Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến thực hiện chuyến bay kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không và chướng ngại vật vào ngày 15/10/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án gần 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, sân bay mới nằm giữa hai sân bay hiện hữu chỉ cách khoảng 88–93 km, nhưng phía sau quyết định đầu tư là bài toán kết nối lớn hơn nhiều so với nhu cầu đi lại đơn thuần.

Dự án được khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư hai giai đoạn 5.833,9 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), do Liên danh Nhà đầu tư T&T Group và CIENCO4 thực hiện. Sau hơn 2 năm thi công, đường băng, nhà ga, đài kiểm soát không lưu cùng hàng loạt hạng mục phụ trợ đã dần hoàn thiện.

Điều khiến sân bay này đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư. Đặt trong mạng lưới hạ tầng hàng không hiện hữu, vị trí này tạo ra một thực tế đáng chú ý: Phía Bắc có Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) cách khoảng 93 km; phía Nam có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế) cách khoảng 88 km.

Nói cách khác, cả hai phía đều đã có một sân bay ở khoảng cách chưa tới 100 km. Vậy vì sao vẫn cần đầu tư gần 6.000 tỷ đồng để xây thêm một sân bay tại đây?