Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của VIB không chỉ đáp ứng nhu cầu vay mua nhà của hàng nghìn gia đình, mà còn là động lực mạnh mẽ giúp ngân hàng tăng trưởng tín dụng vượt bậc, đạt 7% trong quý III/2024, gấp đôi mức trung bình ngành.

Giải pháp cho vay mua căn hộ chung cư của VIB ra mắt vào đầu quý II và cho vay mua nhà phố ra mắt vào giữa quý III năm nay. Chỉ sau hơn nửa năm, gói tín dụng này thu hút nhiều sự quan tâm và giúp hàng chục nghìn gia đình nhanh chóng sở hữu nhà. Nổi bật với đặc tính linh hoạt, giúp khách hàng vay nhanh trả dễ, gói 30.000 tỷ của VIB đã lan tỏa rộng rãi, tạo đà cho tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt đến 7% trong quý III.

Sở hữu nhà là ước mơ lớn của gia đình anh Phúc Sơn (30 tuổi), chị Hoàng Quyên (28 tuổi), TP. Thủ Đức. Làm việc văn phòng, tổng thu nhập của gia đình trẻ khoảng 35-40 triệu đồng mỗi tháng, ở mức khá so với mặt bằng chung. Trừ chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh, mỗi tháng, gia đình anh chị tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng. Cộng với khoản tiền tiết kiệm trước kết hôn, anh Sơn ước tính cần thêm 10 năm để đủ tiền mua căn hộ giá 2,5-3 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Savills Việt Nam, giá sơ cấp bình quân giai đoạn năm 2014-2023 của các căn hộ hạng C, B và A lần lượt tăng 11%, 10% và 16% mỗi năm. Nếu giữ đà này, một căn hộ giá 2 tỷ đồng thời điểm hiện tại có thể leo thang lên hơn 4,5 tỷ đồng sau 10 năm nữa. Trong khi đó, tăng thu nhập bình quân của người dân chỉ bằng phân nửa mức tăng giá nhà.

Nếu chờ đủ tiền mới mua nhà, ước mơ có nhà với những gia đình có thu nhập ở mức khá như gia đình anh Sơn vẫn không thực tế. Một lựa chọn phù hợp hơn có thể cân nhắc là vay.

Từ giữa năm, với khoản tiết kiệm 600 triệu đồng, gia đình anh Sơn bắt đầu tham khảo nhiều dự án và đã chốt mua căn hộ hai phòng ngủ, 75 m2, giá 2,5 tỷ đồng tại Dĩ An, Bình Dương, cách chỗ làm tại TP. Thủ Đức 30 phút lái xe. Anh Sơn vay VIB 75% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi cố định trong 18 tháng. Sau thời gian trên, biên độ lãi suất hàng năm dao động tối đa 2,9%, miễn gốc 5 năm.

"Vay giúp tôi mua được nhà, ngay sau khi chọn được căn ưng ý", anh Sơn khẳng định. Tháng trước, gia đình anh đã dọn vào căn hộ, bắt đầu một chương mới trong hành trình xây dựng tương lai. Được miễn gốc thời gian đầu nên gia đình anh chủ động kế hoạch tài chính hơn trong việc sắm sửa đồ nội thất.

Theo ước tính, mỗi năm, nước ta cần đến 50.000 sản phẩm bất động sản, mới đáp ứng kịp nhu cầu. Nhưng phần lớn người muốn mua nhà đều chưa sẵn sàng về tài chính. Nếu chờ có đủ tiền mới mua, ước mơ có nhà khó thành sự thật khi tốc độ tăng giá ở mức cao. Gói tín dụng từ các ngân hàng cần thiết trong bối cảnh chốn an cư luôn là ưu tiên hàng đầu của người dân các đô thị.

Đại diện VIB cho biết, với lãi suất cố định và các chính sách cực kỳ linh hoạt, gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà phố, căn hộ của VIB không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho người mua nhà.

Tùy theo khả năng tài chính và mục tiêu cá nhân, khách hàng có thể lựa chọn các phương án trả nợ gốc khác nhau:

Trả gốc đều hàng tháng: Với khách hàng có thu nhập ổn định, phương án trả gốc đều hàng tháng giúp họ lập kế hoạch chi tiêu, duy trì ổn định dòng tiền trong suốt thời gian vay.

Miễn trả gốc trong 4-5 năm đầu: Khách hàng có thể chọn miễn trả gốc 5 năm cho căn hộ hoặc 4 năm cho nhà phố. Phương án này đặc biệt phù hợp với người muốn tối ưu dòng tiền trong giai đoạn đầu, để tái đầu tư vào danh mục khác hoặc dùng vào mục đích cấp bách hơn.

Trả gốc bậc thang: Đây là giải pháp tối ưu cho người mới đi làm, cho phép khách hàng trả gốc thấp trong những năm đầu, giúp dễ dàng xây dựng nguồn thu nhập ổn định và tăng dần theo thời gian.

Miễn phí trả nợ trước hạn: Đối với nhà đầu tư cần tài chính linh hoạt trong ngắn hạn, VIB cung cấp gói lãi suất thả nổi với biên độ hấp dẫn và miễn phí trả nợ trước hạn từ tháng thứ 7.

