Cùng đích đến là "hạnh phúc" nhưng mỗi chúng ta theo đuổi phong cách sống khác nhau để tận hưởng giá trị ấy. Tại các quốc gia Bắc Âu – nơi luôn đứng đầu danh sách Báo cáo Hạnh phúc Thế giới của Liên hợp quốc [A1] , người Na Uy gọi hạnh phúc là Friluftsliv "cuộc sống tràn ngập khí trời", người Hà Lan nói về Gluggaveður để miêu tả trạng thái thư thái như ngồi trong nhà êm ấm và thưởng thức tách trà nóng bên cửa sổ… [A2] Những triết lý ấy đều có chung điểm tương đồng: hướng tới trải nghiệm sống phong phú ngoài thiên nhiên, cảm nhận sự bình yên trong không gian riêng tư, tận hưởng giá trị cao cấp bằng sự tinh tế và thanh lịch.

Gần 3 thập kỷ gắn bó với nhiều vùng đất phía Nam, Nam Long nhận ra "điểm chạm" tương đồng thú vị về cách người Việt tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với lối sống của người châu Âu. Từ những tổ ấm nằm bình yên bên dòng sông xanh hay lấp ló dưới những rặng dừa tỏa bóng bên bến nước miệt vườn, chất lãng mạn luôn chảy tràn trong tâm hồn người Việt với điệu hò cao hứng, những bài thơ ngâm bày tỏ tình yêu với cuộc đời.

Park Village là cuộc "phóng bút" nghệ thuật của Nam Long và các đối tác quốc tế, vừa đảm bảo sự quy hoạch chặt chẽ mang lại trải nghiệm sống "thuận tự nhiên", vừa truyền tải đầy đủ chất sống lãng mạn và thi vị bằng ngôn ngữ kiến trúc, trong đó lấy nghệ thuật châu Âu là cảm hứng lớn. Với diện tích 6,6ha, chỉ với 96 biệt thự quý hiếm, khu compound Park Village được ví như những "họa phẩm" châu Âu "may đo" riêng cho giới thượng lưu am tường phong cách sống, và biết cách để tận hưởng cuộc sống đích thực.

Park Village được ưu ái địa thế đắt giá tựa như "ốc đảo" riêng tư, với 3 mặt bao bọc bởi kênh đào và mặt còn lại là hành lang sinh thái xanh ngút mắt giữa "trái tim sinh thái" của thành phố bên sông.

Từ bờ bên kia, bước chân thong dong trên con cầu nhỏ nối sang phân khu Park Village, trước tầm mắt là kênh đào êm ả, những căn biệt thự được ôm ấp trong lòng khu vườn vuông vức. Sự chuyển tiếp các mảng xanh mềm mại khiến Park Village thấp thoáng hình bóng của những thị trấn châu Âu lãng mạn ven sông ở những thị trấn nổi tiếng như Giethoorn (Hà Lan) hay Taormina (Ý).

96 căn biệt thự được phân thành 3 dòng biệt thự, dựa trên vị trí của từng khuôn đất được sắp xếp phù hợp với quy hoạch chung, đồng thời tối ưu lợi thế tự nhiên của từng căn. Park Grand Villa mở ra tầm nhìn về phía công viên trung tâm rộng lớn – nơi được đan kết bởi thảm thực vật trù phú, Canal Grand Villa là những biệt thự nằm ven kênh đào thơ mộng và Garden Grand Villa được ôm trọn bởi khu vườn xanh mát.

Cuộc sống hạnh phúc tại Park Village là được "đắm mình" trọn vẹn giữa dòng chảy của thiên nhiên, đón nhận nguồn năng lượng chở che và nuôi dưỡng. Hơn 20 tiện ích trong công viên trung tâm 25ha đều tập trung hướng tới trải nghiệm ngoài trời: vườn cảnh quan, khu cắm trại, sân tập golf, vườn ươm, rừng di sản, trò chơi vận động… sắp xếp đan xen với những mảng xanh. Bước tới đâu, thiên nhiên hiện diện ở đó, trong dáng hình của những khu vườn châu cổ tích châu Âu hay trong bóng nắng lấp loáng của hàng kênh xanh.

