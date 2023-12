Dự án Khải Hoàn Prime nằm tại Nhà Bè – Khu vực sở hữu nhiều lợi thế về thiên nhiên với hệ thống sông kênh đa dạng kết nối đi các vùng Đông Nam Bộ. Đây cũng là địa phương duy nhất còn giữ nguyên nét đẹp thiên nhiên với rừng dừa nước, được định hướng phát triển thành thủ phủ du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng của Nam Sài Gòn, và trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM năm 2025.

Mang trong mình khát vọng kiến tạo không gian sống sinh thái, gần gũi với thiên nhiên và không gian sống hiện đại, Khải Hoàn Prime hứa hẹn sẽ là tổ ấm mơ ước, nơi cộng đồng tinh hoa được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, phục hồi năng lượng, vui chơi giải trí,... Đặc biệt, trong thời đại kỷ nguyên công nghệ 4.0 bùng nổ, nhu cầu sống hiện đại nhưng bền vững với không gian thiên nhiên đang là xu hướng của giới tinh hoa trên khắp thế giới, tại Việt Nam được thu nhỏ về trong Khải Hoàn Prime.

Tọa lạc trên khu đất 19.730m2, dự án Khải Hoàn Prime gồm 3 tòa tháp cao 25 và 27 tầng. Với lợi thế chung của địa phương, nhà phát triển dự án Khải Hoàn Prime đã kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh, tận dụng hết những lợi thế về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên xung quanh dự án.

Khải Hoàn Prime, không vì thừa hưởng từ nét đẹp thiên nhiên bên ngoài dự án mà bỏ qua không gian xanh bên trong dự án. Với mật độ xây dựng 26%, Khải Hoàn Prime sử dụng toàn bộ diện tích còn lại cho chuỗi các tiện ích ngoài trời phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí đẳng cấp cùng với hệ thống các công viên, vườn hoa, cung đường dạo bộ,…

Đặc biệt, nắm bắt được xu thế của kỷ nguyên công nghệ, nhà phát triển dự án đã đi trước đón đầu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản lý vận hành và chuỗi tiện ích. Công nghệ AI tại Khải Hoàn Prime là sự kết hợp phân tích đa dạng các tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đưa ra tư vấn, lời khuyên và giải đáp tốt, nhanh nhất cho cư dân.



Đại diện nhà phát triển dự án Khải Hoàn Prime cho biết: "Việc ứng dụng AI không chỉ mang lại sự tiện nghi, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân, mà thế hệ con trẻ còn được tiếp xúc và phát triển trong thế giới công nghệ cao từ nhỏ, từ đó chuẩn bị cho trẻ hành trang vững chắc bước vào kỷ nguyên 4.0".

Khải Hoàn Prime đầu tư thư viện AI tiên phong tại Việt Nam. Tại thư viện của tòa nhà, AI giúp dễ dàng tìm vị trí sách, tóm tắt nội dung, đưa ra đề xuất tên sách theo chủ đề mà người đọc cần tìm. Điều này giúp cư dân nhí xây dựng tình yêu với tri thức một cách tự nhiên.

Đặc biệt, hiểu tâm lý của các bậc phụ huynh khi luôn muốn con trẻ được sống và phát triển trong môi trường hiện đại, an toàn, có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân, Khải Hoàn Prime đã ký kết hợp tác với CTCP đầu tư giáo dục và đào tạo quốc tế Rồng Việt. Đơn vị sẽ đưa trường đào tạo kỹ năng sống, phát triển tư duy cho cư dân nhí về ngay thềm nhà Khải Hoàn Prime.

Sở hữu một căn hộ tại Khải Hoàn Prime, cư dân đang sở hữu tiêu chuẩn sống đáng mơ ước. Cách Phú Mỹ Hưng 5km về phía Nam, một khoảng cách hợp lý để trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc, tránh xa ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn; tận hưởng không gian thiên nhiên xanh mát mỗi phút giây. Nhưng ở đây cũng vừa đủ náo nhiệt để cuộc sống thú vị mỗi ngày.

Khải Hoàn Prime sở hữu hơn 25 tiện ích phục vụ cư dân. Người dân không cần đi xa nhưng vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn những tiện ích hiện đại, đẳng cấp gần nhà. Trong đó, các tiện ích thiên về giải trí sẽ được mở cửa xuyên suốt, chào đón cư dân hoạt động vui chơi và trải nghiệm.

