Tổng kim ngạch thu về từ xuất khẩu cao su tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2026 chính thức ghi nhận đạt mốc 994,87 triệu USD.

"Tốc độ bứt phá của ngành đang chịu tác động kìm hãm gián tiếp từ chính việc giá mủ liên tục neo ở mức đỉnh cao kỷ lục. Điều này làm sụt giảm lực cầu cục bộ từ một số quốc gia mua hàng truyền thống dồi dào, tiêu biểu nhất là đối tác Trung Quốc."

Dù giá giao dịch bình quân trong tháng 5 đạt đỉnh 2.031 USD/tấn, tính trung bình toàn bộ chu kỳ 5 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu chung toàn thị trường vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1,3%, dao động quanh mức 1.880 USD/tấn.