Nguồn cảm hứng kiến trúc châu Âu tạo nên những không gian hội hoạ đầy tính duy mỹ tại Park Village: những mái vòm cổ kính trần cao hướng về thiên nhiên rộng lớn, những trụ cột lớn tạo điểm nhấn thị giác với họa tiết trang nhã, các khu vườn châu Âu với nhiều tiểu cảnh tượng đá và loài hoa đặc trưng… là các chi tiết điểm nhấn được bắt gặp nhiều lần. Clubhouse được quy hoạch trong một không gian riêng tư, với hệ tiện ích đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế với hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, phòng gym, Jacuzzi, phòng sauna, café & lounge… gợi nhắc về một kỳ nghỉ dưỡng riêng tư trong resort danh tiếng.

Thiết kế kiến trúc vượt trội với cảm hứng từ lụa địa Âu đặc trưng đã đưa Park Village vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác, xuất sắc giành giải 5 sao (Best of the best) cho hạng mục Kiến trúc tiêu biểu (Architecture Multiple Residence) năm 2023.

Ẩn mình sau những dải lụa xanh căng tràn sức sống, Park Village là nơi để trở về, kết nối sâu sắc với các giá trị nguyên bản tốt đẹp của cuộc sống, tìm kiếm hạnh phúc thường trực và quân bình tâm trí, chạm đến sự an yên trong tâm hồn và gắn kết hơn bên những người thương yêu.

Đặc biệt, trong quý 4 này, như một lời tri ân trân quý, Nam Long trao gửi chính sách đặc quyền dành riêng cho chủ nhân tương lai Park Village: Tặng xe Mercedes Benz GLC 300 trị giá gần 2,8 tỷ đồng.

Giữa lòng thành phố bên sông Waterpoint, Park Village là minh chứng cho những thành công tiếp nối của Nam Long trong việc tạo lập dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang, thiết lập tiêu chuẩn sống và trải nghiệm độc bản.

Waterpoint quy mô 355ha là khu đô thị tích hợp quy mô nhất của Nam Long tính đến thời điểm hiện tại. Bên dòng sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại, Waterpoint từng ngày lan tỏa diện mạo của một khu đô thị tích hợp kiểu mẫu, khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống đô thị vệ tinh vùng TP.HCM, thiết lập cuộc sống trọn vẹn tiện nghi, hạnh phúc của cộng đồng thịnh vượng.

Mang theo khát vọng về quần thể nhà ở – sinh thái tiện nghi vượt trội, từ những năm 2000, ban lãnh đạo Nam Long đã thực hiện nhiều chuyến tham quan các khu đô thị trên thế giới, đặc biệt là các nước có mô hình phát triển rất gần với Việt Nam như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines…

Càng đi, ban lãnh đạo Nam Long càng nhận ra rằng, một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp không đơn thuần là xây nhà để bán, mà phải có tư duy rộng hơn trong quy hoạch và xây khu đô thị, cộng đồng dân cư.

Cũng từ các chuyến đi này, Nam Long nhìn thấy điểm chung trong xu hướng của các quốc gia phát triển chính là mô hình Satellite City (đô thị vệ tinh). Ý tưởng về một khu đô thị tích hợp vệ tinh giãn dân cho TP.HCM cũng đã được nhen nhóm. Năm 2004, Nam Long bắt đầu triển khai Waterpoint 355ha với quyết tâm kiến tạo một dự án ở một tầm vóc mới theo tiêu chuẩn quốc tế – điều mà Nam Long chưa từng làm khi đó.

Bên cạnh yếu tố tất yếu là tài chính, Nam Long hiểu rằng, điều quan trọng nhất là phải làm công tác quy hoạch đạt chuẩn, từ đó xúc tiến kế hoạch tìm kiếm và hợp tác cùng các đối tác uy tín hàng đầu trong và ngoài nước.

Khu đô thị Waterpoint tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, điểm "gạch nối" giữa TP.HCM với Long An, hay rộng hơn là 2 vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Vị trí mà đội ngũ ban lãnh đạo đánh giá thuận lợi, chiến lược cả về kết nối đường bộ, đường thủy và tiềm năng tương lai.

