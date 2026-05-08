Trong nhịp chảy không ngừng của quá trình đô thị hóa, dải hành lang kinh tế Đông Bắc TP.HCM đã vươn mình trở thành đô thị công nghệ cao – dịch vụ - đổi mới sáng tạo. Sự trỗi dậy mạnh mẽ này kéo theo một cuộc dịch chuyển dân cư mang tính lịch sử, thu hút hơn 45.000 chuyên gia quốc tế cùng 1 triệu nhân sự cấp cao đến sinh sống và làm việc.

Đây là một cộng đồng “chất xám cao”, những công dân toàn cầu đã quen thuộc với tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng quốc tế tại các đại đô thị. Sau những áp lực công việc căng thẳng, điều họ tìm kiếm không chỉ là nơi ngơi nghỉ với những tiện ích đại trà, mà là một không gian sống mang tính biểu tượng – nơi từng chi tiết được chăm chút để phản chiếu vị thế, gu thẩm mỹ và phong cách sống riêng biệt.

Bằng sự thấu cảm sâu sắc khát khao đó, Nhà phát triển Khải Hoàn Land lựa chọn bước ra khỏi những lối mòn quen thuộc. Hành trình của họ không đơn thuần là mang đến một không gian sống hạng sang mà là kiến tạo một khái niệm hoàn toàn mới, một chuẩn mực chưa từng xuất hiện: Căn hộ hạng sang chuẩn "Bespoke".

Thuật ngữ "Bespoke" vốn khởi nguồn từ những con phố may đo thủ công danh tiếng tại Savile Row (London), nơi mỗi bộ suit được cắt may riêng biệt, vừa vặn đến từng milimet với hình thể và cá tính của người mặc. Ngày nay, triết lý ấy đã bước sang lãnh địa bất động sản để định nghĩa lại khái niệm của sự xa xỉ.

Khải Hoàn Imperial mang đậm tinh thần đó. Không chạy theo số lượng, không đi theo xu hướng sản xuất đại trà, dự án được định vị là một tuyệt tác kiến trúc độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện để thiết lập một chuẩn mực sống hoàn toàn mới tại khu Đông Bắc TP.HCM. Với quy trình kiến tạo “lấy con người làm trung tâm”, mọi chi tiết, từ quy hoạch tổng thể đến từng góc nhỏ trong căn hộ, đều được tính toán tỉ mỉ để phục vụ cho trải nghiệm cá nhân hóa.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho dự án mang tính bước ngoặt này, đại diện Khải Hoàn Land nhấn mạnh: "Khải Hoàn Imperial là lời hồi đáp của chúng tôi trước những đòi hỏi khắt khe nhất của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu, lực lượng tri thức cao đang tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực Đông Bắc TP.HCM. Vượt trên những khuôn mẫu đại trà, mọi đường nét kiến trúc, mọi không gian đến tiện ích của dự án đều xuất phát từ việc nghiên cứu sâu sắc thói quen, sở thích và khao khát khẳng định bản thân của tệp khách hàng đặc biệt này. Đây là dự án “may đo”, nơi mỗi cư dân khi bước qua cánh cửa đều cảm nhận được tuyệt tác thiết kế dành riêng cho chính mình”.

Khải Hoàn Imperial tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), phường Thuận Giao, TP.HCM (khu vực Thuận An, Bình Dương cũ); mở cửa là chạm ngay metro TP.HCM – Thủ Dầu Một - nơi giao thoa giữa nhịp sống TOD sôi động cùng hàng loạt hạ tầng hiện đại như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành,... đang không ngừng hoàn thiện.

Đặc biệt với định hướng mở rộng lên 64m, đã triển khai và đang tăng tốc hoàn thành, Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) được tái định vị là một đại lộ đô thị chiến lược, tương tự Xa lộ Hà Nội hay Phạm Văn Đồng; đóng vai trò trục thương mại – dịch vụ chủ lực, kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM; góp phần hình thành cực tăng trưởng mới khu Đông Bắc, tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho các dự án bất động sản.

Hưởng trọn sức bật hạ tầng, Khải Hoàn Imperial là một trong số ít dự án tại khu vực vừa đối diện AEON Mall Bình Dương Canary, vừa liền kề sân golf Sông Bé 104ha – hai “tọa độ giá trị” hiếm có trong cùng một điểm đến.

Từ đây, chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân Khải Hoàn Imperial có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí chuẩn quốc tế tại trung tâm thương mại quy mô hàng đầu khu vực. Đáng chú ý, ngoài sự thuận tiện trong việc tiếp cận bộ môn giải trí đặc trưng của giới thượng lưu, hoàn thiện trọn vẹn trải nghiệm sống đẳng cấp ngay ngưỡng cửa, phần lớn các căn hộ Khải Hoàn Imperial đều sở hữu tầm nhìn hướng sân golf. Đây không chỉ là lợi thế về cảnh quan thiên nhiên trong lành, khoáng đạt, mà còn là “tài sản cho vị thế” – góp phần nâng tầm phong cách sống riêng tư, chuẩn mực và đẳng cấp của các chủ nhân danh giá.

