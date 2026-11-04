Sau một ngày dài, hành trình trở về nhà của mỗi người không phải lúc nào cũng giống nhau. Có hôm, người ta chỉ muốn khép cửa, tìm một khoảng lặng để nghỉ ngơi. Có hôm, lại muốn thong thả bước dưới hàng cây, nghe tiếng trẻ nhỏ chơi đùa hay ngồi bên mặt nước thêm vài phút để rời khỏi nhịp sống vội vã ngoài kia. Một nơi ở lý tưởng vì thế cần dành chỗ cho cả những phút riêng tư và những khoảnh khắc kết nối, để mỗi người được trở về theo cách mình muốn, ngay cả khi nhịp sống và cảm xúc thay đổi qua từng ngày.

Đặt trải nghiệm sống thực tế của cư dân làm trọng tâm, KTS Nguyễn Thành Trung, Giám đốc điều hành studioMilou - đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan cho Imperia Sensa Park chia sẻ: "Từ căn hộ xuống sảnh, cư dân sẽ nhìn thấy gì? Không gian nào đón họ trở về sau một ngày mệt mỏi? Đó không hẳn là những câu hỏi xuất hiện trong bảng yêu cầu về diện tích hay công năng. Nhưng chính những trải nghiệm lặp lại mỗi ngày đó sẽ quyết định một nơi ở có trở nên thân thuộc hay không."

Tại Imperia Sensa Park, MIK Group cùng studioMilou đã phát triển ý tưởng thiết kế kiến trúc và cảnh quan cho Imperia Sensa Park theo tinh thần "Nhịp Riêng Tỏa Sáng". Ở đó, mỗi cư dân đều có thể tìm thấy nhịp sống thuộc về mình, khi hòa vào không gian giao lưu sôi động, khi vận động giữa thiên nhiên, và khi chậm lại trong khoảng trời riêng yên tĩnh.

Giữa đô thị, một nơi ở vừa gần gũi với nhịp sống hiện đại, vừa có khoảng lùi để con người tìm lại sự thư thái luôn mang một sức hấp dẫn riêng. Đặc biệt trong lõi nội đô hiện hữu, khi quỹ đất dành cho cảnh quan ngày càng hạn chế, việc Imperia Sensa Park sở hữu quy mô tới 5ha cùng địa thế 2 mặt tiếp giáp sông tự nhiên đã mang lại một điểm cộng lớn. Lớp màng lọc tự nhiên này không chỉ tạo ra khoảng cách lý tưởng để tách biệt với sự ồn ào bên ngoài, mà còn mở ra không gian để đời sống bên trong được tiếp nối một cách phong phú.

Từ hai dòng chảy bao quanh, mạch cảnh quan được tiếp nối vào bên trong dự án qua hồ điều hòa rộng khoảng 2.400 m², gần 500 m đường dạo bộ ven sông, hồ bơi nội khu khoảng 400 m² cùng hệ thống mảng xanh và không gian mở. Lợi thế thủy cảnh này đồng thời tạo nên một lớp đệm sinh thái, góp phần điều hòa vi khí hậu, hạn chế tác động từ môi trường đô thị và mang lại cảm giác thoáng đãng, dễ chịu hơn. Yếu tố nước hiện diện trong nhịp sống hằng ngày, từ lối về nhà, những buổi dạo bộ đến khoảng thời gian thư giãn trong khuôn viên dự án.

Hành trình ấy cũng dẫn cư dân qua những lớp không gian khác nhau, từ khu vực mở, khoảng bán riêng tư, đến không gian riêng của mỗi cư dân. Imperia Sensa Park tổ chức cảnh quan thành những lớp chuyển tiếp liên tục và trên cùng một hành trình, mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng - để kết nối, để nghỉ ngơi hay để trở về.

