Những ngày đầu bước vào lĩnh vực bất động sản với vốn kinh nghiệm còn khiêm tốn, ông Hoàng Quang Việt - Chủ tịch Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát nhớ lại lý do bắt đầu vào năm 2001: "Hòa Phát đến với bất động sản một cách rất tự nhiên, lúc đó chưa hình dung Bất động sản như thế nào, chưa thể sống bằng bất động sản, chưa có khái niệm Khu công nghiệp. Hòa Phát làm bất động sản bắt nguồn từ nhu cầu bình thường. Vì xuất phát từ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nên Hòa Phát hiểu được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất cần những gì, khu công nghiệp nên có gì, mặc dù khái niệm về khu công nghiệp thời điểm đó còn nhiều mơ hồ."

Lần đầu thăm quan những khu công nghiệp lớn, ông Hoàng Quang Việt chia sẻ kỉ niệm: "Nhớ những ngày đầu, tôi và anh Dương (ông Trần Tuấn Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát thời điểm đó - PV) đi xem cách các khu công nghiệp hoạt động, chúng tôi còn phải quay ngang xe ôtô ra để đo đường xem đường rộng bao nhiêu. Khi bắt đầu làm từ con số 0 thì việc gì cũng phải làm. Làm không chỉ bằng phán đoán, mà bằng quá trình thực địa, bằng sự thấu hiểu những gì doanh nghiệp làm sản xuất cần".

Từ chính những kinh nghiệm đầu tiên đó, Bất động sản Hòa Phát đã định hình triết lý vận hành xuyên suốt: làm đến đâu chắc đến đó, tuyệt đối không phát triển ồ ạt hay chạy theo các cơn sóng thị trường. Doanh nghiệp lựa chọn làm bất động sản bằng sự trung thực, đặt sự an toàn và uy tín lên hàng đầu. Với đối tác và khách hàng, Hòa Phát luôn đảm bảo chuẩn xác về tiến độ, giữ vững nguyên tắc "nói được làm được" và đáp ứng đúng những yêu cầu thực tế nhất của doanh nghiệp làm sản xuất.

Năm 2004, dự án Khu công nghiệp (KCN) đầu tiên của Công ty là KCN Phố Nối A được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Diện tích ban đầu hơn 390ha, đánh dấu sự khởi đầu của Hòa Phát trong lĩnh vực bất động sản.

"Đơn hàng" đầu tiên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát đến như một "mối nhân duyên" đầy bất ngờ. Khi ấy, khu đất hơn 30 ha tại KCN Phố Nối A vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng, hạ tầng chưa có gì, còn nguyên đồng ruộng. Thế nhưng, đại diện Công ty may mặc Kido (Hàn Quốc) đã đưa ra một quyết định táo bạo: đặt niềm tin vào Hòa Phát cùng lời cam kết bàn giao hạ tầng chỉ sau 3 tháng. Thoáng chút ngỡ ngàng trước viễn cảnh một bãi đất trống, nhưng niềm tin đã kết nối hai đơn vị mở ra một chương mới. Đúng 3 tháng sau, hạ tầng hoàn thiện chỉn chu, Kido chính thức trở thành một trong những nhà đầu tư tiên phong đặt chân vào hoạt động tại KCN Phố Nối A - Hưng Yên.

Từ khởi đầu thành công đó, Công ty từng bước phát triển hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Dù phát triển hạ tầng khu công nghiệp hay xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị, Hòa Phát đều đặt chất lượng lên hàng đầu, duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật, tư duy làm thật, làm chắc chắn, đưa giá trị nhân văn vào từng sản phẩm bất động sản.

Với các khu công nghiệp, nhân văn là việc không chỉ dừng lại ở việc cho thuê mặt bằng sản xuất, mà còn phát triển không gian hạ tầng có chiều sâu, chú trọng cây xanh, thẩm mỹ cảnh quan, để khu công nghiệp không cứng nhắc mà phải có tính thẩm mỹ, sự hài hòa và nâng cao chất lượng sống cho dân cư khu vực xung quanh. Sự trách nhiệm ấy đã đem lại uy tín đối với doanh nghiệp, xã hội và cộng đồng.

Khẳng định triết lý phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm, giữ giá trị nhân văn trong quá trình phát triển, ông Hoàng Quang Việt bày tỏ: "Quan niệm phổ biến cho rằng nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp thì không cần tiêu chuẩn quá cao. Nhưng tại Hòa Phát, chúng tôi không nghĩ như vậy. Dù ở phân khúc nào, công trình vẫn phải đặt chất lượng lên hàng đầu, đặc biệt là nhà ở xã hội."

