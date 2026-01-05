Tháng 11/2025, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những công trình hạ tầng hàng không lớn nhất miền Bắc với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 196.000 tỷ đồng, chính thức ghi nhận vai trò chủ đầu tư của Masterise Group – đơn vị được Chính phủ, Bộ Công an tin tưởng, lựa chọn để thúc đẩy phát triển ngành kinh tế hàng không, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Vào tháng 7, One Mount bắt tay MobiFone triển khai dự án chuyển mạch tài chính tại Việt Nam, tập trung phát triển hạ tầng thanh toán số.

Sự xuất hiện của các thành viên trong hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group – One Mount tại các dự án hạ tầng trọng điểm đã nói lên rằng, trong lúc thị trường đã rất quen thuộc với những sản phẩm tài chính hiện đại, những dự án bất động sản hạng sang hay nền tảng mua sắm của họ, thì một cuộc chuyển dịch đã quyết liệt diễn ra cho giai đoạn phát triển mới: Từ phục vụ nhu cầu "cơm áo gạo tiền" của cá nhân sang kiến tạo "huyết mạch" cho cả nền kinh tế.

Hệ sinh thái này đã vượt ra khỏi Tiêu dùng – Tài chính – Bất động sản phổ biến trên thị trường, và được bình chọn là Hệ sinh thái Tài chính công nghệ của năm tại Fchoice 2025.

Nếu quay lại thời điểm năm 2016, khi Techcombank bắt đầu hành trình chuyển đổi chiến lược với phương châm "khách hàng là trọng tâm", câu chuyện xoay quanh ba nhu cầu thiết yếu nhất của người dân: Tài chính, Nhà ở và Tiêu dùng. Logic khi đó rất rõ ràng: Ba nhu cầu này luôn song hành, và nếu giải quyết chúng một cách rời rạc, chi phí xã hội sẽ rất lớn.

Mô hình "kiềng ba chân" ra đời từ đó, với Techcombank cung cấp giải pháp tài chính, Masterise Group kiến tạo không gian sống và One Mount giải quyết bài toán tiêu dùng - công nghệ. Họ đã thành công trong việc tạo ra một hệ sinh thái khép kín phục vụ trọn vẹn vòng đời của một khách hàng cá nhân.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, định nghĩa về "hệ sinh thái" đã thay đổi về chất. Cùng với vận hội mới của quốc gia họ đang vươn mình trở thành một hệ sinh thái toàn diện, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu trọng điểm quốc gia.

Theo đó, hệ sinh thái Techcombank đã tham gia vào nhiều dự án chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy thương mại, hạ tầng, logistics và chuyển đổi số quốc gia.

Là mô hình hệ sinh thái mở, họ kết nối và hợp tác hiệu quả với các đối tác chiến lược như Vingroup, Masan, và nay là các đối tác trong lĩnh vực hạ tầng.

Tại sao lại có sự chuyển hướng này? Theo báo cáo Logistics Việt Nam 2024 của Bộ Công Thương, chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng 16-17% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới (10-12%). Đây là "điểm nghẽn" khiến hàng hóa Việt Nam giảm sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, phát triển hạ tầng không chỉ là cơ hội kinh doanh mà là bài toán cấp bách của tầm nhìn dài hạn, là "xương sống" cho sự tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo cấp cao của hệ sinh thái, với tốc độ đô thị hóa 2,5%/năm và nhu cầu kết nối vùng cấp bách, hạ tầng là lĩnh vực Nhà nước cần sự tham gia mạnh mẽ của khu vực tư nhân. Cơ chế PPP (Public - Private Partnership) đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đóng góp vốn, công nghệ, năng lực triển khai nhằm tăng tốc các dự án hạ tầng trọng yếu – cả hạ tầng cứng và hạ tầng số.

Trong khi đó, hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group- One Mount vốn sở hữu lợi thế nổi bật để sẵn sàng tham gia.

Vị lãnh đạo nói trên chia sẻ: "Việc tham gia vào lĩnh vực hạ tầng là bước tiến tự nhiên, là cách chúng tôi tận dụng thế mạnh để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP, thúc đẩy thương mại – logistics".

Để hiểu được sức mạnh của hệ sinh thái này khi bước vào sân chơi hạ tầng, cần nhìn nhận họ như một thực thể sống thống nhất chứ không phải là phép cộng của các công ty rời rạc.

Trong đó, Techcombank có thể ví như Trái tim bơm "máu" cho cơ thể. Techcombank không chỉ đóng vai trò cấp vốn mà còn là nhà kiến tạo giải pháp tài chính. Sức mạnh tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần top đầu Việt Nam cho phép Techcombank có đủ năng lực và kinh nghiệm cấu trúc tài chính cho các dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng, điều mà ít định chế tài chính trong nước nào có thể tự tin đảm nhận một mình.

