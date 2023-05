Hào hứng chia sẻ cảm xúc khi tham gia show diễn mở màn tại Fashion Voyage 2021, NTK Chung Thanh Phong cho biết: "Việc trình diễn bộ sưu tập CTP No2 tại sân khấu đa phương tiện Kiss The Stars đẳng cấp quốc tế là sự may mắn cho Chung Thanh Phong. Công trình này và bộ sưu tập giống như sinh ra để dành cho nhau, tôi cảm thấy thật tuyệt vời để kết hợp cùng Sun Group tạo nên dấu ấn tại Fashion Voyage số 5". Trên sân khấu Kiss The Stars - show trình diễn đa phương tiện trên màn hình nước rộng gần 1.000m2, hệ thống 03 vòm chiếu liên tiếp, công nghệ đa phương tiện (multimedia) hàng đầu thế giới, với sự kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser, âm nhạc... cảm hứng về tình yêu, sự kết nối và tôn vinh nghệ thuật đã mang đến trải nghiệm "bùng nổ thị giác" mới lạ, độc đáo cho người xem. Có thể nói, show diễn mở màn Fashion Voyage 5 đã cho thấy sự ví von trước đó về Kiss The Stars như một "nhà hát vô cực" giữa biển trời đảo Ngọc là chính xác.

Nếu sân khấu Kiss The Stars đưa khách mời bay vào vũ trụ viễn tưởng của thời trang trong đêm diễn đầu tiên thì đêm diễn thứ 2 của Fashion Voyage 5 chính là sự thăng hoa của những cảm xúc tinh tế bậc nhất. Cầu Hôn (Kiss Brigde) - công trình đang gây sốt cộng đồng mạng đã lần đầu tiên trở thành sàn diễn cho những người mẫu, hoa hậu sải bước trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Lần đầu tiên, cảm hứng thời trang quyện hòa với ý tưởng thiết kế "sàn diễn" đã tạo nên không gian sáng tạo, tôn vinh cái đẹp.

Sau khi xuất hiện trong MV "I do" của 911 và Đức Phúc, trở thành sàn diễn đỉnh cao của nghệ thuật thời trang trong Fashion Voyage, Cầu Hôn trở thành điểm đến trình diễn của những tà áo dài Việt tung bay trong bộ sưu tập "Ới a ơi à" của NTK Thuỷ Nguyễn, những thiết kế tôn vinh ngày hạnh phúc từ La Rosa Brilla của "bà tiên váy cưới" Calla Phương Linh. "Đạo diễn Long Kan đã dành cho tôi một sàn diễn như trong mơ. Các hiệu ứng công nghệ đỉnh cao đã tôn vinh tuyệt tác Cầu Hôn khiến các màn trình diễn đều trở nên thăng hoa hơn", NKT Calla Phương Linh đã xúc động chia sẻ như vậy sau show diễn.