Giá chung cư có đỉnh mới trong lúc 16.600 căn đổ bộ thị trường Hà Nội

Sản phẩm mới ra thị trường chủ yếu ở phân khúc trên 80 triệu đồng/m2.
Mức cao nhất trong sáu tháng đầu năm kể từ năm 2020.
Lần đầu tiên thị trường KHÔNG GHI NHẬN sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2.
*Hơn 3.000 căn phân khúc >120 triệu đồng/m2 từ Thanh Xuân, Tây Hồ, Đông Anh
Giá sơ cấp tiếp tục lập đỉnh mới, thị trường thứ cấp lần đầu "quay xe" kể từ năm 2022.
Đạt 5.800 căn (68% nguồn cung mới).Nguyên nhân thanh khoản giảm →
Dự báo nguồn cung tương lai tại Hà Nội tiếp tục mạnh mẽ.
Nguồn cung mới chủ yếu tới từ các đại đô thị ở vùng ven.
Chủ yếu đến từ các đại đô thị quy mô lớn tại khu vực Văn Giang, Hưng Yên, phản ánh quỹ đạo mở rộng của thị trường giáp ranh.
Sự điều chỉnh giá phản ánh cơ cấu nguồn cung mới từ vùng ven và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước áp lực lãi suất.
Trước bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao kể từ đầu năm, nhiều chủ nhà có xu hướng tạm dừng rao bán hoặc buộc phải điều chỉnh lại kỳ vọng lợi nhuận (giảm giá chào bán) để thoát hàng, cơ cấu lại dòng tiền. Đây là diễn biến đáng chú ý sau thời gian dài phân khúc này giữ giá hoặc tăng nóng.
Tác giả: Tuấn Minh
Nguồn: Nhịp sống thị trường