Với mật độ xây dựng chỉ 33,83%, dự án ưu tiên tối đa không gian xanh và tiện ích nội khu. Trên nền tảng đó, mô hình “Bespoke 5-Minutes Circle” được hình thành, kiến tạo một nhịp sống thuận tiện nhưng không vội vã, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn mọi trải nghiệm chỉ trong vài bước di chuyển. Tuy nhiên, giá trị của Khải Hoàn Imperial không chỉ nằm ở số lượng tiện ích, mà ở cách mỗi không gian được “biên đạo” như một phần của hành trình cảm xúc. Từ những khu vực tưởng chừng mang tính chức năng như sảnh đón, hành lang hay thang máy, tất cả đều được chăm chút như các khoảng không gian “chuyển tiếp cảm xúc" tinh tế. Hành trình ấy bắt đầu ngay từ sảnh căn hộ – nơi được thiết kế theo tiêu chuẩn của các khách sạn 5 sao quốc tế. Sự kết hợp giữa đá cẩm thạch, ánh sáng vàng ấm và những chi tiết nội thất bán cổ điển tạo nên một không gian đón tiếp sang trọng, khẳng định vị thế của gia chủ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Bước ra không gian mở, cư dân sẽ được đắm mình trong mảng xanh nghệ thuật của khu Công viên tinh hoa hội tụ với cấu trúc cảnh quan đa tầng, kết hợp hài hòa giữa mảng thực vật nhiệt đới đan xen cùng tiểu cảnh nước nghệ thuật. Kề cận là Quảng trường tri thức, một không gian mở khoáng đạt, được định hướng trở thành nơi tổ chức các sự kiện nghệ thuật ngoài trời, kết nối một cộng đồng đồng điệu về phong cách sống.

Đặc biệt, Khải Hoàn Imperial kiến tạo nên hệ thống hồ bơi kép độc đáo. Nếu hồ bơi muối khoáng tầng trệt với phong cách Địa Trung Hải lãng mạn liền kề BBQ ngoài trời, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, hấp dẫn, thì hồ bơi vô cực onsen – khoáng nóng tự nhiên – mang phong cách La Mã tầng 21 lại mở ra một chiều không gian hoàn toàn khác. Sở hữu tầm nhìn panorama ngoạn mục ôm trọn thành phố từ trên cao, vận hành linh hoạt bốn mùa, kể cả về đêm, đây là biểu tượng của sự xa hoa, nơi giới chuyên gia có thể ngâm mình trong làn nước mát lạnh, thưởng thức một ly cocktail, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống với khoảng lặng chiêm nghiệm thật sự đắt giá. Khu thể thao vận động giúp mỗi cư dân nuôi dưỡng thể chất, tái tạo năng lượng và theo đuổi những trải nghiệm cá nhân đầy cảm hứng. Bên cạnh đó, phòng tập Virtual Golf khơi nguồn cảm hứng, kết hợp cùng trung tâm gym – fitness, trung tâm spa & sauna mang đến không gian rèn luyện, tái tạo năng lượng sau những nhịp sống căng thẳng mà giới chuyên gia luôn tìm kiếm. Với những cá nhân giàu cá tính, hệ tiện ích mang tính truyền cảm hứng tại Khải Hoàn Imperial như thư viện, không gian sáng tạo đa phương tiện, business lounge … được phát triển như một “sân chơi tinh thần”, nơi cư dân tự do kết nối, sáng tạo và định hình dấu ấn cá nhân theo cách riêng. Nối dài trải nghiệm, rạp chiếu phim mini và vườn khám phá không gian vũ trụ mang đến những phút giây thư giãn, sum vầy trọn vẹn; trung tâm khánh tiết được thiết kế biệt lập, sang trọng và giàu tính riêng tư – là không gian lý tưởng cho những buổi gặp gỡ đối tác, hay những sự kiện ý nghĩa cho cả gia đình.

Với dấu ấn từ đơn vị thiết kế quốc tế Dewan, Khải Hoàn Imperial được vinh danh ở hạng mục “Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất năm 2025” tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards - bảo chứng cho tầm vóc quốc tế và chuẩn sống khác biệt mà dự án hướng đến. Hội tụ trọn vẹn nhiều giá trị, Khải Hoàn Imperial đang từng bước thiết lập một chuẩn sống mới, vượt ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc của dòng căn hộ đại trà. Dự án định hình một hệ quy chiếu khác biệt – nơi giá trị được đo bằng chiều sâu trải nghiệm và mức độ cá nhân hóa dành cho cộng đồng “chất xám cao” tại trung tâm công nghệ cao Đông Bắc TP.HCM.