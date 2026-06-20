Xuất khẩu Cao su của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026

Dữ Liệu từ Cục Hải quan Việt Nam

Việt Nam hiện giữ vững vị thế là mắt xích sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, chu kỳ tăng giá cao và sự suy giảm sức mua của các trụ cột cũ đang đặt ngành hàng trước bài toán đa dạng hóa thị trường.

Rừng cao su Việt Nam
Chương I

Toàn Cảnh Xuất Khẩu

Bức tranh 5 tháng đầu năm 2026.

Khối lượng tháng 5
74.003 tấn
▲ +7,8% so với T4 ▼ -23,8% so với cùng kỳ
Kim ngạch tháng 5
150,3 triệu USD
▲ +9,6% so với T4 ▼ -13,9% so với cùng kỳ
Lũy kế 5 tháng
529.055 tấn
▼ -3,8% về khối lượng ▼ -5,1% về trị giá 5 tháng
Giá Xuất Khẩu Bình Quân (T5)
2.031 USD/tấn
▲ +1,7% so với T4 ▲ +13,0% so với cùng kỳ 2025

Tổng kim ngạch thu về từ xuất khẩu cao su tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2026 chính thức ghi nhận đạt mốc 994,87 triệu USD.

"Tốc độ bứt phá của ngành đang chịu tác động kìm hãm gián tiếp từ chính việc giá mủ liên tục neo ở mức đỉnh cao kỷ lục. Điều này làm sụt giảm lực cầu cục bộ từ một số quốc gia mua hàng truyền thống dồi dào, tiêu biểu nhất là đối tác Trung Quốc."

Dù giá giao dịch bình quân trong tháng 5 đạt đỉnh 2.031 USD/tấn, tính trung bình toàn bộ chu kỳ 5 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu chung toàn thị trường vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 1,3%, dao động quanh mức 1.880 USD/tấn.

Giá cao su xuất khẩu bình quân của VN (2024-2026)

Thường
Mức đỉnh
2.400
1.800
1.200
600
0
1.410 USD/tấn
Tháng 1/2024
1.950 USD/tấn
Tháng 3/2025
1.760 USD/tấn
Tháng 1/2026
2.031 USD/tấn (Đỉnh)
Tháng 5/2026

Đơn vị tính: USD/tấn • Nguồn dữ liệu: Cục Hải quan Việt Nam

Chương II

Vùng Nguyên Liệu & Vị Thế Quốc Tế

Khám phá tiềm năng hạ tầng đồn điền nông nghiệp trải dài dọc dải đất hình chữ S, giữ vị trí then chốt toàn cầu.

Việt Nam tự hào xếp vị trí thứ ba trên bản đồ sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu, sau Thái Lan và Indonesia.

1. Khu vực Đông Nam Bộ 60% diện tích
Các tỉnh hạt nhân: Đồng Nai (Bình Phước cũ), Long An (Tây Ninh cũ), TP.HCM (Bình Dương cũ)

Đây là vùng thổ nhưỡng bazan lý tưởng nhất, sở hữu những cánh rừng cao su bạt ngàn với năng suất mủ và quy trình khai thác dẫn đầu cả nước.

2. Khu vực Tây Nguyên
Các tỉnh tiêu biểu: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Lâm Đồng (Đắk Nông cũ)

Khí hậu cao nguyên hai mùa rõ rệt giúp tối ưu hóa chu kỳ dưỡng cây và thu hoạch dòng mủ đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

3. Khu vực Duyên hải & Trung Bộ
Các tỉnh ghi dấu ấn: Thanh Hóa, Quảng Trị và Quảng Bình (cũ)

Đóng vai trò điều tiết diện tích canh tác phụ trợ, thích ứng linh hoạt với biến đổi thời tiết miền Trung.

💡 Chi tiết: Toàn quốc sở hữu khoảng 930.000 ha đồn điền, sản lượng mủ thu hoạch chạm ngưỡng 1,3 triệu tấn/năm.

