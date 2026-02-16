Nhưng câu chuyện của Vietjet năm 2025 không nằm ở những con số khô khan hay những hợp đồng tỷ đô. Trong cuộc trò chuyện cuối năm, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, CFO Vietjet kể về niềm vui của những gia đình du học sinh Việt tại Úc khi đường về nhà trở nên gần hơn, hay sự hào hứng của những doanh nhân từ thị trường 1,4 tỷ dân Ấn Độ khi cánh cửa giao thương "mở toang" nhờ những chuyến bay thẳng.

Vietjet đã và đang bước ra sân chơi toàn cầu bằng sự linh hoạt, kỷ luật và một khát vọng mang tên Việt Nam.

Thưa bà, thời điểm này nhìn lại năm 2025, những dấu ấn nổi bật của Vietjet là gì?

Nhìn lại năm 2025, có thể nói đây là một năm đầy cảm xúc và ghi dấu những bước tiến lớn của Vietjet. Chúng tôi hạnh phúc khi được phục vụ gần 35 triệu lượt hành khách và tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Nga, Úc… Đây là những bước đi vững chắc trong chiến lược phát triển trên quy mô toàn cầu của hãng.

Một điểm nhấn đặc biệt trong năm qua là việc chúng tôi đã nỗ lực tiếp nhận thành công 22 tàu bay chỉ trong một thời gian rất ngắn. Điều này không chỉ khẳng định năng lực tài chính vững vàng hay khả năng mở rộng thị phần, mà còn là minh chứng cho năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác và kỹ thuật nghiêm ngặt trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu còn nhiều thách thức.

Về đội bay tương lai, Vietjet đang trẻ hóa và hiện đại hóa mạnh mẽ. Chúng tôi đã đặt thêm 20 tàu bay thân rộng A330neo, nâng tổng số lên 40 chiếc, bên cạnh lộ trình nhận 100 tàu A321neo và A321XLR sau năm 2030. Việc này giúp tối ưu chi phí, tiết kiệm nhiên liệu và quan trọng hơn là chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch sải cánh đến Mỹ và Châu Âu vào giữa năm 2026. Song song đó, việc đón chiếc Boeing 737-8 đầu tiên trong gói hợp đồng 200 tàu trị giá 32 tỷ USD cũng là bước đệm chiến lược để Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan mở rộng hiện diện quốc tế.

Một dấu ấn mà tôi cũng muốn chia sẻ, đó là không chỉ làm chủ bầu trời, năm 2025 chúng tôi còn chủ động "làm chủ mặt đất". Việc Vietjet tự phục vụ dịch vụ mặt đất tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài không đơn thuần là mang lại lợi ích về tài chính, mà giúp chúng tôi kiểm soát tốt quy trình, rút ngắn thời gian quay đầu tàu bay và nâng cao tỷ lệ đúng giờ để cải thiện trải nghiệm của hành khách. Chúng tôi cũng đã khởi công Tổ hợp Trung tâm Bảo dưỡng (Hangar) số 3 và 4 tại Long Thành với vốn đầu tư 100 triệu USD.

Đáng tự hào hơn cả là năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã xử lý dứt điểm lỗi phần mềm trên dòng máy bay A320 của Airbus sau cảnh báo của nhà sản xuất, nhà chức trách chỉ trong vỏn vẹn 32 giờ đồng hồ, rút ngắn thời gian xử lý từ 3 tiếng cho mỗi tàu bay xuống chỉ còn 45 phút, đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra liên tục, không ảnh hưởng đến lịch bay và hành khách.

Với định hướng là hãng hàng không thế hệ mới, chú trọng chất lượng dịch vụ cao trên khoang hành khách (hybrid carrier), chúng tôi tin rằng nền tảng tài chính, đội bay và con người vững mạnh sẽ giúp Vietjet tiếp tục sứ mệnh kết nối các quốc gia và lan tỏa những giá trị văn minh của hàng không hiện đại.

Nhắc về kỷ lục tiếp nhận 22 tàu bay chỉ trong chưa đầy một tháng của Vietjet thì đây là một sự kiện khiến cộng đồng hàng không quốc tế rất ấn tượng. Với cá nhân bà, cảm xúc trước kỷ lục này ra sao?

Thực sự, cảm xúc bao trùm trong tôi lúc này là niềm tự hào rất lớn. Từ trước đến nay, cộng đồng quốc tế cũng đã thường nhìn nhận Vietjet là hãng hàng không biết cách biến những điều 'không thể' thành 'có thể'. Và việc tiếp nhận tới 22 tàu bay chỉ trong chưa đầy một tháng – con số kỷ lục trong một năm kể từ khi thành lập hãng – chính là một cột mốc đặc biệt minh chứng cho tinh thần đó.

