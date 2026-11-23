Thế giới biết đến cà phê nhân Việt Nam với mức giá rẻ bèo bọt chỉ 5 USD/kg. Thế nhưng, người đàn ông 64 tuổi, bị coi là "khùng" đã xuất khẩu với giá 500 USD/kg mà không đủ hàng để bán. Bí quyết của “gã khùng” đến từ sự đánh đổi rất ít người muốn làm.
‘Gã khùng’ ở Đà Lạt làm ra cà phê đặc sản Top 3 thế giới
Trong giới làm nông, chẳng ai bình thường lại đi đốn bỏ những cây cà phê đang cho 40kg trái mỗi năm để thay bằng thứ cây èo uột chỉ cho ra 1kg. Càng không có ai gom những hạt mắc ca tươi đắt đỏ phơi trên giàn rồi vứt lại xuống mặt đất chỉ để... làm phân hữu cơ như ông Nguyễn Văn Sơn.
Nhưng chính sự "gàn dở" bạt mạng ấy lại là khởi thủy của một kỳ tích vô tiền khoáng hậu: Tạo ra những hạt cà phê đặc sản lọt Top 3 thế giới về chất lượng, đẩy giá trị sản phẩm lên mức giá không tưởng.
Sự tình cờ của số phận và ngã rẽ bất ngờ của ‘gã khùng’ bán phụ tùng xe ô tô
Ở độ cao của màn sương mờ Đà Lạt, có một khu rừng tạp 21 năm tuổi. Nơi đó, nếu bạn bứt một đọt lá non nhai thử, nó sẽ xộc lên mùi nha đam, đu đủ. Khu rừng tạp này rất dị biệt: nơi cà phê được "ăn" những trái hồng, trái chuối thơm ngon rụng xuống đất thay cho phân hóa học. Chủ nhân của khu rừng kỳ lạ ấy là ông Nguyễn Văn Sơn, một người đàn ông đã ngoại lục tuần.
Trước khi trở thành chuyên gia trồng cà phê đặc sản, ông Sơn bán phụ tùng xe ô tô và có thú chơi “vương giả” với hơn 2.000 chậu lan. Cái duyên đến với cà phê đặc sản của ông Sơn ngập tràn những sự tình cờ.
Năm 2005, chỉ với suy nghĩ đơn giản là muốn trồng thêm chút gì đó để đến mùa thu hoạch có tiền trả công cho hai người thợ chăm sóc 2.000 chậu lan, ông cất công mua 16.000 cây cà phê con từ Buôn Ma Thuột về cắm xuống đất. Việc chăm bón ông khoán trắng cho hai người thợ. Do họ hoàn toàn không có kinh nghiệm trồng cà phê, khu vườn cứ thế tự lớn lên và vô tình được phát triển gần như theo phương pháp hữu cơ hoàn toàn.
Ông Sơn thú nhận bản thân lúc đó không biết gì về cà phê, hoàn toàn là một "tờ giấy trắng". Nhưng chính sự “nguyên sơ”, không bị trói buộc bởi bất kỳ định kiến nào của người làm nông truyền thống lại trở thành lợi thế đặc biệt của ông sau này.
Mọi chuyện thực sự rẽ hướng khi một công ty cà phê nước ngoài đến Việt Nam đầu tư nhưng liên tục thất bại vì sản phẩm làm ra không đạt chuẩn. Vị giám đốc người Đài Loan của công ty này tình cờ ghé chơi vườn của ông Sơn. Thấy trang trại có tiềm năng, ông khách bèn thu mua trái cà phê tươi tại đây, mang về áp dụng các quy trình chuyên nghiệp về sơ chế và mang đi kiểm định quốc tế. Thật bất ngờ, mẻ cà phê đó lần đầu tiên vượt qua các bài kiểm định gắt gao và đạt chuẩn Specialty Coffee (cà phê đặc sản).
Thông tin này lập tức gây bất ngờ trên các website và diễn đàn cà phê quốc tế. Lúc đó, Việt Nam chỉ nổi danh về sản lượng khổng lồ, chứ "làm cóc gì có chất lượng" – ông Sơn hài hước nhận xét. Sự tò mò lớn đã kéo các chuyên gia của Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) lặn lội tìm đến tận khu vườn của gã bán phụ tùng xe ô tô ở Đà Lạt để tìm hiểu.
