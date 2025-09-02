"Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam…"

Lời hát da diết ấy những ngày qua vang lên ở khắp mọi nơi, như một mạch cảm xúc chảy tràn giữa lòng dân tộc, khi cả đất nước rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ thành phố sôi động đến những vùng quê yên bình, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ Tổ quốc, nụ cười của những con người đang tự hào sống trong một đất nước độc lập, vững mạnh, từng ngày phát triển.

Thật khó để gói ghém hai chữ "hạnh phúc" trong một định nghĩa cố định. Nhưng có lẽ, với tất cả chúng ta – những người Việt mang trong mình lòng yêu nước – hạnh phúc là mỗi lần tim rung lên khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Là dù đi đâu, cũng luôn tự hào khi nói: "Tôi là người Việt Nam".

Hạnh phúc đó tưởng chừng giản dị, nhưng lại ẩn chứa niềm kiêu hãnh lớn lao và được đánh đổi bằng biết bao hy sinh lặng thầm từ những thế hệ đi trước. Một thứ hạnh phúc không cần phải tìm kiếm đâu xa – bởi nó hiện diện trong từng nhịp thở của quê hương, từng hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.

Dù là ai, dù ở đâu, mỗi người đều có thể yêu nước – theo cách của riêng mình.

Có người lặng lẽ gieo con chữ nơi vùng cao. Có người ngày đêm trăn trở tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Có người không ngừng đổi mới, gìn giữ những giá trị bền vững giữa dòng chảy hiện đại. Và tất cả họ – đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện Việt Nam thật đẹp, dựng xây một đất nước hùng cường, thịnh vượng, vươn tầm sánh vai với các quốc gia khắp năm châu.

Ở An Giang, có một nhà máy gạo mang tên "Hạnh Phúc". Ít ai biết rằng đằng sau cái tên giản dị ấy là một công trình quy mô hàng đầu châu Á, vận hành 100% bằng công nghệ châu Âu và sản xuất gạo đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế. Và cũng ít ai biết rằng, một phần của "hạnh phúc" ấy là 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – âm thầm nhưng đủ lực để đưa một giấc mơ gạo Việt vươn tầm thế giới.

Chuyện tương tự cũng đang diễn ra tại Gia Lai. Trong tiếng gió reo từ những cánh quạt tua-bin của nhà máy điện gió Yang Trung, là hơn 4.400 tỷ đồng được SHB cấp tín dụng để đóng góp gần một triệu MWh điện xanh mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Không dừng tại đó, SHB cũng cấp vốn cho nhiều Dự án phong điện và thuỷ điện trên khắp cả nước, thể hiện rõ chủ trương "xanh hóa" dòng vốn của ngân hàng, hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. SHB hiện nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu với tỷ trọng tín dụng xanh trên tổng dư nợ đạt trên 10%.

Xuyên suốt chặng đường hơn ba thập kỷ, SHB luôn gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự thịnh vượng, giàu mạnh của dân tộc. Dọc chiều dài đất nước, SHB góp công xây dựng nhiều dự án trọng điểm, làm thay đổi bộ mặt quốc gia, cung ứng nguồn vốn tín dụng dồi dào và các giải pháp tài chính đáng tin cậy cho cá nhân, doanh nghiệp.

Điển hình như hơn 10 năm trước, dù trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng còn nhiều khó khăn, SHB đi đầu trong việc cấp tín dụng cho các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm của quốc gia như cầu vượt ba tầng tại nút giao thông ngã ba Huế - Đà Nẵng; dự án mở rộng Quốc lộ 1 qua Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa…

Bên cạnh đó, SHB cũng cấp tín dụng cho một số dự án trong lĩnh vực như Logistics, vận tải cảng biển – những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Một dự án lớn mà SHB cung cấp vốn là Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc - dự án mở đầu của Mạng lưới Logistics Thông minh ASEAN (ASLN), do Việt Nam và Singapore hợp tác triển khai dưới sự xúc tiến của Thủ tướng hai nước. Dự án có quy mô 83 ha, tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD, công suất thiết kế hàng hóa thông quan khoảng 530.000 TEU/năm. Dự án trọng điểm này ra đời nhằm hướng tới hoàn thành 6 mục tiêu trong "Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025" do Chính phủ đề ra.

