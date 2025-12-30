Năm 2025, CTCP Điện lực GELEX (mã: GEE - GELEX Electric) nổi bật với những con số kinh doanh vượt trội. Điều đáng nói, đà bứt tốc này đến từ chính những dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất, từ thị phần dẫn đầu của các đơn vị thành viên.

Sự bùng nổ này đến từ các yếu tố "thiên thời" – "địa lợi" – "nhân hòa", và được xác nhận qua thành tích hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng hoạt động.

GELEX Electric đang chứng minh rằng, trong một nền kinh tế đang phát triển, những doanh nghiệp có năng lực nội tại, nắm giữ thị phần dẫn đầu trong các ngành sản xuất nền tảng và đón đầu được xu hướng có thể tạo nên cú hích tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, GEE ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.202 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 18.235 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 162%. Riêng mảng kinh doanh cốt lõi đóng góp 2.059 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 93%, phản ánh động lực tăng trưởng đến từ hoạt động sản xuất.

Sau khi điều chỉnh tăng gấp đôi kế hoạch lợi nhuận năm lên hơn 3.500 tỷ đồng, GEE đã hoàn thành 101% mục tiêu chỉ sau 9 tháng. Kế hoạch cổ tức cũng được nâng từ 30% lên 60%, gồm 40% tiền mặt và 20% cổ phiếu.

Kết quả khởi sắc của GELEX Electric có đóng góp lớn từ các công ty con như: Dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC… nhờ kiên định với mảng kinh doanh lõi, linh hoạt chính sách bán hàng và đẩy mạnh R&D.

Đặc biệt, quá trình tái cấu trúc đã giúp GELEX Electric và các đơn vị thành viên chuẩn hóa quản trị, tối ưu chi phí và ứng dụng công nghệ trong quản trị – vận hành – sản xuất giúp hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt.

Hệ thống GELEX Electric đẩy mạnh tự động hóa, chuẩn hóa chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ nhu cầu hạ tầng năng lượng, công nghiệp và đô thị thông minh. Doanh nghiệp triển khai hàng loạt dự án, nổi bật là vận hành hệ thống Báo cáo Quản trị SAP Analytics Cloud – nền tảng quan trọng giúp ra quyết định dựa trên dữ liệu. Công ty cũng tối ưu quy trình bán hàng, rút gọn các khâu trung gian để nâng hiệu quả cung ứng và dịch vụ sau bán hàng. Công tác R&D tập trung tinh gọn thiết kế, giảm giá thành và hạn chế lãng phí trong sản xuất các sản phẩm cốt lõi.

Sự khởi sắc trong kinh doanh tạo điều kiện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu GEE. Tại ngày 26/12/2025, cổ phiếu GEE có giá 216.000 đồng/cp, tăng hơn 6,5 lần so với đầu năm, đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp lên hơn 79.055 tỷ đồng (tương đương trên 3 tỷ USD). Năm 2025 cũng là năm đầu tiên GELEX Electric chính thức gia nhập Top 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD.

Cú hích "thiên thời" dành cho hệ thống GELEX Electric đến từ nhu cầu chiến lược, cấp thiết từ hệ thống năng lượng quốc gia.

Theo Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2026 – 2030, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải tương đương 136,3 tỷ USD, trong đó: đầu tư cho nguồn điện khoảng 118,2 tỷ USD, lưới điện truyền tải khoảng 18,1 tỷ USD. Định hướng giai đoạn 2031 – 2035, ước nhu cầu vốn đầu tư cho lưới điện truyền tải khoảng 15,9 tỷ USD.

Điều này tạo ra nhu cầu khổng lồ về các thiết bị điện, theo ông Nguyễn Trọng Trung - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc GELEX Electric, đây là mảng GELEX Electric sở hữu lợi thế rất lớn. Nguyên nhân do GELEX Electric và các đơn vị thành viên đang sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và dân dụng. Trong đó, nhiều thương hiệu có lịch sử uy tín, lâu đời và có thị phần lớn ở Việt Nam. Đặc biệt về quy mô, GELEX Electric là doanh nghiệp thiết bị điện lớn nhất trên thị trường với hầu hết các sản phẩm đang cung cấp.

Với yêu cầu về chất lượng, an toàn điện năng, ngành điện phải mở rộng đặc biệt là hệ thống truyền tải. Công ty đang bám sát các dự án này, các công ty thành viên cũng làm việc với chủ đầu tư, từ những hệ thống đầu tư cho chính sách công, điện cao thế, tàu cao tốc để phát triển điện.

Ông Trung cho biết: "Không đơn vị nào có đủ sự đầu tư cũng như nguồn lực lớn như GELEX Electric tập trung cho cải tiến sản phẩm về chất lượng. Công ty có lợi thế và tiềm năng rất lớn trong vòng 5-10 năm tiếp theo".

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu quốc gia và năng lực nội tại trở thành "thiên thời" để doanh nghiệp bứt tốc.

Xu hướng năng lượng tái tạo cũng gây áp lực về cơ sở hạ tầng truyền phát điện, do đó sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm truyền tải điện. Theo VCBS, các dự án năng lượng tái tạo sử dụng đồng gấp 5 lần so với các nguồn phát điện truyền thống (chủ yếu lượng đồng được sử dụng cho mục đích truyền tải điện, sử dụng trong dây điện và các máy biến áp). Ngoài ra, thời gian xây dựng và hoàn thiện các dự án năng lượng tái tạo rất nhanh (khoảng 6-12 tháng), lại tập trung chủ yếu vào các tỉnh tiềm năng lớn gây ra áp lực lên hệ thống truyền tải và điều tiết điện. Để đầu tư hệ thống lưới điện 220 kV cần tối thiểu 3 năm, lưới 500 kV cần 4-5 năm.

