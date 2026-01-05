2025 ghi dấu một năm bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi chính thức được nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market). VN-Index tăng trưởng đột phá, có thời điểm gần chạm ngưỡng 1.800. Thế nhưng, sự phân hoá sâu sắc giữa các nhóm cổ phiếu dần hiển thị trong giai đoạn "mới nổi", khiến việc tìm kiếm lợi nhuận không còn dễ dàng như nhiều chu kỳ đã qua. Điều này diễn ra với ngay cả với các nhà đầu tư cá nhân lâu năm hay các tổ chức lớn giàu chuyên môn và dày dạn kinh nghiệm.

Thị trường "khó đánh" cũng đặt ra một bài toán mới về năng lực quản trị danh mục. Khi chứng khoán không còn là sân chơi của những quyết định cảm tính hay chiến thuật lướt sóng ngắn hạn, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến các quỹ đầu tư chuyên nghiệp – nơi đội ngũ quản lý có thể khai thác lợi thế về dữ liệu, phân tích và định giá để chủ động ứng phó với những nhịp biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, các quỹ mở ngày càng khẳng định vai trò như một "điểm tựa" đáng tin cậy cho nhà đầu tư muốn tận dụng tối đa dư địa tăng trưởng của thị trường mà vẫn đảm bảo tính bền vững.

Nhóm quỹ mở do Công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam (Dragon Capital) quản lý đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội về cả hiệu suất đầu tư và khả năng thu hút vốn, thể hiện rõ qua sự tăng trưởng về quy mô tài sản (AUM), trở thành tâm điểm trong cộng đồng đầu tư. Sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố kỷ luật trong đầu tư cùng tư duy linh hoạt, bám sát hơi thở thị trường của đội ngũ Dragon Capital đã mang lại hiệu suất vượt trội so với thị trường trong giai đoạn biến động.

Tính đến cuối tháng 11/2025, AUM của nhóm quỹ mở do Dragon Capital quản lý đã vượt mức 19.000 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm và đứng đầu trong nhóm công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, cho thấy năng lực quản lý hiệu quả trong bối cảnh thị trưởng trải qua nhiều đợt biến động.





Trong đó, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) là cái tên thường xuyên đứng trong nhóm có hiệu suất dẫn đầu. DCDS luôn chủ động nắm bắt cơ hội ngay từ sớm, ngay khi thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng. Nhờ chiến lược linh hoạt này, Quỹ ghi nhận mức tăng trưởng 27,5% trong 11 tháng đầu năm - đứng đầu trong các quỹ mở có quy mô trên nghìn tỷ.

Thành công của DCDS là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản, nhất quán và kỷ luật xuyên suốt qua nhiều năm. Lợi suất kép bình quân 10 năm qua của DCDS đạt khoảng 15%/năm, giữ mức hiệu suất ổn định ngay trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh như đại dịch Covid-19, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, ảnh hưởng thuế quan... Xét về lợi nhuận 2 và 3 năm, DCDS liên tục đạt hiệu suất tích cực, lần lượt đạt 63,23% và 99,02%.

Song hành với chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ của DCDS, Dragon Capital cũng quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức (DCDE) – một sản phẩm phù hợp với những nhà đầu tư ưa chuộng sự "đều đặn và bền chắc". DCDE tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, trả cổ tức hằng năm, giúp nhà đầu tư vừa có thu nhập từ cổ tức, vừa hưởng lợi từ tăng giá cổ phiếu trong dài hạn.





Với chiến lược phân bổ danh mục theo hai nhóm gồm cổ phiếu trả cổ tức ổn định (chiếm khoảng 65% tổng giá trị) và nhóm cổ phiếu có cổ tức tăng trưởng (khoảng 35%), DCDE đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn 14% trong 11 tháng đầu năm. Nhìn dài hơn, hiệu suất của DCDE cũng đạt 63% trong 3 năm qua.

Chia sẻ từ ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital, 2025 là một trong những năm đầy thử thách đối với giới đầu tư và việc Dragon Capital duy trì vị trí dẫn đầu trong năm nay cũng là điều không hề đơn giản.





Thị trường liên tục biến động mạnh bởi cú sốc thuế quan toàn cầu và những nhịp tăng trong biên hẹp khiến cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Với các quỹ quy mô nhỏ, việc "đánh nhanh thắng nhanh" vào một vài cổ phiếu có thể mang lại hiệu suất đột biến. Nhưng đối với quỹ có quy mô tài sản hàng đầu như Dragon Capital, chiến lược giải ngân và dịch chuyển dòng vốn lớn đòi hỏi tư duy vững vàng về quản trị rủi ro cùng độ nhạy bén với hơi thở thị trường. Để duy trì hiệu suất không đơn thuần là chọn đúng cổ phiếu, mà còn cần chiến thuật phân bổ vốn hợp lý, tuân thủ kỷ luật đầu tư và có khả năng kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường chỉ tăng trong biên hẹp. Dragon Capital, với việc vẫn giữ được hiệu quả cao bền vững trong bối cảnh quy mô ngày càng tăng mạnh, chính là điểm khác biệt so với phần đông quỹ trên thị trường.





