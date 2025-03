Điều gì thu hút những tâm hồn sáng tạo nếu không phải là tinh thần táo bạo và cái gật đầu với những điều không tưởng? Bước ngoặt thay đổi nhận diện thương hiệu của Vinamilk trong năm 2023 và 2024 đã trở thành một case study thành công được đào sâu mổ xẻ không thiếu một khía cạnh nào.

Kết quả "không tưởng" của Vinamilk đến từ bước đi táo bạo đầu tiên: Tuyển dụng một nhân sự quản lý về thiết kế và hình ảnh từ New York. Dẫn dắt đội ngũ sáng tạo hình ảnh của Vinamilk, Megan Bowker có vai trò tạo nên bộ nhận diện thương hiệu mang đậm văn hóa và chất liệu của một Việt Nam đang vươn ra thế giới.

Sự táo bạo và đa dạng trong văn hóa, góc nhìn, cùng sự đào sâu và tỉ mỉ đã mang đến những bao bì mới liên tục gây tiếng vang. Chẳng ai biết được "đứa con" tiếp theo của Vinamilk sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn một điều như Megan Bowker đã chia sẻ ngay từ lần đầu tiên lộ diện với báo giới về tầm nhìn của đội ngũ Vinamilk: "Not to make Vinamilk look like something else. But to make Vinamilk who they really are" (tạm dịch: Không phải để Vinamilk trở thành điều gì khác, mà để Vinamilk "là chính mình", thể hiện rõ ràng và chân thật tính cách thương hiệu).

Hơn 130 danh mục sản phẩm, những tài năng sáng tạo từ khắp thế giới và bài toán tái định vị thiết kế thương hiệu đều mang cùng một thử thách: Làm sao để mỗi dòng sản phẩm có cá tính riêng, đưa ra những góc nhìn hoàn toàn mới trên kệ hàng nhưng tất cả kết nối về một mái nhà Vinamilk. Môi trường sáng tạo của Vinamilk là một mảnh đất màu mỡ để nhân sự được thực hành branding như thể đang được thiết kế một con người, với cách họ nói, bộ ngôn ngữ của riêng họ, diện mạo của họ và mục tiêu họ mong mỏi đạt được trong đời.

Nếu môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên mới là nơi thử nghiệm những ý tưởng táo bạo, thì với nhân sự quản lý cấp trung, đó là nơi được trao quyền và cơ hội phát triển sự nghiệp. Điều này đã "giữ chân" Hưng Phú – Trưởng ban Marketing ngành hàng Sữa chua ăn – gắn bó với Vinamilk hơn 10 năm qua, một điều hiếm gặp trong lĩnh vực thường có tỷ lệ "nhảy việc" cao. "Luôn có những thách thức mới để mình có cơ hội được thử sức và học hỏi liên tục", Phú nói. Bắt đầu từ vị trí của một chuyên viên ngành hàng sữa nước, anh trải qua nhiều vị trí ở các ngành hàng khác nhau trước khi được trao quyền quản lý Marketing ngành hàng Sữa chua ăn - một trong những ngành hàng chủ lực của Vinamilk, với thị phần lớn tại thị trường nội địa.

Duy trì tăng trưởng cho ngành hàng có thị phần quá lớn là một áp lực không nhỏ. Mục tiêu này, anh cho biết không thể làm được nếu không nhận được sự trao quyền trong mỗi quyết định, từ khâu sáng tạo ra cách thức tiếp cận người tiêu dùng đến quá trình tìm kiếm ý tưởng sản phẩm, nghiên cứu - phát triển - sản xuất và phân phối ra thị trường.

"Thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) thường chuyển biến rất nhanh. Cơ hội có thể vụt mất nếu không biết đánh nhanh, làm gọn", nhân sự 9x này chia sẻ và cho biết thêm văn hóa trao quyền giúp nhân viên có cơ hội triển khai nhanh những ý tưởng mới. Nhận thấy xu hướng ứng dụng AI vào truyền thông đang nở rộ, anh đưa ra ý tưởng kết hợp cùng các KOLs gửi lời chúc "cá nhân hóa" đến từng khách hàng. Chiến dịch truyền thông nhanh chóng được triển khai và ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ người tiêu dùng, vào Top 8 BSI tháng 10/2023 – Bảng xếp hạng truyền thông xã hội do Buzzmetrics thực hiện.

