Theo dự báo từ Global Wellness Institute (GWI), thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe (wellness real estate) sẽ sớm chạm mốc nghìn tỷ USD vào năm 2029. Con số khổng lồ này không chỉ phản ánh xu hướng đầu tư, mà còn minh chứng cho khát khao sâu sắc của con người hiện đại về những không gian sống thực sự có khả năng chữa lành cả thân – tâm – trí.

Tọa lạc giữa dòng sông Đồng Nai êm đềm, trên đảo ngọc Đại Phước, đô thị đảo Elyse Island hiện thực hóa giấc mơ ấy một cách hoàn hảo. Nơi đây sở hữu hệ vi khí hậu đặc thù của đảo tự nhiên – mát mẻ quanh năm, độ ẩm cân bằng, không khí trong lành với nồng độ ion âm cao – tạo nên môi trường sống khác biệt hoàn toàn so với các khu đô thị đông đúc, oi bức và ngột ngạt thông thường.

Tại Elyse Island, chỉ cần đặt chân về nhà, nhịp sinh học của con người dường như được tự động cân chỉnh lại. Căng thẳng, áp lực từ nhịp sống đô thị nhanh chóng tan biến nhờ sự bao bọc của thiên nhiên nguyên bản. Những hàng cây xanh mát của công viên Botanic, tiếng sóng nước vỗ nhẹ bên bến du thuyền, và không gian thoáng đãng của đảo tự nhiên tạo nên hiệu ứng chữa lành sâu lắng. Khoa học đã chứng minh: tiếp xúc thường xuyên với thiên nhiên giúp giảm cortisol (hormone stress), cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường hệ miễn dịch và thậm chí hỗ trợ phục hồi tinh thần hiệu quả hơn nhiều so với môi trường đô thị thông thường.

Bên cạnh giá trị thiên nhiên sẵn có, Elyse Island còn nâng tầm trải nghiệm bằng hệ thống tiện ích đặc quyền được thiết kế như một phần tất yếu của đời sống thường nhật. Công viên Botanic rộng lớn trở thành "lá phổi xanh" của đảo, nơi cư dân dạo bước, hít thở không khí trong lành hay tham gia các hoạt động thư giãn. Bến du thuyền đẳng cấp không chỉ là biểu tượng thượng lưu mà còn mang lại cảm giác bình yên mỗi khi trở về. Tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu thì sẵn sàng đồng hành, giúp mỗi ngày của cư dân đều là một hành trình tái tạo năng lượng thực sự.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ và tiện ích tinh hoa. Không phải ngẫu nhiên mà Elyse Island được giới tinh hoa lựa chọn làm chốn an cư. Đây là nơi con người không chỉ "sống giữa thiên nhiên" mà thực sự được thiên nhiên chữa lành – mỗi buổi sáng thức dậy với tiếng chim hót, mỗi chiều tản bộ ven sông, mỗi đêm ngắm sao trời trong veo. Một lối sống mà ở đó, sức khỏe thể chất và sự cân bằng tinh thần không còn là mục tiêu phải theo đuổi, mà trở thành trạng thái tự nhiên và bền vững.

Trong kỷ nguyên xa xỉ mới, giới tinh hoa định nghĩa sự giàu có qua quyền riêng tư và sự tự do cá nhân. Tại Elyse Island, điều này hội tụ trọn vẹn tại Elyse Marina Club bên sông với quy mô lên tới 8ha được đầu tư theo tiêu chuẩn resort cao cấp.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của tổ hợp này chính là bến du thuyền thời thượng, không chỉ đơn thuần là nơi neo đậu mà còn là bảo chứng cho phong cách sống thượng lưu gắn liền với sông nước. Tại đây, du thuyền trở thành biểu tượng của sự tự do và đặc quyền làm chủ không gian sống tuyệt đối. Khác với sự phô trương thông thường, giá trị của bến du thuyền nằm ở tính hữu hạn và sự kín đáo, chỉ dành riêng cho cư dân đô thị đảo.

Cảm giác ngồi trên du thuyền trở về nhà trên đảo giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, tận hưởng sự tĩnh lặng của dòng sông trước khi bước chân vào tổ ấm, chính là thước đo mới cho một cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa.

Không gian bên trong Elyse Marina Club mang đến trải nghiệm tinh tế với VIP Lounge sang trọng hướng sông, điểm hẹn cho những kết nối đẳng cấp, cùng khu Gym - Yoga hiện đại được thiết kế mở, giúp cư dân rèn luyện thể chất và tái tạo năng lượng mỗi ngày giữa làn gió sông trong lành.

