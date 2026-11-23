Nhưng chính sự "gàn dở" bạt mạng ấy lại là khởi thủy của một kỳ tích vô tiền khoáng hậu: Tạo ra những hạt cà phê đặc sản lọt Top 3 thế giới về chất lượng, đẩy giá trị sản phẩm lên mức giá không tưởng.

Trong giới làm nông, chẳng ai bình thường lại đi đốn bỏ những cây cà phê đang cho 40kg trái mỗi năm để thay bằng thứ cây èo uột chỉ cho ra 1kg. Càng không có ai gom những hạt mắc ca tươi đắt đỏ phơi trên giàn rồi vứt lại xuống mặt đất chỉ để... làm phân hữu cơ như ông Nguyễn Văn Sơn.

Càng làm, càng học, ông càng thấy say mê, lôi cuốn. Sau vài năm vừa kinh doanh phụ tùng xe ô tô, vừa biến khu vườn thành phòng thí nghiệm của riêng mình, năm 2016, ông Sơn đã bị ngọn lửa đam mê cà phê hoàn toàn lấn át. Ông quyết định từ bỏ nghề bán phụ tùng xe máy để chuyển hẳn 100% tâm trí, sức lực vào làm cà phê đặc sản. Ngã rẽ ấy đã chính thức khai sinh ra một "gã khùng" quyết tâm định vị lại tên tuổi cà phê Việt Nam trên bản đồ chất lượng thế giới.

Quyết tâm học tập ấy cũng phản ánh một nguyên tắc sống của người đàn ông này: "Tôi phải phá vỡ chính con người tôi để tôi đi. Nếu để bất cứ thứ gì cản trở mà không đi nữa, là tôi đã thua cuộc".

Không chấp nhận lùi bước, ông Sơn quyết định chọn cách học riêng. Ban ngày, ông kè kè máy ghi âm thu lại toàn bộ các cuộc trao đổi với đối tác nước ngoài. Tối đến, người đàn ông này cặm cụi giở từ điển tiếng Anh, tra Google dịch từng từ, từng câu để nghiền ngẫm. Vốn có chút nền tảng tiếng Anh thời phổ thông, cộng với sự kiên trì "đọc tới đọc lui", ông dần thẩm thấu được kiến thức chuyên sâu về quá trình sinh trưởng và lên men của hạt cà phê.

Nhờ xuất phát điểm là một "tờ giấy trắng", ông may mắn được tiếp thu trực tiếp hệ quy chuẩn khắt khe của thế giới mà không hề bị ảnh hưởng bởi những cách làm cũ. Thế nhưng, rào cản lớn nhất của ông bấy giờ là ngoại ngữ. Những ngày đầu tiếp xúc với chuyên gia, ông Sơn như “vịt nghe sấm”, không thể hiểu nổi các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp.

Thông qua những cuộc gặp gỡ, ông Sơn như bừng tỉnh. Đứng giữa vùng nguyên liệu tiềm năng, ông bật ra một câu hỏi lớn: “Tại sao mảnh đất này hoàn toàn có thể làm ra hạt cà phê ngon, nhưng nông dân lại cứ cắm đầu sản xuất ra thứ chất lượng thấp để rồi đành lòng bán với cái giá rẻ mạt?”. Lòng tự ái và sự khao khát khám phá đã kéo ông bập vào đam mê lúc nào không hay.

Thông tin này lập tức gây bất ngờ trên các website và diễn đàn cà phê quốc tế. Lúc đó, Việt Nam chỉ nổi danh về sản lượng khổng lồ, chứ "làm cóc gì có chất lượng" – ông Sơn hài hước nhận xét. Sự tò mò lớn đã kéo các chuyên gia của Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) lặn lội tìm đến tận khu vườn của gã bán phụ tùng xe ô tô ở Đà Lạt để tìm hiểu.