Trên thực tế, niềm tin, tầm nhìn của Nam Long đã liên tục được củng cố trong suốt hai thập niên qua, khi Long An không ngừng "thay da đổi thịt". Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Long An đầu tư 14 dự án, công trình giao thông huyết mạch, dần hình thành mạng lưới giao thông vận tải mang tính kết nối cao, mở lối cho sự phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm.

Chỉ riêng năm 2024, tỉnh Long An nhận 2.886 tỉ đồng để đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông có tính chất trọng điểm liên kết vùng và trung tâm TP.HCM như: vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM – Trung Lương…

Cơ sở hạ tầng liên thông vùng thúc đẩy cho nền kinh tế, đưa Long An trở thành 1 trong 15 khu đô thị vệ tinh theo quy hoạch của TP.HCM, là "lá cờ đầu" trong thu hút nguồn vốn FDI. Theo thống kê lũy kế tính tới tháng 6/2024 của Cục Đầu tư nước ngoài, FDI của tỉnh Long An chiếm trên 70% số dự án và trên 38% số vốn đăng ký của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Theo quy hoạch đến 2030, tầm nhìn 2050, Long An được xác định sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía nam; cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL; kết nối chặt chẽ với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

Được ví như một "ngôi sao đang lên", Long An trở thành điểm đến của chu kỳ tăng trưởng bất động sản mới, chào đón nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng các đề án quy mô. Trong bối cảnh đó, Waterpoint với nền móng vững chắc mà Nam Long tạo dựng 2 thập niên qua, đã sẵn sàng bứt tốc cùng vận hội mới.

"Khu đô thị tích hợp" không đơn thuần là đưa tất cả tiện ích vào trong một tổ hợp. Nam Long tiếp cận khái niệm dưới góc độ trách nhiệm của nhà kiến tạo đô thị trong việc thấu hiểu từng mong muốn của cư dân thành thị, về một nơi sống xanh, hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết cộng đồng và kết nối tiện ích dễ dàng.

Cư dân hạnh phúc chính là "nhựa sống" khơi nguồn dòng chảy thịnh vượng và bền vững của một khu đô thị. Giấc mơ của Nam Long là kiến tạo những khu đô thị tích hợp từ triết lý "Living with Smile" (Sống với nụ cười hạnh phúc).

Thấu hiểu rằng, sức khỏe là nền tảng vững vàng cho cuộc sống hạnh phúc dài lâu. "Sống khỏe" chạm tới mong mỏi cấp thiết của những người dân đô thị đang ngày ngày đối diện với nhiều vấn đề từ chất lượng không khí, áp lực công việc, quá tải hạ tầng… Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới năm 2023, người dân Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao nhưng có khoảng 14 năm sống trong bệnh tật, cao hơn nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.

Trên cơ sở các bản báo cáo khoa học quốc tế chỉ ra mối liên hệ bền chặt và tích cực giữa thiên nhiên với con người, Waterpoint có lợi thế lớn trong việc đem lại những giá trị vô giá cho sức khỏe của mọi thế hệ cư dân. Lối sống khỏe mà Waterpoint vun đắp không chỉ đến từ tổ hợp tiện ích thể dục thể thao khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động mà còn là thiên nhiên an lành, để tìm thấy sự cân bằng, thư giãn trong cảm xúc, tâm trí.

Với 3 mặt được ôm ấp bởi 5,8km đường sông Vàm Cỏ Đông, Waterpoint sở hữu địa thế đắt giá giữa miền thiên nhiên sông nước thuần khiết. Xuyên suốt quá trình phát triển đô thị, chủ đầu tư "nương theo tự nhiên", tôn trọng, gìn giữ hệ sinh thái bên sông đặc trưng, đồng thời gia tăng diện tích mảng xanh bên trong đô thị. Thiên nhiên ngay trước thềm nhà, hoa lá dẫn lối từng bước chân, sông nước êm đềm uốn quanh đô thị, luân chuyển sinh khí trong lành, tươi mát quanh năm.