Thông qua những cuộc gặp gỡ, ông Sơn như bừng tỉnh. Đứng giữa vùng nguyên liệu tiềm năng, ông bật ra một câu hỏi lớn: “Tại sao mảnh đất này hoàn toàn có thể làm ra hạt cà phê ngon, nhưng nông dân lại cứ cắm đầu sản xuất ra thứ chất lượng thấp để rồi đành lòng bán với cái giá rẻ mạt?”. Lòng tự ái và sự khao khát khám phá đã kéo ông bập vào đam mê lúc nào không hay.
Nhờ xuất phát điểm là một "tờ giấy trắng", ông may mắn được tiếp thu trực tiếp hệ quy chuẩn khắt khe của thế giới mà không hề bị ảnh hưởng bởi những cách làm cũ. Thế nhưng, rào cản lớn nhất của ông bấy giờ là ngoại ngữ. Những ngày đầu tiếp xúc với chuyên gia, ông Sơn như “vịt nghe sấm”, không thể hiểu nổi các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp.
Không chấp nhận lùi bước, ông Sơn quyết định chọn cách học riêng. Ban ngày, ông kè kè máy ghi âm thu lại toàn bộ các cuộc trao đổi với đối tác nước ngoài. Tối đến, người đàn ông này cặm cụi giở từ điển tiếng Anh, tra Google dịch từng từ, từng câu để nghiền ngẫm. Vốn có chút nền tảng tiếng Anh thời phổ thông, cộng với sự kiên trì "đọc tới đọc lui", ông dần thẩm thấu được kiến thức chuyên sâu về quá trình sinh trưởng và lên men của hạt cà phê.
Quyết tâm học tập ấy cũng phản ánh một nguyên tắc sống của người đàn ông này: "Tôi phải phá vỡ chính con người tôi để tôi đi. Nếu để bất cứ thứ gì cản trở mà không đi nữa, là tôi đã thua cuộc".
Càng làm, càng học, ông càng thấy say mê, lôi cuốn. Sau vài năm vừa kinh doanh phụ tùng xe ô tô, vừa biến khu vườn thành phòng thí nghiệm của riêng mình, năm 2016, ông Sơn đã bị ngọn lửa đam mê cà phê hoàn toàn lấn át. Ông quyết định từ bỏ nghề bán phụ tùng xe máy để chuyển hẳn 100% tâm trí, sức lực vào làm cà phê đặc sản. Ngã rẽ ấy đã chính thức khai sinh ra một "gã khùng" quyết tâm định vị lại tên tuổi cà phê Việt Nam trên bản đồ chất lượng thế giới.
Lối canh tác ‘điên khùng’ và cuộc thi tuyển ‘hoa hậu cà phê’
Khi đã dấn thân với cà phê đặc sản, ông Sơn bước vào giai đoạn dốc cạn vốn liếng và thời gian cho một thứ cây mà chẳng ai ở xứ này làm giống ông. Cắm đầu vào cà phê từ sáng đến đêm, ông còn áp dụng những phương pháp trồng trọt "ngược đời".
Nông dân Việt Nam từ nhiều đời nay thường trồng xen cây ăn trái vào vườn cà phê để "lấy ngắn nuôi dài", mong tận thu. Nghe hợp lý, nhưng ông Sơn lại nghĩ khác: " Cây nó cũng như con người. Một ông chồng với một bà vợ mà cứ bắt bà ấy đẻ miết từ năm này qua năm khác, vắt kiệt sức thì người mẹ cũng chết sớm!”.
Và ông xới tung tất cả. Vườn cà phê giờ đã biến thành một khu rừng tạp 21 tuổi mọc đầy mắc ca Úc, chuối và hồng… nhưng tuyệt nhiên không nhằm thu hoạch bán lấy tiền. Hệ sinh thái hoang dại ấy chỉ để khống chế 50% ánh sáng, giữ ẩm mùa khô và chờ lá rụng. Tầng thảm thực vật phân hủy tạo thành "nhà máy" phân Kali tự nhiên 100%. "Hái đem bán là vô tình lấy dinh dưỡng của đất. Sao không để nó trả lại cho đất đai?", ông Sơn nói về cách mình tạo ra môi trường cho những hạt cà phê siêu hạng.