Mọi chuyện thực sự rẽ hướng khi một công ty cà phê nước ngoài đến Việt Nam đầu tư nhưng liên tục thất bại vì sản phẩm làm ra không đạt chuẩn. Vị giám đốc người Đài Loan của công ty này tình cờ ghé chơi vườn của ông Sơn. Thấy trang trại có tiềm năng, ông khách bèn thu mua trái cà phê tươi tại đây, mang về áp dụng các quy trình chuyên nghiệp về sơ chế và mang đi kiểm định quốc tế. Thật bất ngờ, mẻ cà phê đó lần đầu tiên vượt qua các bài kiểm định gắt gao và đạt chuẩn Specialty Coffee (cà phê đặc sản).

Ông Sơn thú nhận bản thân lúc đó không biết gì về cà phê, hoàn toàn là một "tờ giấy trắng". Nhưng chính sự “nguyên sơ”, không bị trói buộc bởi bất kỳ định kiến nào của người làm nông truyền thống lại trở thành lợi thế đặc biệt của ông sau này.

Năm 2005, chỉ với suy nghĩ đơn giản là muốn trồng thêm chút gì đó để đến mùa thu hoạch có tiền trả công cho hai người thợ chăm sóc 2.000 chậu lan, ông cất công mua 16.000 cây cà phê con từ Buôn Ma Thuột về cắm xuống đất. Việc chăm bón ông khoán trắng cho hai người thợ. Do họ hoàn toàn không có kinh nghiệm trồng cà phê, khu vườn cứ thế tự lớn lên và vô tình được phát triển gần như theo phương pháp hữu cơ hoàn toàn.

Trước khi trở thành chuyên gia trồng cà phê đặc sản, ông Sơn bán phụ tùng xe ô tô và có thú chơi “vương giả” với hơn 2.000 chậu lan. Cái duyên đến với cà phê đặc sản của ông Sơn ngập tràn những sự tình cờ.

Ở độ cao của màn sương mờ Đà Lạt, có một khu rừng tạp 21 năm tuổi. Nơi đó, nếu bạn bứt một đọt lá non nhai thử, nó sẽ xộc lên mùi nha đam, đu đủ. Khu rừng tạp này rất dị biệt: nơi cà phê được "ăn" những trái hồng, trái chuối thơm ngon rụng xuống đất thay cho phân hóa học. Chủ nhân của khu rừng kỳ lạ ấy là ông Nguyễn Văn Sơn, một người đàn ông đã ngoại lục tuần.

Lối canh tác ‘điên khùng’ và cuộc thi tuyển ‘hoa hậu cà phê’

Khi đã dấn thân với cà phê đặc sản, ông Sơn bước vào giai đoạn dốc cạn vốn liếng và thời gian cho một thứ cây mà chẳng ai ở xứ này làm giống ông. Cắm đầu vào cà phê từ sáng đến đêm, ông còn áp dụng những phương pháp trồng trọt "ngược đời". Nông dân Việt Nam từ nhiều đời nay thường trồng xen cây ăn trái vào vườn cà phê để "lấy ngắn nuôi dài", mong tận thu. Nghe hợp lý, nhưng ông Sơn lại nghĩ khác: " Cây nó cũng như con người. Một ông chồng với một bà vợ mà cứ bắt bà ấy đẻ miết từ năm này qua năm khác, vắt kiệt sức thì người mẹ cũng chết sớm!”. Và ông xới tung tất cả. Vườn cà phê giờ đã biến thành một khu rừng tạp 21 tuổi mọc đầy mắc ca Úc, chuối và hồng… nhưng tuyệt nhiên không nhằm thu hoạch bán lấy tiền. Hệ sinh thái hoang dại ấy chỉ để khống chế 50% ánh sáng, giữ ẩm mùa khô và chờ lá rụng. Tầng thảm thực vật phân hủy tạo thành "nhà máy" phân Kali tự nhiên 100%. "Hái đem bán là vô tình lấy dinh dưỡng của đất. Sao không để nó trả lại cho đất đai?", ông Sơn nói về cách mình tạo ra môi trường cho những hạt cà phê siêu hạng. Đỉnh điểm của việc bị coi như người gàn dở là lúc ông Sơn vác rựa ra vườn, thẳng tay đốn hạ hàng loạt gốc cà phê cao sản đang cho năng suất khủng 40kg/cây, ép chúng xuống ngưỡng sinh trưởng chỉ 20kg… Thậm chí, sau khi đã thử nghiệm, ông đốn bỏ hẳn để thay bằng loại có năng suất èo uột 1kg nhưng mang hương vị thượng hạng.