Từ những lựa chọn riêng của mỗi người, câu chuyện mở rộng sang cách các cư dân cùng sống trong một cộng đồng. Trên lối dạo, ở sân chơi hay một khoảng dừng chân, những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể dần trở thành sự quen thuộc, khiến nơi ở thêm gắn bó qua từng ngày.

KTS Nguyễn Thành Trung lấy hành lang làm ví dụ. Nếu chỉ vừa đủ rộng để đi qua, hành lang đơn thuần là lối giao thông. Nhưng khi có thêm không gian để hai người sánh bước hoặc dừng lại, nơi ấy có thể mở đầu cho những lời chào, những cuộc trò chuyện và dần trở thành một phần trong nếp sinh hoạt chung của cư dân.

Nhà trẻ cũng là một ví dụ gần gũi. Ngoài việc phục vụ nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ, nơi này có thể trở thành điểm gặp thường xuyên của nhiều thế hệ. Trẻ em chơi cùng nhau; cha mẹ, ông bà gặp gỡ trong những lần đưa đón. Từ những cuộc gặp ngắn lặp lại mỗi ngày, một mối quan hệ láng giềng có thể dần hình thành.

Từ những điểm chạm gần gũi ấy, Imperia Sensa Park còn phát triển hơn 40 tiện ích đa dạng, cấu trúc hóa thành ba nhóm trải nghiệm: Creative Hub dành cho làm việc và sáng tạo; Vitality Sanctuary hướng đến vận động, cân bằng và tái tạo; Social Club phục vụ giao lưu, kết nối. Cách tổ chức này bắt nguồn từ sự thấu hiểu rằng nhu cầu của mỗi người luôn thay đổi theo từng giai đoạn và nhịp sinh hoạt.

Trong đời sống thường ngày, nơi đây có thể là một buổi tập trước giờ làm, góc yên tĩnh để tập trung vào buổi chiều, hay khoảng sân để cả gia đình cùng xuống chơi khi ngày khép lại. Khi công việc, độ tuổi và cấu trúc gia đình thay đổi, cư dân vẫn có thể tìm đến những không gian khác nhau trong cùng một nơi ở.

Bởi vậy, giá trị của hệ tiện ích không chỉ nằm ở con số, mà ở khả năng trở thành một phần tự nhiên trong thói quen hằng ngày – nơi người ta muốn ghé qua, muốn nán lại và dần hình thành cảm giác gắn bó.

Sau các khoảng mở và không gian cộng đồng, hành trình trở về khép lại ở căn hộ. Ở đây, ý tưởng lấy con người làm trung tâm hiện ra qua những điều gần gũi: một căn phòng đủ sáng để bắt đầu ngày mới, một khoảng chung để cả nhà quây quần, và sự yên tĩnh dành cho người muốn nghỉ ngơi.

Tại Imperia Sensa Park, mặt bằng căn hộ được tối ưu theo chiều ngang nhằm tăng diện tích tiếp xúc với không gian bên ngoài. Căn hai phòng ngủ có chiều ngang khoảng 10,4 m - 12,3 m; tỷ lệ mặt thoáng đạt trên 80%. Hệ kính cao từ trần đến sàn được sử dụng để đưa thêm ánh sáng tự nhiên vào không gian sống.

Không gian mỗi căn hộ được phân chia hợp lý giữa khu vực "động" dành cho ăn uống, trò chuyện, làm việc hay tiếp khách, và khu vực "tĩnh" dành cho nghỉ ngơi. Bởi trong cùng một mái nhà, mỗi thành viên có thể đang sống ở một nhịp khác nhau: người cần tập trung làm việc, người muốn sum họp, người chỉ mong tìm một khoảng lặng sau ngày dài.

Để dung hòa sự rộng mở với nhu cầu riêng tư, thiết kế vận dụng tinh thần của những lớp chuyển tiếp trong kiến trúc Á Đông. Giữa bên ngoài và bên trong luôn có những khoảng đệm, giúp người ở cảm nhận được ánh sáng, cảnh quan và chuyển động xung quanh, đồng thời giữ gìn sự kín đáo cần thiết cho sinh hoạt gia đình.

