Nếu trước đây, vị trí, giá bán hay khả năng kết nối hạ tầng là những tiêu chí được người mua nhà ưu tiên hàng đầu, thì ngày nay, khách hàng - đặc biệt là nhóm mua ở thực ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những giá trị bền vững phía sau một ngôi nhà. Đó là môi trường phát triển cho con trẻ, không gian sống lành mạnh, khả năng chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và có thể bảo toàn giá trị tài sản trong tương lai.

Tại khu Đông TP.HCM - nơi đang hình thành những cực tăng trưởng mới và hội tụ cộng đồng cư dân trí thức, Gladia Heights xuất hiện như một lời hồi đáp cho những giá trị mà cư dân hiện đại thực sự tìm kiếm. Được phát triển từ tâm huyết của hai thương hiệu bất động sản hàng đầu Keppel và Khang Điền, dự án hướng đến kiến tạo một không gian sống cao cấp ven sông theo triết lý xuyên suốt: “Future-First” - Chuẩn Sống Tương Lai.

Theo đại diện chủ đầu tư, triết lý "Future-First" không phải là dự đoán cho tương lai, mà là chuẩn bị cho tương lai một cách có trách nhiệm, nhân văn và bền vững. Thông điệp này được xác định là "kim chỉ nam" trong mọi quy hoạch, thiết kế, tiện ích, cảnh quan và thể hiện trọn vẹn qua 4 giá trị cốt lõi: "Grow" - nuôi dưỡng thế hệ tương lai trong môi trường kết nối; "Relax" - tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị; "Breathe" - gắn kết hài hòa cùng thiên nhiên và "Reap" - bồi đắp những giá trị tích lũy vững bền theo thời gian.

Bốn giá trị nền tảng không tách rời mà gắn kết tạo nên một chuẩn sống toàn diện. Nơi mỗi giai đoạn cuộc đời đều tìm thấy sự cân bằng, cảm hứng và giá trị xứng tầm.

Với nhiều gia đình hiện đại, đặc biệt là những cư dân hướng đến mục tiêu an cư lâu dài, điều đầu tiên khi chọn nơi ở không còn dừng ở “căn hộ có đẹp không?”, mà là “con mình sẽ lớn lên như thế nào trong môi trường sống này?”. Một ngôi nhà lý tưởng vì thế không chỉ cần mang lại sự tiện nghi cho hiện tại, mà còn phải trở thành nơi đặt nền móng cho hành trình trưởng thành của con trẻ, cả về thể chất, cảm xúc, khả năng kết nối với thế giới xung quanh.

Đó cũng là lý do Gladia Heights đặt “Grow” ở vị trí đầu tiên trong chuẩn sống “Future-First”. Tại đây, sự phát triển của trẻ được đặt ở trung tâm của hệ sinh thái sống. Gladia Heights dành phần lớn diện tích để kiến tạo nên một môi trường giàu trải nghiệm, như hồ bơi trẻ em, khu vui chơi nước, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, khu leo núi giả lập, công viên tuổi thơ,... Mỗi tiện ích là một “lớp học mở” giúp trẻ rèn luyện thể lực, nuôi dưỡng sự tự tin, năng động, sáng tạo và khơi gợi tinh thần khám phá. Đồng thời, cảm nhận được sự kết nối với gia đình và cộng đồng từ những năm tháng đầu đời.

Điểm đặc biệt của Gladia Heights là dự án không chỉ thiết kế không gian vận động, khám phá cho con trẻ mà còn xây dựng chuỗi chương trình phát triển toàn diện để các cư dân nhí tìm thấy đam mê và nuôi dưỡng tài năng từ sớm như Bơi, Ballet, Vẽ và Yoga. Việc tích hợp các hoạt động ngay trong khuôn viên dự án mở ra cơ hội để trẻ phát triển năng khiếu, vận động và cân bằng cảm xúc trong một môi trường an toàn, chất lượng. Đồng thời, giúp bố mẹ giảm đáng kể thời gian đưa đón, dành nhiều thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình.

Lợi thế của Gladia Heights càng được củng cố khi dự án tọa lạc ngay mặt tiền trục Võ Chí Công, trong cụm đô thị tích hợp quy mô 60ha kế cận Thủ Thiêm - nơi được bao quanh bởi mạng lưới hơn 15 trường học chất lượng cao và quốc tế trong bán kính 5km. Từ những năm đầu đời đến hành trình trưởng thành, trẻ có cơ hội tiếp cận một hệ sinh thái giáo dục đồng bộ, chất lượng.

Khi môi trường sống, vui chơi và học tập được đặt trong cùng một hệ quy chiếu, “Grow” tại Gladia Heights không chỉ là một lời hứa về tuổi thơ vẹn tròn cho con trẻ, mà là một nền tảng vững chắc cho tương lai của cả một thế hệ.

Tại Gladia Heights, Liên doanh Keppel và Khang Điền dành nhiều tâm huyết để phát triển hơn 60 tiện ích đẳng cấp, tạo nên một không gian sống cân bằng để mỗi cư dân đều có thể thư giãn, tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc.

Ngày mới tại Gladia Heights bắt đầu bằng những nhịp sống thư thái: vài vòng dạo bộ trên lối Massage chân, một buổi tập tại phòng Gym hiện đại, hay những phút thiền tịnh với Yoga giữa không gian xanh. Chiều xuống, cư dân có thể thả mình trong làn nước của Hồ bơi Ngân Hà chiều dài 50m chuẩn Olympic, thư giãn tại bồn Jacuzzi nổi hay tận hưởng trải nghiệm độc đáo với Hồ bơi Ánh Sao tích hợp âm thanh dưới nước. Không chỉ mang đến giá trị nghỉ dưỡng, những tiện ích này còn tạo nên cảm giác mỗi ngày trở về nhà là một hành trình chăm sóc bản thân trọn vẹn.