Bên cạnh việc trao quyền, Vinamilk còn liên tục tổ chức các đợt đào tạo hoặc kết hợp với các tổ chức tài trợ học bổng, giúp nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khai phóng tài năng. Hưng Phú cũng là một trong 2 nhân sự vừa hoàn thành khóa học MBA Talent do Đại học Western Sydney (Úc) liên kết với Viện ISB (thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM) tổ chức thường niên cho nhân sự từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Marketing, khóa học giúp Phú thay đổi góc nhìn về nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như quản trị nguồn nhân lực. Bằng cách áp dụng các mô hình quản lý nhân sự được dạy, Phú có thể hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của chính mình cũng như từng thành viên trong nhóm, từ đó phân công vai trò và đánh giá nhân sự tốt hơn.

Không riêng lĩnh vực sáng tạo, cơ hội được trao quyền và khai phóng tài năng được trao đồng đều cho mọi nhân viên, ở mọi cấp bậc và vị trí. Câu chuyện của Kiều Linh - Giám đốc Chăn nuôi Thú y Trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh - là một ví dụ điển hình.

Cô là một trong những sinh viên 9x được Vinamilk tài trợ học bổng du học toàn phần tại Nga chuyên ngành Chăn nuôi thú y. Gia nhập doanh nghiệp khi tuổi đời còn khá trẻ, Linh mạnh dạn đề xuất phương án kéo dài thời gian nuôi bê trong cũi riêng từ 21 lên đến 70 ngày tuổi; đồng thời cải tiến kích thước cũi cũng như chế độ chăm sóc đàn bê.

Đây là ý tưởng khá lạ so với thực tế chăn nuôi tại Việt Nam vào thời điểm đó, hơn nữa, còn có thể phát sinh chi phí khá lớn cho các điều chỉnh, cải tiến. Nhưng sau khi lắng nghe Linh trình bày rõ ràng về phương án này, Ban giám đốc tại trang trại có quy mô lớn nhất của Vinamilk đã đồng ý thử nghiệm.

Kết quả, phương án của cô gái trẻ đã giúp tăng tỷ lệ bê khỏe mạnh, đạt chuẩn tại trang trại lên đến 99% và được nhân rộng ra nhiều trang trại lớn trên khắp cả nước, giúp giảm thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi. Linh cũng trở thành một trong những lứa chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam chuyên ngành Chăn nuôi bò sữa. "Để có tôi ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Vinamilk", cô bày tỏ.

"Tại Vinamilk, mọi nhân viên ở các cấp bậc đều được trao quyền để làm nên những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Cơ hội học thật và làm thật, giúp nhân viên phát triển nhanh chóng. Điều đó giải thích tại sao nhân sự quản lý trẻ chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là từ sau sự kiện tái định vị", ông Nguyễn Tường Huy - Giám đốc Nhân sự công ty khẳng định.

Theo đó, tỷ trọng lao động Gen Y và Z tại Vinamilk đã tăng từ mức 63,7% lên 66% vào cuối năm ngoái. Trong đó, có đến gần 20% cấp quản lý tại doanh nghiệp này có độ tuổi 25-35.

Nếu bạn đang mong đợi bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp là một công ty vận hành theo tiêu chuẩn với máy móc hiện đại hàng đầu thế giới, dẫn dắt bởi đội ngũ mang tầm nhìn quốc tế, thực hiện sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng cho quy mô hơn 100 triệu người Việt Nam và hàng tỷ người tại hơn 63 quốc gia toàn cầu, đó chắc chắn phải là Vinamilk.

Ở mảng chuyển đổi số trong thị trường FMCG, Vinamilk là một trong những công ty tiên phong và đạt thành tựu trong thời gian rất ngắn khi tìm kiếm giải pháp số "trong nhà" (in-house).

Thiết kế mô hình chuyển đổi số cho hệ sinh thái khép kín của hoạt động bán hàng SFA (Salesforce Automation Eco-System): tracking giao hàng, quản trị và vận hành hoạt động thương mại điện tử và hệ thống POS tại 615 cửa hàng Vinamilk. Tự xây dựng trí tuệ nhân tạo nhận diện và học hỏi hình ảnh để số hóa các hoạt động bán hàng, kết hợp chặt chẽ với mọi phòng ban.

Vinamilk đã làm tất cả chỉ trong 2 năm - một khoảng thời gian mà mọi doanh nghiệp khắp thế giới với quy mô lớn tương đương đều mong muốn. Sự quyết tâm đồng lòng và tầm nhìn quốc tế đưa bộ máy đi nhanh hơn, xa hơn, bền vững hơn vượt bậc.

Từ góc nhìn khác của nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chỉ riêng năm 2024, Vinamilk đã ra mắt các dòng sản phẩm tạo tiếng vang nhờ sự tiên phong công nghệ. Công nghệ Hút Chân Không Kép để khóa tươi sữa từ trang trại sinh thái Green Farm, giữ được độ tươi tinh khiết và hương sữa thoảng cỏ hoa duy nhất ở Việt Nam.

