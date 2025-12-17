Khi phần lớn thị trường còn đang chật vật tìm hướng đi, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – tiền thân là EVNFinance) đang có màn lột xác ngoạn mục và trở thành điểm sáng của ngành tài chính trong năm qua và ghi tên mình vào đường đua FCHOICE 2025 với những con số ấn tượng.

Năm 2024 - 2025 được đánh giá là giai đoạn "lửa thử vàng" đối với ngành tài chính tiêu dùng. Dư âm của làn sóng tái cơ cấu, cùng những biến động khó lường của kinh tế vĩ mô đã khiến chiếc bánh thị phần không còn dễ dàng chia sẻ. Trong khi nhiều cái tên lớn vẫn đang loay hoay tìm lại đà tăng trưởng hoặc chật vật xử lý các vấn đề tồn đọng, thị trường bất ngờ chứng kiến cuộc đổi ngôi ngoạn mục đến từ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF).

Tại FCHOICE 2025, hạng mục "Công ty tài chính của năm" trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của EVF như một ứng viên dẫn đầu. Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, những con số tài chính biết nói đã minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ này.

Số liệu 9 tháng đầu năm 2025 (9T 2025) cho thấy một sự tương phản rõ rệt trong bức tranh lợi nhuận toàn ngành. EVF đã bứt tốc với lợi nhuận đạt 905 tỷ đồng. Con số này tương ứng với mức tăng trưởng 68% so với cùng kỳ – một tốc độ đáng mơ ước trong bối cảnh hiện tại, cho thấy sức khỏe tài chính vượt trội và hiệu quả kinh doanh thực chất của doanh nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, kết thúc quý 3, tổng tài sản của EVF tăng trưởng 20%, cán mốc gần 72.000 tỷ đồng. Cú hích này đã đưa EVF vượt qua các đối thủ cạnh tranh để chính thức trở thành công ty tài chính có quy mô lớn nhất trong ngành.

Sự "đổi ngôi" này không chỉ là sự thay đổi về thứ hạng trên bảng xếp hạng. Nó phát đi một tín hiệu mạnh mẽ về một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và chiến lược khác biệt như EVF bắt đầu chiếm lĩnh vị thế dẫn dắt cuộc chơi.

Nếu như tăng trưởng lợi nhuận là "phần nổi" hào nhoáng của tảng băng trôi, thì chất lượng tài sản chính là "phần chìm" quyết định sự sống còn của một công ty tài chính. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, nợ xấu (NPL) luôn là "cơn đau đầu" dai dẳng khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành không công bố chỉ số nhạy cảm. Thực tế, nhiều doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ các số liệu chi tiết về dư nợ hay nợ xấu.

Chính sự thiếu vắng thông tin từ các đối thủ càng làm cho sự minh bạch và các chỉ số an toàn của EVF trở nên "đắt giá" hơn bao giờ hết.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tài chính của EVF chính là khả năng kiểm soát rủi ro. Tính đến ngày 30/9/2025, tỷ lệ nợ xấu của EVF được ghi nhận ở mức 0,88%. Dù có sự nhích nhẹ so với mức 0,79% vào cuối năm 2024, đây vẫn là con số "trong mơ" đối với mô hình công ty tài chính - nơi mà tỷ lệ rủi ro thường cao gấp nhiều lần so với ngân hàng thương mại.

Trong sự khắc nghiệt của mảng cho vay tiêu dùng tín chấp – nơi biên lợi nhuận cao nhưng rủi ro nợ xấu luôn rình rập thì EVF đã chọn một lối đi riêng, đầy táo bạo và khác biệt. Đó là Tài chính Xanh. EVF lại vẽ lại bản đồ chiến lược năm 2025 bằng sản phẩm đột phá mang tên "Easy Solar".

Được định vị là sản phẩm đột phá chiến lược của năm 2025 , "Easy Solar" không đơn thuần là một gói vay, mà là giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Sức hấp dẫn của sản phẩm này đến từ những chính sách ưu việt được thiết kế "đo ni đóng giày" cho nhu cầu chuyển đổi năng lượng. Với hạn mức tài trợ khủng, khách hàng được hỗ trợ tới 80% giá trị hợp đồng lắp đặt. Thời hạn vay kéo dài lên đến 60 tháng – một kỳ hạn hiếm thấy trong các sản phẩm tài chính tiêu dùng thông thường, giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng cho người vay.

