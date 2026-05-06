Niềm tin không bị quật ngã của người bị phố Wall gọi là "kẻ gàn dở" đã bẻ khóa lòng đất, biến nước Mỹ từ kẻ phụ thuộc trở thành bá chủ năng lượng và nắm trong tay quyền lực mềm định hình thế giới hiện đại.

Trong lịch sử kinh tế thế giới, hiếm có câu chuyện nào kịch tính như sự trỗi dậy của dầu đá phiến Mỹ. Kể từ cuộc khủng hoảng 1973, bóng ma thiếu hụt năng lượng luôn ám ảnh Washington. Các chuyên gia địa chất biết rõ dưới chân họ là đại dương hydrocarbon khổng lồ, nhưng nó lại bị khóa chặt trong tầng đá cứng như granite.

Thứ tài nguyên đó từng bị mỉa mai là "Dầu rác" vì chi phí khai thác cao hơn gấp nhiều lần giá trị bán ra. Nước Mỹ khi đó phải nhập khẩu hơn 60% lượng dầu cần thiết, đặt an ninh quốc gia vào tay OPEC và Trung Đông. Cho đến khi một "kẻ gàn dở" xuất hiện.