Công nghệ Siêu Vi Lọc tinh chiết dưỡng chất tự nhiên trong sữa ở cấp độ phân tử để mang đến dòng sữa Cao Đạm Ít Béo Không Lactose hoàn toàn từ sữa tươi mà không phải bổ sung whey. Sự kết hợp 6 chủng men và lợi khuẩn từ châu Âu đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tạo nên sữa chua uống thanh trùng chỉ có 3 nguyên liệu nguyên bản sữa - men - đường.

Anh Trần Quốc Hưng - chuyên viên kỹ thuật R&D cho biết: "Ở Vinamilk, giới hạn duy nhất chính là sự sáng tạo của mỗi cá nhân". Hễ người Vinamilk dám tưởng tượng và khao khát làm đến cùng, họ chắc chắn sẽ được hiện thực hóa với hệ thống nhà máy, trang thiết bị hiện đại hàng đầu và nguyên vật liệu ở bất cứ nơi đâu. Không có nguyên vật liệu nào hiện hữu trên thế giới mà Vinamilk không thể tìm và mang về để người Vinamilk thực hiện ý tưởng cho một sản phẩm mới. Đó chính là lời đề nghị cao nhất mà bất kì một kĩ thuật viên nào cũng mong muốn.

Với nhân sự hiện có, Vinamilk luôn nỗ lực để biến môi trường làm việc thành nơi mà mọi nhân viên đều được trao cơ hội tốt nhất để phát huy hết mọi năng lực, làm nên dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Còn với các nhân sự mục tiêu thì thế nào?

Cùng với chiến dịch tái định vị, thương hiệu sữa quốc dân không ngừng cải tiến quy trình tuyển dụng để gia tăng trải nghiệm cho ứng viên. Trong đó, yếu tố minh bạch và thân thiện được chú trọng giúp ứng viên tiềm năng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu rõ về môi trường làm việc trước khi quyết định ấn nút nộp CV.

Riêng năm 2024, doanh nghiệp đã đồng hành cùng 9 cuộc thi lớn dành cho các sinh viên tài năng khắp Việt Nam; tổ chức 11 chuyến tham quan trang trại, nhà máy và văn phòng công ty dành cho sinh viên các trường đại học hàng đầu cả nước như RMIT, Fulbright, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Ngoại thương Hà Nội… Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cái nhìn trực quan hơn về môi trường làm việc tại Vinamilk cũng như cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm làm việc từ các nhân tài trẻ của doanh nghiệp.

Công ty triển khai đồng loạt các kênh truyền thông như Facebook, LinkedIn và đặc biệt là website tuyển dụng chính thức "Life At Vinamilk" - nơi các ứng viên có thể tìm hiểu thông tin về công ty và các cơ hội nghề nghiệp hiện tại. Website được thiết kế cho phép ứng viên dễ dàng nộp hồ sơ, tham gia các trải nghiệm hội nhập trong công ty cũng như tìm hiểu những câu chuyện đậm "chất Vinamilk" từ người lao động.

Lần đầu tiên những câu chuyện người thật việc thật từ Vinamilk suốt nửa thế kỷ đã được lan tỏa đến cộng đồng, không chỉ tạo dựng hình ảnh về một môi trường làm việc đáng mơ ước mà còn gia tăng sự kết nối với các ứng viên tiềm năng.

Minh chứng là tỷ lệ chọi khi ứng tuyển vào doanh nghiệp còn cao hơn một số trường đại học hàng đầu. Trung bình, tỷ lệ chọi khi ứng tuyển vào vị trí Marketing tại công ty lên đến 1/342. Một số vị trí thậm chí tỷ lệ chọi còn cao gấp đôi, như: Phân tích dữ liệu (Data Analyst), Sáng tạo nội dung (Content Creator), Quản lý thương hiệu (Master Brand Manager), Thiết kế (Design)… tại Phòng Hoạch định chiến lược.

Theo đại diện CareerViet, chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Bằng cách đổi mới cách tiếp cận, gia tăng trải nghiệm cho ứng viên, Vinamilk đã thành công truyền tải thông điệp nhất quán đến người lao động về một môi trường làm việc đề cao sự sáng tạo và tự chủ.

Điều này lý giải lý do vì sao Vinamilk lần nữa giữ ngôi đầu bảng trong danh sách Nhà tuyển dụng yêu thích nhất năm 2024. Khác với nhiều giải thưởng về môi trường làm việc khác, bảng xếp hạng này không chỉ do nhân viên công ty bình chọn mà còn mở cho cộng đồng bên ngoài.









Ánh Dương Tổ Quốc