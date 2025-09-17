Giữa tốc độ đô thị hóa nhanh của Việt Nam và khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào 2045, một câu chuyện cảm hứng đang dần hình thành - đó là hành trình chuyển hoá từ việc xây không gian sống đơn thuần thành việc kiến tạo đô thị hiện đại - nơi chất lượng và bản sắc cùng song hành, tạo nên những trải nghiệm sống xứng tầm cho người Việt. Nhưng trên hành trình ấy, không ít đô thị rơi vào "tháp ngà" – hào nhoáng nhưng tách biệt, khó tiếp cận với số đông. Từ nỗi trăn trở về "tháp ngà" đô thị đó, Masterise Group - thông qua trụ cột thương hiệu đầu tiên là Masterise Homes - chọn cho mình một hướng đi khác biệt, vừa nâng tầm chất lượng sống cho người Việt, vừa đảm bảo sự phát triển hiện đại, bền vững cho diện mạo đô thị Việt Nam.

Trả lời trong talkshow Kiến tạo đất nước - Tự hào Việt Nam được phát sóng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 26/8 vừa qua, bà Thi Anh Đào, Giám đốc khối Marketing - Masterise Group nhấn mạnh: "Bản thân doanh nghiệp phải nhìn nhận mình là một thành phần trong hệ sinh thái kiến quốc để nhìn thấy được vai trò của mình, làm thế nào để mình đóng góp vào quá trình phát triển đất nước". Đây không chỉ là một tuyên ngôn, mà là tinh thần dẫn đường cho mọi chiến lược tại Masterise Group, cho thấy không nên xem doanh nghiệp là một thực thể tách biệt, mà là đối tác của Nhà nước và cộng đồng, cùng nhau kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước.

Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay là một tấm gương đa chiều đáng suy ngẫm. Giá nhà tăng, bức tranh chung cũng cho thấy GDP Việt Nam tăng mạnh, đạt 7,09 % năm 2024 và 7,52 % trong 6 tháng đầu năm 2025, mức tăng cao nhất trong 15 năm qua. Dòng vốn FDI đổ vào bất động sản tăng 46 % trong Q1/2025, lên gần 2,4 tỷ USD. Thị trường hấp dẫn, nhưng sự chênh lệch giữa tốc độ tăng giá và khả năng chi trả khiến giấc mơ về một "không gian đáng sống" trở thành bài toán khó với nhiều gia đình. Giữa bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: làm sao để doanh nghiệp không chỉ bán bất động sản, mà tạo ra không gian sống có giá trị bền vững cho cả cộng đồng?

"Với chúng tôi, khi phát triển một khu đô thị, mục tiêu không chỉ là xây dựng nhà ở hay cơ sở vật chất, mà là tạo nên một nơi "đáng sống". Đáng sống không chỉ là đáp ứng nhu cầu cơ bản – an toàn, tiện ích 24/7 trong bán kính hợp lý – mà còn tạo ra cảm giác thuộc về, gắn kết cộng đồng. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chúng ta cần hướng tới chiều sâu, giúp người dân có cuộc sống cân bằng.

Một yếu tố khác biệt mà tôi tin doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể tạo sự khác biệt với các doanh nghiệp quốc tế là "chất Việt Nam". Chúng tôi luôn tìm cách để không gian sống vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo kết nối phục vụ cuộc sống, vừa gắn kết con người với nguồn cội – từ thiết kế đến công trình công cộng. Tôi tin đó chính là diện mạo đô thị cần có của một quốc gia hướng đến tương lai bền vững".

Khi đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu nâng chuẩn sống ở Việt Nam không chỉ là chuyện tiện nghi, mà là chất lượng sống cho mọi người. Theo bà, cần phải giải phóng các không gian sống khỏi thế thống trị của những "tháp ngà" đô thị không dành cho số đông, để kiến tạo nên những không gian sống với chất lượng sống mà ai cũng xứng đáng được thụ hưởng.

