Cảng hàng không Quảng Trị chuẩn bị thực hiện chuyến bay thử đầu tiên
Dự án được khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư hai giai đoạn 5.833,9 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), do Liên danh Nhà đầu tư T&T Group và CIENCO4 thực hiện. Sau hơn 2 năm thi công, đường băng, nhà ga, đài kiểm soát không lưu cùng hàng loạt hạng mục phụ trợ đã dần hoàn thiện.
Điều khiến sân bay này đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư. Đặt trong mạng lưới hạ tầng hàng không hiện hữu, vị trí này tạo ra một thực tế đáng chú ý: Phía Bắc có Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) cách khoảng 93 km; phía Nam có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế) cách khoảng 88 km.
Nói cách khác, cả hai phía đều đã có một sân bay ở khoảng cách chưa tới 100 km. Vậy vì sao vẫn cần đầu tư gần 6.000 tỷ đồng để xây thêm một sân bay tại đây?
Trục Hàng không Miền Trung
Bấm vào từng sân bay để quan sát khoảng cách và vai trò kết nối.
Với khoảng cách 93 km về phía Bắc tới Đồng Hới và 88 km về phía Nam tới Phú Bài, Cảng hàng không Quảng Trị tạo nên mật độ sân bay tương đối dày trên dải đất miền Trung.
Đường băng 2,4 km, Quy mô hơn 265 ha
Chạm vào các điểm số trên ảnh phối cảnh để khám phá chi tiết từng hạng mục.
Quy mô tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C (theo ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Đáp ứng cất hạ cánh an toàn cho các dòng tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có khả năng phát triển để khai thác tàu bay Code E và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu.
Giai đoạn đầu nhà ga đáp ứng 500.000 hành khách/năm. Hệ thống sân đỗ tàu bay đồng bộ. Tính toán khả năng đáp ứng dài hạn tới 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.
Công trình hiện đại cao 11 tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện, trang bị hệ thống quản lý điều hành bay tiên tiến, kết nối an toàn không lưu toàn vùng.
Sân bay được tính toán quy mô không chỉ cho hành khách mà còn hướng tới 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm, phục vụ chuỗi dịch vụ logistics hàng không gắn liền với các khu công nghiệp và cảng biển.
VÌ SAO VẪN CẦN KHI HAI SÂN BAY KHÁC CHỈ CÁCH KHOẢNG 90 KM?
Câu trả lời rõ hơn khi bản đồ được nhìn theo một hướng khác. Nếu chỉ quan sát hệ thống sân bay theo trục Bắc – Nam, khoảng cách 88 km và 93 km dễ khiến việc xuất hiện thêm một cảng hàng không trở thành dấu hỏi. Nhưng Quảng Trị đồng thời nằm trên một trục giao thông quan trọng theo chiều Đông – Tây.
Giao điểm Trục Bắc – Nam & Hành lang Đông – Tây
Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vị trí Cảng hàng không Quảng Trị có khả năng kết nối trục Bắc – Nam gồm Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và hệ thống cao tốc với Quốc lộ 9, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Hành lang Kinh tế Đông – Tây. Đây cũng được xác định là khu vực có khả năng thu hút hành khách từ Tiểu vùng sông Mekong vào miền Trung Việt Nam.
Ở phạm vi rộng hơn, một hành lang kết nối có thể hình dung từ Đông Bắc Thái Lan, Lào và Tiểu vùng Mekong, qua các cửa khẩu phía tây rồi tiếp tục hướng về khu vực ven biển miền Trung.
“MỞ CỬA BẦU TRỜI – CẤT CÁNH BAY LÊN”
Chính tầm nhìn đó từng được lãnh đạo địa phương nhấn mạnh ngay từ thời điểm dự án bắt đầu. Tại lễ khởi công tháng 7/2024, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thời điểm đó, gọi công trình là bước hiện thực hóa khát vọng lớn của tỉnh nhà.
Theo ông, sân bay được kỳ vọng mở ra một “cánh cửa bầu trời”, góp phần “giải phóng tiềm năng” của địa phương từ đất đai, du lịch, hệ thống di tích lịch sử tới các ngành công nghiệp năng lượng.
Như vậy, mục tiêu của dự án không chỉ là giúp người dân có thêm một lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không.
Từ cửa khẩu, qua sân bay tới cảng biển
Vai trò của Cảng hàng không Quảng Trị nằm trong mạng lưới hạ tầng rộng lớn: Cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1, Quốc lộ 9, cửa khẩu hướng sang Lào, cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo, cùng cảng nước sâu Mỹ Thủy.
Cảng hàng không Quảng Trị
Chạm vào các điểm trên sơ đồ minh họa bên cạnh để theo dõi từng mắt xích trên tuyến kết nối liên vùng.
Đây cũng là lý do quy mô phát triển của sân bay được tính toán không chỉ cho hành khách mà còn hướng tới 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Theo thông tin Cục Hàng không công bố, định hướng phát triển Cảng hàng không Quảng Trị còn gắn với công nghiệp, logistics, dịch vụ hàng không và phát triển đô thị trong khu vực.
Sau khi Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất năm 2025, không gian phát triển của tỉnh Quảng Trị mới càng rộng hơn. Địa phương hiện có diện tích gần 12.700 km², với trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Đồng Hới. Khi Cảng hàng không Quảng Trị đi vào khai thác, tỉnh mới cũng sẽ có thêm một đầu mối hàng không quan trọng bên cạnh Cảng hàng không Đồng Hới.
Bởi vậy, con số 88 km hay 93 km tới những sân bay lân cận mới chỉ phản ánh một phần bài toán. Phía sau sân bay gần 6.000 tỷ đồng, rộng hơn 265 ha với đường băng dài 2,4 km là tham vọng bổ sung một mắt xích mới vào mạng giao thông đa phương thức của miền Trung, nơi hàng không có thể kết nối với đường bộ xuyên Á, cửa khẩu, khu logistics và cảng biển.
Và đó cũng là cách lý giải rõ hơn cho khát vọng mà lãnh đạo địa phương từng nhắc đến khi dự án được khởi công: “Mở cửa bầu trời – cất cánh bay lên” – một cánh cửa không chỉ mở theo chiều Bắc – Nam, mà còn hướng về phía Tây qua Hành lang Kinh tế Đông – Tây và hướng ra Biển Đông.
Chi tiết chuyến bay kiểm tra an toàn tĩnh không (15/10/2026)
• Chỉ đạo khẩn trương: Theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Trị đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất hệ thống điện, giải phóng mặt bằng cùng những hạng mục kỹ thuật còn lại để bảo đảm kế hoạch bay thử nghiệm đúng ngày 15/10/2026.
• Đơn vị phối hợp thực hiện: Doanh nghiệp dự án phối hợp với Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng, thực hiện chuyến bay kiểm tra kéo dài từ 60 – 90 phút.
• Mục đích chuyên biệt: Tổ chức bay kiểm tra, đánh giá an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh. Đây là khâu then chốt nhằm rà soát chướng ngại vật hàng không, đánh giá rủi ro trước khi cấp phép.
• Mục tiêu vận hành: Các hạng mục bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ đã hoàn thành. Sau chuyến bay kiểm tra tĩnh không, dự án hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào vận hành chính thức vào ngày 30/4/2027.