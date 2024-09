Golden Crown Hai Phong lấy cảm hứng từ hình tượng vương miện vàng – biểu tượng gắn liền với mỗi bậc đế vương, đại diện cho quyền uy tối thượng. Trên thế giới, nhắc đến khái niệm "tòa tháp thiết kế hình vương miện" là nhắc đến những kiệt tác kỳ công như: tháp vương miện kim cương Burj Binghatti Jacob & Co Residences (Dubai), The Crown Building ở New York (Mỹ), tháp Crown Sydney cao nhất thành phố cảng Sydney (Úc) hay Elbphilharmonie – Tòa Tháp vương miện cao nhất Hamburg (Đức)...

Tại Việt Nam, Golden Crown Hai Phong là một trong những công trình đầu tiên sở hữu kiến trúc vương miện cao quý. Đây là sản phẩm đặc sắc tiếp theo trong dòng Kim địa ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn được DOJILAND ra mắt trong năm 2024. Nếu như trước đó, Diamond Crown Hai Phong nổi danh với thiết kế Diagrid độc đáo thì Golden Crown Hai Phong lại gây ấn tượng với thiết kế tỉ lệ vàng hoàn mỹ. Giá trị của thiết kế tỷ lệ vàng, theo đại diện DOJILAND, không chỉ tôn vinh tình yêu với cái đẹp của cộng đồng tinh hoa phố Cảng, mà còn thể hiện tham vọng của chủ đầu tư về một công trình kiến trúc đẹp trường tồn với thời gian.

Biểu tượng vương miện vàng được thể hiện đồng nhất từ các tầng đế cho đến tầng mái của công trình. Bên cạnh màu vàng sâm panh nổi bật thì điểm nhấn của công trình chính là ở tầng thượng với tạo hình vương miện vàng trên đỉnh tháp, nơi mỗi đầu dầm được kết thúc bằng tạo hình viên kim cương tỏa sáng, mang đến một trải nghiệm thị giác đa cảm xúc.

Sau ấn tượng với thiết kế mặt ngoài độc đáo, cư dân tiếp tục bị choáng ngợp khi được chào đón bằng không gian sảnh chính lộng lẫy. Ý tưởng "dòng chảy vàng thịnh vượng" được thực hiện xuyên suốt trên toàn bộ hệ thống sảnh, thể hiện yếu tố hoàng gia cũng như khẳng định sự đẳng cấp của dự án.

Cùng với đó, độ cao trần sảnh lên tới gần 5m kết hợp với hiệu ứng 3D dập sóng vàng, gạch vân đá tự nhiên sang trọng, artwork trang trí và đèn chùm pha lê thiết kế riêng với hiệu ứng các hạt mưa vàng đang rơi... Tất cả góp phần tạo nên những trải nghiệm đa giác quan, sánh ngang tầm với các khách sạn, resort 5 sao đẳng cấp quốc tế.

Bước qua không gian sảnh lộng lẫy, trở về với "vương quốc" riêng của mình, các quý chủ nhân sẽ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày nơi phố Cảng với tầm nhìn đáng mơ ước. Chiều cao nổi bật lên tới 160 mét, cộng hưởng với thiết kế ba cánh lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ, Golden Crown Hai Phong tối ưu tất cả các mặt thoáng, 100% các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn đế vương rộng mở.

Tại bất cứ đô thị nào trên thế giới, tầm nhìn rộng mở cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của khái niệm bất động sản hạng sang. Tại Golden Crown Hai Phong, tầm nhìn của các quý chủ nhân mỗi buổi sáng thức giấc là hình ảnh bình minh ngang tầm mắt, những ánh ban mai đầu tiên của thành phố xuyên qua khung cửa kính lớn chạm sàn. Khi hoàng hôn buông xuống, đêm tối bất tận được tô điểm bởi những ánh đèn rực rỡ, quý chủ nhân thu trọn trong tầm mắt mọi tinh hoa đất trời và phồn hoa đô thị.