"Tầm nhìn của Masterise Group là tiên phong hiện thực hóa ý niệm ‘nâng tầm chất lượng sống’, coi đó không chỉ là mục tiêu kinh doanh, mà còn là một cam kết dài hạn với cộng đồng, dựa trên quan điểm gắn ‘chuẩn sống’ với trách nhiệm xã hội và khát vọng kiến quốc", bà Đào cho biết.

Tầm nhìn nâng tầm chất lượng sống lớn lao đó được thể hiện một phần qua ý tưởng "không gian sống hàng hiệu" của Masterise Homes – thành viên Masterise Group, thương hiệu gắn liền với hành trình hơn 1 thập kỷ kiến tạo không gian sống xứng tầm cho người Việt. Với Masterise Homes, "không gian sống hàng hiệu" không chỉ là lời hứa, mà là cam kết nỗ lực để kiến tạo một tương lai đô thị không còn "tháp ngà", mà là hành trình xây dựng những không gian sống hiện đại, chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn có bản sắc.

"Các dự án của Masterise Homes được phát triển theo định nghĩa mới về "hàng hiệu" trong bất động sản, qua đó nâng tầm chất lượng sống, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm cho cư dân", bà Đào chia sẻ.

Định nghĩa về "hàng hiệu trong bất động sản" từ góc nhìn Masterise Homes thể hiện rõ nét qua bốn tiêu chí: tỉ mỉ đến từng chi tiết, trường tồn với thời gian, mang cảm hứng từ di sản, và được thị trường quốc tế công nhận.

"Với bốn tiêu chí này, "hàng hiệu" không đồng nghĩa xa hoa. Bất cứ ai, ở giai đoạn nào của cuộc đời hay phân khúc nào, cũng xứng đáng được hưởng chất lượng tốt nhất trong tầm của mình. Đây là tầm nhìn giúp giảm bớt tình trạng "tháp ngà" xa cách và đặc quyền trong các khu đô thị.

Thay vì chỉ tập trung vào dự án sang trọng cho một nhóm nhỏ, cần tạo ra không gian sống đáp ứng đúng mối bận tâm của từng cộng đồng. Những người trẻ thành đạt có mối bận tâm về không gian sống khác với những người luôn muốn vươn lên những tầm cao mới trong phát triển bản thân. Khi mỗi nơi đều có giải pháp phù hợp, sản phẩm bất động sản mới thật sự góp phần thu hẹp khoảng cách và hạn chế "ốc đảo" trong đô thị", bà Đào nói.

Giải pháp này được chuyển hóa rất sinh động tại dự án The Global City – khu đô thị 117,4 ha do Masterise Homes phát triển tại khu Đông TP HCM. Được thiết kế bởi Foster + Partners, The Global City mang đến mô hình "đô thị 15 phút" hiện đại, thân thiện, nơi cư dân có thể tiếp cận mọi tiện ích trong vòng 15 phút sinh thái. Kết hợp không gian công cộng được sắp đặt hài hòa với cảnh quan, vườn cây, và các tiện ích xanh khác, với sự kết hợp đa dạng các phân khúc sản phẩm và loại hình, The Global City tự tin trở thành biểu tượng đô thị Đông Nam Á, dành cho bất cứ ai mong muốn một cuộc sống thành thị quốc tế dù ở giai đoạn nào của cuộc đời.

Giúp cư dân kết nối với chính mình, xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa, tìm được chất sống có chiều sâu giữa guồng quay xã hội hối hả là cách mà Masterise Group - thông qua Masterise Homes - kiến tạo diện mạo mới có hồn, có bản sắc cho đô thị Việt. Bà Đào khẳng định: "Ở cấp độ vĩ mô, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp giàu và trung lưu ở Việt Nam nhanh, nhưng tốc độ tăng giá - đặc biệt là bất động sản - còn nhanh hơn, khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn. Vì vậy, khi đã xác định rõ đối tượng cư dân, doanh nghiệp phải phát triển sản phẩm phù hợp, giải quyết được vấn đề thực tế của họ.

