Với mô-men xoắn lớn đạt 440 Nm từ tua máy thấp, Palisade cho cảm giác kéo khỏe và nhàn khi chạy đường trường. Đây là kiểu vận hành rất hợp với SUV cỡ lớn. Người lái không cần ép ga nhiều, xe vẫn đủ lực để vượt hoặc leo dốc khi chở đủ tải.Trong bối cảnh phân khúc SUV hạng D ngày càng trở thành lựa chọn chủ đạo của các gia đình và người dùng kinh doanh, việc Hyundai Palisade giảm xuống còn khoảng 1,299 tỷ đồng đã tạo nên một trường hợp khá đặc biệt trên thị trường. Mẫu xe sở hữu kích thước, không gian và nhiều trang bị thường thấy trên các dòng SUV cỡ lớn nay lại xuất hiện trong vùng giá mà người mua SUV hạng D đang cân nhắc.

Chính vì vậy, việc Hyundai Palisade đang được giảm giá niêm yết tới 170 triệu đồng đã khiến nhiều người bắt đầu nhìn mẫu xe này theo một góc độ khác. Không đơn thuần là một chiếc xe gia đình cỡ lớn, Palisade đang trở thành bài toán "đầu tư giá trị" đáng chú ý trong bối cảnh người mua xe ngày càng thực dụng hơn.

Tại Việt Nam, nhóm SUV cỡ lớn không có quá nhiều lựa chọn. Đây là những mẫu xe được phát triển hướng tới nhu cầu sử dụng đa mục đích, sở hữu không gian rộng rãi, cấu hình 6-7 chỗ thoải mái và khả năng đáp ứng cả công việc lẫn gia đình.

Trong vài năm gần đây, SUV hạng D gần như trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường xe gia đình tại Việt Nam. Ford Everest duy trì sức hút ổn định, trong khi Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Mazda CX-8 liên tục cạnh tranh bằng trang bị và công nghệ. Mặt bằng giá phổ biến của nhóm xe này hiện dao động quanh 1,2-1,5 tỷ đồng.

Việc Palisade giảm xuống còn khoảng 1,299 tỷ đồng khiến mẫu xe này bất ngờ xuất hiện trong vùng ngân sách vốn thuộc về khách hàng SUV hạng D. Đây là điều hiếm thấy bởi người mua giờ đây có thêm một lựa chọn sở hữu kích thước lớn hơn, trục cơ sở dài hơn và không gian nội thất rộng rãi hơn trong cùng khoảng tài chính.

Hyundai Palisade sở hữu chiều dài hơn 4,9 mét cùng trục cơ sở 2.900 mm, tức vượt lên đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều mẫu SUV hạng D hiện nay. Đây là nền tảng mang lại khác biệt rất lớn khi trải nghiệm thực tế. Người ngồi hàng ghế thứ hai có khoảng duỗi chân rộng, trần xe cao, khoang cabin thoáng và cảm giác di chuyển gần với những mẫu xe thiên về trải nghiệm cao cấp hơn là SUV phổ thông.

Nếu đặt cạnh các mẫu SUV hạng D đang có mặt trên thị trường, Palisade tạo ra khác biệt đáng kể nhờ kích thước tổng thể lớn hơn, chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm cùng cấu hình nội thất thiên về trải nghiệm của một mẫu SUV cỡ lớn.

Trong nhiều năm, người Việt thường mặc định rằng xe càng đắt càng "ra dáng doanh nhân". Nhưng vài năm trở lại đây, đặc biệt trong nhóm khách hàng kinh doanh, tâm lý đó đang thay đổi. Không ít người bắt đầu nhìn chiếc xe như một tài sản phục vụ công việc và cuộc sống, thay vì món đồ để phô trương. Khi đặt trong tư duy đó, Palisade nổi lên như một lựa chọn tối ưu: vẫn mang đến không gian lớn, sự bề thế và trải nghiệm cao cấp, nhưng mức chi phí bỏ ra lại tương đương với nhiều mẫu SUV hạng D trên thị trường.

