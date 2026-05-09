Gần đây, hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đang làm nóng mạng xã hội, báo chí và cả tâm lý của các bậc phụ huynh. Bữa ăn hàng ngày đang dần trở thành "ván bài may rủi". Đứng trước thực trạng đau lòng đó, các doanh nghiệp F&B chân chính hiểu rằng, để tồn tại và bảo vệ thế hệ tương lai, họ phải tự thiết lập những "thành trì" phòng thủ kiên cố nhất.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, bà Nguyễn Nam Trân - Quản lý cấp vùng Bộ phận Giải Pháp Đảm Bảo Kinh Doanh, SGS Indonesia và Việt Nam đã chia sẻ, trong lĩnh vực F&B, vai trò của các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khắt khe về chất lượng và sức khỏe, bà Trân khẳng định: "Dưới góc nhìn của SGS, các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện nay không còn là một lựa chọn ‘có thì tốt’ mà đã trở thành yếu tố bắt buộc. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tồn tại và khẳng định uy tín thương hiệu".

Được công nhận rộng rãi trên toàn cầu và đáp ứng các yêu cầu của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI), FSSC 22000 là tiêu chuẩn quốc tế uy tín do các tổ chức độc lập như SGS cấp nhằm xác nhận doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và phân phối. Khác với các chứng nhận bắt buộc trong nước, đây là tiêu chuẩn tự nguyện mang lại giá trị quốc tế cao, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, đảm bảo tính nhất quán về chất lượng và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu.

"Mỗi hệ thống quản lý quốc tế đều có thế mạnh riêng, nhưng FSSC 22000 nổi bật nhờ tính toàn diện khi được công nhận bởi GFSI (Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu) – tổ chức uy tín được dẫn dắt bởi các hiệp hội tiêu dùng và tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Điểm khác biệt lớn nhất là sự kết hợp giữa ISO 22000 và các chương trình tiên quyết nghiêm ngặt như: chống gian lận thực phẩm, phòng vệ thực phẩm và giám sát sản xuất. Điều này đảm bảo doanh nghiệp có khả năng kiểm soát rủi ro xuyên suốt từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới khi sản phẩm đặt lên bàn ăn của người tiêu dùng", bà Nam Trân nhấn mạnh.

Việc Jollibee nói riêng, các doanh nghiệp F&B khác nói chung, lựa chọn tuân thủ FSSC 22000, còn trở thành ‘tấm vé thông hành’ để bước chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu bởi sự công nhận rộng rãi của nhiều quốc gia, bao gồm cả các thị trường nổi tiếng "khó tính".

Đánh giá cao nỗ lực của Jollibee trong việc đạt chứng nhận của SGS, bà Nam Trân cho biết: Đối với FSSC 22000, thách thức không chỉ nằm ở kỹ thuật thuần túy mà còn ở "mức độ trưởng thành" của hệ thống. Doanh nghiệp phải đảm bảo tính nhất quán trong việc nhận diện và kiểm soát mọi mối nguy. Điều này đòi hỏi sự đầu tư bài bản về hạ tầng, áp dụng tư duy quản trị rủi ro hiện đại và đặc biệt là xây dựng một văn hóa an toàn thực phẩm xuyên suốt. Từ truy xuất nguồn gốc đến quản lý nhà cung cấp, tất cả đều cần sự cam kết tuyệt đối của ban lãnh đạo và tinh thần cải tiến liên tục của toàn bộ tổ chức.

Trên thực tế, với Jollibee Việt Nam, đằng sau mỗi món ăn phục vụ tại 255 cửa hàng trên toàn quốc là một hệ thống quản lý chất lượng khép kín End-to-End FSQ. Mỗi mắt xích, từ khâu nguyên liệu, sản xuất tại nhà máy ở Cần Giuộc, Tây Ninh (trước đây là Long An), đến khâu lưu kho (đạt chuẩn GWP, TAPA), phân phối (GDP) và cuối cùng là phục vụ bữa ăn tại cửa hàng (hơn 255 cửa hàng đều có chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y tế), đều phải vận hành một cách nghiêm ngặt và không có chỗ cho sự sai số.

"Qua quá trình đánh giá thực tế, các chuyên gia của SGS ghi nhận sự cam kết rất cao từ ban lãnh đạo Jollibee Việt Nam. Họ đã đầu tư nguồn lực mạnh mẽ để hiện thực hóa các tiêu chuẩn thuộc diện khó nhất thị trường hiện nay. Từ quy trình kiểm soát tại nhà máy đến các cửa hàng đều cho thấy sự tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu cốt lõi. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy một khi ban lãnh đạo quyết tâm, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thiết lập được một hệ thống vận hành chuẩn mực và đáng tin cậy", Đại diện SGS khẳng định.

"Đạt được chứng nhận này chính là cột mốc khẳng định lòng tin của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Nó không đơn thuần là một tấm bằng, mà là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng. Khi các doanh nghiệp lớn dẫn đầu bằng những chuẩn mực quốc tế như vậy, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ những sản phẩm an toàn, đồng thời thúc đẩy toàn ngành F&B Việt Nam tiến lên một mặt bằng tiêu chuẩn cao hơn", bà Nam Trân cho biết.

Với kim chỉ nam là hành động vì niềm tin và lợi ích cho người tiêu dùng, Jollibee Việt Nam đang nỗ lực mỗi ngày để khách hàng luôn có thể tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu, qua đó tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Chứng nhận FSSC 22000, bảo chứng của sự minh bạch trong ngành thực phẩm, đồng thời cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Jollibee Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh thầm lặng: Nâng tầm chất lượng bữa ăn của người Việt bằng việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Ánh Dương Thanh niên Việt