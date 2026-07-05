Dù đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, công tác điều hành chính sách tiền tệ vẫn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Nhất là khi dư địa chính sách không còn nhiều, trong khi áp lực từ bên ngoài vẫn hiện hữu. Điều đó đòi hỏi công tác điều hành phải tiếp tục chủ động, linh hoạt nhưng cũng phải nhất quán và đủ bản lĩnh để giữ được sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển. Theo Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, để cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, NHNN tiếp tục nhất quán quan điểm điều hành đã xác định ngay từ đầu năm tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN, đó là kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững; đồng thời đổi mới tư duy, cách làm, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, Thống đốc yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và NHNN. Bên cạnh đó, theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và trong nước để có các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu chính sách tiền tệ đề ra; trong đó, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 15%, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát. Thống đốc lưu ý, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng, hiệu quả, an toàn, do đó các NHTM cần cân đối nguồn vốn, đảm bảo an toàn, bền vững. NHNN luôn chủ động nghiên cứu, sử dụng đa dạng các công cụ để kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD. Đồng thời, Thống đốc đề nghị ưu tiên nguồn lực phù hợp cho việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách và cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đối với chuyển đổi số, Thống đốc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động ngân hàng; hoàn thiện, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tiếp tục nâng cao tính chủ động trong công tác truyền thông chính sách nhằm củng cố niềm tin của công chúng, tăng cường sự thấu hiểu và đồng hành với ngành Ngân hàng. Theo Thống đốc, đây không chỉ là nhiệm vụ của NHNN Trung ương mà còn là trách nhiệm của NHNN khu vực và toàn bộ các tổ chức tín dụng trong hệ thống… “Nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra cho cả năm 2026”, Thống đốc nhấn mạnh.