VIB vừa chạm mốc 750.000 thẻ vào cuối tháng 6/2024. Xét trên toàn thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam, con số này chưa phải lớn nhất, nhưng là một mảnh ghép hết sức đặc biệt với sự dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, thị phần chi tiêu và các xu thế công nghệ, ưu đãi, trải nghiệm người dùng.

Tháng 11/2018, khi ra mắt bộ thẻ tín dụng mới theo hướng cá nhân hóa với các dòng thẻ chuyên biệt, VIB bắt đầu cú chuyển mình trên chiến lược phát triển mảng thẻ, lấy khách hàng làm trọng tâm. Với mục tiêu là ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ, VIB đã viết nên câu chuyện của một ngân hàng sáng tạo, góp phần định hình thị trường thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam.

92.500 161.100 259.400 416.500 615.500 710.800 750.000 Tăng trưởng thẻ tín dụng VIB trong hơn 6 năm qua

Sau hơn 6 năm, lần lượt các cột mốc quan trọng được VIB chinh phục. Tháng 7/2022, nhà băng ghi nhận 500.000 thẻ tín dụng đã được phát hành. Đến tháng 6/2024, VIB đã chính thức cán mốc 750.000 thẻ. So với thời điểm năm 2018 khi mới bước vào hành trình tái cấu trúc mảng thẻ, quy mô thẻ tín dụng VIB đã tăng hơn 8 lần.

Bà Tường Nguyễn, Giám đốc Khối Thẻ VIB cho biết, là một trong những ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ, đối với VIB, nguồn động lực lớn nhất để liên tục phát triển và hoàn thiện bộ sản phẩm, dịch vụ chính là sự hài lòng của từng khách hàng khi thanh toán cùng thẻ tín dụng VIB, từ đó tạo dựng lối sống hiện đại với bí quyết chi tiêu thông minh và kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả. "Chúng tôi đặt mục tiêu từ nhiều năm trước và đến nay đã gặt hái quả ngọt với hệ sinh thái 10 dòng thẻ đa dạng tính năng và chuyên biệt theo từng nhu cầu tài chính, mang hàm lượng công nghệ cao và là sự lựa chọn hàng đầu của người dùng thẻ" – bà chia sẻ.

Sự tiên phong của VIB trên chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm người dùng đã góp phần thay đổi góc nhìn của khách hàng đối với thẻ tín dụng. Đây không đơn thuần là sản phẩm chi tiêu trước, trả tiền sau, mà hơn hết là người bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn, từ đó dễ dàng quản lý tài chính. Nhờ bám sát nhu cầu chi tiêu qua thẻ tín dụng của khách hàng và sáng tạo nên những sản phẩm chất lượng, vượt trội về tiện ích sử dụng, VIB liên tục nằm trong Top đầu về mảng thẻ trên thị trường. Nửa đầu năm 2024, chi tiêu qua thẻ VIB đạt gần 59.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD), tương đương trung bình mỗi tháng chủ thẻ VIB chi tiêu gần 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó, số lượt giao dịch qua thẻ VIB đạt gần 18 triệu lượt, tăng 22% so với 6 tháng đầu năm 2023.

VIB là ngân hàng top đầu về tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2024. Tổng chi tiêu qua thẻ VIB - Mastercard trong các tháng đầu năm tăng 42,85% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi tiêu nội địa qua thẻ VIB có mức tăng trưởng ấn tượng 45,2%, là kết quả của việc nhà băng đẩy mạnh thiết kế tính năng, tiện ích, ưu đãi cho chủ thẻ. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, chi tiêu trung bình qua thẻ VIB – Mastercard đạt 4.200 USD/thẻ, tương đương hơn 107 triệu đồng/thẻ, vượt trội so với trung bình thị trường.