Chứng kiến cảnh xót của ấy, từ hàng xóm, bố đẻ đến người vợ đầu ấp tay gối đều lắc đầu ngán ngẩm, buông lời cay đắng: "Cho nó đi học lắm vào rồi nó ngu!". Nhưng ông Sơn có lý riêng của mình xuất phát từ những kiến thức khoa học nhận được từ các chuyên gia cà phê thế giới: rũ bỏ lòng tham, ngưng chạy theo sản lượng mới có thể vươn tới đỉnh cao của "Specialty Coffee".

Sau khi tự tay cải tạo trọn vẹn đất đai và sinh thái, “gã khùng” ngộ ra một chân lý: đất tốt thôi chưa đủ, mà quan trọng là phải cắm đúng giống tốt xuống đó. Bài học này được ông đúc kết từ chính một trải nghiệm khó tin vào năm 2011. Khi ấy, các chuyên gia của Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) đã rất ngạc nhiên với chất lượng cà phê trong vườn của ông. Hóa ra, ông Sơn đã vô tình ươm trồng trúng Pacamara – một giống cà phê đặc sản thượng hạng gốc El Salvador tưởng chừng đã tuyệt chủng – và lại còn tình cờ chăm sóc chúng theo phương pháp hữu cơ thuận tự nhiên hoàn toàn. Chính sự kết hợp vô tình giữa mảnh đất sạch và giống cây quý hiếm đó đã làm nên chất lượng cà phê hảo hạng, thức tỉnh ông về sức mạnh của việc chọn đúng giống để trồng. Nhưng sự "khùng" của người đàn ông này còn được đẩy lên thêm một mức ở khâu thu hái. Nếu cách làm đại trà thông thường chỉ cần 4 nhân công đi tuốt cả trái xanh lẫn trái đỏ trên cành trong vòng 1 tháng là xong, thì vườn cà phê của ông lại vô cùng khác. Ông cần tới 10 người thợ lành nghề, lầm lũi vạch từng kẽ lá, hái ròng rã suốt 2 tháng trời cho mỗi hecta. Lý do? Những ngón tay của thợ hái chỉ được phép chạm vào những trái đã chín đỏ mọng, đạt nồng độ đường (Brix) từ 16 trở lên. Thậm chí, thứ cà phê trong trang trại của ông sau khi hái xuống còn phải trải qua 10 khâu loại bỏ hạt lỗi vô cùng gắt gao và khốc liệt, chọn lọc từng hạt nhân trọn vẹn nhất chẳng khác nào một cuộc "thi hoa hậu"…

Chính nhờ sự “khùng điên” trong chọn giống, canh tác, tuyển chọn hạt cà phê sau khi thu hoạch…, chất lượng cà phê của Sơn Pacamara được kiểm chứng đạt trên 80 điểm. Đây là điểm số đạt chuẩn chất lượng để có tên trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới của Hiệp hội Cà phê đặc sản quốc tế (SCA). Nhờ đó, vào thời điểm giá cà phê thị trường chỉ ở mức 45.000 đồng/kg, ông Sơn đã có thể bán 1kg hạt xanh (green bean) của mình với giá từ 300.000 đồng đến tận 1,5 triệu đồng. Và cũng nhờ sự xác thực chất lượng từ thế giới, những định kiến về một ly cà phê ngon của chính ông Sơn dần bị đập bỏ. Trước đây, ông Sơn quen uống ly cà phê phải đen, đặc, đậm và đắng nghét mới "phê". Nhưng từ khi nếm thử thứ nước chiết xuất có màu trong trẻo, không đen, không đắng từ chính hạt Pacamara vườn nhà, ông mới hiểu chất lượng thực sự nằm ở thang điểm quốc tế và các "nốt" hương vị ẩn giấu.