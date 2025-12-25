GELEX hiện là tập đoàn đầu tư vận hành theo mô hình holding, với hai trụ cột chính: CTCP Điện lực GELEX (GELEX Electric – mã GEE) và CTCP Hạ tầng GELEX (GELEX Infra). Trong đó, GEE phụ trách mảng thiết bị điện và phân phối điện; Hạ tầng GELEX quản lý các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng và nước sạch.

Giai đoạn 2015–2020, GELEX đẩy mạnh chiến lược M&A trong ngành thiết bị điện, từng bước nắm quyền chi phối và nâng tỷ lệ sở hữu cao nhất có thể các doanh nghiệp chủ chốt, qua đó hình thành chuỗi giá trị khép kín từ truyền tải, phân phối đến dân dụng. Đây không chỉ là quá trình mở rộng quy mô, mà là bước đi có chủ đích nhằm xây dựng một hệ sinh thái sản xuất kinh doanh đồng bộ.

Thành quả từ chiến lược M&A bài bản đã đưa GELEX Electric vươn lên vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành thiết bị điện Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái các thương hiệu uy tín và nắm giữ thị phần số 1 như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp phân phối THIBIDI, máy biến áp truyền tải MEE Power, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT…

Những cải tổ này nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh. Từ mức 18.714 tỷ đồng doanh thu và 818 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021, GELEX Electric bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Năm 2024, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 21.130 tỷ đồng, tăng trưởng 27,2% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.153 tỷ đồng, tăng 122,6% so với năm 2023.

Lũy kế 9 tháng 2025, doanh thu thuần GELEX Electric đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 24%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, tăng tới 162%. Doanh nghiệp đã nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 lên hơn 3.500 tỷ đồng – tăng 108% so với kế hoạch cũ – và chỉ sau 3 quý đã vượt kế hoạch mới.

Kết quả kinh doanh của GEE những năm gần đây.

Điểm khác biệt trong chiến lược của GELEX nằm ở giai đoạn hậu M&A, GELEX tập trung quản trị và tái cấu trúc toàn diện các đơn vị thành viên.

GELEX chuẩn hóa quản trị, áp dụng mô hình quản trị ngành dọc toàn tập đoàn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành tại các công ty con được phân định rõ vai trò chiến lược – điều hành.

Song song, doanh nghiệp bổ sung đội ngũ quản lý chuyên nghiệp ở các mảng tài chính, sản xuất, bán hàng và chuyển đổi số, đồng thời giữ lại và phát triển đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật lâu năm – yếu tố giúp bảo toàn "DNA" sản xuất của các thương hiệu truyền thống.

Ở khía cạnh sản phẩm, GELEX thu hẹp các sản phẩm không theo kịp xu thế thị trường, tập trung nguồn lực cho các sản phẩm mũi nhọn đang duy trì vị thế hàng đầu tại thị trường trong nước như dây cáp điện, máy biến áp, thiết bị đo điện, dây đồng… Đồng thời, mở rộng sang các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Năm 2024, tập đoàn khuyến khích dành tối đa 2% doanh thu mảng thiết bị điện cho R&D, đồng thời nghiên cứu xu hướng công nghệ, lưới điện thông minh và các giải pháp có thể triển khai trong tương lai gần tại Việt Nam. Chiến lược của GELEX Electric là đồng hành tăng trưởng cùng đất nước, tập trung vào hạ tầng điện công nghiệp, hạ tầng điện trong đô thị thông minh và hạ tầng số.

Một điểm nhấn quan trọng khác là mua sắm và quản lý vật tư tập trung. Với nhu cầu lớn và đồng nhất về nguyên vật liệu như đồng, thép, tôn,… GELEX Electric đóng vai trò đầu mối đàm phán với các nhà cung cấp trong và ngoài nước. Việc mua số lượng lớn giúp giảm chi phí đầu vào, cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho – lợi thế mà các doanh nghiệp đơn lẻ khó đạt được.

