Năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, tiền thân của Tập đoàn GELEX ngày nay đã ra đời. Trong bối cảnh kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, GELEX khi đó trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước nổi bật, đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Đến nay, khi kinh tế tư nhân vươn lên và được định hướng là động lực cho kinh tế Việt Nam phát triển, GELEX cổ phần hóa theo đúng định hướng. Sự tiếp quản của các nhà lãnh đạo thuộc khối kinh tế tư nhân năng động và tâm huyết đã đưa GELEX bước vào giai đoạn bứt phá thần tốc và vươn tầm khu vực, thế giới.

Kế thừa ngành nghề kinh doanh truyền thống, 10 năm qua GELEX đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Từ một doanh nghiệp chuyên về sản xuất thiết bị điện, GELEX đã chuyển đổi toàn diện, trở thành tập đoàn đầu tư trong các lĩnh vực cốt lõi là sản xuất thiết bị điện và hạ tầng. GELEX còn là cổ đông lớn nhất của Eximbank.

GELEX đang sở hữu hệ sinh thái với những tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam trong các ngành thiết bị điện (Cadivi, Thibidi, HEM, CFT), vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp (Viglacera), ngân hàng (Eximbank). Đồng thời, GELEX đã trở thành đối tác với các Tập đoàn đa quốc gia uy tín như Sembcorp, Frasers Property, HSBC, LBBW…sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tháng 12/2015, Bộ Công Thương đã thực hiện một bước đi táo bạo khi thực hiện thoái toàn bộ 80% vốn nhà nước tại GELEX thông qua một phiên chào bán công khai trên sàn chứng khoán UPCoM. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử, bởi không chỉ là một trong những lần đầu tiên một tỷ lệ lớn vốn nhà nước được thoái hoàn toàn, mà toàn bộ lô cổ phiếu đã được khớp lệnh thành công trên sàn giao dịch. Phiên khớp lệnh diễn ra một cách minh bạch và công khai, khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và hiệu quả.

Sự kiện Nhà nước thoái vốn khỏi GELEX không chỉ đơn thuần là một giao dịch tài chính, mà còn là một minh chứng cho sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam, khuyến khích sự tham gia của tư nhân và thúc đẩy tính cạnh tranh. GELEX đã chứng minh rằng việc thoái vốn nhà nước có thể được thực hiện một cách hiệu quả, minh bạch và mang lại lợi ích cho cả nhà nước và doanh nghiệp.

Năm 2018, GELEX chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE, mở rộng lĩnh vực hoạt động thêm mảng nước sạch và năng lượng tái tạo.

Sau giai đoạn cổ phần hóa, đặc biệt khi kinh tế tư nhân được định hướng trở thành động lực chính cho nền kinh tế Việt Nam, GELEX đã bước vào một giai đoạn bứt phá thần tốc với sự năng động, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của toàn bộ lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp.

Trong thập kỷ thần tốc này và được tiếp nối bởi kỷ nguyên vươn mình, các kết quả của GELEX là minh chứng rõ nét nhất cho sự tăng trưởng vượt bậc:

GELEX liên tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, thể hiện khả năng mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ hiệu quả. Doanh thu của GELEX đạt 17.949 tỷ đồng năm 2020 đã tăng dần qua các năm và gấp đôi thành 33.752 tỷ đồng năm 2024, tương ứng mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 17,1%.

Lợi nhuận của tập đoàn cũng tăng trưởng từ năm 2020 đến năm 2024, cho thấy hiệu quả trong quản lý chi phí và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ mốc 1.197 tỷ đồng năm 2020, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tăng 3 lần lên 3.613 tỷ đồng năm 2024, tương ứng CAGR 31,8%.

Năm 2024, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Gelex đạt 33.752 tỷ đồng và 3.613 tỷ đồng, lần lượt vượt 4,5% và 88,1% so với kế hoạch. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà GELEX đạt được kể từ ngày thành lập. Hệ sinh thái Gelex có 2 đơn vị chủ lực là Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) và CTCP Điện lực GELEX (Gelex Electric, HoSE: GEE).

Trong câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD ở thời điểm đầu tháng 7/2025, hệ sinh thái của GELEX đóng góp 2 cái tên là Tập đoàn GELEX (gần 1,4 tỷ USD) và GELEX ELECTRIC (khoảng 1,35 tỷ USD). Vốn hóa của Viglacera đạt khoảng 20.000 tỷ đồng và được dự báo có thể sớm gia nhập nhóm vốn hóa tỷ USD.

Với nền tảng tài chính mạnh, GELEX không ngừng củng cố và mở rộng hệ sinh thái đối tác quốc tế danh tiếng. Những cái tên như Frasers Property/Sembcorp (trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và bất động sản, năng lượng), HSBC (trong lĩnh vực tài chính ngân hàng), và LBBW (Landesbank Baden-Württemberg – một ngân hàng lớn của Đức) đã trở thành những bạn đồng hành chiến lược, mang đến nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, giúp GELEX nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn ra thị trường toàn cầu.