Lý giải về định hướng này, ông Việt nhấn mạnh, mọi cư dân dù ở phân khúc nào cũng đều xứng đáng được thụ hưởng một không gian sống chất lượng và an toàn. Nếu không đầu tư chỉn chu ngay từ đầu, công trình sẽ nhanh chóng xuống cấp theo thời gian. Đó chính là giá trị nhân văn cốt lõi trong từng sản phẩm của Công ty .

Thấu hiểu triết lý ấy, bà Vũ Thị Hồng – Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp hạ tầng Thăng Long, từng giữ vị trí Trưởng phòng kế toán Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát nói về những ngày họp kiểm soát dự án Nhà ở xã hội Yên Mỹ (Hưng Yên) quy mô 31ha.

Với triết lý kinh doanh riêng, Hòa Phát đã gây dựng được vị thế và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2005, thời điểm bắt đầu ghi nhận doanh thu từ bất động sản, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát chỉ đạt vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận. Đến năm 2026, doanh thu đã bứt phá, tăng trưởng hơn 100 lần. Về quy mô quỹ đất, từ một khu công nghiệp ban đầu rộng 390 hecta, đến nay công ty quản lý 7 khu công nghiệp với tổng quy mô quỹ đất lên tới trên 2.200 hecta. Đội ngũ nhân sự từ 10 người trong căn phòng chưa đầy 10m2 ngày nào nay đã lên tới 650 cán bộ công nhân viên, trong đó có nhiều nhân sự đã gắn bó với Công ty từ những ngày đầu thành lập.

Bất động sản khu công nghiệp của Hòa Phát bắt nguồn từ chính kinh nghiệm của một doanh nghiệp làm sản xuất. Nhưng cũng tiếp tục phát triển từ tư duy của một người làm xây dựng, mong muốn mỗi công trình dựng xây không chỉ có giá trị về thương mại, về vật chất, mà còn cải thiện đời sống tinh thần, mở ra định nghĩa mới về khu công nghiệp.

Song song với mảng công nghiệp, mảng bất động sản đô thị và nhà ở cũng ghi dấu ấn qua từng thời kỳ. Năm 2005, Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát bắt đầu triển khai dự án Khu đô thị Phố Nối với quy mô 300 ha, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý làm nền tảng phát triển. Sau dự án khởi đầu Tòa nhà 257 Giải Phóng tại Hà Nội giai đoạn 2010 - 2011, Công ty tạo nên một hiện tượng lớn trên thị trường bất động sản nhà ở với dự án Mandarin Garden trên đường Hoàng Minh Giám, Hà Nội. Dự án Mandarin Garden 2 ra đời trong giai đoạn 2015 - 2016, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao cho hàng nghìn gia đình. Cũng trong giai đoạn đó, dự án nhà ở thương mại Hòa Phát Nguyễn Đức Cảnh vào năm 2016 mở rộng thêm phân khúc nhà ở của mảng Bất động sản Hòa Phát tại Thủ đô. Đến năm 2025, dự án nhà ở xã hội Hòa Phát Yên Mỹ được khởi công cung cấp 9.000 căn hộ chung cư, giải quyết vấn đề an cư cho người lao động trong và ngoài khu công và người dân địa phương.

Sang năm 2026, dự án Mandarin Garden 3 tại Yên Sở, Hoàng Mai tiếp tục được khởi động, khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu Mandarin Garden trên thị trường bất động sản Thủ đô. Cùng với đó, mảng quản lý vận hành văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại cũng phát triển, mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty.

Nói đến Bất động sản Hòa Phát là nói đến những con người bám sát thực địa, làm thật và chịu trách nhiệm đến cùng.

Tại Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, lãnh đạo luôn là những người xông xáo, tiên phong. Có một nguyên tắc "nằm lòng" đó là làm hạ tầng thì không được chỉ đạo từ xa mà phải đi thực địa. Muốn dự án tốt, tiến độ chuẩn phải nắm được thông tin chính xác của công trình, nhìn tận mắt, đo tận tay. Cái chất sâu sát, thực tế đó ngấm vào máu của từng kỹ sư, từng quản lý dự án.