Trong giới kinh doanh, có một khái niệm thường được nhắc tới là "chi phí cơ hội". Một chiếc xe càng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, giá trị mà nó mang lại trong suốt vòng đời sử dụng càng lớn.

Trong vùng giá khoảng 1,3 tỷ đồng, người mua hiện có khá nhiều lựa chọn SUV hạng D. Tuy nhiên, Palisade lại mang tới một cách tiếp cận khác: thay vì tập trung vào việc bổ sung nhiều công nghệ mới, mẫu xe này hướng tới giá trị sử dụng dài hạn thông qua không gian, sự thoải mái và khả năng phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Chính vì vậy, Palisade đang đánh trúng tâm lý của một nhóm khách hàng rất đặc biệt: những người đủ khả năng chi trả cho nhiều lựa chọn khác nhau nhưng vẫn ưu tiên tính thực dụng và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Điểm hấp dẫn của mẫu xe này nằm ở việc Hyundai gần như giữ nguyên "công thức" của một chiếc SUV dành cho gia đình và công việc: ngoại hình to lớn, khoang nội thất rộng, nhiều tiện nghi và cảm giác vận hành đầm chắc. Người dùng vẫn có được cảm giác sở hữu một chiếc xe bề thế khi gặp đối tác hay đưa gia đình đi xa, nhưng không phải đánh đổi bằng chi phí quá cao.

Đây cũng là lý do Palisade được xem là bài toán giá trị đáng chú ý. Cùng một ngân sách, người dùng không chỉ mua một phương tiện di chuyển mà còn sở hữu một không gian đủ để phục vụ công việc, tiếp khách hoặc đồng hành cùng gia đình trong nhiều năm.

Xe giá rẻ thường thiếu sự sang trọng và không gian. Trong khi đó, những mẫu xe có không gian rộng và định hướng cao cấp thường có giá bán cao hơn đáng kể. Palisade trở thành một trường hợp khá đặc biệt khi dung hòa được cả hai yếu tố.

Nếu có một yếu tố khiến Palisade khác biệt rõ rệt so với nhiều SUV cùng tầm tiền, đó là không gian nội thất.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng dành nhiều thời gian trên ô tô – từ di chuyển công việc tới những chuyến đi gia đình – cabin rộng đang trở thành một loại "tài sản trải nghiệm" thực sự. Palisade tận dụng rất tốt điều này.

Hàng ghế thứ hai dạng captain seat trên một số phiên bản mang lại cảm giác gần giống khoang thương gia. Khoảng cách giữa các ghế rộng, lối đi thoáng, kết hợp cùng chất liệu da Nappa và cách hoàn thiện thiên về sự mềm mại. Với nhiều người làm kinh doanh, đây không chỉ là nơi ngồi thư giãn. Nó có thể trở thành không gian làm việc di động: xử lý tài liệu, nghe báo cáo, trao đổi nhanh với cộng sự trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh không gian rộng, Palisade còn ghi điểm nhờ chất lượng hoàn thiện nội thất. Chất liệu da Nappa, hệ thống ghế chỉnh điện, sưởi và làm mát ghế cùng cách bố trí khoang cabin theo hướng đề cao trải nghiệm người ngồi giúp mẫu xe này tạo cảm giác cao cấp hơn mặt bằng chung của nhiều mẫu SUV trong cùng tầm giá.

Điều thú vị là Palisade không đánh đổi tính gia đình để phục vụ doanh nhân. Ngược lại, đây là một trong số ít SUV cỡ lớn vừa phù hợp tiếp khách, vừa đủ thực dụng cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khoang hành lý rộng, hàng ghế thứ ba hữu dụng hơn đa số SUV hạng D trên thị trường, trong khi khoảng sáng gầm và cấu hình SUV vẫn giúp xe phù hợp với những chuyến đi xa. Với các gia đình nhiều thành viên, Palisade tạo cảm giác giống một "phòng khách di động" hơn là phương tiện thuần túy.

