Dữ Liệu từ Cục Hải quan Việt Nam
Việt Nam hiện giữ vững vị thế là mắt xích sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, chu kỳ tăng giá cao và sự suy giảm sức mua của các trụ cột cũ đang đặt ngành hàng trước bài toán đa dạng hóa thị trường.
Bức tranh 5 tháng đầu năm 2026.
Tổng kim ngạch thu về từ xuất khẩu cao su tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2026 chính thức ghi nhận đạt mốc 994,87 triệu USD.
"Tốc độ bứt phá của ngành đang chịu tác động kìm hãm gián tiếp từ chính việc giá mủ liên tục neo ở mức đỉnh cao kỷ lục. Điều này làm sụt giảm lực cầu cục bộ từ một số quốc gia mua hàng truyền thống dồi dào, tiêu biểu nhất là đối tác Trung Quốc."
Dù giá giao dịch bình quân trong tháng 5 đạt đỉnh 2.031 USD/tấn, tính trung bình toàn bộ chu kỳ 5 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu chung toàn thị trường vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1,3%, dao động quanh mức 1.880 USD/tấn.
Đơn vị tính: USD/tấn • Nguồn dữ liệu: Cục Hải quan Việt Nam
Khám phá tiềm năng hạ tầng đồn điền nông nghiệp trải dài dọc dải đất hình chữ S, giữ vị trí then chốt toàn cầu.
Việt Nam tự hào xếp vị trí thứ ba trên bản đồ sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu, sau Thái Lan và Indonesia.
Đây là vùng thổ nhưỡng bazan lý tưởng nhất, sở hữu những cánh rừng cao su bạt ngàn với năng suất mủ và quy trình khai thác dẫn đầu cả nước.
Khí hậu cao nguyên hai mùa rõ rệt giúp tối ưu hóa chu kỳ dưỡng cây và thu hoạch dòng mủ đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.
Đóng vai trò điều tiết diện tích canh tác phụ trợ, thích ứng linh hoạt với biến đổi thời tiết miền Trung.
Dòng chảy xuất khẩu ghi nhận những đồ thị biến chuyển sâu sắc tại các thị trường lớn trong 5 tháng đầu năm 2026.
Mặc dù giữ vị thế khách mua lớn nhất, nhu cầu tại đây đang giảm rõ rệt vì ảnh hưởng của giá cao.
Trở thành hiện tượng thương mại khi tăng trưởng mua hàng ở mức ba con số liên tục qua các tháng.
Ghi nhận hiệu suất bứt tốc mạnh mẽ nhất trong danh mục các thị trường lớn toàn cầu của Việt Nam.
|STT
|Thị trường đối tác
|Khối lượng T5 (Tấn)
|So với T5/2025 (lượng) (%)
|Khối lượng 5T (Tấn)
|Thị phần theo Khối lượng 2026 (%)
|-
|TỔNG CỘNG TOÀN THỊ TRƯỜNG
|74.003
|-23.8%
|529.055
|100.0%
|1
|Trung Quốc
|39.613
|-39.9%
|332.066
|62.8%
|2
|Indonesia
|7.568
|+296.4%
|37.073
|7.0%
|3
|Ấn Độ
|5.434
|-11.9%
|31.880
|6.0%
|4
|Hàn Quốc
|3.117
|+2.6%
|19.787
|3.7%
|5
|Malaysia
|4.618
|+118.3%
|18.456
|3.5%
|6
|Đài Loan
|2.227
|+8.1%
|9.757
|1.8%
|7
|Thổ Nhĩ Kỳ
|934
|-51.6%
|9.369
|1.8%
|10
|Sri Lanka
|951
|+67.1%
|5.638
|1.1%
|11
|Mexico
|1.158
|+213.0%
|5.297
|1.0%
|12
|Nga
|1.221
|-19.3%
|4.151
|0.8%
|13
|Brazil
|333
|-60.7%
|3.988
|0.8%
|14
|Nhật Bản
|664
|+9.2%
|3.500
|0.7%
|15
|Ý
|183
|-83.0%
|2.825
|0.5%
* Số liệu được tính toán và đồng bộ trực tiếp dựa trên công bố thương mại của Cơ quan Hải quan.
Đánh giá cơ hội ngắn hạn và bài toán phát triển bền vững trước các cơn sóng biến động thương mại toàn cầu.
Trong giai đoạn tới, ngành kinh doanh mủ cao su thiên nhiên của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn về biên lợi nhuận nhờ vào đồ thị tăng giá chung duy trì vững chắc trên các sàn giao dịch quốc tế.
Tuy nhiên, áp lực suy giảm cục bộ về tổng lượng xuất kho vẫn là rủi ro hiện hữu nếu cơ cấu phân phối tiếp tục trạng thái bất cân đối, phụ thuộc quá sâu vào một đầu mối duy nhất là Trung Quốc trong khi sức hấp thụ tại đây đang có dấu hiệu bão hòa.
Tập trung đẩy mạnh khai thác sâu các thị trường lân cận như Indonesia và Malaysia.
Tận dụng làn sóng mua hàng dồi dào, tăng trưởng cao từ Ấn Độ, Hàn Quốc và đặc biệt là hiện tượng Mexico.