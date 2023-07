Nhắc đến Quy Nhơn, cộng đồng du lịch vẫn "phát cuồng" với vẻ đẹp như tranh của vùng đất này. Với làng chài Nhơn Lý yên bình tựa như một cảnh phim, bãi biển trong veo tại Kỳ Co, đảo Cù Lao Xanh nguyên sơ như "viên ngọc biển cả", bãi tắm Hoàng Hậu tựa tiên cảnh, Hòn Khô cuốn hút với những rạn san hô đầy mê hoặc. Tất cả làm nên một Quy Nhơn hấp dẫn và không có gì bất ngờ khi thành phố biển này liên tục nằm trong top đầu cả nước về doanh thu và lượng du khách hàng năm; từng lọt top 20 điểm đến đáng mong chờ nhất thế giới năm 2020.

Với sức hút vô cùng lớn, hệ thống hạ tầng du lịch của Quy Nhơn đang được ưu tiên phát triển. Hàng trăm resort khách sạn từ TP. Quy Nhơn đến đô thị mới Cát Tiến đã được triển khai và liên tục được lấp đầy khách lưu trú.



Nhưng trong bước tiến dài về du lịch, Quy Nhơn vẫn được ví như viên ngọc thô cần mài dũa để toả sáng, bởi ngoài lợi thế tự nhiên nơi đây vẫn thiếu đi những trải nghiệm dịch vụ hay chốn vui chơi thời thượng. Sự xuất hiện của các chủ đầu tư có tâm, có tầm đang đặt những bước chân tiên phong để kiến tạo nên những tổ hợp thương mại dịch vụ - giải trí cao cấp, đã thắp lên một kỳ vọng thay đổi diện mạo thành phố biển, xứng tầm điểm đến mới hàng đầu châu Á.



Không cần chờ đợi quá lâu, du khách sẽ sớm được chiêm ngưỡng một Quy Nhơn tràn đầy sinh khí với sự hiện diện của Imperial Oasis Quy Nhơn cùng 7 kỳ quan triệu đô do Tập đoàn Lạc Việt làm chủ đầu tư.

Được chấp bút từ kiến trúc sư trưởng Hoàng Hữu Phê - Tiến sĩ quy hoạch đô thị năm 1998 tại London cùng các đối tác danh tiếng toàn cầu, quy hoạch tổng thể Imperial Oasis Quy Nhơn được thiết kế thành Phố Đông - đại sân khấu lễ hội – ẩm thực – văn hoá bản địa phong cách Á; và Phố Tây - không gian thưởng lãm nghệ thuật với những trải nghiệm triệu đô phong cách Âu. Tất cả được kết nối xuyên suốt bởi 7 công trình điểm nhấn tráng lệ.



Khát vọng kiến tạo nên một công trình biểu tượng cho Quy Nhơn, Tập đoàn Lạc Việt đã bắt tay với Perrot GMBH & CO.KG để để xây dựng Tháp đồng hồ Imperial Oasis Tower tọa lạc tại trái tim Phố Tây. Perrot GMBH & CO.KG là một thương hiệu danh tiếng có trụ sở tại Friedrichshafen, Đức - chuyên sản xuất các thiết bị tháp đồng hồ cho nhiều công trình nổi tiếng trên khắp thế giới, bao gồm Cung điện Buckingham ở Luân Đôn, Nhà thờ Đức Bà ở Cologne - Đức và Nhà thờ Đức Bà ở Brussels – Bỉ, nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn...

Tại Imperial Oasis Quy Nhơn, một tháp đồng hồ cơ cực lớn, với lớp vỏ pha lê trong suốt khoe hệ thống máy mạ vàng được đặt trên đỉnh khối nhà, cuốn hút ánh nhìn của mọi du khách, hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Quy Nhơn.



Đây cũng chính là không gian thưởng lãm nghệ thuật và những trải nghiệm triệu đô với bảo tàng Art Gallery bên trong trưng bày những bộ sưu tập đắt giá; hay Crystal Ballroom – nơi thương thảo, gặp gỡ riêng tư của cộng đồng thượng lưu.



Với chiều cao 56m, từ Tháp vọng cảnh Billion View Tower du khách sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc - Phía xa là biển trời xanh ngắt, phía Tây Bắc là thảm thực vật đa tầng giàu sức sống nổi bật với Đại Phật Tự linh thiêng chùa ông Núi, phía Tây Nam là đầm nước 7,000ha với cánh đồng quạt gió hùng vĩ - Biểu trưng cho tầm nhìn triệu đô mãn nhãn chính là đây.