Nếu ngân hàng lo dòng tiền thì Masterise Group là đơn vị triển khai "vật lý". Không chỉ dừng lại ở các khu đô thị hạng sang, năng lực quản trị dự án phức tạp của Masterise Group đã được chứng minh qua các dự án quy mô lớn theo chuẩn quốc tế. Trong chiến lược mới, Masterise Group đóng vai trò kiến tạo cùng đất nước phát triển hạ tầng quốc gia, biến những bản vẽ quy hoạch thành những công trình cầu đường, sân bay top 10 thế giới.

Và cuối cùng, One Mount chính là "Bộ não" ưu việt để tối ưu hệ sinh thái này. Trong tư duy truyền thống, làm cầu đường là chuyện của sắt thép, xi măng. Nhưng trong kỷ nguyên 4.0, hạ tầng cứng cần một "bộ não" như One Mount với sức mạnh của dữ liệu và AI.

Đại diện lãnh đạo One Mount khẳng định: "Một dự án hạ tầng hiện đại ngày nay không chỉ là xây dựng các cấu phần vật lý mà phải được vận hành trên một hệ thống nền tảng công nghệ mạnh mẽ và thông minh".

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025. Việc One Mount tham gia sâu vào hạ tầng số chính là sự đón đầu xu hướng này, đảm bảo tính minh bạch cho toàn bộ vòng đời dự án và nâng cấp hạ tầng cứng thành "hạ tầng thông minh".

"Những năm qua, Techcombank –Masterise Group - One Mount và gần đây nhất là các công ty Bảo hiểm TCGIns và TechcomLife đã hình thành mô hình hợp tác chặt chẽ dựa trên nền tảng chia sẻ sản phẩm, dịch vụ và năng lực. Khi hệ sinh thái đã sẵn sàng cho giai đoạn mở rộng toàn diện sang các lĩnh vực mang tính nền tảng quốc gia, một cấu trúc quản trị đồng bộ và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường là yêu cầu tất yếu" – vị lãnh đạo nói.

Năm 2025 hệ sinh thái này đạt được những thành tựu bùng nổ.

Techcombank liên tục phá kỷ lục về lợi nhuận theo quý, tỷ lệ CASA dẫn đầu thị trường, được các tổ chức quốc tế như S&P Global, Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm, ra mắt công ty bảo hiểm nhân thọ Techcom Life, thành lập Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone và triển khai dự án chuyển mạch tài chính thứ 2 tại Việt Nam.

Thương vụ IPO của TCBS – công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái – là thương vụ IPO lớn nhất ngành chứng khoán trong nước từ trước đến nay.

Tuy nhiên, với những người đứng đầu, IPO hay lợi nhuận kỷ lục chỉ là cột mốc. Bước ngoặt thật sự là khi hệ sinh thái Techcombank đủ độ chín, đủ lực để tự tin đảm nhận những công trình trọng điểm quốc gia như sân bay, cầu đường và nền tảng chuyển mạch tài chính thứ hai của Việt Nam. Đây là sự chuyển dịch tư duy từ "phục vụ Khách hàng" sang "phụng sự Quốc gia".

Khi đó, họ không chỉ tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng cá nhân, mà còn trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng GDP và tạo việc làm cho xã hội. Chiến lược này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo lãnh đạo One Mount, sức mạnh của một hệ sinh thái có thể được đo bằng rất nhiều chỉ số như số lượng người dùng chung, tăng trưởng doanh thu chéo (cross-sell), hiệu quả vốn của từng thành viên trong hệ sinh thái và tác động kinh tế (đóng góp vào GDP quốc gia). Nó cũng được đo qua chỉ số hài lòng khách hàng, tần suất tương tác, tốc độ đổi mới sản phẩm, tỷ lệ giữa chi phí thu hút khách hàng mới so với giá trị trọn đời của khách hàng…

Tuy nhiên, theo vị này, sự đánh giá về sức mạnh hệ sinh thái sẽ không chỉ dựa vào nội lực mà còn trong cả bối cảnh mục tiêu mà nền kinh tế, xã hội mong muốn về Hệ sinh thái. Trong tương lai, hệ sinh thái Techcombank - Masterise Group - One Mount sẽ mang đến cho khách hàng một trải nghiệm toàn diện và xuyên suốt hơn, nơi mọi nhu cầu từ tài chính, bất động sản, tiêu dùng đến chăm sóc sức khỏe đều được kết nối liền mạch và được cá nhân hóa ở mức độ cao.

Điểm mạnh lớn nhất của họ là nền tảng công nghệ - dữ liệu hợp nhất và tính tuân thủ, kỷ luật. Dù vẫn còn những thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng với chiến lược thu hút nhân tài toàn cầu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng suốt hơn 10 năm qua, Techcombank - Masterise Group - One Mount đang dần được định vị là một "Flagship" Quốc gia vươn tầm quốc tế.