Không dừng lại ở kiến trúc biểu tượng, mỗi căn hộ tại Golden Crown Hai Phong là một tác phẩm nghệ thuật được "đo ni đóng giày" cho từng chủ nhân. DOJILAND mang đến trải nghiệm cá nhân hóa đến từng chi tiết, từ việc lựa chọn phong cách thiết kế, màu sắc cho trần, sàn gỗ, cửa thông phòng đến không gian bếp, tất cả đều theo đúng gu thẩm mỹ và sở thích riêng của mỗi vị chủ nhân.

Chủ đầu tư đưa tiêu chuẩn bàn giao Bespoke – hơn cả sự sang trọng, tuyên ngôn cho một đẳng cấp vào triết lý phát triển bất động sản. DOJILAND tiên phong "may đo" dành riêng cho những khát vọng và giấc mơ của người Hải Phòng về một căn nhà đẳng cấp và thể hiện rõ chất sống cá nhân, nâng tầm ngưỡng vọng của người dân thành phố Cảng. Đây chính là phong cách Bespoke Luxury hòa quyện trong tinh thần bất động sản nghệ thuật kim hoàn mà Golden Crown Hai Phong theo đuổi.

Với triết lý "không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn" được thể hiện ngay việc chủ đầu tư lựa chọn những thiết bị hàng đầu của các thương hiệu nổi tiếng châu Âu như Duravit, Hansgrohe, Bosch, Teka, Grohe, Hafele…. Các thiết bị vòi rửa, vòi tắm đều áp dụng công nghệ xả nước thông minh, ngoài việc làm sạch còn cho cảm giác thư giãn, relax hơn; hay bồn cầu thông minh với các chức năng như tự xả nước, sưởi ấm, khử khuẩn… luôn giữ cho không gian nhà vệ sinh sạch sẽ.

Đặc biệt, bể sục massage cũng là DOJLAND đặt hàng riêng hãng Duravit, tiếp đến là đầu tư công nghệ vòi sen Rainpowder của thương hiệu Hansgrohe - tích hợp hệ đầu phun đặc biệt với nhiều kiểu phun khác. Tuy nhiên, hiện đại thôi là chưa đủ, không gian phòng tắm còn được chủ đầu tư thiết kế những chi tiết tinh xảo và tranh tường Mosaic, kiến tạo nên một "thiên đường nghỉ dưỡng" đậm chất nghệ thuật ngay tại căn hộ.

Với những căn hộ sở hữu bồn tắm massage sẽ giúp nâng tầm chất lượng chất của chủ nhân. Không cần phải bước ra khỏi nhà, chủ nhân đã có thể thư giãn ngay tại gia với một spa thu nhỏ giúp tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

Chị Thu Minh - một khách hàng tham quan căn hộ mẫu của Golden Crown Hai Phong chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ với trang thiết bị, không gian thiết kế tại phòng tắm của căn hộ Golden Crown Hai Phong. Bởi, phòng tắm ở đây sang xịn như tại một số khách sạn 5 sao đẳng cấp thế giới. Giờ không phải đến các khu resort để tận hưởng những tiện ích nghỉ dưỡng mà ngay tại căn hộ của mình, tôi có thể ngâm mình trong bể sục massage, đánh tan những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tôi thực sự đánh giá cao về độ chịu chi, sự khác biệt của chủ đầu tư. Do đó, tôi không còn điều gì phải băn khoăn để đưa ra quyết định trở thành chủ nhân tương lai của căn hộ tại Golden Crown Hai Phong".

Thấu hiểu mong muốn của những vị "thượng đế" thời công nghệ, tất cả những gì chủ nhân muốn đều có trong căn hộ. Chủ nhân dễ dàng điều kiện mọi thiết bị trong căn hộ qua smart phone, điều khiển hệ thống âm thanh - ánh sáng bằng giọng nói, điều khiển các thiết bị theo kịch bản thiết lập sẵn và có thể giám sát an ninh trong nhà, tự động thông báo nếu có đột nhập.