Những điểm chạm tinh tế được nối dài với sảnh chờ sang trọng và Clubhouse biệt lập, nơi lý tưởng để kết nối cùng những người bạn tâm giao hay gặp gỡ đối tác trong không gian lịch lãm. Mỗi dịp cuối tuần, khu vực tiệc nướng ngoài trời với mái che kính lấy sáng ấm áp sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy vô giá của gia đình. Và nếu cần một khoảng lặng cho riêng mình, vườn thư giãn xanh mướt hay chòi tắm nắng bên hồ bơi luôn sẵn sàng đón đợi cư dân cùng một tách trà chiều bình yên bên trang sách hay đơn giản chỉ là lắng nghe những thanh âm xào xạc của thiên nhiên, tiếng con trẻ cười đùa hạnh phúc.

Nếu "Relax" mang đến những phút giây tái tạo năng lượng, thì "Breathe" chính là nền tảng để trạng thái ấy hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi sự thư thái không chỉ đến từ tiện ích, mà còn được nuôi dưỡng bởi một không gian sống đủ rộng mở, đủ thông thoáng, đủ gần gũi với thiên nhiên để cư dân cân bằng Thân - Tâm - Trí và an yên trong từng khoảnh khắc.

Giá trị “Breathe” tại Gladia Heights hiện diện rõ nét trong kiến trúc toàn khu. Các căn hộ được thiết kế theo mô hình đơn lập và song lập với những khoảng thở hợp lý, tạo nên những hành lang lộng gió giúp đối lưu không khí tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu và giảm bớt sự ngột ngạt thường thấy ở các dự án cao tầng trong đô thị lớn.

Bên trong mỗi không gian sống riêng tư, hệ cửa kính tràn viền từ sàn đến trần kết hợp ban công rộng mở cùng trần cao giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, mở ra không gian sống thoáng đãng, nhẹ nhàng và đầy cảm hứng.

Đặc biệt, với 70% căn hộ hướng sông và 30% căn hộ hướng hồ bơi nội khu, mỗi khung cửa đều mở ra tầm nhìn khoáng đạt, mang thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

Không chỉ rộng mở về tầm nhìn, căn hộ tại Gladia Heights còn được thiết kế để đồng hành cùng nhịp sống của mọi thành viên trong gia đình. Với đa dạng loại hình từ 1 - 4 phòng ngủ, diện tích từ 51 - 144m2 và phần lớn các căn đều có không gian +1 đa chức năng cho phép gia chủ linh hoạt biến đổi công năng: phòng làm việc tại nhà cho bố mẹ, góc đọc sách yên tĩnh, không gian sáng tạo cho trẻ hay một nơi để các thành viên trong gia đình nuôi dưỡng sở thích cá nhân,...

Với Gladia Heights, một tổ ấm lý tưởng phải là nơi cư dân cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại và an tâm ở tương lai. Chuẩn sống tương lai tại đây được hoàn thiện bằng mảnh ghép cuối cùng: “Reap” - An nhiên tận hưởng và bồi đắp những giá trị tích lũy vững bền theo thời gian.

Nằm trong tổng thể cụm đô thị tích hợp quy mô 60ha kế cận Thủ Thiêm được quy hoạch đồng bộ, Gladia Heights thừa hưởng một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh với hơn 9ha không gian cảnh quan, hạ tầng, tiện ích cùng 5 công viên chủ đề rộng lớn. Đây là nền tảng quan trọng để tạo nên một môi trường sống khác biệt: cư dân có thêm không gian để hít thở, vận động, thư giãn và kết nối với thiên nhiên mỗi ngày.

Giá trị bền vững của Gladia Heights tiếp tục được củng cố bởi chứng nhận Đô Thị Xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) và BCA Green Mark Gold do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để kiến tạo không gian sống xanh bền vững chuẩn quốc tế cho cư dân.

Đặt trong bức tranh phát triển của khu Đông TP.HCM, nơi hạ tầng, trung tâm kinh tế và cộng đồng cư dân chất lượng đang cùng hội tụ, Gladia Heights không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là tài sản tích lũy giàu tiềm năng.

Với vị trí đắc địa ngay mặt tiền trục Võ Chí Công, kế cận Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, Gladia Heights hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng của khu vực. Hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai và hoàn thiện giai đoạn 2026 - 2030 như mở rộng Võ Chí Công lên 12 làn xe, hoàn thiện nút giao Mỹ Thủy, triển khai tuyến Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, Metro 06,… đang từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối liên vùng. Khoảng cách đến trung tâm thành phố, các cực tăng trưởng kinh tế và hai Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành vì thế được rút ngắn đáng kể: chỉ 10 phút đến Thủ Thiêm và Phú Mỹ Hưng, 15 phút đến Cầu Ba Son, 20 phút đến Chợ Bến Thành, khoảng 30 phút đến hai Sân bay Quốc tế; mở ra dư địa gia tăng giá trị bền vững cho dự án trong dài hạn.

Hơn cả một không gian sống đẳng cấp, Gladia Heights là một tầm nhìn sống tiên phong. Không phát triển theo những xu hướng ngắn hạn, dự án được kiến tạo để mỗi trải nghiệm hôm nay đều trở thành nền tảng cho chất lượng sống và giá trị bền vững của tương lai.





Ánh Dương Thanh Niên Việt