Trong một ngành kinh doanh nhiều cám dỗ và rủi ro pháp lý như bất động sản, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát chọn tuân thủ nguyên tắc làm việc: tuyệt đối thượng tôn pháp luật. Mọi quy trình đền bù, cấp phép, tài chính đều chuẩn chỉ, không đi đường tắt. Bà Vũ Thị Hồng – Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây lắp hạ tầng Thăng Long, từng giữ vị trí Trưởng phòng kế toán Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát chia sẻ chân thành: "Làm ở Hòa Phát yên tâm kê cao gối ngủ", bởi mọi hoạt động đều minh bạch, rõ ràng. Nhờ sự tuân thủ nghiêm ngặt đó, qua bao nhiêu những đợt thị trường biến động, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát luôn tiến bước về phía trước. Bước những bước đi thật chậm nhưng vững chãi.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau", bất động sản Hòa Phát với mục tiêu bước xa, bước vững cần sự đồng lòng, thấu hiểu giữa những cá nhân trong tập thể. Tại đây, mỗi người đều được lắng nghe, được chia sẻ để tự tin phát huy tối đa năng lực của bản thân. Không e dè, không ngại ngần trước những nhiệm vụ mới, các cán bộ nhân viên luôn có cơ hội học hỏi, rèn luyện và song hành phát triển cùng Công ty. Anh Đinh Tiến Trọng - Trưởng Ban Quản lý Dự án - KCN số 02- Hưng Yên nhớ lại kỷ niệm: "Tháng 5/2011, tôi xuống dự án thép Kinh Môn giai đoạn 2 với vai trò cán bộ kỹ thuật, chỉ sau 2-3 tháng được giao làm Chỉ huy trưởng. Lúc đó tôi mới 28 tuổi, còn khá trẻ. Nhận một dự án lớn bậc nhất của Hòa Phát thời điểm đó với tôi, là vô cùng áp lực. Nhưng nhờ sự động viên sát sao của Ban giám đốc và sự phối hợp của các đội, các phòng ban mà mình đã vượt qua và trưởng thành vượt bậc.

Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, nhưng những kinh nghiệm được các lãnh đạo của Công ty truyền đạt qua những ngày tháng còn trẻ đã giúp anh Trọng, hay nhiều người trẻ của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát học hỏi thêm. Anh Trọng nhớ lại kỉ niệm về những bữa cơm thân mật:

"Thời gian đầu khi ngồi ăn cơm trưa với các sếp, thực sự đó là một áp lực khủng khiếp. Nhưng sau này suy nghĩ lại, mình thấy người ta muốn ngồi ăn cơm học hỏi từ các doanh nhân lớn còn phải mất tiền, còn mình vừa được ăn cơm, vừa được nghe sếp chỉ đạo, hướng dẫn kinh nghiệm thực tế. Ở các khu công nghiệp hay nhà máy, các sếp cũng xuống ăn cơm suất y như anh em công nhân. Sự sát sao, tỉ mỉ đến từng chi tiết của lãnh đạo khiến mình phục và thấy cực kỳ yên tâm, tự hào."

Cũng vì thế, mà nhân sự của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát không chỉ ngày một tăng lên mà còn càng càng thắt chặt, gắn bó hơn. Chị Nguyễn Thị Sự - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát nhớ lại từng con số: "Ở mảng Bất động sản Hòa Phát, nhóm nhân sự gắn bó từ 15 năm trở lên có tới hơn 100 người. Còn nhóm kỳ cựu đi từ những ngày đầu từ 20 đến 25 năm cũng phải hơn 20 người. Đó là con số rất đặc biệt trong ngành này."

Trải qua 25 năm kiến tạo nền tảng, Bất động sản Hòa Phát có nhiều lợi thế cạnh tranh như thương hiệu uy tín, quỹ đất sạch dồi dào, tiềm lực tài chính lành mạnh và hệ thống pháp lý chuẩn mực.

Tầm nhìn trong 10 năm tới của Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Hòa Phát được xác định rất rõ ràng là mở rộng bất động sản công nghiệp lên con số 10 khu công nghiệp quy mô lớn, tiếp tục phát triển các khu nhà ở và định hướng phát triển theo chiều sâu đối với dịch vụ cho các khu công nghiệp như xây dựng nhà xưởng cho thuê, nhà kho phục vụ logistics.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Bất động sản Hòa Phát - Ông Hoàng Quang Việt khẳng định những thành quả mà Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát đạt được trong 25 năm qua cho thấy con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Hòa Phát không chạy theo xu hướng hay lợi ích ngắn hạn mà kiên trì với triết lý đi chậm mà chắc, thượng tôn pháp luật và luôn coi trọng các giá trị thực. Chính sự nhất quán đó đã tạo dựng nên niềm tin bền vững đối với đối tác và khách hàng.

Bài: Ánh Dương Thiết kế: Hương Xuân

PV Việt Nam hàng ngày