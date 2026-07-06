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Nổi tiếng với mô hình phúc lợi toàn diện và sự cân bằng hoàn hảo giữa thịnh vượng kinh tế và niềm tin xã hội.
Đội tuyển bóng đá Na Uy vừa tạo nên một cơn chấn động toàn cầu khi đánh bại và loại trực tiếp cường quốc bóng đá Brazil khỏi giải đấu danh giá nhất hành tinh năm nay.
Kinh tế dựa vững chắc vào tài nguyên, đồng thời xuất khẩu thủy sản đứng thứ 2 thế giới. Na Uy cũng là quốc gia tiên phong về xe điện.
Sự giàu có từ dầu mỏ tạo ra "cái bẫy ru ngủ", thiếu khát vọng rủi ro so với Mỹ, dẫn tới thiếu vắng các người khổng lồ công nghệ và giảm sức cạnh tranh ngành sản xuất.
Hệ thống an sinh hào phóng (nghỉ thai sản 1 năm nguyên lương) vô tình sinh ra tâm lý ỷ lại vào quỹ hưu trí khổng lồ, làm giảm động lực cải cách.
Dù tài chính dồi dào, nhiều dự án như tòa nhà Quốc hội vượt dự toán gấp 6 lần. Nền tảng y tế CNTT ngốn hơn 400 triệu USD nhưng không đạt yêu cầu.
Bài toán nan giải: Cân bằng giữa việc duy trì công bằng xã hội và giữ chân nguồn vốn đầu tư cùng giới tinh hoa kinh tế.
Một "phòng thí nghiệm" sống động về cách một quốc gia siêu giàu tiên phong bảo vệ Trái Đất, nhưng ngân sách lại đến chủ yếu từ nhiên liệu hóa thạch.