Với cá nhân tôi, con số này không chỉ là sự gia tăng về lượng, mà còn là lời khẳng định rõ nét nhất về 'chất'. Nó phản ánh sức khỏe tài chính vững vàng, năng lực thương mại, cũng như sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ phi công, kỹ sư kỹ thuật. Chỉ khi có một bộ máy thực sự bài bản và chuyên sâu, chúng tôi mới có thể tiếp nhận và đưa vào vận hành trơn tru một lượng lớn tàu bay hiện đại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như vậy.

Đây cũng là bước đi then chốt trong chiến lược 'trẻ hóa' đội bay mà chúng tôi kiên định theo đuổi. Việc duy trì độ tuổi tàu bay dưới 5 năm giúp chúng tôi giải bài toán tối ưu chi phí và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng sải cánh ra toàn cầu và gia tăng giá trị bền vững cho các nhà đầu tư.

Sau tất cả, với Vietjet, mỗi chiếc tàu bay mới gia nhập đội ngũ đồng nghĩa với việc có thêm hàng ngàn cơ hội bay cho người dân, mở ra những kết nối giao thương và du lịch mới. Đó chính là cách thiết thực nhất để chúng tôi đóng góp vào sự phát triển dài hạn của hàng không Việt Nam trên hành trình hội nhập thế giới.

Khi bước ra sân chơi toàn cầu, đối thủ của Vietjet không còn là các hãng nội địa mà là những "gã khổng lồ" hàng không quốc tế. Đâu sẽ là "vũ khí" của Vietjet, thưa bà?

Chúng tôi bước vào sân chơi toàn cầu với một tư duy rất rõ ràng: hiểu mình, hiểu thị trường và kiên định đến cùng với con đường đã chọn. Nếu hỏi đâu là 'vũ khí' cạnh tranh của Vietjet, tôi cho rằng đó là sự cộng hưởng giữa mô hình vận hành linh hoạt, chi phí hiệu quả và đội tàu bay trẻ trung. Nhưng trên hết, sức mạnh cốt lõi vẫn nằm ở con người Vietjet – những nhân sự luôn nhanh nhạy, kỷ luật và mang trong mình khát vọng chinh phục mãnh liệt.

Mục tiêu của Vietjet là mở rộng quy mô tầm cỡ, nhưng sự mở rộng đó phải dựa trên nền tảng hiệu quả thực chất. Chiến lược của chúng tôi là tận dụng triệt để lợi thế của đội tàu bay hiện đại và tối ưu hóa mọi nguồn lực để vươn tới các thị trường tiềm năng trên toàn cầu. Chúng tôi muốn đi nhanh, nhưng phải chắc. Tăng trưởng nhanh cũng phải đi đôi với sự bền vững, trong đó an toàn và hiệu quả vận hành luôn là mệnh lệnh hàng đầu.

Khi đứng cạnh những 'gã khổng lồ' của thế giới, chúng tôi không chỉ muốn được so sánh về quy mô, mà còn tự tin song hành cùng họ cả về chất lượng dịch vụ lẫn cam kết phát triển bền vững.

Trong các chuyến công du của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gần đây, sự hiện diện của Vietjet luôn được nhắc đến như một điểm sáng trong quan hệ song phương. Bà nghĩ sao khi nhiều người nói rằng: mỗi chuyến bay của Vietjet cất cánh không chỉ mang theo hành khách, mà còn mang theo sứ mệnh ngoại giao kinh tế, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và đưa vị thế của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu?

Tôi cho rằng đó là một sự ghi nhận vô cùng quý giá. Bởi với Vietjet, mỗi chuyến bay cất cánh là một hành trình đưa người Việt đi xa hơn và đón bạn bè quốc tế xích lại gần Việt Nam hơn. Lúc này, hàng không không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển nữa, mà đã thực sự trở thành cây cầu nối giữa con người, văn hóa và những cơ hội phát triển.

Tinh thần ấy hòa chung nhịp đập với khát vọng vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Đó là con đường mà chúng tôi kiên định theo đuổi, được truyền lửa từ tầm nhìn của người đứng đầu – Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo – và được hiện thực hóa mỗi ngày bằng sự bền bỉ, kỷ luật của cả tập thể Vietjet.

Những cái bắt tay chiến lược với các đối tác lớn tại Mỹ, Pháp, Đức... không dừng lại ở những con số kinh tế hay lợi nhuận. Sâu xa hơn, nó tạo ra việc làm, thúc đẩy dòng chảy thương mại và gắn kết lợi ích quốc gia. Thông qua đó, hình ảnh một Việt Nam năng động, tin cậy và hội nhập sâu rộng được lan tỏa đến thế giới một cách tự nhiên và chân thành nhất.