Cả hai hình thức chi tiêu trực tiếp và online qua thẻ VIB đều tăng mạnh. Chi tiêu trực tiếp (qua POS, thanh toán không chạm) tăng 48,3%, trong khi chi tiêu online tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số biết nói này xuất phát từ quá trình VIB đầu tư bài bản cho hệ sinh thái thẻ tín dụng trong nhiều năm với mục tiêu mang đến sản phẩm dẫn đầu về công nghệ, ưu đãi và trải nghiệm người dùng.

VIB bắt đầu chiến lược mới cho mảng thẻ từ năm 2018, cũng là giai đoạn công nghệ 4.0 bùng nổ tại Việt Nam. Ngay từ đầu, Ngân hàng đã xác định các sản phẩm thẻ ra đời từ đây phải mang hàm lượng công nghệ cao, hiện đại và đem lại nhiều lợi ích cho người dùng. Mọi điểm chạm trên hành trình thẻ VIB đồng hành cùng khách hàng đều có dấu ấn của công nghệ, từ giai đoạn mở thẻ đến khi thanh toán dư nợ, thay đổi hạng mục hoàn tiền/ tích điểm, chọn tỷ lệ thanh toán tự động và ngày sao kê, đăng ký trả góp, khóa/mở thẻ...

Cách đây 5 – 7 năm, khi thẻ tín dụng vẫn còn chưa thực sự phổ biến với người dùng Việt Nam, việc đăng ký mở thẻ từng đòi hỏi khá nhiều thông tin và thời gian chờ đợi phê duyệt lên tới hàng tuần. Giờ đây, với sự tiên phong của VIB, quy trình mở thẻ đã được rút ngắn và số hóa, đem lại lợi thế khác biệt cho nhà băng. Năm 2020, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai phát hành thẻ tín dụng hoàn toàn trực tuyến, giảm đáng kể thời gian phê duyệt, mang đến sự nhanh chóng và tiện lợi cho khách hàng.

VIB còn là ngân hàng hàng đầu về ứng dụng công nghệ thẻ ảo, là thẻ tín dụng dạng kỹ thuật số, được cấp và quản lý hoàn toàn trên ứng dụng di động MyVIB. Khách hàng không cần có thẻ vật lý vẫn có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Thẻ ảo nhanh chóng được nhiều người dùng lựa chọn vì tính bảo mật cao, tiện lợi và dễ dàng quản lý, theo dõi lịch sử giao dịch. Đồng thời, VIB tích hợp những công nghệ hiện đại hàng đầu như Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy học (machine learning), công nghệ mô phỏng 3D siêu thực,... vào Vie - Chuyên gia tài chính ảo đầu tiên tại Việt Nam ra mắt vào tháng 7/2022 và ứng dụng Vie vào mã QR ở mặt sau của thẻ tín dụng VIB nhằm hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Tại Vietnam Business Messaging Awards 2023, chuyên gia tài chính ảo Vie đã được Meta vinh danh là giải pháp khai phá sức mạnh của tiếp thị hội thoại sáng tạo nhất.

"Chúng tôi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vì muốn tất cả các dòng thẻ đều trở nên sống động, độc đáo và gần gũi hơn với người dùng. Chỉ bằng cách quét mã QR trên thẻ, khách hàng sẽ được tư vấn bởi Chuyên gia tài chính ảo Vie về cách thức sử dụng, thanh toán và khám phá các ưu đãi một cách nhanh chóng, trực quan", bà Tường cho biết. VIB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai các giải pháp thanh toán không chạm như Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay và Samsung Pay. Theo đó, chỉ cần có điện thoại, đồng hồ thông minh là chủ thẻ VIB đã có thể dễ dàng chi tiêu tại các điểm chấp nhận thanh toán contactless.

Theo đuổi cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, 10 dòng thẻ tín dụng VIB trên thị trường hiện nay đáp ứng mọi nhu cầu, dù là nhỏ nhất của các khách hàng, trên mọi phân khúc về thu nhập, độ tuổi và thói quen tiêu dùng. Nhiều dòng thẻ của VIB mang lại ưu đãi hoàn tiền, tích điểm thưởng và quà tặng hấp dẫn cho khách hàng. Trong đó có những dòng thẻ đang dẫn đầu thị trường về tỷ lệ hoàn tiền.

