Gói tín dụng của VIB đặc biệt linh hoạt với nhiều phương thức chứng minh tài chính đa dạng, vừa đảm bảo khả năng trả nợ ổn định, vừa đơn giản hóa thủ tục, mở rộng cơ hội vay vốn và rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ vay cho mọi nhu cầu mua nhà. Sự linh hoạt này không chỉ đảm bảo tính minh bạch của hồ sơ vay mà còn mang lại giá trị tiện lợi cho khách hàng, đặc biệt là đối với những người làm nghề tự do và kinh doanh cá nhân.

Bên cạnh đó, thay vì mức cho vay 70-75% giá trị căn hộ như thông lệ thị trường, nhà băng có thể giải ngân đến 85% giá trị. Điều này giúp người mua ở thực, dù có nguồn vốn ban đầu hạn chế, cũng có thể sớm sở hữu nhà mà không phải chờ đợi để tích lũy thêm.

Ngân hàng hiện liên kết với khoảng 1.000 dự án căn hộ trên toàn quốc, tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương…, với đầy đủ pháp lý để người mua yên tâm dọn đến sinh sống. Điều này cũng giúp quá trình định giá tài sản diễn ra nhanh hơn, từ đó đưa ra hạn mức vay phù hợp với khách hàng chỉ trong 8 tiếng (kể từ khi nhận đủ hồ sơ).

Ngoài ra, thời hạn vay đến 30 năm cũng là ưu điểm giúp gói tín dụng này đến gần hơn với người dân. Tùy theo tình hình tài chính cá nhân, người mua có thể chọn thời hạn vay linh hoạt, chia nhỏ các khoản thanh toán để đáp ứng nhiều mục đích khác nhau và giảm áp lực tài chính.

Đặc biệt, gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà phố, căn hộ của VIB mang đến nhiều lựa chọn mức lãi suất ưu đãi với thời gian cố định khác nhau. Hiện VIB đang áp dụng các mức lãi suất chỉ từ 6,3% – 7,3 – 8,3%/năm, được cố định trong thời gian 6 – 12 – 18 tháng. Sau đó, biên độ lãi suất chỉ 2,9%. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tính toán các khoản phải trả mà không phải lo lắng về biến động từ thị trường. Mức lãi suất ổn định trong thời gian dài sẽ giúp khách hàng dễ dàng tính toán và lập kế hoạch trả nợ dài hạn và tránh được áp lực tài chính bất ngờ.

Với đặc tính linh hoạt cùng lãi suất cạnh tranh, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của VIB đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong quý III/2024, thị trường căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 38.398 giao dịch thành công, tăng khoảng 148% so với quý II và 140% so với cùng kỳ 2023. Con số cho thấy thị trường nhà ở "ấm hơn" đáng kể. Các chuyên gia nhận định bất động sản giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định nền kinh tế. Thị trường nếu chuyển biến tích cực sẽ tạo ra sức bật cho kinh tế vĩ mô.

Đóng góp cho lượng giao dịch tăng trưởng một phần đến từ các gói tín dụng của các ngân hàng. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối quý III/2024, tín dụng bất động sản đạt 3,15 triệu tỷ đồng, tăng thêm 9,15% so với đầu năm, chiếm khoảng 20% tổng dư nợ nền kinh tế.

Tại VIB, việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi mang về kết quả tích cực. Dư nợ tín dụng trong 9 tháng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, cao hơn so với mức trung bình ngành 9%. Riêng trong quý III/2024, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng gần 7%, gấp 2,2 lần so với mức tăng trung bình ngành. Đại diện VIB cho biết, gói tín dụng 30.000 tỷ đã và đang nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau, đồng thời hỗ trợ hàng nghìn gia đình sở hữu căn nhà mơ ước trong 6 tháng đầu triển khai.

Mức tăng trưởng này đến từ các sản phẩm vay có lãi suất cạnh tranh nhờ việc tối ưu hóa chi phí huy động cùng quy trình cho vay đơn giản, linh hoạt và nhanh chóng, từ đó thu hút nhiều khách hàng chất lượng cao. Ngân hàng cũng kỳ vọng hướng đến tăng trưởng tín dụng trên 20% trong năm nay nếu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB cho biết việc ngân hàng ra mắt các gói ưu đãi, giảm lãi suất vay tất cả phân khúc khách hàng để kích thích cả cung và cầu xã hội, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Riêng với mảng bất động sản, Chính phủ và các bộ, ngành đang triển khai giải pháp thúc đẩy thị trường phát triển ổn định. Các ngân hàng sẽ đồng hành đưa ra chính sách phù hợp, thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn để phát triển lành mạnh, bền vững.

VIB hiện là một trong những ngân hàng thương mại hoạt động nổi bật. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của đơn vị đạt 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận 6.600 tỷ đồng. Trong quý III, đơn vị được vinh danh trong Private 100 - danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2023, với số tiền gần 3.300 tỷ đồng.

Ánh Dương Tổ Quốc