Bên cạnh đầu tư công, năm 2025 cũng chứng kiến sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng dân dụng, công nghiệp. Mảng này là đầu ra quan trọng cho các sản phẩm cáp điện hạ thế của CADIVI. Sự gia tăng các dự án mới đồng nghĩa với sự gia tăng nhu cầu về thiết bị điện nội thất và ngoại thất.

Lợi thế "địa lợi" của GELEX Electric nằm ở việc doanh nghiệp có công ty mẹ là một Tập đoàn lớn và sở hữu 9 công ty con, hình thành chuỗi giá trị trong ngành điện từ truyền tải đến phân phối và dân dụng, trở thành một "tấm khiên" vững chắc, bảo vệ biên lợi nhuận trước các biến động của thị trường hàng hóa.

Ngành sản xuất thiết bị điện, đặc biệt là dây cáp (phụ thuộc vào giá đồng và nhôm), luôn phải đối mặt với việc giá nguyên vật liệu biến động liên tục. Do đó, GELEX Electric và các đơn vị thành viên tối ưu chi phí thông qua sản xuất quy mô lớn, đồng thời tận dụng lợi thế mua nguyên vật liệu tập trung cùng công ty mẹ, qua đó nâng cao năng lực đàm phán giá và tiết giảm chi phí logistics.

Việc mua bán tập trung giúp tăng tính minh bạch vì giá đàm phán giữa các đơn vị và nhà cung cấp đã được công ty mẹ quản lý.

Đồng thời, với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sản xuất kinh doanh, các công ty thành viên luôn có các giải pháp kịp thời để đối phó với các biến động về giá nguyên vật liệu. Các đơn vị kịp thời điều chỉnh, đưa ra các giải pháp tăng cường để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực như lên kế hoạch mua vật tư nguyên liệu chủ động để không đứt gãy chuỗi sản xuất, tối ưu sử dụng vốn, quản trị tối ưu hóa chi phí sản xuất...

Yếu tố "nhân hòa" của GELEX Electric là quyết định chiến lược chuyển dịch khỏi thị trường sản phẩm thông thường để tập trung vào công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, và khát vọng chinh phục các thị trường quốc tế khó tính.

Trong thời gian dài vừa qua sản phẩm của GELEX Electric phục vụ chủ yếu thị trường nội địa như EVN, dân dụng. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo GELEX Electric nhận thức được thị trường trong nước có những giới hạn rất khó để công ty duy trì được sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới nếu như ko có sự thúc đẩy từ thị trường nước ngoài. Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn toàn cầu để xây dựng chiến lược cho tất cả các công ty thành viên thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường quốc tế.

Tập đoàn mẹ GELEX xác định việc nâng cao hàm lượng chất xám trong sản phẩm là điều kiện then chốt cho tăng trưởng dài hạn. Trên cơ sở đó, GELEX Electric đẩy mạnh hoạt động R&D để phát triển các dòng sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao, sản phẩm xanh thân thiện với môi trường và mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ. GELEX khuyến khích các doanh nghiệp khối thiết bị điện dành nguồn lực tương ứng khoảng 2% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Trong năm 2025, GELEX Electric đã thành lập GELEX Technology nhằm tập trung phát triển các sản phẩm phục vụ xu hướng đô thị hóa và hiện đại hóa lưới điện, các sản phẩm liên quan đến giám sát an ninh. Đây là bước đi chiến lược nhằm đón đầu xu hướng đô thị hóa và hiện đại hóa lưới điện, tạo ra những sản phẩm có giá trị chất xám lớn hơn so với các sản phẩm truyền thống.

Ban lãnh đạo GELEX Electric nhận xét, tiềm năng của các sản phẩm này là rất lớn, trong khi đó, hiện tại, các sản phẩm này phần lớn là nhập khẩu, nên doanh nghiệp nội địa sản xuất chưa có đối thủ trực tiếp. Dự kiến GELEX Technology bắt đầu có doanh thu từ năm 2027 và biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 25-35%.

"Để hiện thực hóa chiến lược này, GELEX Electric xác định tăng trưởng dài hạn không thể chỉ dựa vào nguồn lực nội bộ mà cần hợp tác với những đối tác có năng lực và tầm vóc quốc tế để phát triển công nghệ và mở rộng thị trường, trên nền tảng phát triển bền vững. Hiện nay không chỉ một mà nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực thiết bị điện đã chủ động tiếp cận và đặt vấn đề hợp tác với GELEX Electric. Chúng tôi đang trong quá trình đánh giá, lựa chọn kỹ lưỡng để tìm ra đối tác phù hợp nhất", ông Trung cho biết.

Sự tăng trưởng đột phá của GELEX Electric trong năm 2025 không phải là hiện tượng tài chính nhất thời mà là thành quả từ chiến lược đúng đắn. Thành tích vượt mục tiêu lợi nhuận sớm của năm 2025 với sự tăng trưởng đột phá về lợi nhuận lõi đã minh chứng cho chất lượng kinh doanh vượt trội của công ty.

Lãnh đạo Tập đoàn GELEX cho biết, GELEX và GELEX Electric luôn tập trung vào quản trị hiệu quả, xây dựng nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

GELEX Electric hướng đến 3 giá trị định vị: (1) Trở thành trụ cột trong các dự án hạ tầng điện quốc gia (2) Tiên phong đổi mới dựa trên công nghệ (3) Dẫn đầu về giải pháp điện toàn diện đặc biệt trong hệ thống lưới điện thông minh.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY.

Bài: Ngọc Điệp Thiết kế: Hương Xuân





Ngọc Điệp - Hương Xuân Nhịp sống thị trường