Giá chung cư có đỉnh mới trong lúc 16.600 căn đổ bộ thị trường Hà Nội

Nguồn: CBRE

Nguồn cung chung cư Hà Nội lập đỉnh

Sản phẩm mới ra thị trường chủ yếu ở phân khúc trên 80 triệu đồng/m2.

Nguồn cung mở bán 6T/2026
0 căn

Mức cao nhất trong sáu tháng đầu năm kể từ năm 2020.

Diễn biến chưa từng có
0 sản phẩm

Lần đầu tiên thị trường KHÔNG GHI NHẬN sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2.

Cơ cấu nguồn cung mới quý II/2026

*Hơn 3.000 căn phân khúc >120 triệu đồng/m2 từ Thanh Xuân, Tây Hồ, Đông Anh

Lần đầu tiên vắng bóng căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2

Giá sơ cấp tiếp tục lập đỉnh mới, thị trường thứ cấp lần đầu "quay xe" kể từ năm 2022.

Giá sơ cấp trung bình
0 triệu đồng/m2
12% so với quý trước
Lần đầu giảm từ 2022
Giá thứ cấp trung bình
0 triệu đồng/m2
3% so với quý trước

Thanh khoản quý II/2026

Đạt 5.800 căn (68% nguồn cung mới).

Nguyên nhân thanh khoản giảm →

GIÁ CHUNG CƯ MỚI VÀ CŨ CÓ SỰ ĐỐI NGHỊCH

Nguồn cung chung cư mới có thể vượt đỉnh từ 2026

Dự báo nguồn cung tương lai tại Hà Nội tiếp tục mạnh mẽ.

Nguồn cung chung cư vượt đỉnh lịch sử 2019

Dự kiến 2026
~0 căn
Nhận định: Diễn biến giá bán và thanh khoản trong những quý tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến lãi suất và sự hồi phục niềm tin của người mua nhà. Đối với thấp tầng, sự kết hợp giữa nguồn cung lớn, chất lượng và hạ tầng giao thông kết nối ngoại thành sẽ hỗ trợ mặt bằng giá.

Thanh khoản nhà thấp tầng "hụt hơi"

Nguồn cung mới chủ yếu tới từ các đại đô thị ở vùng ven.

Tổng nguồn cung 6T/2026
0 căn
Thấp hơn 17% so với cùng kỳ
Tâm điểm nguồn cung
0%
từ Hưng Yên

Chủ yếu đến từ các đại đô thị quy mô lớn tại khu vực Văn Giang, Hưng Yên, phản ánh quỹ đạo mở rộng của thị trường giáp ranh.

Thanh khoản lao dốc

0
Căn bán được trong qúy II/2026
30% QoQ
74% YoY

Giá nhà thấp tầng giảm, chủ nhà dừng rao bán

Sự điều chỉnh giá phản ánh cơ cấu nguồn cung mới từ vùng ven và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực lãi suất.

Thị trường Sơ cấp
0
triệu đồng/m2 đất
9% Quý trước 9% Cùng kỳ
Thị trường Thứ cấp
0
triệu đồng/m2 đất
3% Quý trước 2% Cùng kỳ

Tâm lý chủ nhà trên thị trường thứ cấp

Trước bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao kể từ đầu năm, nhiều chủ nhà có xu hướng tạm dừng rao bán hoặc buộc phải điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận (giảm giá chào bán) để thoát hàng, cơ cấu lại dòng tiền. Đây là diễn biến đáng chú ý sau thời gian dài phân khúc này giữ giá hoặc tăng nóng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn: Nhịp sống thị trường