Lãi suất ưu đãi đặc biệt được dành riêng cho cán bộ nhân viên ngành điện và các khách hàng liên kết, tận dụng tối đa lợi thế "sân nhà" của EVF.

Vậy tại sao "Easy Solar" được ví là chiến lược "Đại dương xanh"?

Câu trả lời nằm ở sự chuyển dịch về chất lượng khách hàng. Với sản phẩm này, EVF đã tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc đua cho vay tiêu dùng tín chấp rủi ro cao mà các công ty tài chính khác đang theo đuổi. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận từ những khoản vay nhỏ lẻ, ngắn hạn và dễ phát sinh nợ xấu, EVF hướng dòng vốn vào tệp khách hàng có tài sản, có nhu cầu đầu tư năng lượng bền vững và khả năng trả nợ tốt hơn.

Đây là bước đi chiến lược khôn ngoan, không chỉ giúp EVF đa dạng hóa danh mục sản phẩm mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong xu hướng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), đưa công ty trở thành một biểu tượng của sự phát triển bền vững trong ngành tài chính Việt Nam.

Nếu như "Easy Solar" là đòn bẩy để EVF chiếm lĩnh thị trường năng lượng xanh, thì hệ sinh thái số chính là chìa khóa để doanh nghiệp này mở cánh cửa bước vào thị trường tiêu dùng đại chúng đầy sôi động.

Trước đây, EVF thường được biết đến với thế mạnh cốt lõi là tài chính ngành điện (ngành dọc). Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ông lớn này sang mô hình "tài chính đại chúng" thông qua chiến lược số hóa toàn diện.

Trung tâm của cuộc cách mạng này là ứng dụng Easy Credit. Không chỉ là một công cụ quản lý khoản vay, Easy Credit được xây dựng để trở thành một điểm chạm tài chính đa năng, đưa dịch vụ của EVF đến tận tay người dùng smartphone một cách nhanh chóng nhất.

Đặc biệt, EVF đã nhanh nhạy nắm bắt xu hướng tiêu dùng hiện đại bằng việc triển khai mô hình Mua trước trả sau (BNPL). Thay vì đi một mình, EVF chọn cách đứng trên vai người khổng lồ thông qua việc hợp tác với các đối tác Fintech đình đám như Fundiin và Viettel Money. Cái bắt tay này giúp EVF tận dụng ngay lập tức hệ sinh thái người dùng khổng lồ sẵn có của đối tác, giảm thiểu chi phí tiếp thị và gia tăng độ phủ sóng thương hiệu. Trong năm 2025, EVF đã triển khai hợp tác với Gimo cung cấp dịch vụ ứng lương, gia tăng phúc lợi cho người lao động cũng như tạo lợi thế tuyển dụng cho các khách hàng doanh nghiệp.

Mục tiêu của chiến lược số hóa này rất rõ ràng: Tiếp cận tệp khách hàng Gen Z trẻ trung và năng động.

Đây là phân khúc khách hàng có nhu cầu tiêu dùng cao nhưng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn chính thống từ ngân hàng do thiếu lịch sử tín dụng hoặc tài sản đảm bảo. Bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, thủ tục số hóa đơn giản trên nền tảng công nghệ, EVF đang lấp đầy phân khúc thị trường tiềm năng mà các ngân hàng truyền thống đang bỏ ngỏ.

Sự chuyển dịch từ ngành dọc sang đại chúng, từ khách hàng truyền thống sang Gen Z, đã cho thấy một diện mạo hoàn toàn mới của EVF: Trẻ trung hơn, năng động hơn và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên mặt trận tài chính số.

Nhìn lại toàn bộ bức tranh tài chính năm 2025, có thể thấy EVF đã tạo ra một khoảng cách nhất định so với các đối thủ cạnh tranh. Với bộ 3 chỉ số "vàng": Tăng trưởng lợi nhuận 68%, Quy mô tài sản lớn nhất ngành và Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 0,88%, EVF đang nắm trong tay những lợi thế vô cùng lớn.

Đối với FCHOICE 2025, từ hiệu quả kinh doanh vượt trội đến sự đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, EVF không chỉ đáp ứng trọn vẹn mà còn vượt xa sự mong đợi. Sự chuyển dịch sang Tài chính Xanh với "Easy Solar" hay mở rộng sang Tài chính số với "Easy Credit" đã chứng minh tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo: Phát triển kinh doanh phải song hành với sự bền vững và xu hướng thời đại.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