Chủ thẻ còn được nhận tiền thưởng không giới hạn đến 1,2 triệu đồng/thẻ khi giới thiệu bạn bè mở thẻ thành công. Bên cạnh đó, VIB hợp tác cùng 150 đối tác chiến lược nhằm đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của khách với 5 hạng mục chính gồm: Du lịch (VIB Travel), Nhà hàng (VIB Dine), Mua sắm (VIB Shop), Di chuyển (VIB Move), Ưu đãi thuộc danh mục khác (VIB More).









Người dùng ngày càng có nhiều yêu cầu hơn với thẻ tín dụng, ưu tiên hàng đầu là những sản phẩm cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm liền mạch, thông suốt. Đó cũng là lý do bên cạnh mục tiêu dẫn đầu về công nghệ và ưu đãi thẻ, VIB liên tục gia tăng trải nghiệm người dùng trên nhiều khía cạnh khác, tưởng chừng như rất nhỏ nhưng góp phần tích cực vào việc nâng tầm ‘quyền năng’ của một chiếc thẻ tín dụng.

Với thẻ VIB, khách hàng sở hữu các đặc quyền cá nhân hóa, đáp ứng mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất và theo sở thích của từng người dùng. Tối đa hóa lợi ích chi tiêu thông qua việc lựa chọn tính năng nhận điểm thưởng hoặc hoàn tiền và thay đổi các hạng mục chi tiêu bất cứ khi nào;

Chủ động quản lý tài chính cá nhân thông qua việc lựa chọn và thay đổi ngày sao kê hoặc tỷ lệ thanh toán tối thiểu;

Chủ động lựa chọn số thẻ theo sở thích của mình, có thể là ngày sinh, số điện thoại hoặc những con số có ý nghĩa với bản thân;

Chủ động kiểm soát rủi ro thông qua việc linh hoạt cài đặt hạn mức thẻ cho từng loại giao dịch chi tiêu trong nước và nước ngoài trên MyVIB. Áp dụng đầu tiên với thẻ Super Card, giờ đây, tính năng cá nhân hóa hiện đang được đông đảo khách hàng ưa chuộng sẽ tiếp tục được nhân rộng cho các dòng thẻ còn lại trong hệ sinh thái VIB. Đây được xem là bước đi vượt trội hướng đến trải nghiệm người dùng, đồng thời tô đậm vị thế dẫn đầu về công nghệ thẻ của VIB trên thị trường.

Trên hành trình sử dụng thẻ tín dụng VIB, từng điểm chạm của người dùng đều được nhà băng quan sát, từ đó chăm chút tỉ mỉ và chu đáo. Chẳng hạn, chủ thẻ khi tham gia chương trình liên kết Mastercard Travel Rewards sẽ được giảm giá và hoàn tiền đến 20% tại hàng nghìn cửa hàng miễn thuế; nhận ưu đãi giao dịch ngoại tệ theo tỷ giá sàn của Ngân hàng Nhà nước hoặc trở thành thành viên Vietnam Airlines hạng Gold, Platinum khi là hội viên chương trình Mở khóa Đặc quyền 4.0. Ngoài ra, Dịch vụ phòng chờ thương gia (Lounge) và Dịch vụ đón/tiễn (Fast Track) tại các sân bay Việt Nam cũng như hơn 800 sân bay trên toàn cầu cũng được dành cho toàn bộ chủ thẻ VIB nhằm giúp hành trình di chuyển trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Cùng với đó, Ngân hàng luôn lắng nghe ý kiến, chia sẻ từ người dùng để liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, sát cánh cùng trải nghiệm chi tiêu hiệu quả và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn cùng khách hàng.

