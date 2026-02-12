Hiệu quả của đầu tư bất động sản không chỉ dựa trên lợi nhuận tài chính mà còn nằm ở giá trị thụ hưởng. Làn sóng lựa chọn các sản phẩm vừa là tài sản sinh lời bền vững, vừa là không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp đang dẫn dắt dòng tiền trên thị trường. Tại Cam Ranh, CaraWorld đang nổi lên như một hình mẫu tiên phong cho xu hướng này.

CaraWorld được quy hoạch trở thành thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu, sở hữu quỹ đất 800ha bên vịnh biển Cam Ranh và gần 5km đường bờ biển Bãi Dài, liền kề sân bay và cảng biển quốc tế trong bán kính khoảng 10km. Vị trí này cho phép dự án kết nối nhanh chóng với các trục giao thông chiến lược, tạo lợi thế hiếm có về du lịch và logistics. Trên nền tảng đó, sự hình thành tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng phức hợp quy mô lớn trong khu vực quy tụ hệ sinh thái 38 đại tiện ích cùng hàng nghìn tiện ích thành phần, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí, đến vui chơi giải trí cho nhiều nhóm khách hàng.

Nổi bật là KN Golf Links 27 hố - sân Golf nằm trong bảng xếp hạng tốt nhất Châu Á (vận hành từ 2018), khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Grand KN Cam Ranh (vận hành năm 2020); công viên biển CaraBeach 11ha (khai trương giữa năm 2025). Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã và đang được triển khai gồm công viên thể thao nước Cara Water Park, Beach bar, công viên Ma-rốc, bến du thuyền quốc tế, tổ hợp giải trí và casino… tạo thành những mảnh ghép sống động, hoàn thiện hệ sinh thái Dịch vụ - Du lịch - thương mại của siêu đô thị biển, đưa CaraWorld trở thành điểm đến giải trí nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng của khu vực.

Vị thế của CaraWorld được khẳng định qua các dấu ấn cấp quốc gia với 2 kỷ lục được trao tặng năm 2025. Ngày 06/11/2025, CaraWorld chính thức đón nhận Kỷ lục Việt Nam là "Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế". Trước đó, vào tháng 6/2025, sự kiện CaraWorld Summer Hits tổ chức tại công viên biển CaraBeach đã xác lập kỷ lục về số lượng người tham gia lễ hội dã ngoại bên biển đông nhất, cho thấy sức hấp dẫn của siêu quần thể giải trí - nghỉ dưỡng bên vịnh biển tỷ đô.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thủ phủ giải trí toàn cầu, CaraWorld không dừng lại ở quy hoạch hệ sinh thái tiện ích đa tầng trên quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, từ giới siêu giàu, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài đến các gia đình đa thế hệ và giới trẻ năng động; mà còn kiến tạo "thị trấn nổi bên biển". Sông Town - không gian sống, nghỉ dưỡng, đầu tư độc đáo, tâm điểm giao thương giàu bản sắc với 3 tiểu khu Ả Rập, Hy Lạp, Ma-rốc.

Trong đó tiểu khu Ma-rốc được định vị là "flagship" biểu tượng của Sông Town, sở hữu tọa độ trung tâm, kết nối giữa nhịp thương mại sôi động và sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Cách tổ chức không gian "trước thương mại – sau nghỉ dưỡng" giúp dòng sản phẩm RiverPool tối ưu đồnng thời hai nhu cầu: khai thác kinh doanh và tích lũy tài sản nghỉ dưỡng dài hạn – mô hình đang được ưa chuộng tại các đô thị biển trên thế giới.

Ở mặt trước, các căn RiverPool Townshop nằm trên mặt tiền Đại lộ Hồng Ngọc - tuyến phố thương mại sầm uất - trục đường "di sản" nối liền 3 tiểu khu, đồng thời là cửa ngõ đón trọn dòng khách di chuyển từ sân bay và cảng biển đến các đại tiện ích giải trí như Water Park, sân Golf, Casino hay Quảng trường biển. Với khả năng dẫn dắt dòng khách và kích cầu tiêu dùng, đại lộ Hồng Ngọc được kỳ vọng tái hiện sự sầm uất của đại lộ Las Ramblas (Barcelona), Ocean Drive (Miami), Champs-Élysées (Paris) hay Orchard Road (Singapore) - nơi quy tụ các thương hiệu cao cấp và thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Chính lợi thế mặt tiền đắt giá trên trục đại lộ "không ngủ" của CaraWorld mở ra cơ hội kinh doanh lý tưởng cho các mô hình showroom thời trang, cửa hàng đồ hiệu và hàng xa xỉ, nhà hàng ẩm thực fine dining, dịch vụ cao cấp…

Đối lập với sự sầm uất của phố thị mặt tiền phía trước là không gian nghỉ dưỡng biệt lập ở mặt tiền phía sau. Dòng sông cảnh quan uốn lượn ngay bên thềm nhà mang đậm chất điện ảnh, một số căn còn có hồ bơi riêng, tạo nên đặc quyền "một bước chạm nước" chuẩn Resort 5 sao. Với thiết kế của một "Home Resort" đúng nghĩa, đây là nơi để trở về, nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng cùng gia đình và bạn bè, đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi riêng giữa tầng không, thả mình thư giãn theo dòng sông uốn lượn, tận hưởng làn gió biển phóng khoáng và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên vịnh ngọc, hay hòa mình vào không khí lễ hội đa sắc màu tại các tuyến phố thương mại sôi động.