Hơn 1 thập niên trước, khi các khu đô thị chưa thực sự chú trọng nguyên tắc "thiết kế bền vững", Nam Long đã áp dụng tại Waterpoint cách tính toán các khoảng xanh, hướng gió, tái tạo và dự trữ năng lượng; bảo tồn thảm thực vật tự nhiên của vùng đệm 50m tính từ dòng sông vào đất đô thị; ôm ấp những cảnh quan mang bản sắc địa phương như con đường đất đỏ bên sông, những hàng dừa có tự bao giờ kết thành hàng soi bóng mặt nước… Cách thức này giúp xóa nhòa ranh giới giữa sinh thái được tôn tạo bởi bàn tay con người và thiên nhiên nguyên sơ, tạo nên một tổng thể đa dạng và bền vững, hướng đến tầm nhìn hàng trăm năm.

Sống hạnh phúc tại Waterpoint còn là tận hưởng đa dạng cung bậc và nhịp điệu cuộc sống, được gọi tên là hành trình "Sống 360 độ".

Một khu đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế phải đáp ứng tiêu chí "City in the city", sở hữu mọi tiện ích đô thị cần phải có, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu thiết yếu sống - học tập - làm việc - mua sắm và giải trí. Chiến lược phát triển tiện ích của Nam Long tại Waterpoint cũng có điểm khác biệt. Thay vì ngay lập tức xây dựng trường học, bệnh viện… Nam Long nghiên cứu và chọn hợp tác với những "người thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực của họ", để phát triển tiện ích một cách bài bản, thực chất, phục vụ cộng đồng cư dân.

Trong năm qua, hàng loạt tiện ích đẳng cấp gồm trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm SanHà Foodstore Plus… đã lần lượt đưa vào vận hành tại Waterpoint, hoàn thiện diện mạo của một khu đô thị tích hợp kiểu mẫu phía Tây Nam TP.HCM.

Tại Waterpoint nói riêng và các khu đô thị tích hợp của Nam Long nói chung, nhà kiến tạo đã có lịch sử 32 năm không chỉ bán một căn nhà mà còn là thiết lập phong cách sống, không chỉ xây một tổ hợp bất động sản, mà còn hình thành cộng đồng có bản sắc riêng. Tiện ích hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm gồm nhà hàng, quán café, công viên, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, thảm cỏ… dẫn lối cư dân bước ra ngoài cánh cửa để tận hưởng niềm vui mỗi ngày. Đa dạng hoạt động, sự kiện cộng đồng liên tục được tổ chức vào mỗi cuối tuần hay mùa lễ hội là "chất keo" kết dính những mối quan hệ thân tình, tâm giao.

Hệ thống giao thông công cộng tại Waterpoint được đặc biệt chú trọng phát triển để tăng cường tính kết nối: cứ 400m lại có 1 trạm xe bus nội khu, có tổng cộng 13km đường dành riêng cho chạy bộ và 8km đường xe đạp trong hệ thống giao thông nội khu. Theo ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng giám đốc Tập đoàn, phát triển hệ thống giao thông công cộng nội khu bài bản yêu cầu cao về năng lực quy hoạch tổng quan cũng như tiềm lực tài chính mạnh của chủ đầu tư. Tuy vậy, đây luôn là ưu tiên trọng tâm trong các dự án đô thị tích hợp của Nam Long nói chung, cũng như tại đại đô thị Waterpoint.

Hơn 2 thập kỷ, đó không chỉ là hành trình đánh thức tiềm năng của vùng đất bãi bồi bên sông Vàm Cỏ, chuyển mình thành đô thị đáng sống bậc nhất phía Tây Nam TP.HCM. Đó còn là vô vàn nỗ lực đầy tâm huyết, để phát triển một đô thị có giá trị vượt thời gian, đảm bảo nhiều thế hệ tiếp nối an cư, vun đắp vạn câu chuyện tình thân, hạnh phúc.

[A1]https://nhandan.vn/ lan-thu-7-lien-tiep-phan-lan-la-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-post800717.html

[A2]https://worldtrip.vn/cam-nang/kinh-nghiem-du-lich/6-triet-ly-song-de-duoc-hanh-phuc-nhu-nguoi-bac-au.html

Thiết kế: Hải An

















Ánh Dương Tổ Quốc