Đỉnh điểm của việc bị coi như người gàn dở là lúc ông Sơn vác rựa ra vườn, thẳng tay đốn hạ hàng loạt gốc cà phê cao sản đang cho năng suất khủng 40kg/cây, ép chúng xuống ngưỡng sinh trưởng chỉ 20kg… Thậm chí, sau khi đã thử nghiệm, ông đốn bỏ hẳn để thay bằng loại có năng suất èo uột 1kg nhưng mang hương vị thượng hạng.
Chứng kiến cảnh xót của ấy, từ hàng xóm, bố đẻ đến người vợ đầu ấp tay gối đều lắc đầu ngán ngẩm, buông lời cay đắng: "Cho nó đi học lắm vào rồi nó ngu!". Nhưng ông Sơn có lý riêng của mình xuất phát từ những kiến thức khoa học nhận được từ các chuyên gia cà phê thế giới: rũ bỏ lòng tham, ngưng chạy theo sản lượng mới có thể vươn tới đỉnh cao của "Specialty Coffee".
Sau khi tự tay cải tạo trọn vẹn đất đai và sinh thái, “gã khùng” ngộ ra một chân lý: đất tốt thôi chưa đủ, mà quan trọng là phải cắm đúng giống tốt xuống đó. Bài học này được ông đúc kết từ chính một trải nghiệm khó tin vào năm 2011. Khi ấy, các chuyên gia của Hiệp hội Cà phê đặc sản thế giới (SCA) đã rất ngạc nhiên với chất lượng cà phê trong vườn của ông.
Hóa ra, ông Sơn đã vô tình ươm trồng trúng Pacamara – một giống cà phê đặc sản thượng hạng gốc El Salvador tưởng chừng đã tuyệt chủng – và lại còn tình cờ chăm sóc chúng theo phương pháp hữu cơ thuận tự nhiên hoàn toàn. Chính sự kết hợp vô tình giữa mảnh đất sạch và giống cây quý hiếm đó đã làm nên chất lượng cà phê hảo hạng, thức tỉnh ông về sức mạnh của việc chọn đúng giống để trồng.
Nhưng sự "khùng" của người đàn ông này còn được đẩy lên thêm một mức ở khâu thu hái. Nếu cách làm đại trà thông thường chỉ cần 4 nhân công đi tuốt cả trái xanh lẫn trái đỏ trên cành trong vòng 1 tháng là xong, thì vườn cà phê của ông lại vô cùng khác. Ông cần tới 10 người thợ lành nghề, lầm lũi vạch từng kẽ lá, hái ròng rã suốt 2 tháng trời cho mỗi hecta.
Lý do? Những ngón tay của thợ hái chỉ được phép chạm vào những trái đã chín đỏ mọng, đạt nồng độ đường (Brix) từ 16 trở lên. Thậm chí, thứ cà phê trong trang trại của ông sau khi hái xuống còn phải trải qua 10 khâu loại bỏ hạt lỗi vô cùng gắt gao và khốc liệt, chọn lọc từng hạt nhân trọn vẹn nhất chẳng khác nào một cuộc "thi hoa hậu"…
Chính nhờ sự “khùng điên” trong chọn giống, canh tác, tuyển chọn hạt cà phê sau khi thu hoạch…, chất lượng cà phê của Sơn Pacamara được kiểm chứng đạt trên 80 điểm. Đây là điểm số đạt chuẩn chất lượng để có tên trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới của Hiệp hội Cà phê đặc sản quốc tế (SCA). Nhờ đó, vào thời điểm giá cà phê thị trường chỉ ở mức 45.000 đồng/kg, ông Sơn đã có thể bán 1kg hạt xanh (green bean) của mình với giá từ 300.000 đồng đến tận 1,5 triệu đồng.