Sau cùng, mỗi chuyến bay của Vietjet không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo cả niềm tin vào bản lĩnh con người Việt Nam, vào khả năng đóng góp tích cực của Vietjet trong một thế giới ngày càng phẳng và kết nối. Khi đứng cạnh những 'gã khổng lồ' của thế giới, chúng tôi không chỉ muốn được so sánh về quy mô, mà còn tự tin song hành cùng họ cả về chất lượng dịch vụ lẫn cam kết phát triển bền vững.

Vietjet và Đại học Oxford công bố kết quả nghiên cứu giải pháp Net Zero cho hàng không toàn cầu

Bà có thể chia sẻ một câu chuyện nhỏ từ các đối tác hoặc hành khách tại những miền đất mới như Úc, Ấn Độ khiến bà cảm thấy con đường Vietjet chọn là đúng đắn?

Tại Úc, tôi cũng từng nghe những câu chuyện rất giản dị từ các du học sinh và gia đình người Việt. Có người nói rằng từ ngày có thêm lựa chọn bay, họ cảm thấy gần nhà hơn, việc về thăm gia đình hay đón người thân sang thăm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những lời chia sẻ như vậy khiến tôi nhận ra rằng, mỗi đường bay mới không chỉ là một con số trong kế hoạch kinh doanh, mà là những kết nối rất thật giữa con người với con người.

Với Ấn Độ, việc mở đường bay tới một thị trường hơn 1,4 tỷ dân là một quyết định mang tính chiến lược và đầy tiềm năng. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển mạnh, với kim ngạch song phương đạt khoảng 15 tỷ USD trong năm 2024, và hai nước đều xem nhau là đối tác quan trọng về kinh tế và thương mại.

Tôi nhớ có lần trò chuyện với đại diện một doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội, họ nói rằng việc có đường bay trực tiếp giúp các đối tác hai bên gặp gỡ, kết nối và triển khai dự án kinh doanh nhanh hơn, từ đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam lẫn Ấn Độ mở rộng hợp tác. Đó không còn là câu chuyện của một chuyến bay đơn thuần, mà là cánh cửa để kết nối con người, cơ hội và tương lai chung.

Những trải nghiệm như vậy giúp tôi tin rằng con đường Vietjet đã chọn không chỉ là về mở rộng mạng bay, mà còn là đặt lợi ích của con người và đất nước Việt Nam vào trung tâm của kết nối toàn cầu. Mỗi chuyến bay không chỉ đưa hành khách đến điểm đến, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác và phát triển cho cả hai phía.

Đằng sau những dấu ấn chắc hẳn có không ít khó khăn và áp lực. Bà có thể chia sẻ một kỷ niệm như vậy và cách ban lãnh đạo Vietjet đã hành động?

Những năm gần đây, ngành hàng không toàn cầu phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có, từ hậu quả của đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, giá nhiên liệu tăng cao cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng khiến việc giao nhận tàu bay và thiết bị bị chậm trễ. Vietjet cũng chịu những tác động đó, nhưng chúng tôi lựa chọn cách chủ động thích ứng thay vì chờ đợi thị trường hồi phục.

Ban lãnh đạo Vietjet xác định rất rõ: trong giai đoạn khó khăn, yếu tố quyết định không chỉ là nguồn lực, mà là cách điều hành, tốc độ ra quyết định và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống. Vietjet tập trung đồng thời vào nhiều giải pháp: kiểm soát chi phí chặt chẽ, tối ưu khai thác đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường tự chủ trong kỹ thuật – dịch vụ mặt đất, và đặc biệt là đầu tư cho con người.

Một ví dụ điển hình là cuối tháng 11 vừa qua, khi nhà sản xuất Airbus phát đi cảnh báo khẩn về lỗi phần mềm ảnh hưởng tới hàng nghìn tàu bay trên toàn cầu, trong đó có 69 tàu bay của Vietjet. Ban lãnh đạo đã trực tiếp chỉ đạo, huy động toàn bộ nguồn lực kỹ thuật để xử lý trong thời gian rất ngắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối và duy trì hoạt động khai thác ổn định. Thay vì mất nhiều giờ, chúng tôi chỉ mất 45 phút cho một tàu và hoàn thành trước thời hạn Airbus quy định gần 2 ngày.

Tuy nhiên, đây chỉ là một lát cắt nhỏ trong rất nhiều tình huống mà Vietjet đã và đang phải đối mặt.

Quan trọng hơn, nhờ chiến lược linh hoạt, kỷ luật tài chính, năng lực khai thác và tinh thần không ngừng đổi mới, Vietjet không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn duy trì tăng trưởng, mở rộng thị phần và tiếp tục giữ vị thế hãng hàng không có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Với chúng tôi, mỗi thách thức đều là một phép thử để tổ chức trưởng thành hơn, vận hành hiệu quả hơn và phục vụ hành khách tốt hơn.