Bản đồ các vùng trồng cao su Việt Nam

Bản đồ diện tích cao su
Chương III

Thị Trường Xuất Khẩu

Dòng chảy xuất khẩu ghi nhận những đồ thị biến chuyển sâu sắc tại các thị trường lớn trong 5 tháng đầu năm 2026.

Đối tác số 1

Trung Quốc

Mặc dù giữ vị thế khách mua lớn nhất, nhu cầu tại đây đang giảm rõ rệt vì ảnh hưởng của giá cao.

Khối lượng 5 tháng:332.066 tấn
Xu hướng lượng:▼ -14,7%
Thị phần cũ (2025):70.8%
Á quân mới

Indonesia

Trở thành hiện tượng thương mại khi tăng trưởng mua hàng ở mức ba con số liên tục qua các tháng.

Khối lượng 5 tháng:37.073 tấn
Xu hướng lượng:▲ +162,7%
Kim ngạch 5 tháng:67,95 triệu USD
Kỷ lục tăng trưởng

Mexico

Ghi nhận hiệu suất bứt tốc mạnh mẽ nhất trong danh mục các thị trường lớn toàn cầu của Việt Nam.

Tăng trưởng lượng:▲ +309,0%
Tăng trưởng trị giá:▲ +265,5%
Khối lượng 5 tháng:5.297 tấn

Bảng chi tiết 15 Thị trường xuất khẩu lớn nhất (5 Tháng Đầu Năm 2026)

STT Thị trường đối tác Khối lượng T5 (Tấn) So với T5/2025 (lượng) (%) Khối lượng 5T (Tấn) Thị phần theo Khối lượng 2026 (%)
- TỔNG CỘNG TOÀN THỊ TRƯỜNG 74.003 -23.8% 529.055 100.0%
1 Trung Quốc 39.613 -39.9% 332.066 62.8%
2 Indonesia 7.568 +296.4% 37.073 7.0%
3 Ấn Độ 5.434 -11.9% 31.880 6.0%
4 Hàn Quốc 3.117 +2.6% 19.787 3.7%
5 Malaysia 4.618 +118.3% 18.456 3.5%
6 Đài Loan 2.227 +8.1% 9.757 1.8%
7 Thổ Nhĩ Kỳ 934 -51.6% 9.369 1.8%
10 Sri Lanka 951 +67.1% 5.638 1.1%
11 Mexico 1.158 +213.0% 5.297 1.0%
12 Nga 1.221 -19.3% 4.151 0.8%
13 Brazil 333 -60.7% 3.988 0.8%
14 Nhật Bản 664 +9.2% 3.500 0.7%
15 Ý 183 -83.0% 2.825 0.5%

* Số liệu được tính toán và đồng bộ trực tiếp dựa trên công bố thương mại của Cơ quan Hải quan.

Chương IV

Nhận Định và Dự Báo

Đánh giá cơ hội ngắn hạn và bài toán phát triển bền vững trước các cơn sóng biến động thương mại toàn cầu.

Dự báo & Xu hướng ngắn hạn

Trong giai đoạn tới, ngành kinh doanh mủ cao su thiên nhiên của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn về biên lợi nhuận nhờ vào đồ thị tăng giá chung duy trì vững chắc trên các sàn giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, áp lực suy giảm cục bộ về tổng lượng xuất kho vẫn là rủi ro hiện hữu nếu cơ cấu phân phối tiếp tục trạng thái bất cân đối, phụ thuộc quá sâu vào một đầu mối duy nhất là Trung Quốc trong khi sức hấp thụ tại đây đang có dấu hiệu bão hòa.

1

Khai phá Đông Nam Á tiềm năng

Tập trung đẩy mạnh khai thác sâu các thị trường lân cận như Indonesia và Malaysia.

2

Kích hoạt các vùng lõi tăng trưởng mới

Tận dụng làn sóng mua hàng dồi dào, tăng trưởng cao từ Ấn Độ, Hàn Quốc và đặc biệt là hiện tượng Mexico.

Thu hoạch mủ cao su
Công tác khai thác dòng mủ trắng tự nhiên tại nông trường
Chế biến cao su xuất khẩu
Đóng gói thành phẩm mủ cao su đạt tiêu chuẩn thương mại quốc tế