Và cũng nhờ sự xác thực chất lượng từ thế giới, những định kiến về một ly cà phê ngon của chính ông Sơn dần bị đập bỏ. Trước đây, ông Sơn quen uống ly cà phê phải đen, đặc, đậm và đắng nghét mới "phê". Nhưng từ khi nếm thử thứ nước chiết xuất có màu trong trẻo, không đen, không đắng từ chính hạt Pacamara vườn nhà, ông mới hiểu chất lượng thực sự nằm ở thang điểm quốc tế và các "nốt" hương vị ẩn giấu.
Chuyên gia nếm cà phê
như thế nào?
Ngửi bột khô
Trước khi rót nước, người nếm ngửi cà phê vừa xay để ghi nhận mùi hương của bột khô.
Ngửi sau khi rót nước
Người nếm ngửi hương cà phê sau khi rót nước và khi dùng thìa gạt lớp bột nổi. Lúc này, hương có thể khác với mùi bột khô.
Nếm khi cà phê nguội dần
Người nếm thử nhiều lượt khi nhiệt độ giảm để ghi nhận hương vị, hậu vị, độ chua, độ ngọt và cảm giác trong miệng.
Nguồn: Hiệp hội Cà phê đặc sản quốc tế (SCA)
Bí mật của 1 kg cà phê giá hơn 700 triệu và giải mã của vị đắng từ Caffein
Trao đổi với chúng tôi tại “khu rừng tạp” trồng cà phê đặc sản của mình, ông Sơn nói về những cái tên thân thuộc của nông dân Việt như "cà phê chè", "cà phê vối" hay "cà phê mít". Rồi người đàn ông này bảo: “Muốn làm cà phê ngon, trước hết phải gọi đúng tên của chúng trên bản đồ thế giới: Arabica, Robusta và Liberica!”.
Nhắc đến Arabica, giọng của ông Sơn lại sống động hơn hẳn: “Đó là dòng dõi của những vương tôn quý tộc, bắt nguồn từ vùng đất Ethiopia, nơi sinh ra giống cà phê nguyên thủy đầu tiên mang tên Typica”. Thấy đồ ngon, những người Pháp, Hà Lan đã bứng rễ Typica sang Madagascar trồng thử. Dưới sự tác động của thổ nhưỡng mới, một cuộc đột biến vĩ đại đã xảy ra, sinh ra dòng Bourbon trứ danh.
Từ những nhánh rễ quý tộc ấy, thế giới sản sinh ra Geisha – "chén thánh" mà bất kỳ dân cuồng cà phê nào cũng thèm khát. Để minh chứng cho sự đắt đỏ điên rồ của nó, ông Sơn đưa ra một con số gây choáng váng: nông trại vô địch thế giới rộng tới 30 hecta ở Panama, chăm sóc ròng rã cả năm trời nhưng chỉ thu hoạch được vỏn vẹn 30 ký Geisha. Giá của nó lên tới 30.204 USD/kg (hơn 700 triệu đồng) và chủ yếu được giới hoàng gia ở Dubai bao trọn.
Vậy còn Robusta – thứ đang chiếm 90% sản lượng xuất khẩu của Việt Nam thì sao? Tại sao ly cà phê đen đá mà nhiều người uống mỗi sáng lại đắng ngắt, uống xong có người tối về thao thức cả đêm? Bí mật nằm ở một cơ chế sinh học tàn nhẫn của Caffeine.
Cà phê Robusta thường trồng ở độ cao dưới 1.000m, môi trường nóng ẩm sinh ra vô vàn côn trùng. Để không bị xâu xé đến chết, cây buộc phải tự tiết ra một "kháng thể" mang độc tính để bảo vệ thân mình. Chất kháng thể đó, trớ trêu thay, chính là Caffeine. Côn trùng càng nhiều, cây càng gồng mình tiết ra lượng Caffeine càng cao. Hệ quả là khi ta uống vào, hàm lượng ấy tạo ra vị đắng gắt và khiến tim đập mạnh hơn.
Nếu Robusta sinh ra Caffeine để chống lại côn trùng, thì những cây Arabica thượng hạng lại tạo ra hương vị độc bản bằng sự đánh đổi của “mạng sống”. Nói như như “gã khùng” trồng cà phê đặc sản ở Đà Lạt thì đó là hương vị thơm ngon được tạo ra từ một cuộc chiến tàn khốc với bầu trời.