Nằm trong khuôn viên của Khải Hoàn Prime có đầy đủ tiện ích giải trí chuẩn 5 sao. Rạp chiếu phim tại Khải Hoàn Prime phục vụ khách hàng với cả định dạng 2D và 3D, mang đến trải nghiệm điện ảnh chân thực, sống động nhất. Tại dự án, chủ đầu tư còn triển khai khu Clubhouse gồm 3 tầng, lên đến 3000m2 kết nối liền mạnh với khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời và đường dạo bộ ven sông. Mỗi dịp cuối tuần, người dân Nhà Bè có thể quây quần cùng nhau trong công viên rừng hoa rực rỡ sắc màu, tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, có những phút giây vui chơi thoải mái tại quảng trường ánh sáng, thưởng thức bữa tối lãng mạn tại Sky Restaurant tầm view triệu đô, bến du thuyền, hồ bơi, Pool Bar,...



Khải Hoàn Prime kiến tạo một không gian sống hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp và phục hồi năng lượng. Đồng thời, mang tới trải nghiệm sống tốt nhất cho cộng đồng cư dân tương lai.



Với bản lĩnh của người tiên phong trong kiến tạo phong cách sống lành mạnh và thời thượng khi ứng dụng AI vào vận hành tòa nhà. Vào ngày 10/11/2023 dự án căn hộ hàng hiệu Khải Hoàn Prime do Tập đoàn Khải Hoàn Land phát triển đã được PropertyGuru - Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Châu Á vinh danh là "Best lifestyle development – Dự án có phong cách sống xuất sắc nhất 2023". Đây được xem là dấu mốc quan trọng, như lời khẳng định về uy tín, chất lượng của sản phẩm do Tập Đoàn Khải Hoàn Land phát triển.

Khải Hoàn Prime tọa lạc tại trục đường "huyết mạch" Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè (TP.HCM) - vị trí chiến lược kết nối vùng tương lai của Nam Sài Gòn. Dự án nằm liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quy mô 460ha) và khu đô thị Zeitgeist Nhà Bè (quy mô 350ha).



Đáng chú ý, vào tháng 9 vừa qua, cầu Long Kiểng đã hoàn thành, cùng đó cầu Cây Khô có thể hợp long vào cuối năm nay là cú huých then chốt cho cuộc dịch chuyển dân cư về khu vực này. Minh chứng rõ ràng nhất là sự xuất hiện của hai trường đại học mới (Đại học Tài Nguyên Môi trường và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao tại xã Nhơn Đức) kết hợp cùng cụm Cảng Hiệp Phước, KCN Long Hậu; Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng,… đã hiện hữu tại khu Nam thu hút hàng nghìn sinh viên, giảng viên, chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống.



Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho biết, sự khan hiếm nguồn cung một phần lớn do điều chỉnh pháp lý dự án. Có thể chắc chắn rằng các dự án được phép ra mắt, mở bán trên thị trường hiện nay như Khải Hoàn Prime, đều đã có pháp lý chuẩn, cư dân không còn thấp thỏm, lo âu.



Đón đầu xu hướng mới, nhà phát triển dự án Khải Hoàn Prime một lần nữa "tái định nghĩa" khái niệm về "Căn hộ thời 4.0" khi kiến tạo không gian sống đậm chất công nghệ, mang đến trải nghiệm tiện nghi, hiện đại và tiên tiến bậc nhất cho công đồng cư dân tương lai, trở thành điểm sáng nổi bật, góp tên vào những tiện ích hàng đầu của thành phố Nhà Bè tương lai.



Khải Hoàn Prime đáp ứng tiến độ xây dựng khắt khe và đảm bảo tiến độ và chất lượng bàn giao cho cư dân. Ngoài ra, dự án sở hữu những chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính ưu việt. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị căn hộ đã có thể ký hợp đồng mua bán vào quý II/2024; chiết khấu lên đến 12% đối với khách hàng chọn phương thức thanh toán nhanh 95% và chiết khấu 18% đối với khách hàng thanh toán sớm các đợt trước khi ký HĐMB; thư thả thanh toán đến 8 năm mỗi tháng chỉ cần thanh toán 0,5% giá trị HĐMB; hỗ trợ vay lên đến 70% có thời hạn trả đến 420 tháng với hỗ trợ lãi suất và miễn phí trả nợ trước hạn lên đến 30 tháng, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng.

Khải Hoàn Prime hiện đang được phát triển bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) - Nhà phát triển dự án và môi giới bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Với mạng lưới chi nhánh rộng rãi cùng đội ngũ K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm, tận lực, Tập đoàn Khải Hoàn Land đang không ngừng nỗ lực giúp khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận những sản phẩm tiềm năng và chất lượng từ Khải Hoàn Prime.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Tổ Quốc