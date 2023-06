Là một trong những CTCK xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam - Chứng khoán BIDV (BSC) đang có những động thái "chuyển mình" trong cuộc đua số hóa sản phẩm để từng bước chinh phục khách hàng bằng nhiều điểm chạm đắt giá. Vậy chiến lược "làm mới" này có đưa BSC quay trở lại Top 10 thị phần môi giới?

Hoạt động môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán đang là mảng kinh doanh cốt lõi và chủ lực của các công ty chứng khoán tại Việt Nam. Với tiềm năng trong dài hạn, quy mô giao dịch và số lượng nhà đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, vì vậy chiếc bánh "thị phần môi giới chứng khoán" luôn đầy hấp dẫn và được đua tranh quyết liệt giữa các CTCK trong những năm gần đây.

Nếu như ở mảng môi giới trái phiếu chính phủ, BSC đã có được vị thế vững chắc với vị trí Top 1 trong nhiều năm liên tiếp, thì ở mảng môi giới cổ phiếu BSC đang nỗ lực để quay trở lại trong Top 10 sau thành công của giao dịch hợp tác chiến lược với đối tác Hana Securities (thành viên của Tập đoàn Tài chính Hana - Tập đoàn Tài chính hàng đầu Hàn Quốc).

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, lãnh đạo BSC đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 565 tỷ đồng, gấp gần 3,8 lần kết quả đạt được năm 2022, Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE. Dù vậy, việc giành giật thị phần không đơn giản khi các CTCK khác cũng đều lăm le tham gia cuộc đua khốc liệt này.

Với một ngành thâm dụng vốn như chứng khoán, tiềm lực tài chính là yếu tố quyết định thành công của các CTCK, việc nâng cao nguồn lực tài chính luôn là nhu cầu thường trực, để mở rộng nguồn thu từ nghiệp vụ lõi như cho vay ký quỹ, tự doanh.

Về dài hạn, quy mô thị trường và số lượng nhà đầu tư tại Việt Nam vẫn được dự báo tăng trưởng mạnh, vì vậy việc tăng vốn là cần thiết để tạo ra công ty chứng khoán có năng lực tài chính mạnh và ổn định. Trong giai đoạn thị trường chứng khoán sôi động những năm 2020-2022, các công ty chứng khoán đã liên tục tăng vốn và sức nóng đó vẫn đang được duy trì đến hiện tại.

Sau thành công của giao dịch bán chiến lược năm 2022, quy mô VCSH của BSC đã tăng gấp 2.54 lần (so với cuối năm 2021), lên 4.366 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022. Trên cơ sở gia tăng năng lực tài chính, năng lực vốn, cùng với sự đồng hành của ngân hàng mẹ BIDV và đối tác chiến lược Hana Securities, BSC có nhiều lợi thế để gia tăng năng lực cạnh tranh ở hầu hết các mảng như: môi giới, cho vay margin, tư vấn tài chính,…

Sau những nhịp giảm sâu trong năm 2022, thị trường chứng khoán bước sang năm 2023 với sự thận trọng, thanh khoản trung bình chỉ tương đương 55% so với năm 2022. Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, song BSC đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong Quý 1/2023 với Lợi nhuận trước thuế đạt 121,5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động môi giới và cho vay đạt lợi nhuận 96 tỷ đồng nhờ nỗ lực tăng trưởng dư nợ cho vay (tăng 18% so với cuối năm 2022), và hoạt động tự doanh ghi nhận lãi 83 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2022.

Nếu như trước đây, hình ảnh BSC mang cảm nhận về "một người anh hai già dặn, đáng tin cậy" thì với nhận diện thương hiệu mới ra mắt đầu năm 2023 đánh dấu tuổi 23 trưởng thành, BSC mong muốn hướng đến hình ảnh trẻ trung hơn, đề cao các giá trị về sự hợp lực và sáng tạo để "không ngừng để mang đến niềm tin yêu cho khách hàng" trên mọi nẻo đường thăng trầm của thị trường chứng khoán.

Với tiềm lực về công nghệ tiên tiến từ đối tác chiến lược Hana Securities, BSC đặt ra mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mang đến cho khách hàng những sản phẩm số hóa đề cao tính đơn giản, thân thiện, dễ dùng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

Trong năm 2022, công ty này đã cải tiến nền tảng giao dịch trên thiết bị di động - ứng dụng đầu tư chứng khoán thế hệ mới BSC Smart Invest, mang đến nhiều trải nghiệm đầu tư "Hiệu quả - Tiện lợi - Nhanh chóng" cho khách hàng. Mới đây, ngày 15/05/2022, BSC tiếp tục cho ra mắt WebTrading phiên bản mới, cho người dùng cảm nhận việc đầu tư thuận tiện, đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn giản hóa mọi giao dịch chỉ qua 1 nhấp chuột (click to trade), hỗ trợ khách hàng đặt lệnh ngay trên bảng giá chính là tính năng nổi bật của sản phẩm này. Dù bạn là nhà đầu tư lâu năm hay là nhà đầu tư F0 mới gia nhập thị trường, dù bạn là nhà đầu trẻ tuổi hay đã có tuổi và cảm thấy gặp khó khăn với các thiết bị công nghệ, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giao dịch với BSC WebTrading.

Sự bùng nổ của công nghệ đã và đang tác động mạnh mẽ đến những thay đổi và chuyển biến về "khẩu vị" của nhiều nhóm nhà đầu tư. Bên cạnh những trải nghiệm đầu tư trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng, các nhà đầu tư thế hệ mới – những người trẻ và hiểu biết về công nghệ, kỳ vọng nhiều hơn vào một trải nghiệm đầu tư "cá nhân hóa". Nắm bắt được mong muốn đó, BSC đã để khách hàng có thể tự do thiết kế màn hình, tùy chỉnh giao diện theo ý muốn, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của mỗi nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tận hưởng trải nghiệm đầu tư dễ dàng với BSC WebTrading phiên bản mới Tại đây .



Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Tổ quốc