Yếu tố then chốt tạo nên thành công của Dragon Capital trong năm 2025 nằm ở niềm tin nhất quán vào câu chuyện chuyển đổi dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở phân tích sâu các động lực tăng trưởng mang tính cấu trúc, Dragon Capital kiên định với tầm nhìn dài hạn và coi những biến động ngắn hạn của thị trường không phải là rủi ro, mà là cơ hội để chủ động tối ưu danh mục đầu tư.





Sức mạnh của niền tin đó còn được cộng hưởng bởi hệ thống phân tích vĩ mô tích hợp công nghệ hiện đại, giúp quỹ dự báo chính xác các biến động chính sách và phản ứng kịp thời trước mọi kịch bản. Minh chứng rõ nét nhất là việc nhận diện sớm tác động từ các chính sách thuế quan của Mỹ giúp Dragon Capital chủ động nâng tỷ trọng tiền mặt ngay trong quý 1 để "né" cú sốc thị trường, sau đó nhanh chóng giải ngân mạnh mẽ khi xác định rủi ro không mang tính hệ thống.





Năng lực phản ứng linh hoạt này thực tế được vận hành dựa trên chiến lược "kiềng ba chân" then chốt: Đội ngũ chuyên gia dày dạn với khả năng học hỏi thích nghi cao, quy trình quản trị chuẩn hóa xuyên suốt; và triết lý đầu tư "không định kiến". Ba yếu tố này không chỉ giúp quỹ duy trì hiệu quả khi quản lý khối tài sản lớn mà còn tạo lợi thế bền vững trên thị trường.

Với thâm niên trong ngành, từng trải qua nhiều chu kỳ và biến động thị trường, đội ngũ chuyên gia của Dragon Capital có khả năng vừa nắm bắt được xu hướng vĩ mô, vừa đưa ra hành động linh hoạt kịp thời. Nhờ đó, quỹ duy trì theo đuổi chiến lược "Weather all Weathers" (hoạt động tốt trong cả điều kiện thuận lợi lẫn bất lợi), thích ứng và vượt qua mọi biến động. Điển hình, trong quý đầu năm 2025, quỹ đã nhiều lần chủ động nâng tỷ trọng tiền mặt khi thị trường điều chỉnh và chọn thời điểm giải ngân mạnh khi định giá cổ phiếu ở mức hợp lý, đặc biệt đối với nhóm chứng khoán, ngân hàng, tiêu dùng, bất động sản...





Quy trình đầu tư của Dragon Capital được triển khai đồng bộ từ cấp độ vĩ mô đến vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, quỹ vận hành hệ thống chấm điểm độc lập, dựa trên dữ liệu minh bạch để đưa ra dự báo thị trường. Nhờ đó, quỹ luôn có những đánh giá khách quan về thị trường, không phụ thuộc vào cảm tính. Ở cấp độ vi mô, quỹ vận hành các nền tảng sàng lọc cổ phiếu, tập trung vào các yếu tố cơ bản nhằm giúp nhận diện những cơ hội đầu tư chất lượng.





Tuy nhiên, quỹ không định giá máy móc dựa trên các yếu tố cơ bản. "Tại Dragon Capital, định giá là một "nghệ thuật" – P/E 8 lần đôi khi đã đắt, nhưng 6 lần có lúc lại chưa đủ hấp dẫn. Việc xác định giá trị phải kết hợp với bối cảnh thị trường và triển vọng doanh nghiệp, đồng thời hòa quyện với phân tích định lượng và tư duy "không định kiến". Nhờ vậy, các quyết định đầu tư của quỹ vừa linh hoạt, vừa thực tế, phù hợp với từng giai đoạn thị trường", ông Lê Anh Tuấn chia sẻ.





Một yếu tố then chốt khác là triết lý "As a Whole Organization" – đầu tư như một tổ chức thống nhất, thay vì dựa trên định kiến cá nhân. Triết lý này giúp các quyết định đầu tư của quỹ tránh bị chi phối bởi cảm xúc, thay vào đó vừa linh hoạt nắm bắt biến động ngắn hạn, vừa kiên định giữ các vị thế chiến lược dài hạn. Chính triết lý này giúp DCDS nắm giữ được những cổ phiếu từng "thụt lùi" trong 2023-2024 nhưng lại trở thành "ngôi sao" của năm 2025.