SHB cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng chính sách quốc gia khi tiên phong nhận sáp nhập và tái cơ cấu thành công Habubank. Đây chính là thương vụ nhận sáp nhập và tái cơ cấu thành công đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2013, tạo ra tiền lệ quan trọng cho các thương vụ M&A khác và giai đoạn tái cơ cấu tiếp theo, góp phần ổn định thị trường tài chính, an ninh tiền tệ quốc gia. Đồng thời, quyết định của SHB cũng thể hiện bản lĩnh và chiến lược dài hạn nhằm tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ về quy mô và sức mạnh tài chính.

Đáng chú ý, SHB nhiều năm liền nằm trong Top Những ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc tăng nguồn thu cho quốc gia, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Từng khoản tín dụng, từng công trình, từng cam kết của SHB đều là minh chứng cho một hành trình đồng hành bền bỉ cùng đất nước. Bởi với SHB, sự phát triển của ngân hàng không thể tách rời hạnh phúc của cộng đồng và sự thịnh vượng của dân tộc.

Tháng 1/2025, chảo lửa Rajamangala rực sáng, hàng triệu trái tim Việt vỡ òa trong niềm hạnh phúc vinh quang: Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã đánh bại Thái Lan, lên ngôi vô địch AFF Cup 2024. Giữa khoảnh khắc thiêng liêng ấy, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh chạy thật nhanh về phía khán đài, ôm chầm lấy Chủ tịch HĐQT SHB – ông Đỗ Quang Hiển, xúc động nói: "Bác ơi, anh em con làm được rồi!"

Một lời nói giản dị, nhưng chứa đựng bao cảm xúc, sự biết ơn và lòng tin yêu dành cho người đã âm thầm đứng phía sau, thắp lửa cho hành trình của bóng đá Việt Nam suốt hai thập kỷ qua. Trong chiến dịch AFF Cup 2024, CLB của bầu Hiển đã đóng góp tới 5 tuyển thủ – nhiều nhất trong tất cả các CLB cả nước. Không chỉ thế, SHB còn thuê máy bay đưa hàng trăm người thân của các cầu thủ và người hâm mộ sang Thái Lan cổ vũ, góp phần tạo nên nguồn động lực tinh thần to lớn cho đội tuyển.

Và khi chiến thắng gọi tên Việt Nam, SHB đã trao thưởng cho đội tuyển quốc gia, các cầu thủ và ban huấn luyện tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng – phần thưởng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc với những người đã làm rạng danh Tổ quốc.

Nhưng với ông Đỗ Quang Hiển và SHB, tình yêu bóng đá chưa bao giờ là nhất thời. Đó là hành trình bền bỉ, kiên trì, không ồn ào nhưng đầy tâm huyết. Từ việc tài trợ cho các giải đấu, hỗ trợ bản quyền phát sóng các trận cầu đỉnh cao như World Cup 2022, World Cup nữ 2023, đồng hành cùng Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025… đến việc gây dựng nền móng vững chắc thông qua đào tạo bóng đá trẻ – doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng SHB đã và đang góp phần xây nên một tương lai rạng rỡ cho bóng đá Việt.

Song song với thể thao, SHB còn dành trọn tâm huyết cho giáo dục – cái gốc của phát triển bền vững. Ngân hàng không chỉ đồng hành chiến lược cùng nhiều trường đại học mà còn mở ra cơ hội học tập, trải nghiệm và nghề nghiệp cho hàng ngàn bạn trẻ.

Năm 2024, SHB đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND huyện Tủa Chùa, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) khánh thành 2 công trình lớp học với tổng trị giá 12,5 tỷ đồng. Những lớp học mới không chỉ là mái trường, mà còn là giấc mơ và niềm tin của biết bao em nhỏ vùng cao về một ngày mai tươi sáng.

