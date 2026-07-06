Nghịch lý Na Uy

Tăng trưởng năng suất: Giảm từ 2,7% xuống 0,5%

Bệnh Hà Lan: Chi phí lao động quá cao

Thiếu vắng Đổi mới: R&D chỉ đạt 1,6 - 1,7% GDP

Sự giàu có từ dầu mỏ tạo ra "cái bẫy ru ngủ", thiếu khát vọng rủi ro so với Mỹ, dẫn tới thiếu vắng các người khổng lồ công nghệ và giảm sức cạnh tranh ngành sản xuất.