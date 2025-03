Trong bối cảnh thị trường biến động, công nghệ thay đổi nhanh chóng, AI ngày càng thông minh hơn, thứ giúp một doanh nghiệp đứng vững không chỉ là nguồn vốn hay nhân sự, mà còn là cách những con người trong tổ chức học hỏi và thích nghi. Cách doanh nghiệp học – và cách doanh nghiệp giúp nhân viên học – mới thực sự tạo nên lợi thế cạnh tranh.

Các nhà lãnh đạo thời đại mới liên tục phải đối mặt với thách thức trong việc điều hướng những thay đổi chưa từng có trong mô hình kinh doanh, tiến bộ công nghệ và kỳ vọng của lực lượng lao động. Hơn bao giờ hết, khả năng học hỏi và thích nghi là điều bắt buộc, các nhà lãnh đạo không chỉ thể dựa vào các chiến lược đã được kiểm chứng theo thời gian và các mô hình đã được quy chuẩn trong sách vở.

Tốc độ đổi mới công nghệ và sự phổ biến thông tin trên toàn cầu đã mở ra một kỷ nguyên mà sự thay đổi là điều duy nhất không thay đổi. Các nhóm lãnh đạo luôn học tập liên tục có thể dự đoán những thay đổi này và hướng dẫn nhóm của họ vượt qua chúng một cách khéo léo hơn.

Một "case study" điển hình chính là CEO Microsoft Satya Nadella, được coi là "người tái thiết" Microsoft. Vào năm 2014 khi vừa mới nhậm chức, chiến lược trọng tâm của ông là chuyển đổi văn hóa của Microsoft từ thái độ "biết tuốt" (know-it-all), nơi nhân viên tập trung vào việc bảo vệ chuyên môn và cho rằng mình đúng, sang văn hóa "học tuốt" (learn-it-all) tập trung vào sự tò mò, sự đồng cảm, sự hợp tác và sự phát triển.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc liên tục học hỏi bởi: những doanh nghiệp có sức bền lâu dài không phải là những doanh nghiệp lớn nhất, mà là những doanh nghiệp học nhanh nhất. Khi đó học không phải là tích lũy kiến thức một cách thụ động, mà là khả năng nhận diện vấn đề, đặt câu hỏi đúng, thử nghiệm và rút ra bài học từ thực tiễn.

Đơn cử như tại ACB, mỗi năm nhân sự dành hơn 834.570 giờ học tập, nhưng đó không đơn thuần là các khóa đào tạo trên lớp. Học diễn ra trong công việc, qua các dự án thật, thông qua trải nghiệm, phản biện và cả những lần thất bại. Việc đào tạo không dừng lại ở kiến thức chuyên môn, mà mở rộng ra kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và quản trị hiệu suất.

Có một thực tế: không ai có thể dạy được một người không muốn học.

Một trong những sai lầm phổ biến trong đào tạo doanh nghiệp là nghĩ rằng chỉ cần xây dựng đủ khóa học, nhân viên sẽ tự động phát triển. Nhưng khả năng học hỏi thực sự không đến từ các chương trình bắt buộc, mà từ tư duy cởi mở và động lực bên trong của mỗi người.

Những doanh nghiệp có văn hóa học tập mạnh mẽ không ép buộc nhân viên tham gia đào tạo, mà tạo ra một môi trường nơi họ tự hỏi:

"Mình có thể làm tốt hơn không?"

"Mình chưa hiểu rõ chỗ này, liệu có cách nào hay hơn?"

"Người khác làm giỏi hơn, tại sao mình chưa làm được?"

Một điều chắc chắn AI sẽ không làm được, đó chính là sự tò mò. Chính sự tò mò và mong muốn cải thiện là động lực học tập mạnh mẽ nhất. Khi người học chủ động, việc tiếp thu trở nên tự nhiên và hiệu quả hơn rất nhiều.

Dưới góc nhìn của chủ doanh nghiệp, nhân sự cũng nên tin rằng sự học tập và thay đổi của bản thân đang tạo ra giá trị cho tổ chức. Dashboard học tập, hệ thống đo lường KPIs từ nỗ lực của bản thân đối với mục tiêu chung,... là cách mà ACB đang thực tế hóa giá trị đóng góp từ quá trình học tập tới chính "cơm áo gạo tiền" của mỗi nhân viên cũng như cả ngân hàng.

Để có những lựa chọn đúng trong thời đại số, các lãnh đạo phải là những người đầu tiên tìm đến việc học, nâng cấp bản thân trước và lan tỏa tinh thần ham học đến toàn thể nhân viên. Như Tổng thống John Quincy Adams đã từng nói: "If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader." (tạm dịch "Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho người khác mơ ước nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo"). Thực tế cho thấy, các tổ chức có lãnh đạo liên tục học hỏi là những tổ chức đổi mới mạnh mẽ nhất.

Đặc biệt dành cho các lãnh đạo chủ chốt, ACB có một chương trình đặc biệt mang tên 1TEAM - nơi quy tụ 40 lãnh đạo cấp cao của ngân hàng mỗi năm. Tại đây, dù đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, ai cũng ngồi lại để phản tư, học hỏi lẫn nhau và cùng tìm ra cách làm tốt hơn.

Điều này có hai tác động quan trọng:

Khi nhân viên thấy lãnh đạo vẫn liên tục học hỏi, họ cũng có động lực để phát triển bản thân.

Một tổ chức không thể tiến xa nếu lãnh đạo không có tư duy học tập, vì trong thế giới thay đổi liên tục, những gì hiệu quả hôm qua có thể đã lỗi thời hôm nay.

Một tổ chức có tư duy học hỏi mạnh mẽ không chỉ giới hạn trong nội bộ mà còn chủ động kết nối và chia sẻ tri thức với bên ngoài. Với tầm nhìn đó, ACB đã tiên phong đưa những tri thức hàng đầu thế giới về Việt Nam.

Năm 2024, tại Leadership Summit, ACB đã mời Giáo sư Boris Groysberg từ Harvard về chia sẻ với các CEO hàng đầu Việt Nam. Đây không phải là một hội thảo lý thuyết, mà là một diễn đàn nơi những nhà lãnh đạo thực chiến có thể phản biện, phân tích, bóc tách những vấn đề thật và tìm ra hướng đi mới.

Từ những phiên thảo luận chuyên sâu đến các câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, điều quan trọng không chỉ là tiếp nhận kiến thức, mà còn là tạo ra những kết nối giá trị, mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

Tiếp nối thành công đó, Leadership Summit 2025 sẽ tiếp tục được tổ chức vào tháng 5 tới, với sự góp mặt của một giáo sư hàng đầu từ Harvard. Đây không chỉ là cơ hội để học hỏi, mà còn là dịp để những lãnh đạo doanh nghiệp cùng trao đổi, phát triển và tạo ra những giá trị mới cho chính doanh nghiệp của mình.

Có thể khẳng định, trong một thế giới mà mọi thứ thay đổi liên tục, học nhanh chính là lợi thế cạnh tranh bền vững nhất. Học để ra quyết định tốt hơn, xây dựng đội ngũ mạnh hơn, tạo lợi thế cạnh tranh để dẫn dắt thị trường.

Ánh Dương Tổ Quốc