Một chính sách đột phá trong năm 2025 là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Góc nhìn của bà về chính sách này như thế nào?

Tôi thấy đây là một tín hiệu rất tốt. Tôi luôn có niềm tin rằng kinh tế tư nhân là động lực phát triển cho kinh tế Việt Nam. Đây là bước đi đúng đắn, tương tự như cách các nước phát triển như Singapore đã làm.

Có thể nói đây là "thiên thời" cho các doanh nghiệp. Cùng với thông tin Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước vừa qua, tôi nghĩ đây là phần thưởng xứng đáng cho người luôn tâm niệm mang Vietjet ra thế giới. Tuy nhiên, để tận dụng được "thiên thời" này, doanh nghiệp tư nhân cần phải có khả năng đáp ứng và tư duy đổi mới sáng tạo.

Trong năm 2026, Vietjet sẽ có những định hướng và kỳ vọng gì cho cổ đông và nhà đầu tư?.

Có thể nói, Vietjet đã hoàn toàn bước qua giai đoạn hồi phục và đang ở tâm thế sẵn sàng cho một chu kỳ mới – chu kỳ của tăng trưởng bền vững. Năm 2026, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, dựa trên nền tảng tài chính đã được củng cố vững chắc, hiệu suất khai thác đội tàu bay tối ưu và mạng bay quốc tế không ngừng mở rộng.

Song song với câu chuyện tăng trưởng, chúng tôi vẫn luôn kiên định với 'lời hứa' chia cổ tức đều đặn. Mục tiêu tối thượng của Vietjet là giữ gìn và không ngừng gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn. Chúng tôi muốn các cổ đông và nhà đầu tư luôn cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi chọn đồng hành cùng Vietjet trên chặng đường phát triển ổn định phía trước.

Là một nữ lãnh đạo truyền cảm hứng, đâu là triết lý sống hoặc nguồn động lực giúp bà luôn giữ được sự cân bằng, sự tươi mới và tinh thần "dám nghĩ dám làm" để chèo lái con thuyền tài chính của Vietjet?

Với tôi, mọi hành trình đều phải khởi đầu từ sự cẩn trọng và tính kỷ luật cao. Đặc biệt trong ngành hàng không đầy biến động này, mỗi quyết định tài chính đều cần được cân đo đong đếm kỹ lưỡng dựa trên các nguyên tắc cốt lõi, nhưng tuyệt đối không được cứng nhắc mà phải linh hoạt theo nhịp đập của thị trường. Tôi luôn tâm niệm rằng, sự cân bằng tinh tế giữa nguyên tắc và khả năng thích ứng chính là chìa khóa để doanh nghiệp đi được đường dài.

Tôi cũng thường tự nhắc mình: Muốn đi xa thì không thể đi một mình. Sức mạnh thực sự của tổ chức không nằm ở cá nhân người lãnh đạo, mà nằm ở đội ngũ cộng sự tài năng, trách nhiệm và cùng chung một hệ giá trị. Được làm việc giữa một tập thể chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết như vậy, chính tôi cũng đang được truyền năng lượng và học hỏi thêm mỗi ngày.

Ở Vietjet, dòng chảy công việc chưa bao giờ ngừng nghỉ với những mục tiêu và thử thách mới liên tục xuất hiện. Chính môi trường đầy 'lửa' ấy giúp tôi và anh em đồng nghiệp luôn giữ được tư duy tươi mới, sự bình tĩnh trước sóng gió và sự kiên định với những gì đã chọn. Đó chính là động lực lớn nhất thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực và gắn bó với Vietjet trên chặng đường phía trước.

Khép lại năm 2025, nếu được gửi một thông điệp ngắn gọn đến hành khách, đối tác và cán bộ nhân viên về hành trình sắp tới của Vietjet, bà sẽ nói điều gì?

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến hàng triệu hành khách đã luôn tin yêu và chọn bay cùng Vietjet. Tôi cũng muốn cảm ơn các đối tác đã luôn kề vai sát cánh, và đặc biệt là gửi một lời cảm ơn từ tâm đến toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Vietjet – những người đã ngày đêm bền bỉ cống hiến để giữ cho những chuyến bay luôn an toàn, đúng giờ và trọn vẹn niềm vui cho hành khách.

Chặng đường phía trước đang mở ra với biết bao cơ hội và những giấc mơ lớn. Vietjet sẽ tiếp tục sải cánh bay xa hơn, đặt chân đến những vùng đất mới, không chỉ để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách, mà còn để mang tinh thần Việt Nam – một tinh thần năng động, thân thiện và luôn vươn lên – đến với bạn bè năm châu.

Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, xin mến chúc quý độc giả và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và chờ đón những hành trình rực rỡ cảm hứng cùng Vietjet trong tương lai.

Cảm ơn bà về những chia sẻ này!