Khác với nhiều quỹ chỉ tăng trưởng mạnh khi thị trường thuận lợi, Dragon Capital duy trì hiệu suất bền vững xuyên suốt chu kỳ. Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng hiệu suất đầu tư duy trì 15%/năm đều đặn là một kết quả đáng ghi nhận, nhưng với nhiều nhà đầu tư con số này vẫn chưa đủ hấp dẫn. "Nhiều nhà đầu tư muốn một là lỗ 30%, hai là lời 50% nhưng không hiểu rằng quan trọng nhất là yếu tố bền vững. Thực tế, nếu duy trì mức tăng trưởng 15% mỗi năm trong 20 năm, giá trị tài sản có thể tăng hơn 16 lần; và nếu đạt 16%/năm trong 30 năm, tài sản tăng khoảng 86 lần. Con số này cho thấy sức mạnh của chiến lược dài hạn, song đa phần nhà đầu tư hiện nay vẫn chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn, mà quên đi giá trị tích lũy theo thời gian".





Theo đại diện quỹ, sự ổn định không đến từ may mắn mà nhờ hệ thống quản trị rủi ro kỷ luật và sự đoàn kết trong đội ngũ. Quỹ sở hữu bộ phận Quản trị rủi ro độc lập, chịu trách nhiệm cung cấp các chỉ số đánh giá rủi ro hàng ngày cho nhà quản lý quỹ và hội đồng đầu tư, tạo lớp "bộ lọc" giúp kiểm soát rủi ro một cách hệ thống và hạn chế các quyết định cảm tính.

Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý danh mục phần lớn được đào tạo từ bộ phận nghiên cứu. Dù hai bộ phận hoạt động độc lập nhưng luôn có sự gắn kết chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo thông tin xuyên suốt, nhất quán và chuẩn xác ở các công đoạn từ nghiên cứu sang đầu tư.





Nền tảng quản trị rủi ro độc lập, sự liên kết chặt chẽ nhưng không phụ thuộc giữa các bộ phận chuyên môn, cùng kinh nghiệm và độ nhạy bén của hội đồng phân tích vĩ mô đã tạo ra lợi thế vận hành vượt trội cho Dragon Capital. Đây là yếu tố giúp quỹ duy trì hiệu suất ổn định, ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Ngay từ những ngày đầu, Dragon Capital đã chọn phương châm "Đầu tư vào đất nước và con người Việt Nam" làm kim chỉ nam. Lịch sử của Dragon Capital gắn liền với nhiều cột mốc "đầu tiên" quan trọng: Công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam (1994), quỹ đầu tư đầu tiên huy động vốn từ nước ngoài – VEIL (1995), quỹ đại chúng nội địa đầu tiên – VF1 (nay là DCDS, 2004), quỹ ETF nội địa đầu tiên – DCVFMVN30 ETF (2014), quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung đầu tiên tại Việt Nam (2021) và sắp trở thành công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam lên sàn chứng khoán.

Quỹ tiên phong xây dựng hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng đa dạng khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của nhà đầu tư. Với quỹ mở, nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng vượt trội có thể chọn DCDS, muốn "ăn chắc mặc bền" từ cổ tức mà vẫn duy trì hiệu suất đều thì có DCDE, ưu tiên an toàn tuyệt đối DCDF là sự lựa chọn phù hợp, trong khi DCIP dành cho nhà đầu tư linh hoạt vẫn đảm bảo lợi suất tốt.





Bên cạnh quỹ mở, Dragon Capital còn là đơn vị phát triển quỹ ETF tiên phong với dải sản phẩm đa dạng như VN30, Diamond, Midcap... Điều này không chỉ mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt cho nhà đầu tư mà còn giúp khắc phục rào cản room ngoại, trở thành cầu nối hiệu quả dẫn dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, trong hơn ba thập kỷ qua, Dragon Capital liên tục truyền cảm hứng về tư duy đầu tư thông minh, giúp nhiều nhà đầu tư Việt Nam tự tin chinh phục các mục tiêu tài chính, từ đó theo đuổi hành trình tích sản bền vững. Chuỗi sự kiện Investor Day của quỹ thu hút hàng triệu lượt theo dõi qua các nền tảng trực tiếp, được đông đảo người dân yêu thích bởi cung cấp những góc nhìn đa chiều, sâu sắc, kịp thời về thị trường, giúp nhà đầu tư ra quyết định phù hợp với bối cảnh bên ngoài và nhu cầu của bản thân, tránh sai lầm do cảm tính. Năm 2025, quỹ cũng tích cực phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học & Đào tạo chứng khoán (SRTC) thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đào tạo hàng trăm nhà đầu tư không chuyên, đồng thời phát hành đều đặn các báo cáo phân tích chất lượng hàng tháng.