Không giống như tưởng tượng về những cây cà phê đặc sản được nâng niu, nuôi nấng như bò Kobe (Nhật Bản), cây cà phê đặc sản muốn đạt chất lượng của thế giới phải được đưa lên độ cao 2.100 mét. Lên đến đó rồi, ông Sơn không tìm những tán rừng xanh tốt, đất đai màu mỡ để cắm rễ, mà lại đi tìm mảnh đất của sự cực hình.
Ông tìm những chỗ khô cằn nhất, nằm phơi mình ra hứng trọn hướng gió biển từ Khánh Hòa, Cam Ranh thốc vào, để ép cây phải chịu "sốc nhiệt". Ban ngày mặt trời 25 độ C, đêm xuống gió biển kéo tụt còn 10 độ C. "Cây cà phê sốc nhiệt hết, và đương nhiên là phải chấp nhận rất nhiều cây chết!", ông thản nhiên nói.
Thế nhưng, đằng sau sự tàn nhẫn ấy là triết lý vĩ đại của tự nhiên: cây yếu thì bỏ mạng, cây sống sót buộc phải biến đổi bản chất hóa học để chống chọi cái lạnh. Lớp "kháng thể" sinh ra từ sự giằng xé của nỗi đau sốc nhiệt ấy, tình cờ thay, lại chắt chiu thành vô vàn nốt (notes) hương hoa dại, trái cây độc bản.
Sự khắc nghiệt đã nén chặt vào hạt cà phê thứ hương vị mà không một loại phân bón đắt tiền nào ngụy tạo được. Giống như đời người, đi qua tột cùng giông bão mới chưng cất ra thứ bản lĩnh đặc biệt.
Để kiểm chứng và nâng cấp hương vị tinh túy này, mỗi năm, ông Sơn đều cẩn thận chọn ra những hạt cà phê có chất lượng tốt nhất trong vườn gửi sang Hiệp hội Cà phê đặc sản quốc tế (SCA) để đánh giá, chấm điểm. Dựa trên những thang điểm mang tính hàn lâm ấy, ông lại tiếp tục lên kế hoạch ép cây, ép đất để đẩy bật lên những đặc tính tốt nhất, làm phong phú thêm các dải hương vị hoa, trái cây và thảo dược tàng hình trong từng hạt nhỏ.
13 triệu đồng/kg và giấc mơ đưa cà phê đặc sản Việt Nam chinh phục thế giới
Sau 20 năm kiên trì với con đường làm cà phê “khùng điên”, ông Nguyễn Văn Sơn cuối cùng cũng nhận được sự công nhận đặc biệt từ thế giới. Năm 2025, cà phê từ trang trại của ông tại Đà Lạt được một xưởng rang ở Mỹ lựa chọn mang đi dự thi tại Hội chợ cà phê đặc sản thế giới tổ chức ở Mỹ.
Kết quả, sản phẩm xuất sắc giành Huy chương Đồng thế giới. Đây là cột mốc chưa từng có đối với ngành cà phê đặc sản Việt Nam, vượt ra ngoài việc một sản phẩm được công nhận đạt chuẩn Specialty Coffee thông thường.
Với ông Sơn, tấm huy chương ấy có ý nghĩa hơn nhiều một giải thưởng. Những hạt cà phê từng được chăm sóc trong khu vườn mà ông bị gọi là "khùng", những cây cà phê bị đốn bỏ dù đang cho năng suất hàng chục kg mỗi năm, cuối cùng đã có câu trả lời thuyết phục nhất: chất lượng cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp thế giới.
Giá trị kinh tế cũng lập tức thay đổi. Nếu trước đó cà phê của ông được xuất khẩu với giá 50-70 USD/kg, thì đến năm 2026, loại đạt chất lượng cao nhất (Geisha) đã chạm mức 500 USD/kg (khoảng 13 triệu đồng/kg – gấp hơn 100 lần giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam). Nghịch lý là ông chỉ thu hoạch được vỏn vẹn hơn mười kg loại cà phê thượng hạng này, trong khi nhu cầu từ khách hàng nước ngoài có thời điểm lên tới 20 tấn.