Tại Imperia Sensa Park, tinh thần ấy được thể hiện qua cách tổ chức các lớp không gian, hệ lam đứng, mảng xanh cùng sự thay đổi của ánh sáng và bóng đổ. Những yếu tố này tạo sự liên kết giữa khu cao tầng và thấp tầng, đồng thời đem lại chiều sâu cho trải nghiệm kiến trúc. Nhìn từ xa, công trình hướng tới một diện mạo thống nhất; khi đến gần, người ta có thể nhận ra thêm những lớp không gian và chi tiết trong cách thiết kế.

Từ hình thức công trình đến cảnh quan, nội thất và quá trình xây dựng, mỗi phần việc đều cần tiếp nối ý tưởng ban đầu để sau cùng, cư dân cảm nhận được sự liền mạch ấy trong chính ngôi nhà và những không gian sử dụng mỗi ngày.

Một công trình nhà ở có thể mất 3 – 6 năm để đi từ phát triển đến bàn giao cho cư dân. Nhưng khi hoàn thành, câu chuyện của nơi ấy mới thực sự bắt đầu. Trẻ nhỏ lớn lên, các thế hệ trong gia đình bước sang những giai đoạn mới; cách con người làm việc, nghỉ ngơi và sử dụng ngôi nhà cũng không ngừng thay đổi.

Trên hành trình "Kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng", MIK Group luôn đặt trọng tâm phát triển xoay quanh cuộc sống con người và những giá trị thực bền vững ấy. Tiếp nối hơn 17.000 căn hộ thuộc dòng I Series đã bàn giao, MIK Group giới thiệu Imperia Sensa Park như một bước phát triển mới tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ sản phẩm Discovery Residences được kiến tạo để hướng đến hành trình khám phá bản thân, kết nối với cộng đồng và thiên nhiên, đồng thời giữ lại không gian riêng cho mỗi người.

Để một ý tưởng sống đi vào thực tế, dự án phải được chuyển thành những lựa chọn cụ thể: mặt nước hiện diện trong quy hoạch, không gian chung tạo cơ hội gặp gỡ, tiện ích đáp ứng nhiều nhịp sinh hoạt, căn hộ đón ánh sáng mà vẫn giữ được sự riêng tư, studioMilou, Ong&Ong, Ricons và CORE tham gia dự án ở các lĩnh vực từ kiến trúc, cảnh quan, nội thất đến xây dựng và giám sát. Sự kết nối giữa những phần việc ấy sẽ quyết định ý tưởng ban đầu được thể hiện ra sao trong nơi ở hoàn chỉnh.

Dẫu vậy, thước đo sau cùng vẫn nằm ở đời sống của cư dân. Lối dạo ven nước có trở thành con đường họ muốn đi mỗi ngày? Nhà trẻ, sân chơi có mở đầu cho những mối quan hệ trong cộng đồng? Căn hộ có tiếp tục đáp ứng nhu cầu khi nhịp sống của một gia đình đổi khác? Những câu trả lời ấy cần thời gian, cùng chính những người sẽ sống ở đây.

Sau tất cả, một công trình ý nghĩa phải là nơi con người tìm thấy định nghĩa đích thực về "Nhà", một không gian không chỉ để "ở" mà để trọn vẹn nuôi dưỡng trải nghiệm "sống" mỗi ngày. Đó cũng chính là đích đến trong triết lý kiến tạo không gian sống bền vững của MIK Group: không áp đặt những công thức kiến trúc cố định, mà tôn trọng nhịp chuyển động tự nhiên của đời sống thường nhật, mang lại một không gian đủ rộng mở cho những trải nghiệm đa dạng và đủ thân thuộc để mỗi cư dân luôn tìm thấy cảm giác thuộc về.

Ánh Dương Thanh Niên Việt