Đặc biệt, DOJILAND còn tiên phong đưa mô hình Robot phục vụ có chức năng giao hàng tận nơi về Golden Crown Hai Phong. Tại đây, công nghệ hiện đại được vận dụng một cách tinh tế để nâng tầm trải nghiệm sống của quý chủ nhân. Trong trường hợp quý chủ nhân bận rộn hoặc cần hỗ trợ xách đồ, Robot giao hàng sẽ như một người quản gia tận tụy, uy tín làm nhiệm vụ tiếp nhận các đơn hàng, bao gồm vật tư cá nhân, thư từ, chìa khóa, hàng hóa từ người giao hoặc lễ tân, mang đến tận cửa căn hộ khi có yêu cầu.

Tất cả những điểm duy biệt của Golden Crown Hai Phong kiến tạo nên một tuyệt tác Bespoke Luxury, mang đến cho chủ nhân một cuộc sống hơn cả sống trong resort nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Đẳng cấp của Golden Crown Hai Phong còn được thể hiện thông qua việc mang đến phong cách sống Wellness Tech, kết hợp giữa Wellness truyền thống và Technology với những hỗ trợ từ công nghệ tối tân nhất.

Chuỗi tiện ích Wellness Tech tại tòa tháp Golden Crown Hai Phong mang đến những giải pháp tối ưu, toàn diện cho sức khỏe, thỏa mãn 03 tiêu chí: gần gũi với thiên nhiên – cân bằng thân, tâm, trí – công nghệ tối tân tại độ cao 75m. Wellness Tech tạo nên những trải nghiệm mang năng lượng "chữa lành" tích cực tương đương với những kỳ nghỉ dưỡng dài ngày tại resort 5 sao.

Đặc biệt hơn, giữa không gian sang trọng của tòa tháp vương miện vàng Golden Crown Hai Phong, một phương pháp trị liệu tuyệt vời mang tên Sky Onsen được kiến tạo. Tọa lạc tại độ cao 75m, Sky Onsen không chỉ là nơi thư giãn, mà còn là chốn giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi mỗi giác quan được đánh thức và tâm hồn được nâng niu.

Bên cạnh hệ thống khoáng nóng Sky Onsen, điểm nhấn của tiện ích Wellness Tech còn thể hiện qua chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe, gồm bộ đôi bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, đường chạy pitch trên cao…

"Thật bất ngờ với hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đẳng cấp của Golden Crown Hai Phong, nhất là tổ hợp khoáng nóng - Sky Onsen công nghệ Nhật Bản. Tôi chỉ bắt gặp tiện ích Sky Onsen tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao. Không ngờ rằng, một tiện ích đẳng cấp như vậy sẽ có ngay ở một dự án căn hộ. Đúng là đâu cần phải đi đâu xa, mà ngay tại ngôi nhà của mình, mỗi ngày tôi và gia đình đều có thể tận hưởng một cuộc sống nghỉ dưỡng, chẳng khác gì một bậc đế vương", chị Khánh Huyền – khách hàng của Golden Crown Hai Phong cho hay

Golden Crown Hai Phong chính là lựa chọn hoàn hảo cho giới tinh hoa - những người luôn mong muốn tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, nơi hội tụ của kiến trúc đặc sắc - công nghệ thông minh và tiện ích đỉnh cao.

Các cư dân sẽ được hòa mình vào cộng đồng văn minh, có cơ hội được kết nối, giao lưu với những người hàng xóm tài ba: là các doanh nhân, chuyên gia, các ông chủ lớn hay tầng lớp tri thức, các nhà khoa học… những người có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Đây chính là nơi để các cư dân có thể mở rộng các mối quan hệ, cùng kết nối, giao lưu và hợp tác.

Sự hội tụ của các cá nhân ưu tú sẽ tạo nên một cộng đồng dân cư đẳng cấp và văn minh. Đây sẽ là môi trường sống tuyệt vời để cả gia đình cùng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ, nơi mọi người cùng nhau sẻ chia kỷ niệm, tham gia các hoạt động xã hội và thể thao bổ ích giúp xây dựng một môi trường sống thân thiện và gắn kết.

Bài: BT Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Nhịp Sống Thị Trường