bốn thập kỷ.
Nhưng kỷ lục chiều cao chưa bao giờ là lý do duy nhất làm nên sức nặng biểu tượng của Empire State Building. Giữa đường chân trời Manhattan không ngừng thay đổi, Empire State Building vẫn là hình ảnh cô đọng nhất xuất hiện khi cả thế giới nghĩ về New York. Bằng ngôn ngữ Art Deco đặc trưng và sự hiện diện bền bỉ trong văn hóa đại chúng, Empire State Building đã vượt khỏi phạm vi của một tòa nhà để trở thành một phần trong căn tính thành phố.
Tuy nhiên, vị trí và kiến trúc vẫn chưa đủ để bảo đảm giá trị trường tồn. Một công trình chỉ thực sự sống lâu khi trở thành một phần trong đời sống con người. Tại Milan, Galleria Vittorio Emanuele II cho thấy một không gian thương mại có thể đồng thời trở thành không gian văn hóa và đời sống công cộng. Nằm giữa quảng trường Duomo và nhà hát La Scala, công trình thế kỷ XIX này được người dân Milan ưu ái gọi là "phòng khách của thành phố".
Dưới mái vòm kính, kiến trúc, thương mại, ẩm thực và đời sống công cộng cùng gặp nhau, tạo nên một không gian mà người Milan không chỉ đi qua, mà còn gặp gỡ và thực hành những nghi thức đời thường. Không ai đến Galleria chỉ để tiêu tiền; họ đến để sống trong cái “chất Ý” thanh lịch và cởi mở đã làm nên phong thái Milan suốt gần một thế kỷ rưỡi.
Khác nhau về công năng, hình thức và bối cảnh ra đời, ba công trình cùng làm sáng rõ một quy luật: vị trí tạo nên nền tảng, kiến trúc định hình căn tính, còn con người trao cho công trình sức sống. Khi những giá trị ấy tiếp tục thích ứng với nhu cầu của từng thời đại, công trình không chỉ được bảo tồn, mà còn được trải nghiệm, tái diễn giải và bồi đắp thêm ý nghĩa qua nhiều thế hệ. Đó là quy luật phía sau những công trình “trăm năm giá trị”.
Tại TP.HCM, Chợ Bến Thành là minh chứng rõ nét cho quy luật ấy. Được khởi công xây dựng tại vị trí hiện nay năm 1912 và hoàn thành năm 1914, Chợ Bến Thành đã hiện diện trong đời sống thành phố suốt hơn một thế kỷ. Công trình không chỉ được nhận diện qua tháp đồng hồ và bốn cửa chính quen thuộc, mà còn trở thành một điểm quy chiếu gắn liền với ký ức đô thị Sài Gòn - TP.HCM.
Chợ Bến Thành không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là nơi những lớp ký ức đô thị chồng lên nhau. Qua thời gian, công trình trở thành một phần không thể tách rời khỏi đời sống và diện mạo của trung tâm Sài Gòn - TP.HCM.
Chiều sâu ấy hiện diện trong những câu chuyện rất đời thường: các gia đình gắn bó với một nghề qua nhiều thế hệ; những người lần đầu đến Sài Gòn để bắt đầu một hành trình mới; cư dân thành phố với bao lần đi qua Bến Thành; và du khách quốc tế tìm đến nơi đây như một cánh cửa để chạm vào tinh thần giao thương cởi mở, hào sảng của Sài Gòn – TP.HCM.
Theo thời gian, những ký ức cá nhân hòa vào nhau, trở thành ký ức tập thể. Chính con người và những câu chuyện ấy đã trao cho Chợ Bến Thành một chiều sâu văn hóa vượt lên trên tuổi đời của công trình.
Qua nhiều giai đoạn, diện mạo khu vực trung tâm thành phố liên tục thay đổi: những tuyến đường mới được mở, cao ốc xuất hiện, hoạt động thương mại và du lịch không ngừng mở rộng.