Giá trị thực sự của một khu đô thị không nằm ở bản vẽ hay thông tin truyền thông, mà ở chính cộng đồng dân cư. Giai đoạn đầu, chủ đầu tư có thể tổ chức hoạt động thu hút người đến ở, tham quan, trải nghiệm; mời đối tác quốc tế, quy hoạch bài bản, đưa yếu tố lịch sử và văn hoá vào thiết kế, như với dự án The Global City, chúng tôi lồng ghép "chỉ dấu" của Sài Gòn xưa vào từng căn nhà. Nhưng cuối cùng, câu hỏi quan trọng là: ai sẽ sống ở đó, họ có trân trọng và gìn giữ những giá trị được gửi gắm, cùng đồng hành xây dựng cộng đồng hay không?"

Một không gian đáng sống không thể chỉ đáp ứng những nhu cầu nhất thời mà phải hướng đến sự phát triển bền vững. "Bởi vậy, cách tiếp cận của chúng tôi là luôn chú trọng sự đồng bộ từ triết lý đến tiêu chuẩn vận hành - từ hạ tầng đến thiết kế, tiện ích, từ sự đáp ứng nhu cầu cá nhân đến sự kết nối cộng đồng, tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau. Nếu người dân chỉ là khách hàng một lần, đô thị sẽ thiếu hồn; nếu họ là "đối tác cảm xúc" xuyên suốt, thì đô thị ấy sẽ sống và truyền cảm hứng", bà Đào khẳng định.

Tại talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam", với tư cách đại diện doanh nghiệp của khối kinh tế tư nhân luôn sẵn sàng cho trọng trách kiến tạo diện mạo đô thị quốc gia, Bà Thi Anh Đào nhiều lần nhấn mạnh rằng "khi doanh nghiệp phát triển một khu đô thị, mục tiêu không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản là ‘có chỗ để ở’, mà còn phải tạo ra một không gian sống nơi người dân cảm thấy gắn bó với các mối quan hệ ý nghĩa, thuận tiện trong kết nối phục vụ cuộc sống hàng ngày, tìm thấy sự cân bằng giữa guồng quay xã hội và phát triển giá trị sống sâu sắc hơn." Chính tầm nhìn ấy mang lại sự khác biệt bền vững trong phát triển đô thị.

Tất nhiên, sự phát triển ấy rõ ràng không thể tách rời bản sắc văn hóa. "Những giá trị về lịch sử, văn hóa, DNA của người Việt phải được bảo tồn trong các khu đô thị hiện đại, để vùng đất ấy không chỉ đẹp mà còn đáng tự hào," đại diện Masterise Group cho biết.

Tư duy trên không chỉ dừng lại ở phát triển đô thị, mà còn được doanh nghiệp mở rộng sang nhiều trụ cột thương hiệu khác. Từ Masterise Property Management – giải pháp quản lý bất động sản đem đến trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân; Masterise Hospitality & Entertainment - đơn vị vận hành các dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp và không gian trải nghiệm độc bản; đến logistics và hạ tầng với những dự án chiến lược giúp thúc đẩy liên kết vùng, khơi thông dòng chảy thương mại, có thể thấy, Masterise Group đang không ngừng mở rộng năng lực nhằm nâng tầm chất lượng sống và đóng góp tích cực cho tương lai đất nước.

Khi doanh nghiệp coi mình là một phần của nền móng dân tộc, khi nhà nước kiến tạo thể chế thuận lợi và khi cộng đồng cùng chung khát vọng, đó là lúc hình thành nên sức mạnh tổng hòa quốc gia. Một Việt Nam hội nhập nhưng không hòa tan, phát triển hiện đại mà vẫn giữ gìn bản sắc – và đó mới chính là ý nghĩa cao nhất của hành trình "kiến tạo đất nước".





Ánh Dương Thanh Niên Việt