Nối dài chuỗi trải nghiệm tại tâm điểm ven sông, Elyse Marina Club còn sở hữu hệ thống hồ bơi chuẩn resort dài 45m với thiết kế tràn bờ hướng sông độc đáo. Tại đây, cư dân có thể thư giãn trong làn nước mát, phóng tầm mắt ra dòng sông xanh biếc để tận hưởng cảm giác bình yên và tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

Cùng với các sân thể thao đa năng, công viên bờ sông và đường tiếp giáp mặt sông lên đến 1,5km, đây là không gian lý tưởng để cư dân tận hưởng những phút giây vận động, kết nối cộng đồng giữa cảnh sắc thiên nhiên thanh bình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các tiện ích nghỉ dưỡng và vận động ngoài trời này không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp mà còn định hình chất sống Resort- at - home đắt giá.

Song hành cùng các không gian trải nghiệm, Elyse Marina Club vận hành dựa trên sự thấu cảm nơi đội ngũ vận hành tinh tế ghi dấu từng sở thích nhỏ nhất để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho mỗi gia chủ. Đây là không gian hội tụ đặc quyền của cộng đồng chủ nhân cùng tầm vóc, nơi những người hàng xóm đồng đẳng cùng kết nối, chia sẻ và gìn giữ những giá trị sống độc bản giữa tâm điểm đảo tự nhiên.

Điểm khác biệt lớn nhất tại Elyse Island chính là việc đưa triết lý trị liệu Nhật Bản vào đời sống thường nhật thông qua tổ hợp Onsen và Ganbanyoku. Khu Onsen mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trị liệu chuẩn mực cho cộng đồng tinh hoa. Nhờ công nghệ khoáng hóa tiên tiến, nguồn nước tại đây được xử lý và bổ sung 11 loại khoáng chất quý giá, mô phỏng chính xác chất lượng các suối khoáng nóng tự nhiên tại Nhật Bản.

Dòng nước nóng giàu khoáng hỗ trợ lưu thông tuần hoàn máu và giảm đau nhức xương khớp. Đặc biệt, đây là liệu pháp giúp cải thiện giấc ngủ và phục hồi thể trạng cho người lớn tuổi, đưa cơ thể trở về trạng thái thư thái tuyệt đối. Việc ngâm mình giữa làn nước khoáng nóng không chỉ là thanh lọc thân thể mà còn là khoảnh khắc để tâm trí rũ bỏ mọi tạp niệm, tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Liệu pháp tắm đá nóng Ganbanyoku là một trong những nét văn hóa chăm sóc sức khỏe của xứ sở Phù Tang. Cư dân được vỗ về bởi nhiệt lượng dịu nhẹ tỏa ra từ sự kết hợp của bốn loại đá khoáng quý hiếm được khai thác trực tiếp tại Nhật Bản gồm Tensho, Otohime, Black silica và Magma Fuji Lava. Các ion âm và tia hồng ngoại xa thẩm thấu sâu qua da để kích hoạt cơ chế thải độc tầng sâu, nhẹ nhàng đào thải kim loại nặng qua tuyến mồ hôi mà không gây mệt mỏi.

Tại Elyse Island, không gian sống được quy hoạch đủ riêng tư để mỗi cá nhân tự tại chiêm nghiệm, nhưng cũng đủ khoáng đạt để khơi gợi những cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa những tâm hồn đồng điệu về hệ giá trị. Những buổi gặp gỡ cuối tuần không còn là những cuộc xã giao vội vàng mà là những cuộc trò chuyện về nghệ thuật, tri thức, những nền tảng vững chắc tạo nên sự phát triển bền vững cho cả một gia hệ.

Trong một cộng đồng như vậy, những kết nối không đơn thuần là quan hệ xã hội mà trở thành một hệ sinh thái trí tuệ. Trẻ em vừa được lớn lên giữa thiên nhiên, vừa thừa hưởng những chuẩn mực văn hóa và giáo dục của cộng đồng tinh tuyển.

Đây chính là cách giới thượng lưu tại đảo Đại Phước tạo dựng một lối sống lành mạnh và tinh tế, được chuyển giao một cách tự nhiên qua các thế hệ như một di sản sống truyền đời. Trở về ngôi nhà thân thương trên đảo, mọi áp lực và mệt mỏi dường như được rũ bỏ, để các chủ nhân thực sự được sống thân khoẻ, tâm an, và trí sáng mỗi ngày.

Ánh Dương Thanh Niên Việt