Tuy nhiên, đằng sau tấm huy chương và mức giá đáng kinh ngạc ấy là một bài toán kinh tế không dễ giải. Ông Sơn từng nhận được nhiều lời mời đầu tư từ các đại gia, nhưng đều phải từ chối. Bởi làm cà phê đặc sản là cuộc chơi rất dài. Nếu trồng mới, người nông dân có thể phải chấp nhận trắng tay trong 10 năm đầu. Nếu cải tạo vườn cũ, việc đốn bỏ cây đang cho thu hoạch và thay đổi giống cũng khiến thu nhập sụt giảm nghiêm trọng trong ít nhất 5 năm.
Đó là lý do suốt nhiều năm, ông chỉ tìm được khoảng 10 chủ vườn cà phê nhỏ lẻ đủ dũng khí đồng hành. Có người hào hứng muốn làm theo, nhưng khi nghe ông yêu cầu chặt bỏ toàn bộ vườn cà phê hiện tại, trồng cây rừng để tạo bóng mát, chờ nhiều năm sau mới có thể thu hoạch, họ lập tức chùn bước.
Ông Sơn hiểu rằng không thể thuyết phục người nông dân từ bỏ nguồn thu nhập trước mắt nếu họ chưa đủ niềm tin vào một tương lai xa hơn. Nhưng ông vẫn kiên trì, bởi điều ông theo đuổi không đơn thuần là làm ra những kg cà phê đắt tiền. Ông không cam tâm nhìn thế giới mặc định Việt Nam chỉ là công xưởng sản xuất cà phê giá rẻ. Ông muốn chứng minh đất đai và khí hậu Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những hạt cà phê siêu hạng.
Điều đặc biệt là người đàn ông từng bị coi là “khùng” ấy lại không hề giấu nghề. Trên nhóm Facebook có tên "No secret only passion" (Không có bí quyết, chỉ có đam mê), ông công khai các quy trình chăm sóc, lên men và thu hái cà phê của mình. Ông muốn nhiều người biết, nhiều người học và cùng làm được cà phê đặc sản. Có năm, ông nhận tới 500 lá thư từ những người yêu cà phê khắp thế giới xin làm tình nguyện viên tại trang trại, chỉ để được vào vườn phụ hái và học hỏi kinh nghiệm.
Ông Sơn bảo mình đã có tuổi (64), không biết còn làm được bao lâu nữa. "Năm nay sáu mấy tuổi rồi, biết đâu chết sớm thì sao. Cho đi để còn lại!", ông cười, nói vui. Nhưng câu nói có phần bỗ bã ấy cũng chính là cách ông nhìn về những gì mình đang làm. Một trang trại có thể bán đi, một kg cà phê có thể được định giá hàng chục triệu đồng, nhưng những kinh nghiệm tích lũy suốt hàng chục năm ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu không được truyền lại cho thế hệ sau.
Giữa không gian phảng phất mùi gỗ mục và sương lạnh Đà Lạt, “gã khùng” tự hào giới thiệu với nhóm khách đến trải nghiệm những ly cà phê đặc sản của Sơn Pacamara. Những giọt cà phê trôi qua cuống họng, êm ái mà bừng tỉnh.
Nó không giật cục, không đắng ngắt như thứ nước đen đặc quánh thông thường, mà mang trong mình cả một khu rừng sinh thái với những trái chuối, trái hồng làm phân bón. Ly cà phê của Sơn Pacamara còn mang theo những đêm rùng mình vì sốc nhiệt, và mang theo hơn 20 năm của một “gã khùng” dám đi ngược dòng.
Muốn chạm tay vào tinh hoa, người ta phải học cách đánh đổi. "Cây cà phê mày đang cho 30 ký, chặt đi trồng cái cây 1 ký thôi, mày dám không?". Câu hỏi cuối ngày của kẻ gàn dở đất sương mù Đà Lạt cứ vọng lại sắc lẹm, đánh thức những ai vẫn đang mải miết đi tìm bản ngã của chính mình giữa vòng xoáy vội vã của cuộc đời.