Việc đầu tư nguồn lực vào giáo dục thị trường là sứ mệnh của Dragon Capital đối với thị trường vốn, nhằm nâng chuẩn nhà đầu tư, thúc đẩy sự phát triển minh bạch và bền vững, đồng thời tạo niềm tin để dòng vốn tiếp tục chảy vào Việt Nam, từ đó mang lại giá trị trực tiếp cho chính Dragon Capital.





Lợi nhuận bền vững chưa phải là giá trị duy nhất Dragon Capital mang lại cho cổ đông, điểm khác biệt nằm ở chính sách đảm bảo quyền lợi nhất quán. Sau khi hợp nhất với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), quỹ đều đặn duy trì chính sách chia cổ tức cho cổ đông trong suốt 4 năm qua. Dragon Capital cũng là công ty quản lý quỹ đầu tiên trên thị trường thực hiện việc chia cổ tức, thể hiện cam kết rõ ràng về sự ổn định tài chính và quản trị minh bạch, giúp cổ đông yên tâm đồng hành trong dài hạn.

Ba thập kỷ hoạt động của Dragon Capital gắn với nhiều giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế và từng chặng đường phát triển của thị trường tài chính Việt Nam. Từ thời kỳ thị trường sơ khai đến những giai đoạn biến động đầy thử thách, Dragon Capital vẫn luôn kiên định đồng hành, trở thành điểm tựa tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.





Đến nay, khi Việt Nam tiến bước vào "Kỷ Nguyên Vươn Mình" với mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thị trường chứng khoán chính thức đạt dấu mốc nâng hạng, Dragon Capital vẫn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trở thành cầu nối cho dòng vốn quốc tế và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.





Với sự gắn kết bền chặt này, Dragon Capital không chỉ là một tổ chức đầu tư mà đã trở thành một phần của câu chuyện phát triển thị trường vốn trong nước, đồng thời góp phần quảng bá câu chuyện Việt Nam đến với các nhà đầu tư nước ngoài. "Chúng tôi tiếp xúc khoảng 200-300 nhà đầu tư nước ngoài mỗi năm để chia sẻ về triển vọng, cơ hội và những tiềm năng tăng trưởng của thị trường vốn Việt Nam", ông Lê Anh Tuấn cho biết.





Dù có nhiều hoạt động quảng bá không mang lại lợi ích trực tiếp, Dragon Capital vẫn tích cực đầu tư nguồn lực để tham gia. Thông qua những hội nghị quốc tế và gặp gỡ đối tác, quỹ đóng vai trò là cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với nhà đầu tư toàn cầu.

Với mong muốn kết nối Việt Nam với dòng vốn toàn cầu, mới đây Dragon Capital đã trở thành đối tác quản lý được chỉ định của KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth ETF (KPHO) - quỹ ETF đầu tiên có toàn bộ cổ phiếu Việt Nam được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Sản phẩm này cho phép nhà đầu tư toàn cầu tham gia vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo của Việt Nam.





Không chỉ dừng lại ở vai trò mở đường cho dòng vốn quốc tế, Dragon Capital đang có vị thế thuận lợi để đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam. Dư địa của ngành rộng mở khi tỷ lệ người dân tham gia đầu tư tài chính hiện chỉ đạt khoảng 0,5%−0,7%, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như xu hướng già hóa dân số xuất hiện sau năm 2040, tầng lớp trung lưu mở rộng và thu nhập bình quân tăng cao sẽ tạo nên nhu cầu tích lũy tài sản khổng lồ thông qua đầu tư tài chính.





Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital kỳ vọng rằng khi tỷ lệ người dân tham gia đầu tư tài chính tăng lên 5%−10%, quy mô thị trường quỹ nội địa sẽ mở rộng đáng kể, vừa mang lại lợi ích trực tiếp cho nhà đầu tư, vừa tạo kênh huy động vốn dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp và cải thiện định giá. Với xu hướng dân số già hoá trong tương lai, sự kết hợp giữa chính sách thuế thuận lợi cùng với giáo dục tài chính được nâng cao sẽ là bệ phóng giúp các sản phẩm tài chính phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới.





Trong bối cảnh đó, việc phát triển thị trường quỹ nội địa trở thành mục tiêu dài hạn mà Dragon Capital kiên trì theo đuổi. Với niềm tin vào tiềm năng dài hạn của thị trường tài chính Việt Nam, Dragon Capital cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực để mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao vai trò dẫn dắt đầu tư chuyên nghiệp.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY

Bài: Phương Ly Thiết kế: Hải An

Phương Ly, Thiết kế: Hải An Nhịp sống thị trường