Hãy nhắm mắt và tưởng tượng bạn đang thức dậy giữa lòng một giấc mơ xanh, Hồ Núi Cốc dịu dàng trải mình như một dải lụa lấp lánh. Dưới ánh bình minh, 2.500 hecta mặt nước long lanh được bao bọc bởi những tán rừng xanh mướt 100 niên tuổi, 108 hòn đảo như những viên ngọc bích lơ lửng giữa làn nước trong veo. Đây là bức tranh "tứ bảo" của thiên nhiên – hồ, rừng, núi, đảo – một kiệt tác sống động được gìn giữ như một kho báu quý giá với 130 loài thực vật và 98 loài động vật quý hiếm cùng đan xen, hòa nhịp thành một khúc ca của sự sống.

Hồ Núi Cốc không chỉ là một nơi chốn, mà là một miền thơ, nơi sương sớm nhẹ nhàng lùa qua mặt hồ, vương vấn như tà áo mỏng. Gió heo may khẽ hát giữa những tán rừng nguyên sinh, mang theo hương thơm của cỏ cây và đất trời. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh vàng rực rỡ nhuộm đỏ những hòn đảo hoang sơ, như mời gọi bạn chạm vào vẻ đẹp thuần khiết, không chút vướng bận bởi bàn tay con người. Nơi đây, thiên nhiên là một bài ca vĩnh cửu, một di sản khiến trái tim rung động, mãi mãi khắc sâu trong lòng những ai từng lạc bước đến.

Flamingo Holdings, qua hành trình gần ba thập kỷ theo đuổi vẻ đẹp của kiến trúc xanh, đã chọn Hồ Núi Cốc làm nơi gửi gắm tâm huyết, mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều được nâng niu như một phần của di sản sống. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc ra đời như một kiệt tác hòa quyện cùng thiên nhiên, với 108 tư dinh biệt lập nép mình trong bức họa đất trời, nơi núi đồi trầm mặc ôm trọn mặt hồ lấp lánh.

Được định hình bởi triết lý "Walless Resort", mỗi tư dinh Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là một không gian không rào cản, ranh giới giữa con người và thiên nhiên tan biến, để bạn tự do thả hồn theo làn gió hồ mát lành hay ánh hoàng hôn dịu dàng. Đây là nơi nhịp sống chậm lại, mỗi khoảnh khắc trở thành một hành trình chữa lành, tâm hồn được vuốt ve bởi sự tinh khiết của đất trời, khơi dậy sự kết nối sâu sắc với chính mình và thiên nhiên bao la.

Cách Hà Nội hơn 60 phút di chuyển, tọa lạc tại trái tim của Hồ Núi Cốc, bộ sưu tập 108 căn dinh thự nương mình theo thế núi, như những tác phẩm được tạc khắc bởi bàn tay của thiên nhiên. Mỗi căn mang một dáng hình riêng, một địa hình riêng, hướng gió, hướng nắng, hướng hồ khác biệt. Trong sự hòa quyện giữa địa thế và kiến trúc, từng biệt thự trở thành một không gian độc bản – nơi cảnh sắc, ánh sáng và cảm xúc giao hòa, mỗi dinh thự là một câu chuyện, không trùng lặp, hòa quyện tuyệt mỹ với thiên nhiên.

Đó là những dinh thự nép mình bên mặt hồ phẳng lặng, nơi làn sóng dịu dàng thì thầm những lời ru êm ái; là những dinh thự hiên ngang vươn mình trên lưng chừng đồi, mở ra tầm nhìn bao la ôm trọn trời mây huyền ảo; hay những dinh thự mang tính biểu tượng, hòa quyện trọn vẹn vào vòng tay thiên nhiên hùng vĩ. Tất cả đan xen nhau trong một bản giao hưởng hoàn mỹ, vẽ nên bức tranh hồ nước lấp lánh, rừng xanh mênh mông, núi non tráng lệ và đảo nhỏ mơ màng.

Sự biệt lập tại khu dinh thự là đặc quyền thượng lưu, nơi riêng tư tuyệt đối hòa quyện cùng thiên nhiên xanh mát, đồng thời kết nối liền mạch với những tiện nghi tinh tế. Lưng tựa vào dãy núi vững chãi như bức tường thiên nhiên trường tồn, mặt hướng về Hồ Núi Cốc mênh mông với mặt nước lấp lánh ánh bình minh và rực rỡ trong hoàng hôn.

Mỗi dinh thự cũng là một thế giới riêng, mang dấu ấn độc bản, tôn vinh phong cách sống thượng lưu trọn vẹn. Mỗi khung cửa, mỗi ban công trở thành nơi gia chủ chạm vào nhịp đập của thiên nhiên, cảnh sắc và tâm hồn hòa quyện, nâng niu từng phút giây thành một trải nghiệm sống sâu sắc. Chính bởi vậy, dinh thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là nơi ở, mà là chốn để cảm nhận và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, kiến trúc không chỉ là những đường nét mà là một lời hứa tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên, nơi mỗi mét vuông xây dựng được bù đắp bằng những mảng xanh trù phú, biến mỗi dinh thự thành một khu rừng nhỏ lơ lửng giữa trời cao.

Với triết lý "Flower and Forest in the Sky", Flamingo Holdings đã đưa rừng lên tầng mái, khẳng định tôn chỉ xanh trên từng mét vuông đất. Từng cây thiên tuế cổ thụ, thân gỗ vững chãi, tán lá xòe rộng bề thế, được đưa lên tầng cao nhất với mật độ dày đặc. Những tán rừng xanh mướt ấy không chỉ là điểm nhấn mà tạo nên một không gian sống động, một khu rừng lửng lơ giữa không trung, gió lùa qua lá, mang theo hơi thở của đất trời.