Chợ Bến Thành không đứng ngoài những chuyển động ấy, mà tiếp tục tham gia vào nhịp sống đương đại như một di sản sống. Những cực phát triển mới có thể hình thành, nhưng một địa điểm đã được lịch sử đô thị và ký ức cộng đồng xác lập qua hơn một thế kỷ thì không thể di dời hay tái tạo. Chính sự tích lũy ấy đã đưa Bến Thành trở thành một điểm quy chiếu lịch sử của trung tâm thành phố.
Hôm nay, tọa độ ấy đang bước vào một chu kỳ mới. Metro số 1 đã vận hành, đưa Ga Bến Thành trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại TP.HCM, đồng thời là đầu mối quan trọng trong mạng lưới metro tương lai. Những chuyển động mới về hạ tầng, thương mại, du lịch và hội nhập tiếp tục tái định hình cách khu vực trung tâm được kết nối và trải nghiệm.
Đối diện Chợ Bến Thành, One Central Saigon tọa lạc tại “tọa độ gốc” của trung tâm TP.HCM - nơi mang sức nặng của ký ức, vừa giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hạ tầng đang định hình cách trung tâm thành phố được tiếp cận và trải nghiệm.
Được Masterise Group phát triển như một mô hình landmark mixed-use mang tầm vóc quốc tế, One Central Saigon gồm hai tòa tháp vươn cao trên khối đế thương mại - dịch vụ. Bên cạnh văn phòng hạng A+ và hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, ẩm thực tinh tuyển, dự án còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tại Việt Nam khi khách sạn The Ritz-Carlton và khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton cùng hiện diện trong một tổ hợp kiến trúc biểu tượng.
Ý nghĩa của mô hình tích hợp không nằm ở phép cộng đơn thuần giữa các cấu phần, mà ở cách chúng được kết nối với nhau và với thành phố. Hệ thống tầng hầm kết nối trực tiếp với Ga Bến Thành qua hành lang ngầm. Cư trú, lưu trú, làm việc, mua sắm, ẩm thực và dịch vụ được tổ chức trong một hệ sinh thái liền mạch, đưa One Central Saigon trở thành một phần trong nhịp vận hành của khu vực trung tâm, thay vì tồn tại như một công trình biệt lập.
Tầm vóc quốc tế ấy được kiến tạo từ một ngôn ngữ thiết kế bắt nguồn trong bản sắc Việt Nam. Kiến trúc dự án lấy cảm hứng từ hình tượng “Song Long Ngậm Ngọc”, chuyển hóa biểu tượng phương Đông gắn với sức mạnh, thịnh vượng và trí tuệ thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Dự án quy tụ Arquitectonica trong vai trò thiết kế kiến trúc, trong khi sự hiện diện của The Ritz-Carlton trở thành một bảo chứng quan trọng cho tiêu chuẩn toàn cầu. Sự kết hợp ấy tạo nền tảng để hiện thực hóa một công trình có quy mô, độ phức tạp và tầm vóc tương xứng với vị trí.
Tọa lạc tại “tọa độ gốc” của TP.HCM không đơn thuần là hiện diện trên một mảnh đất đắc địa. Đó còn là trách nhiệm kế thừa một không gian đã lưu giữ linh hồn và bản sắc thành phố suốt hơn một thế kỷ.
Giá trị tương lai của dự án vì thế không chỉ được quyết định bởi tầm vóc kiến trúc hay danh tiếng của những thương hiệu hiện diện, mà còn bởi khả năng trở thành một điểm đến biểu tượng không ngừng bồi đắp nên bản sắc thành phố: nơi con người gặp gỡ, làm việc, trải nghiệm, gắn bó và viết nên những câu chuyện mới. Bởi một công trình chỉ thực sự trở thành biểu tượng khi con người tìm đến và quay trở lại, khi ký ức riêng dần hòa vào ký ức chung, và khi những câu chuyện được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Đó là ý nghĩa của “Giá trị trăm năm mở ra trăm năm giá trị”. Những gì lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị đã bồi đắp tại Bến Thành trở thành nền tảng để One Central Saigon mở ra một chu kỳ giá trị mới – giao điểm tinh hoa thế giới hòa cùng bản sắc Việt Nam.