Trong những thời điểm không gian sống "nhàn rỗi", chủ sở hữu có thể tận dụng khai thác mô hình Boutique Hotel, Penthouse hạng sang, hoặc căn hộ dịch vụ cao cấp hướng tới nhóm khách du lịch quốc tế và giới tinh hoa có nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm lưu trú tinh tế, biệt lập.

Sức hút của dòng sản phẩm Townshop tại Sông Town - CaraWorld được bảo chứng bởi các nền tảng cốt lõi, từ đòn bẩy hạ tầng đến bài toán lợi nhuận đầu tư và dòng tiền cụ thể.

Trên thế giới, bất động sản tại các khu vực kết nối nhanh chóng tới cảng biển và sân bay luôn có mức định giá đắt đỏ. Điển hình như tại khu vực Vịnh Victoria (Hong Kong), giá căn hộ hạng sang dao động từ 35.000 – 50.000 USD/m² ; hay tại Vịnh Sydney (Úc), các bất động sản "Bayfront" luôn có mức giá cao hơn khoảng 60% so với khu vực nội đô , theo báo cáo 2023 của Knight Frank. CaraWorld đang đi đúng quỹ đạo này khi sở hữu vị trí độc tôn liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh (5 phút di chuyển) và cảng biển quốc tế, tạo nên lợi thế kép về logistics và du lịch.

Sân bay Cam Ranh mỗi năm đón hàng chục triệu du khách trong và ngoài nước, với 22 hãng hàng không và 50 đường bay quốc tế đang khai thác. Dự kiến, công suất sẽ mở rộng lên 25 triệu lượt vào năm 2030, đưa Cam Ranh thành một trung tâm trung chuyển hàng không sầm uất. Trong khi đó, số liệu từ Sở Du lịch Khánh Hòa cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã đón 23 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 24.808 lượt khách . Dự kiến đến cuối năm, con số này sẽ tăng thêm 8 chuyến với khoảng 6.000 khách. Đặc biệt, bến du thuyền quốc tế được quy hoạch ngay trong lòng CaraWorld với cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu khách trọng tải lên đến 225.000 GT cùng 6 cụm bến du thuyền vệ tinh là một lợi thế cạnh tranh lớn, tạo nguồn cầu trực tiếp và chất lượng cao cho các dịch vụ thương mại tại CaraWorld.

Tại hội thảo: Đô thị liền kề sân bay – Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định : "Sức hút của khu đô thị biển liền kề sân bay Cam Ranh không chỉ đến từ vẻ đẹp tự nhiên mà còn từ sự hội tụ của ba yếu tố chính: vị trí địa lý, tiềm năng du lịch và sự phát triển hạ tầng đồng bộ. Sự xuất hiện của các dự án đô thị biển quy mô lớn từ các chủ đầu tư uy tín sẽ là đòn bẩy để thị trường khu vực này sôi động hơn và giúp giá trị bất động sản tại đây tăng trưởng bền vững".

Sông Town còn thuyết phục giới đầu tư bằng bài toán tài chính dựa trên cơ cấu lợi nhuận kép. Theo thông tin từ chủ đầu tư, chương trình cam kết vận hành (chủ đầu tư bảo lãnh thuê lại) mang lại tỷ suất lợi nhuận cố định 5% trong 2 năm đầu, gấp đôi so với phương án tự vận hành (ước tính khoảng 2,5%), giúp nhà đầu tư thiết lập một "tấm khiên" tài chính an toàn, vững chắc ngay tại thời điểm nhận bàn giao. Song song với dòng tiền cho thuê ổn định và tăng dần lên mức 4,5% vào năm thứ 5, giá trị tài sản được dự báo tăng trưởng tịnh tiến từ 5% lên 10% mỗi năm, tương ứng với lộ trình hoàn thiện hạ tầng và hệ tiện ích của siêu đô thị biển CaraWorld.

Bên cạnh đó, giữa thị trường nghỉ dưỡng ven biển phần lớn là đất thuê có thời hạn, pháp lý sở hữu lâu dài tại CaraWorld là yếu tố cốt lõi giúp tài sản duy trì tính thanh khoản cao và giá trị tích lũy bền vững.

Sự cộng hưởng giữa chuẩn sống nghỉ dưỡng và công năng thương mại vượt trội đã định vị Sông Town (CaraWorld) là tọa độ đầu tư giàu tiềm năng. Cùng với lộ trình tăng gia tăng giá trị bền vững từ sự hoàn thiện hạ tầng sân bay - cảng biển quốc tế, việc nắm giữ tài sản tại CaraWorld ở thời điểm này là bước đi đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực Cam Ranh.

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng chọn lọc và bền vững, các dự án hội tụ đồng thời lợi thế vị trí, hạ tầng kết nối, hệ sinh thái tiện ích và pháp lý rõ ràng như CaraWorld được xem là những điểm đến của dòng vốn dài hạn. Với định hướng phát triển thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu, CaraWorld đang dần định hình vị thế trên bản đồ bất động sản biển của khu vực.

Ánh Dương Thanh Niên Việt