Từng khu rừng nhỏ vươn mình trên mái nhà, tràn xuống ban công, len lỏi vào từng góc sống. Phòng ngủ mở ra qua những khung kính lớn, nơi tầm nhìn ôm trọn mặt hồ lấp lánh, hòa cùng sắc xanh của thiên tuế. Ban công phủ đầy cây lá, như những khu vườn treo lơ lửng, đan xen ánh sáng và bóng râm, tạo nên một sự hòa quyện mượt mà giữa con người và thiên nhiên. Mỗi dinh thự không chỉ là nơi an trú, mà là một trải nghiệm sống, nơi bạn thức dậy giữa tiếng lá xào xạc, hít thở không khí trong lành, và cảm nhận sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc và thiên nhiên bất tận.

Đặc biệt, Flamingo Maison 108 là dự án duy nhất trên thị trường thiết lập hệ cảnh quan cá nhân hóa cho từng gia chủ: Vườn Nhật tinh tế với bonsai cổ thụ và suối đá, Vườn Singapore nhiệt đới xanh mướt với cây cọ và hoa lan quý, hay Vườn Châu Âu lãng mạn với ô liu biểu tượng trường tồn và hoa hồng nở rộ. Mỗi khu vườn là bản hòa ca của 52 loại loài cây khác nhau, trong đó có những giống quý hiếm phù hợp thổ nhưỡng địa phương, như thiên tuế hay ô liu.

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, Flamingo Holdings còn mang đến triết lý "Walless Resort" thổi hồn vào từng đường nét, xóa tan những bức tường lạnh lẽo để thay bằng những tấm kính lùa trong suốt, mời gọi thiên nhiên tràn ngập mọi góc sống. Không còn ranh giới cứng nhắc, mỗi dinh thự mở ra như một bức tranh sống động, nơi mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, cây xanh ôm lấy khung kính, hòa quyện kiến trúc và thiên nhiên thành một bản giao hưởng mượt mà.

Đặc biệt, toàn bộ tư dinh Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sở hữu riêng một không gian mang tên Onsen Forest - căn phòng nhiệt đới sức khỏe; tích hợp hệ thống onsen, xông hơi và bể sục tại gia tựa như một ốc đảo tái tạo thân-tâm-trí được bao bọc bởi thảm xanh 360°. Một đặc quyền thượng lưu khi ngôi nhà trở thành khu nghỉ dưỡng riêng tư, nơi thường nhật trở thành hành trình thư thái đánh thức giác quan.

Cùng với Onsen Forest, Sky Lounge Forest tại mỗi dinh thự là minh chứng cho sự sáng tạo, nơi rừng trên mái nối liền bầu trời, mang đến cảm giác sống giữa tầng không vô biên. Từ bể bơi trên mái, gia chủ có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cảnh sắc Hồ Núi Cốc, kiến tạo chuẩn mực hưởng thụ mới. Ngay cạnh bể bơi, gia chủ cũng có thể tùy biến thành rạp chiếu phim giữa mây trời, poolbar sôi động với cocktail dưới hoàng hôn, hay không gian thưởng trà tĩnh tại bên tán cây xanh.

Flamingo Holdings còn nâng tầm trải nghiệm tại những dinh thự độc bản Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc với siêu quần thể Flamingo Yachting Club. Không chỉ là điểm neo cho những chuyến phiêu lưu êm đềm giữa trăm đảo biếc, nơi gió hồ thì thầm lời mời gọi khám phá những góc nhìn mới lạ của Hồ Núi Cốc, Flamingo Yachting Club còn tiên phong cho mô hình "một dinh thự – ba đảo tiện ích".

Với gần 100 tiện ích chủ đề, Flamingo Yachting Club biến mỗi hải trình trên mặt hồ thành bản giao hưởng du ngoạn độc nhất miền Bắc. Nếu The Sun nổi bật với Tea Gallery không gian tôn vinh văn hoá trà bản địa thì The Moon chiêm nghiệm qua vườn nghệ thuật lặng lẽ, nơi tác phẩm điêu khắc hòa tan vào sương mù huyền ảo. Và đỉnh cao của ba đảo tiện ích chính là Maison Wellness Center - trái tim của The Eclipse, khu thủy trị liệu đẳng cấp quốc tế với dòng suối khoáng ấm áp vuốt ve da thịt, liệu pháp detox tinh thần đánh thức mọi giác quan.

Đặc biệt, siêu quần thể Flamingo Yachting Club còn dệt nên một Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc khác biệt với cộng đồng tinh anh hội tụ tại Maison Club qua những sự kiện đẳng cấp, từ tiệc rượu vang dưới ánh hoàng hôn đến hội thảo trí tuệ với những bộ óc hàng đầu. Không chỉ là nơi an cư, mà còn là điểm kết nối mở rộng chân trời tri thức và cảm hứng sống, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc trở thành biểu tượng của lối sống thượng lưu. Đây là nơi thiên nhiên, nghệ thuật và con người hòa quyện, kiến tạo nên một di sản trường tồn, một chốn an nhiên để trở về, để tái tạo năng lượng và viết tiếp những câu chuyện thành công.

Giữa miền thiên nhiên ngàn năm tuổi của Hồ Núi Cốc, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là bộ sưu tập 108 dinh thự độc bản – mà là di sản xanh được kiến tạo cho số ít những tâm hồn tinh tường. Ở đó, mỗi dinh thự là một tác phẩm hữu hạn giữa thiên nhiên vô hạn, dành cho những ai biết lắng nghe hơi thở của rừng, cảm nhịp sống của nước, và trân quý từng khoảnh khắc hòa mình trong vẻ đẹp nguyên bản.

Ánh Dương Thanh Niên Việt