Trước đó, SHB cũng trao tặng 10 tỷ đồng cho Đại học Quốc gia Hà Nội, 150 bộ máy tính trị giá 3,5 tỷ đồng cho Đại học Thái Bình và rất nhiều trang thiết bị, học bổng đến các trường, trung tâm giáo dục trên cả nước. Đó không chỉ là sự đầu tư vào giáo dục, mà còn là hành trình gieo hy vọng cho tương lai.

Trong suốt 32 năm phát triển, SHB không chỉ là một ngân hàng – mà còn là người bạn đồng hành mỗi khi đất nước, người dân cần.

Trong đại dịch Covid-19, khi cả xã hội đối diện với khủng hoảng, SHB đã chủ động triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng. Không những thế, SHB còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Đến năm 2024, khi bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề tại nhiều tỉnh thành, SHB tiếp tục là ngân hàng tiên phong phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi", hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, SHB và Tập đoàn T&T cũng đồng hành cùng Bộ Công an, triển khai chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ người nghèo trên khắp các tỉnh thành, bao gồm việc xây dựng 700 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); 150 căn nhà cho người dân và 1 điểm trường cho con em đồng bào miền núi, tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Thái Nguyên…

Mới đây, SHB đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Ở nơi đâu người dân cần, ở thời điểm nào đất nước gọi, SHB luôn hiện diện – không chỉ với nguồn lực tài chính, mà với cả trái tim sẻ chia và khát vọng đồng hành cùng một Việt Nam vững vàng và nhân ái.

SHB – dưới sự dẫn dắt tâm huyết của doanh nhân Đỗ Quang Hiển – không chỉ là một định chế tài chính vững mạnh, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn và tình yêu nước bền bỉ. Trải qua hành trình 32 năm phát triển đầy thử thách, SHB vẫn luôn kiên định với con đường của trách nhiệm, niềm tin và những giá trị bền vững – không chỉ cho hôm nay, mà cho cả tương lai của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), SHB đã triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa mang chủ đề "Hạnh phúc là người Việt Nam" – như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt hôm nay.

Điểm nhấn của chiến dịch là bộ quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Việt – không chỉ là món quà vật chất, mà còn là thông điệp truyền cảm hứng yêu nước, kết nối truyền thống và hiện đại, lan tỏa niềm hạnh phúc khi được là một phần của dân tộc anh hùng.

Bên cạnh đó, SHB triển khai nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn cả trực tiếp và trực tuyến như: sáng tạo mẫu áo tự hào, check-in lịch sử, lan tỏa các câu chuyện về niềm tự hào dân tộc, đồng hành cùng các "Trạm khách A80"…

Chiến dịch đã nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng sâu rộng từ cộng đồng. Không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, "Hạnh phúc là người Việt Nam" còn trở thành biểu tượng kết nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ kiêu hùng và khát vọng tương lai. Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là tinh thần – là nhịp đập của triệu con tim cùng hướng về cội nguồn, cùng chung một khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nhân văn và bền vững.

Đặc biệt, vào đúng ngày 2/9 – ngày đánh dấu tròn 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng một hành động vô cùng ý nghĩa: cùng nhau hát vang Quốc ca trong một đoạn clip ngắn nhưng đầy xúc động.

Hình ảnh các lãnh đạo và nhân viên SHB đồng lòng cất cao tiếng hát "Tiến quân ca" trong màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ không chỉ khơi dậy cảm xúc mãnh liệt, mà còn nhấn mạnh giá trị văn hóa doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ với tinh thần dân tộc. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào – từ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch trong và ngoài nước – tất cả đều chung một nhịp đập con tim, hòa cùng giai điệu thiêng liêng của Tổ quốc.

Với SHB, chữ Tâm luôn là điểm khởi đầu cho mọi hành trình. Từ kinh doanh đến cộng đồng, từ phát triển bền vững đến sẻ chia trách nhiệm xã hội, SHB kiên định thực hiện sứ mệnh phụng sự đất nước, đóng góp vào một Việt Nam thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn.

Bởi SHB tin rằng: mỗi người Việt Nam – dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì – đều có thể yêu nước theo cách của riêng mình. Và trong mỗi nhịp sống thường nhật, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sống, được cống hiến và được đồng hành cùng sự phát triển của Tổ quốc mình.

