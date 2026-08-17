Lịch sử các đô thị lớn cho thấy một thực tế: không phải mọi công trình tồn tại lâu đời đều trở thành biểu tượng. Tuổi đời chỉ là thước đo của thời gian. Giá trị mới là thước đo của di sản.

01 QUY LUẬT TRƯỜNG TỒN CỦA NHỮNG “BIỂU TƯỢNG TRĂM NĂM”

Có những công trình từng gây tiếng vang khi xuất hiện rồi dần phai nhạt khỏi ký ức đô thị. Nhưng cũng có những công trình càng đồng hành cùng sự chuyển mình của thành phố, càng trở thành một phần trong diện mạo và ký ức của nơi ấy. Chúng không đứng yên như dấu tích của quá khứ, mà tiếp tục sống trong nhịp vận hành của thành phố, đảm nhận những vai trò thiết thực trong đời sống đương đại. Trước hết là một vị trí không thể thay thế - nơi những lớp lịch sử, giao thương và văn hóa đã được bồi đắp tại đó. Harrods tại Knightsbridge, London là một minh chứng. Năm 1849, Charles Henry Harrod mở tại đây một cửa hàng kinh doanh trà, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Từ điểm khởi đầu ấy, Harrods dần phát triển thành một thế giới của thời trang, ẩm thực, trang sức, thiết kế và dịch vụ.

HARRODS, địa chỉ đã đồng hành cùng đời sống London qua hơn 175 năm

(Ảnh tư liệu)

Sức nặng của Harrods nằm ở sự tiếp nối xuyên suốt của một địa chỉ, một phong thái phục vụ và một trải nghiệm đã hiện diện trong đời sống London qua nhiều thế hệ. Người ta đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để cảm nhận một lát cắt rất riêng của thành phố, nơi truyền thống, nghệ thuật trưng bày và văn hóa phục vụ cùng tạo nên bản sắc.

“ Có những công trình từng gây tiếng vang khi xuất hiện rồi dần phai nhạt khỏi ký ức đô thị. Nhưng cũng có những công trình càng đồng hành cùng sự chuyển mình của thành phố, càng trở thành một phần trong diện mạo và ký ức của nơi ấy.

Nếu vị trí tạo nên nền tảng, kiến trúc trao cho công trình khả năng được nhận diện và đại diện cho khát vọng của một thời đại. Empire State Building là một trường hợp điển hình. Mở cửa tại New York năm 1931, giữa một giai đoạn đầy biến động của nước Mỹ, công trình nhanh chóng trở thành điểm tham quan quốc tế, xuất hiện dày đặc trong điện ảnh và văn hóa đại chúng, đồng thời giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới trong gần bốn thập kỷ.

Vẻ đẹp ngày và đêm của Empire State Building, niềm kiêu hãnh của Hoa Kỳ

(Ảnh tư liệu)

Nhưng kỷ lục chiều cao chưa bao giờ là lý do duy nhất làm nên sức nặng biểu tượng của Empire State Building. Giữa đường chân trời Manhattan không ngừng thay đổi, Empire State Building vẫn là hình ảnh cô đọng nhất xuất hiện khi cả thế giới nghĩ về New York. Bằng ngôn ngữ Art Deco đặc trưng và sự hiện diện bền bỉ trong văn hóa đại chúng, Empire State Building đã vượt khỏi phạm vi của một tòa nhà để trở thành một phần trong căn tính thành phố. Tuy nhiên, vị trí và kiến trúc vẫn chưa đủ để bảo đảm giá trị trường tồn. Một công trình chỉ thực sự sống lâu khi trở thành một phần trong đời sống con người. Tại Milan, Galleria Vittorio Emanuele II cho thấy một không gian thương mại có thể đồng thời trở thành không gian văn hóa và đời sống công cộng. Nằm giữa quảng trường Duomo và nhà hát La Scala, công trình thế kỷ XIX này được người dân Milan ưu ái gọi là "phòng khách của thành phố".

Galleria Vittorio Emanuele II — nơi kiến trúc, thương mại và đời sống công cộng cùng làm nên phong thái Milan

(Ảnh tư liệu)