Năm 2024, GELEX tái cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường sức mạnh thương hiệu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét. Ngoài tăng trưởng về kết quả tài chính, một số kết quả đáng ghi nhận khác trong năm 2024 bao gồm GELEX được VIS Rating xếp hạng A, triển vọng dài hạn ổn định; Giá trị thương hiệu GELEX tăng 55% trong năm 2024, xếp 47/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo Brand Finance, nằm trong Top 10 thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam năm 2024; 4 thương hiệu GELEX đạt thương hiệu quốc gia Vietnam Value 2024 là GELEC Electric, CADIVI, THIBIDI, VIGLACERA; GELEX nhận giải thưởng về HR của Tạp chí HR Asia với 2 hạng mục "Best Companies to Work For in Asia" và "Most Caring Company", giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" – Best companies to work for in Asia, Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam của Anphabe.

Năm 2025, GELEX sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị tập trung, điều phối nguồn lực toàn hệ thống cho công tác chiến lược kinh doanh, chuyển đổi số. Về tổ chức-nhân sự, GELEX sẽ tiếp tục xây dựng và thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực bền vững, hướng tới tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và công bằng, tạo điều kiện phát triển tối đa cho mỗi cá nhân; hoạt động đào tạo tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thúc đẩy văn hóa học tập và hướng đến mục tiêu đưa GELEX trở thành tổ chức học tập.

Trong năm 2024, GELEX đã triển khai 662 khóa đào tạo trong gần 126 nghìn giờ với sự tham gia của hơn 13 ngàn lượt cán bộ nhân viên.

Phát triển bền vững tại GELEX hướng đến phát triển toàn diện, lấy quản trị làm nền tảng và là bước đệm quan trọng để tăng trưởng - hiệu quả - bền vững, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

GELEX luôn hướng đến phát triển bền vững, tích hợp các tiêu chí môi trường vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, song hành cùng các mục tiêu kinh tế. Năm 2024, nhiều sản phẩm thiết bị điện và vật liệu xây dựng theo xu hướng xanh, thân thiện với môi trường đã được đưa ra thị trường và được đón nhận tích cực. Đồng thời, GELEX và các CTTV đạt được nhiều chứng chỉ môi trường uy tín, bao gồm chứng chỉ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) cho tòa nhà văn phòng GELEX Tower (hạng Platinum) và một số dự án bất động sản công nghiệp; chứng nhận từ Singapore Green Building Council (SGBC) cho một số sản phẩm thiết bị điện và vật liệu xây dựng xanh.

Ngoài ra, GELEX và các đơn vị thành viên luôn có những đóng góp thiết thực cho xã hội, cộng đồng với nhiều hoạt động tài trợ, thiện nguyện như: trao tiền ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hưng Yên; dành tặng gói trang thiết bị y tế với tổng giá trị tài trợ lên tới 130 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội; hỗ trợ toàn bộ kinh phí cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và nhiều khoản tài trợ, thiện nguyện khác.

Rất ít doanh nghiệp Việt có vai trò chứng nhân lịch sử như GELEX khi cùng chuyển đổi, cùng tăng trưởng song hành trong mọi giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế. Sau cuộc cách mạng đổi mới, GELEX ra đời là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Khi kinh tế Nhà nước nắm vai trò chủ đạo dẫn dắt nền kinh tế, GELEX đóng góp lớn cho phát triển công nghiệp Việt Nam. Khi kinh tế tư nhân vươn lên, được định hướng là động lực cho kinh tế Việt Nam phát triển, GELEX cổ phần hóa thoái vốn theo đúng định hướng và đang bước vào giai đoạn bứt phá thần tốc và vươn tầm với sự năng động và tâm huyết của hơn 8.000 người lao động.

Năm 2025, GELEX đặt mục tiêu doanh thu 37.600 tỷ đồng – mốc cao kỷ lục của tập đoàn sau hơn 3 thập kỷ phát triển. Nếu đạt được mức doanh thu này, tập đoàn sẽ có mức tăng trưởng doanh thu bình quân 34,8%/năm trong 10 năm qua. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo GELEX cho biết, doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực, phát triển nhân tài, khoa học công nghệ, chú trọng quản trị doanh nghiệp, hướng đến tăng trưởng, hiệu quả, bền vững.

Trong hành trình bước vào kỷ nguyên phát triển mới – nơi giá trị thương hiệu không chỉ đo bằng quy mô mà còn bằng tầm nhìn và năng lực kiến tạo tương lai. GELEX không chỉ đi theo dòng chảy mà còn mong muốn tạo ra những giá trị mới, những xu hướng mới, kiến tạo và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành, của đất nước. GELEX cam kết trong việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và toàn xã hội.