Đường chạy với lan can kính được đặt mềm mại trên mái khách sạn 5 sao tại khu Đông do thương hiệu Accor vận hành. Vào các buổi sáng du khách sẽ được tận hưởng cảnh bình minh trên biển, quay sang phía Tây in lên dãy tường thành xanh ngắt của phần phía nam dãy núi Bà là bức tượng phật khổng lồ in vào tâm khảm mọi người như một trải nghiệm thiêng liêng khó quên. Các phần cuối nhô ra của đường chạy, với đáy kính trong suốt tạo thành các điểm ngắm cảnh và lưu giữ những khoảnh khắc không thể tuyệt vời hơn.

Ngay dãy Shophouse mặt tiền, 2 lồng kính rộng 6m ngập tràn ánh sáng xuyên thẳng vào khu phố đi bộ - Như những chiếc cổng chào tráng lệ thôi thúc du khách tiến vào hành trình trải nghiệm đầy hấp dẫn.

Ban ngày Glass Museum thu hút bởi chuỗi cửa hàng trưng bày các mặt hàng xa xỉ, những quán cafe thời thượng; Ban đêm là những con đường ánh sáng kỳ ảo với màn trình diễn led và hologram hiện đại. Đây còn là biểu trưng cho nét phong thủy rước tài lộc, thúc đẩy tài vận cho những chủ nhân kinh doanh.

Golden Silk được thiết kế như một dải lụa mềm mại với những đường cong tinh tế cùng hệ kính cường lực trong suốt, là điểm kết nối giữa không gian triển lãm sang trọng của Phố Tây và không khí lễ hội sôi động của Phố Đông.

Không chỉ là điểm check in độc đáo, Golden Silk còn là nơi du khách có thể thưởng thức những bữa tiệc ánh sáng vào những dịp lễ hội, cuối tuần.



Ngọn đuốc San Hô Bloom Tower được đặt ở trung tâm tuyến phố đi bộ Phố Đông. Lấy cảm hứng từ đại dương, một biểu tượng san hô mang hình ngọn đuốc được đặt trong hình cầu geodesic tạo ra từ các thanh truyền ánh sáng công nghệ LED, được bao quanh bởi các vòi phun nước kết hợp với âm nhạc, sẽ trở thành điểm vui chơi hoàn hảo trong không khí lễ hội đa sắc màu.

Các tuyến phố đi bộ Phố Đông - Phố Tây được phát triển bài bản cùng các hoạt động hấp dẫn là yếu tố làm nên thương hiệu của Imperial Oasis Quy Nhơn. Quy hoạch tuyến phố chủ đề với từng phong cách nổi bật là chiến lược hiệu quả giúp nắm bắt "khẩu vị" du khách, tăng sức hấp dẫn của các khu thương mại dịch vụ và mang đến doanh thu khổng lồ.

Hoạt động thường kỳ, hoạt động vào các dịp lễ hội và cuộc sống đô thị ban đêm sẽ tạo nên những trải nghiệm bất tận tại Ốc đảo đế vương.

Bộ sưu tập 7 kỳ quan còn được cộng hưởng lợi thế khi được đặt trong tổ hợp Imperial Oasis Quy Nhơn với hướng phát triển chuyên sâu về thương mại dịch vụ cao cấp tiên phong của Tỉnh. Đi theo mô hình điểm đến tích hợp mới - New Integrated Destination, Imperial Oasis Quy Nhơn khai thác triệt để hấp lực từ nền du lịch mua sắm nhờ xoay quanh 3 loại hình sản phẩm Shophouse, Shoptel, Boutique hotel.

Dưới những biểu tượng kiến trúc rực rỡ sẽ là một "thành phố không ngủ". Sự sôi động hấp dẫn bất tận 24/7, suốt 365 ngày sẽ mở khoá một thời đại mới của nền "kinh tế đêm" Quy Nhơn vốn giàu tiềm năng, thắp sáng kỷ nguyên thịnh vượng tại Imperial Oasis Quy Nhơn.



Thông tin dự án: Khu đất ở, dịch vụ thương mại 04, thuộc Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Nguồn Ảnh: Imperial Oasis Quy Nhơn Thiết Kế: Trin Theo Trí Thức Trẻ

Ánh Dương Tổ Quốc