Giới chuyên gia nhìn nhận, thành công của GELEX Electric cho thấy khả năng gia tăng giá trị hậu M&A của GELEX không chỉ đến từ tài sản hiện hữu mà còn nhờ chuẩn hóa quản trị, tái cấu trúc vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong từng công ty thành viên.

Đây là công thức được xem là nền tảng tăng trưởng bền vững, giúp GELEX Electric trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện niêm yết có kết quả kinh doanh bứt phá nhất thị trường.

Tiếp nối thành công của GEE, GELEX đang áp dụng mô hình M&A đã được kiểm chứng vào các mảng tài sản của Hạ tầng GELEX. Trọng tâm là Viglacera – doanh nghiệp đầu ngành vật liệu xây dựng và khu công nghiệp, thông qua một chương trình tái cấu trúc bài bản dưới sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn quốc tế.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 6/2025, Viglacera đã thông qua chiến lược phát triển giai đoạn mới, với định hướng tinh gọn tổ chức, chuyên sâu theo nhóm ngành, nâng cao tự chủ và hiệu quả; đẩy mạnh R&D, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, rút ngắn chu kỳ đưa sản phẩm ra thị trường.

Chương trình tái cấu trúc được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2025–2026, Viglacera sẽ sắp xếp lại hơn 40 công ty thành viên theo 5 mảng kinh doanh cốt lõi.

Giai đoạn 2027–2030, doanh nghiệp tập trung mở rộng ở các phân khúc biên lợi nhuận cao, tái cấu trúc kênh bán hàng, marketing, đầu tư tự động hóa và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chương trình tái cấu trúc được kỳ vọng giúp Viglacera vận hành hiệu quả hơn, gia tăng giá trị doanh nghiệp và củng cố vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực cốt lõi.

Ở mảng nước sạch, Hạ tầng GELEX sẽ đưa Nhà máy nước sạch Sông Đà giai đoạn 2 vào vận hành, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm, tạo động lực tăng trưởng mới cho mảng nước sạch trong các năm tới.

Khi đặt trong tổng thể, Hạ tầng GELEX đang sở hữu những lợi thế đáng kể: danh mục tài sản hấp dẫn, duy trì sức khỏe tài chính – trong đó có dòng tiền ổn định, các chỉ số tài chính tốt hơn so với tiêu chuẩn, năng lực M&A, đặc biệt năng lực quản trị đã được chứng minh và định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, Hạ tầng GELEX đang đi đúng con đường mà GEE đã đi – nhưng với quy mô lớn hơn, dư địa mở rộng rộng hơn và thị trường bao trùm hơn.

Kinh nghiệm tái cấu trúc thành công tại GELEX Electric, cộng với việc Viglacera được tư vấn bởi các tổ chức quốc tế, đang củng cố niềm tin rằng Hạ tầng GELEX có thể xây dựng một mô hình quản trị minh bạch, chuẩn hóa – yếu tố then chốt để gia tăng giá trị doanh nghiệp sau IPO.

Sau thành công của GELEX Electric, kỳ vọng đang được đặt vào Hạ tầng GELEX như điểm sáng tiếp theo của Tập đoàn GELEX, thậm chí mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2025–2030.

Từ một doanh nghiệp chuyên về sản xuất thiết bị điện, GELEX đã chuyển đổi toàn diện, trở thành tập đoàn đầu tư trong các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế.

Chiến lược của GELEX là tăng trưởng thông qua M&A có chủ đích và hiệu quả, áp dụng các thông lệ quản trị tốt và quản trị sản xuất hiện đại, đầu tư Capex có trọng tâm và thực hiện tái cấu trúc kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và danh mục đầu tư của Tập đoàn, ghi dấu ấn của một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Với nền tảng nội lực vững vàng, sự kiên định với chiến lược phát triển bền vững và quản trị minh bạch, GELEX đã được vinh danh là "Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm" tại FChoice 2025.

Giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của GELEX mà còn là bảo chứng quan trọng cho kinh nghiệm vận hành hệ thống, tạo đà tích cực cho lộ trình IPO mảng Hạ tầng. Đây sẽ là bước đệm vững chắc để GELEX hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng trong giai đoạn sắp tới.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.





