Giá chung cư có đỉnh mới trong lúc 16.600 căn đổ bộ thị trường Hà Nội

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Giải mã sự chững lại của thanh khoản

Tổng số căn bán được trong quý II/2026 chỉ bằng 68% tổng nguồn cung mở bán mới. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024–2025 (thường xuyên vượt 90%).