Ở góc độ trải nghiệm, Hyundai cũng đầu tư khá mạnh vào khả năng cách âm. Xe sử dụng kính hai lớp, khung gầm liền khối và thiên hướng vận hành êm ái. Điều này đặc biệt quan trọng với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài hoặc ngồi xe nhiều giờ mỗi ngày.

Khung gầm liền khối kết hợp hệ thống treo được tinh chỉnh theo hướng êm ái cũng là yếu tố giúp Palisade nổi bật. Thay vì thiên về cảm giác lái thể thao, mẫu xe ưu tiên sự ổn định và thoải mái cho cả gia đình trong những hành trình dài.

Với mô-men xoắn lớn đạt 440 Nm từ tua máy thấp, Palisade cho cảm giác kéo khỏe và nhàn khi chạy đường trường. Đây là kiểu vận hành rất hợp với SUV cỡ lớn. Người lái không cần ép ga nhiều, xe vẫn đủ lực để vượt hoặc leo dốc khi chở đủ tải.

Quan trọng hơn là yếu tố tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp so với kích thước và trọng lượng của xe là điểm được nhiều người dùng đánh giá cao. Trong bối cảnh giá nhiên liệu luôn biến động, đây là lợi thế thực tế chứ không chỉ nằm trên bảng thông số.

Động cơ diesel cũng phù hợp với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc chạy quãng đường dài. Một chiếc xe rộng, êm, tiết kiệm nhiên liệu và có mô-men xoắn lớn rõ ràng đem lại giá trị sử dụng rất cao.

Thực tế thị trường Việt Nam cho thấy nhiều người dùng SUV cỡ lớn hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ nhìn giá mua ban đầu. Một chiếc xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu có thể trở thành gánh nặng sau vài năm sử dụng, đặc biệt với người đi lại thường xuyên. Palisade giải quyết khá tốt bài toán đó.

Đáng chú ý, nhiều thông tin từ các thị trường quốc tế cho thấy thế hệ Palisade mới được định hướng tập trung vào các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Vì vậy, đây được xem là thời điểm "vàng" để những khách hàng yêu thích cảm giác lái và sự tin cậy của động cơ Diesel thuần túy sở hữu mẫu SUV hạng E này với mức giá không thể tốt hơn.

Trong bối cảnh xã hội đang thay đổi, tư duy về xe sang cũng thay đổi theo. Không ít người dùng hiện nay tránh những lựa chọn quá hào nhoáng. Họ muốn một chiếc xe đủ đẳng cấp nhưng không quá phô trương, đủ tiện nghi nhưng vẫn hợp lý về tài chính.

Palisade đang đi đúng vào khoảng nhu cầu đó.

Mẫu SUV của Hyundai không mang logo hạng sang, nhưng lại có đầy đủ những yếu tố mà người dùng thực sự cần: rộng, thoải mái, vận hành ổn định, chi phí sử dụng hợp lý và đủ hình ảnh khi xuất hiện trong công việc.

Đây cũng là lý do nhiều người đánh giá Palisade giống một kiểu "hưởng thụ thông minh". Người dùng không cần chạy theo những lựa chọn đắt đỏ hơn để có được không gian và trải nghiệm cao cấp. Thay vào đó, họ chọn giải pháp cân bằng hơn: dành tiền cho nhiều giá trị khác của cuộc sống, nhưng vẫn giữ được chất lượng sử dụng cao.

Ở một góc độ nào đó, Palisade phản ánh sự trưởng thành của thị trường ô tô Việt Nam. Người mua bắt đầu bớt chạy theo logo, thay vào đó chú ý nhiều hơn tới giá trị thực tế chiếc xe mang lại sau mỗi ngày sử dụng.

Và khi một mẫu xe sở hữu kích thước lớn, nội thất cao cấp, khả năng cách âm tốt cùng động cơ diesel tiết kiệm xuất hiện trong vùng giá SUV hạng D, câu chuyện không còn nằm ở khuyến mại hay giảm giá. Đó là việc người dùng đang có thêm một lựa chọn mới để tối ưu giá trị nhận được trong cùng một khoản ngân sách.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh niên Việt